CO2-Wahnsinn in Dubai: Müssen mehr als 250 Regierungsmitarbeiter wirklich zur Klimakonferenz?

Der konkrete CO2-Fußabdruck für die gesamte Reise zum Klimagipfel lässt sich nicht ohne Weiteres beziffern.

Allerdings: Allein für Hin- und Rückflug von Berlin nach Dubai müssen rund 9.200 Kilometer zurückgelegt werden. Mit einem CO2-Rechner lässt sich der ungefähre CO2-Ausstoß berechnen. Laut der Seite myclimate beträgt der CO2-Ausstoß für den Berlin-Dubai-Flug in einem Airbus A330 (Regierungsflieger: Airbus A350) in der Premium Economy 3,1 Tonnen. In der Business Class beträgt der CO2-Ausstoß sogar 8,1 Tonnen.

Zum Vergleich: Ein EU-Bürger verursacht im Schnitt 7,1 Tonnen CO2 pro Jahr.

Bei 250 Flügen in der Premium Economy liegt der Verbrauch danach bei rund 775 Tonnen CO2. Legt man Zahlen des Umweltbundesamtes zugrunde, würde das den gleichen CO2-Ausstoß bedeuten, den mehr als 400 Kreuzfahrpassagiere in einer Woche erzeugen.

