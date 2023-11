WhatsApp wird sicherer! Warum Sie diese neue Funktion unbedingt aktivieren sollten

Keine Lust mehr auf das Teilen privater Daten?

WhatsApp möchte sich besser absichern und hat daher eine neue Schutzfunktion eingebaut: In Zukunft soll es möglich sein, Handy-IP-Adressen zu verbergen. Was das genau bedeutet und wo sich diese Neuerung in der App einstellen lässt – wir klären auf.

