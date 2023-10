Anders als Die Linke fordert Wagenknecht eine Begrenzung der Zahl von Geflüchteten und den Import billiger fossiler Energie wie Erdgas aus Russland. Die Russland-Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs lehnt sie ebenso ab wie Waffenlieferungen an die Ukraine. Während Die Linke den Kampf gegen den Klimawandel beschleunigen will, kritisiert Wagenknecht, Wärmepumpe und E-Auto seien nur etwas für Besserverdienende. Dazu will sie höhere Steuern für Reiche und mehr Geld für Arme bereitstellen.

Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke ordnet ihre Pläne im RTL-Interview ein: „Das wird eine Sammlungsbewegung sein, die versucht, den rechten Rand bis in die AfD-Wählerschaft abzugrasen, aber auch den linken Rand, der durch eines verbunden ist: die Gegnerschaft zum Krieg in der Ukraine. Man könnte es also in gewisser Weise als ein sozialnationales Projekt bezeichnen.“