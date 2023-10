Sie tut es offenbar wirklich!

Politikerin Sahra Wagenknecht (54/Die Linke) soll sich laut Medienberichten dazu entschlossen haben, eine eigene Partei zu gründen. Zunächst will sie demnach am Montag einen Verein vorstellen, der die Gründung der neuen Partei ebnen soll. Bisherige Partei-Kollegen äußern deutliche Kritik an ihrer Entscheidung.