Die Folge: Können sich Hersteller und Händler nicht über den Abnahmepreis einigen, stellen die Hersteller die Belieferung ein.

Noch im April gab es laut Angaben Edeka-Chef Markus Mosa „17 Konzerne, die uns nicht beliefern.“ Er zählte dazu Konsumgüterriesen wie Procter & Gamble, Mars und Pepsi sowie Teile von Henkel, Schwartau und Unilever.

Im Sinne der betroffenen Kundinnen und Kunden scheint es jetzt die ersten Einigungen zu geben. Wie die Lebensmittel Zeitung berichtet, liefert der Hersteller Procter & Gamble wieder an Edeka. Bereits in dieser Woche sollen die Produkte von Pampers und Always wieder in den Edeka-Regalen stehen. In den nächsten Wochen sollen weitere Marken folgen.