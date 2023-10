Das in Toronto, Kanada, ansässige Unternehmen Klick Health hat 287 Probanden sechsmal täglich über 14 Tage lang die folgenden Sätze aufzeichnen lassen: „Hallo, wie geht es dir? Wie hoch ist mein Glukosespiegel gerade?“ Im Vorfeld habe man bereits gewusst, dass von den Probanden 75 Personen Diabetes Typ 2 haben. Ziel sei es gewesen, anhand der insgesamt 18.465 Sprachaufnahmen akustische Merkmale herauszufinden, „um Unterschiede zwischen Nicht-Diabetikern und [Diabetikern] zu analysieren und eine Vorhersagemethode für den [Diabetes]-Status zu erstellen“, so heißt es in der Veröffentlichung.

Das Ergebnis: Man habe tatsächlich „signifikante Unterschiede“ finden können – das auffälligste Merkmal sei die Stimmhöhe gewesen. Insgesamt habe man eine Vorhersagegenauigkeit von rund 70 Prozent erreicht. Wie die Forscher schreiben, habe die Sprachanalyse das Potenzial, ein Voruntersuchungs- oder Überwachungsinstrument für Diabetes Typ 2 zu werden – insbesondere in Kombination mit anderen mit der Erkrankung verbundenen Risikofaktoren.