Das wohl gruseligste Hotel der Welt: Hier leben hunderte Clowns!

Spürt ihr den kalten Hauch in eurem Nacken?

Für 150 Euro pro Nacht kann man eigentlich etwas Komfort und vor allem eine ruhige Nacht erwarten – allerdings nicht im Clown Motel! Das Gebäude in Nevada, USA, wird neben seinen Bewohnern auch von hunderten Clowns bevölkert. Zu allem Überfluss grenzt das Hotel direkt an einen Friedhof und in einigen Zimmern soll es sogar spuken! Kaum zu glauben? Überzeugt euch selbst: im Video!

