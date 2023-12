Ins Leben gerufen wurde das Handzeichen (Signal for Help) von einer kanadischen Frauenrechtsbewegung. Sie galt ursprünglich Frauen, die häusliche Gewalt erleben und Hilfe benötigen. Die einfache Handbewegung ging viral und verbreitete sich vor allem während der Corona-Pandemie schnell, da sie sich gut eignet, um etwa in Videocalls stumm um Hilfe zu bitten.

