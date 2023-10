Ob Noya zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch lebte, ist unklar. Am Mittwoch (18. Oktober) wurde in israelischen Medien bekannt, dass die verbrannten Leichen der Zwölfjährigen und ihrer 80-jährigen Großmutter Carmela von Mitgliedern der israelischen Such- und Rettungsorganisation ZAKA in der Nähe des Grenzzauns zwischen Israel und Gaza gefunden worden seien.

Lese-Tipp: Enkelin muss bei Facebook mit ansehen, wie Hamas-Terroristen ihre Oma ermorden