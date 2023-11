Das mutmaßliche Verbrechen liegt bereits zwei Monate zurück: Am 3. September trifft sich R. laut der New York Post mit seinem Anwalt, um an das Erbe zu kommen. Offenbar geht es ihm ab da immer schlechter. Erst am nächsten Tag wählt Kenoyer aber den Notruf. R. stirbt schließlich am 5. September im Krankenhaus – vergiftet mit Frostschutzmitteln, so die Ärzte. K. hat aber offenbar schon vor entsprechenden medizinischen Untersuchungen die Vermutung äußert, ihr Freund könnte auf diese Weise vergiftet worden sein. Sie selbst beteuert vor Gericht vehement ihre Unschuld.