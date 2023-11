Bei diesem Anblick strahlen ihre Augen! Hospizpatientin (78) bekommt letzten Wunsch erfüllt

Am liebsten würde sie noch einmal davonreiten – doch das kann Jackie nicht mehr.

Die 78-Jährige leidet an Blutkrebs und wird sterben. Ihr letzer Wunsch: Ein letztes mal ein Pferd streicheln – und der geht in Erfüllung. Das emotionale Aufeinandertreffen mit Pferd Salida, seht ihr im Video.

