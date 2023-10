Auch die Verbraucherzentrale warnt aktuell vor Smishing, Betrugsversuche per SMS.

Nutzerinnen und Nutzer können die Zustellung solcher Betrugs-SMS bereits im Vorfeld verhindern – und das geht so:

„Sie können in den Einstellungen vieler Nachrichten-Apps festlegen, dass nur SMS von solchen Nummern empfangen werden, die Sie in den Kontakten gespeichert haben“, erklärt die Verbraucherzentrale. Aber aufgepasst: Rufnummern für Service-Angebote wie Terminerinnerungen oder Banking-Infos müssen dann ebenfalls als Kontakt in dem Handy gespeichert werden. Sonst erhält man diese Nachrichten nicht mehr.

Einige Smartphones oder Sicherheits-Apps bieten Spam-Filter. Auch sie können helfen, die Zahl solcher SMS zu verringern.

Landet die SMS auf dem Handy, „sollte niemand aufgrund von fingierten SMS seine persönlichen Daten wie z.B. die Bankverbindung preisgeben oder eine Überweisung ins In- oder Ausland tätigen“, erklärt die Deutsche Rentenversicherung.

Lese-Tipp: Amazon, Paypal & Co. – so erkennen Sie betrügerische E-Mails

In Zweifelsfällen können sich Versicherte und Rentner an die kostenlose Servicenummer 0800 1000 4800 der Deutschen Rentenversicherung wenden. Die Mitarbeiter können am Telefon den Sachverhalt umgehend aufklären.