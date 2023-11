Ungewöhnlicher Luxus auf Bali!

Es ist wohl das verrückteste Hotel der Welt: eine luxuriös ausgebaute Boeing 737. Die extravagante Unterkunft in Indonesien gehört dem Selfmade-Millionär Felix Demin. Was den Hotelchef auf diese Idee gebracht hat und wie viel die Nacht in dem alten Flugzeug auf der Insel kostet, erfahren Sie oben im Video. (mjä)

Lese-Tipp: Urlaub schon gebucht? Hotels werden in den Sommerferien deutlich teurer