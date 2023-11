„Are you with me?“, zu deutsch: „Bist du bei mir?“, heißt das Buch von Kouri, dass sie nach dem Tod von Eric schreibt. Es geht um einen Jungen, der seinen Papa verliert und lernt, dass sein Vater trotzdem immer über ihn wacht. „Eine Geschichte über Hoffnung, Heilung und die unzerbrechliche Bindung zwischen Eltern und Kind“, heißt es in der Buchbeschreibung auf Goodreads.com. Die mutmaßliche Mörderin tritt mit diesem Buch sogar in amerikanischen Fernsehsendungen auf. Umso größer der Schock, als herauskommt, dass die Dreifach-Mama ihren Mann selbst getötet haben soll. (jsi)

