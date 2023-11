Frau vergiftet Freund wegen 30-Millionen-Dollar-Erbschaft – doch das Geld hat es nie gegeben

Als Steve R. (51) aus Minot (US-Bundesstaat North Dakota) erfährt, dass er 30 Millionen Dollar (rund 28,3 Millionen Euro) geerbt hat, schmiedet er große Pläne. Doch der unverhoffte Reichtum ist gleichzeitig sein Todesurteil.

Am 3. September fährt er zum Flughafen Minot, um das Geld abzuholen. In den folgenden Stunden geht es ihm offenbar immer schlechter; am nächsten Tag wählt seine Freundin den Notruf. Steve R. stirbt am 5. September im Krankenhaus: Er wurde mit Frostschutzmittel vergiftet.

