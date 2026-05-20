Die besten Krankenversicherungen für Katzen in Deutschland 2026

Katzen sind Deutschlands beliebteste Haustiere. Sie sind ein wichtiger Teil der Familie und es gibt nichts Schlimmeres für Katzeneltern, als wenn es Ihrem Liebling schlecht geht. Aufgrund der steigenden Tierarztkosten werden Katzenkrankenversicherungen immer beliebter, um im Krankheitsfall nicht in den finanziellen Ruin getrieben zu werden. Doch im Dschungel der Katzenversicherungen kann man sich leicht verirren — deswegen haben wir für Sie einen Leitfaden zusammengestellt, in dem Sie alles Wissenswerte über Katzenkrankenversicherungen erfahren.

Warum ist eine Katzenkrankenversicherung wichtig?

Fakt ist: Der Besuch beim Tierarzt ist teuer. Ein Routinecheck kostet um die 25 Euro. Die Kastration bis zu 170 Euro. Wenn dann noch teure Medikamente, OPs oder längere Behandlungen mit Kosten im vierstelligen Bereich dazukommen, dann stehen viele Katzenbesitzer vor einem finanziellen Problem. Katzenversicherungen sollen da Abhilfe schaffen. Wir haben die wichtigsten Vorteile einer Katzenversicherung für Ihre Samtpfote zusammengefasst:

Sparen Sie Geld, wenn Ihr Haustier krank ist: In der Regel gibt es einen kleinen Selbstbehalt, den Sie tragen müssen, doch den Großteil der Tierarztrechnung übernimmt die Katzenversicherung. Dieser liegt oft deutlich unter dem, was Sie ohne Katzenversicherung zahlen würden. Weniger Sorgen: Mit einer Katzenversicherung können Sie sich mehr auf die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihrer Katze konzentrieren und weniger auf die Kosten für die tierärztliche Versorgung. Teure Behandlungen sind abgedeckt: Wenn Ihre Katze stationär behandelt werden muss, übernimmt die Katzenversicherung die Kosten für den Aufenthalt beim Tierarzt und die erforderlichen Untersuchungen. Freie Tierarztwahl: Im Gegensatz zur Krankenversicherung für Menschen, bei der Sie bestimmte Ärzte aufsuchen müssen, liegt einer der Vorteile der Katzenversicherung darin, dass Sie den Arzt, der Ihr Tier behandeln soll, frei wählen können. Die Wahl des richtigen Tierarztes ist enorm wichtig für Sie und Ihr Haustier. Das gute bei einer Versicherung: Sie brauchen keine Überweisung von einem Arzt, um einen Spezialisten aufzusuchen. Auch ältere Haustiere können abgesichert werden: Im Alter kommen die Beschwerden. Wenn Sie sich finanziell absichern wollen, ist eine Katzenversicherung für ältere Katzen genauso wichtig wie eine Zahnversicherung für Senioren. Es gibt Katzenkrankenversicherungen (die ebenfalls Zahnbehandlungen abdecken) für ältere Katzen zu erschwinglichen Preisen. Katzenversicherungen diskriminieren nicht zwischen verschiedenen Rassen oder dem Alter Ihres Haustiers. Kalkulieren Sie Kosten besser: Wenn Sie eine Katzenversicherung abschließen, tragen Sie dazu bei, die Kosten für die Versorgung Ihres Stubentigers über mehrere Monate zu verteilen, anstatt in einer Notsituation eine große Geldsumme aufbringen zu müssen.

Wenn es um Erfahrungen mit Katzenkrankenversicherungen geht, berichten Katzenhalter folgendes:

“Ich hab meine zwei Kätzchen (1 Jahr und 4 Monate) versichert. Diese Woche waren wir zur Vorsorgeuntersuchung und Impfung. Die Rechnung habe ich eingereicht und vollkommen unkompliziert bekam ich nach kurzer Zeit die Info, dass mir das Geld auf mein Konto überwiesen wurde. Katzenversicherungen sind eine tolle Sache.” Elisa F. aus Dresden “Ich muss sagen: einfach nur Top! Die tolle Beratung, geniale App und freie Tierarztwahl sind für mich und meinen ersten eigenen Kater Sam perfekt. Vor 2 Tagen habe ich die erste Rechnung eingereicht, und heute kam direkt die Nachricht, dass die Auszahlung in Kürze erfolgt. Ich bin einfach begeistert und positiv überrascht, wie schnell das alles abläuft. Ein riesen Lob gab es auch von Sams Tierarzt — auch er würde jedem Katzenhalter eine Katzenversicherung empfehlen.” Heinz S. Aus Berlin

Die Katzenkrankenversicherung-Erfahrungen zeigen: Mit einer Katzenversicherung müssen Sie nicht mehr zwischen Ihrem finanziellen Wohlergehen und der Gesundheit Ihres Tieres wählen. Die Folge: Sie leben ruhiger und sorgenfreier.

Wie wählt man die richtige Katzenversicherung aus?

Um den richtigen Versicherungsanbieter für Ihre Samtpfote zu wählen, sollten Sie über die verschiedenen Arten von Versicherungspolicen Bescheid wissen:

OP-Versicherung: Bei einer Katzen-OP-Versicherung werden lediglich die Kosten einer medizinisch notwendigen Operation abgedeckt, jedoch keine Vor- oder Nachbehandlungen.

Bei einer Katzen-OP-Versicherung werden lediglich die Kosten einer medizinisch notwendigen Operation abgedeckt, jedoch keine Vor- oder Nachbehandlungen. Katzenkrankenversicherung: Eine Katzenkrankenversicherung bietet Operationsschutz und übernimmt ergänzend alle Kosten bei Krankheit oder Verletzung (Informieren Sie sich jetzt über die häufigsten Katzenkrankheiten!). Zusätzlich deckt diese Art der Katzenversicherung auch Vorsorgeuntersuchungen und Behandlungen wie Kastration, Impfungen oder Wurmkuren ab.

Was deckt eine Katzenkrankenversicherung ab?

Der nächste Schritt, nach der Auswahl der Versicherungsart, ist, sich über die verschiedenen Leistungen zu informieren.

Eine gute OP-Versicherung sollte folgende Leistungen abdecken:

Operations­vorbereitende Unter­suchungen

Injektionen und Intensiv­über­wachung

Stationäre Unterbringung in der Tierklinik

Operationen unter Voll- sowie Teilnarkose

Nachbehand­lungen und Folge­unter­suchungen

Arznei­mittel, Verbrauchs­material

Eine gute Krankenvollversicherung sollte alle oben genannten Kosten, PLUS die folgenden Leistungen abdecken:

freie Tierarzt- und Klinikwahl

ambulante Untersuchungen, auch bei chronischen Krankheiten

Vorsorgeleistungen wie Wurm-Prophylaxe, Impfungen, Krallen kürzen und Zeckenbehandlung

Zahnbehandlungen

spezielle Diagnostik bspw. Röntgen, Ultraschall, EKG, MRT

Medikamente, Verbrauchsmaterial und Hilfsmittel

Physiotherapie und alternative Heilmethoden

Extras, die einige Katzenkrankenversicherungen anbieten:

Auslandsschutz

Tierpension

Verhaltenstherapie

Heilbehandlungen

Tierarzt-Video-Sprechstunde

Vermisstenanzeige

Um Ihnen die finanzielle Ersparnis in unserem Katzenversicherung Vergleich zu veranschaulichen, haben wir ein kleines Fallbeispiel für Sie:

Sie haben Geburtstag und schwupp — Ihre Katze Agata frisst aus Versehen ein Stück Geschenkband. Einmal verschluckt, können sich Fäden und Bänder verhaken und zu einem Durchbruch des Darms führen. Agata muss operiert werden und erhält die notwendigen Behandlungen. Ihre Tierarztrechnung beläuft sich auf 1.700 Euro. Haben Sie keine Katzenkrankenversicherung, bleiben Sie auf dem vollen Betrag sitzen. Haben Sie eine Katzenversicherung für Ihren Stubenkater abgeschlossen, bezahlen Sie bei 90 % Erstattungssatz lediglich 170 Euro — den Rest übernimmt Ihre Versicherung.

Deutschlands beste Katzenversicherung

Jetzt, da Sie die verschiedenen Versicherungsarten und Leistungen kennen, sollten Sie den für Sie passenden Anbieter auswählen. Sie möchten eine Katzenkrankenversicherung ohne Wartezeit? Oder sind auf der Suche nach einer Katzenkrankenversicherung für ältere Katzen? Keine Sorge — für jedes Bedürfnis gibt es die passende Katzenversicherung. Im Katzenversicherung Vergleich schneiden die folgenden Anbieter auf dem deutschen Markt am besten ab:

Achtung: Das sollten Sie bei der Versicherungswahl beachten

Zum Schluss möchten wir Ihnen noch ein paar hilfreiche Tipps und Tricks mitgeben, damit Sie und Ihre Samtpfote immer gut versorgt und versichert sind. Die folgenden 8 Punkte sollten Sie im Blick behalten, wenn Sie sich für einen Anbieter entscheiden:

Erstattungskosten pro Jahr: Wählen Sie eine Katzenversicherung, die 80 bis 100 % Erstattung ab dem 1. Lebensjahr garantiert. Tierärztlichen Gebührenordnung: Die Katzenversicherung sollte möglichst hohe GOT-Sätze übernehmen. Jahresleistung: Achten Sie auf eine Jahreshöchstleistung von mindestens 5.000 Euro. Leistungseinschränkungen und Ausschlüsse: Lesen Sie die Versicherungsbedingungen gut durch und halten Sie Ausschau nach Limits wie z. B. Altersgrenzen oder Rassenausschlüsse. Vorsorgeleistungen: Leistungen wie Impfung, Zahnreinigung und Parasitenschutz sollten enthalten sein. Selbstbehalt: Achten Sie darauf, dass Ihr Selbstbehalt nicht zu hoch ist. Wartezeit: Viele Halter suchen nach einer Katzenkrankenversicherung, die sofort greift. Vorsicht bei Wartezeiten länger als 3 Monate. Eine Katzenkrankenversicherung ohne Wartezeit ist empfehlenswert. Katzenversicherung für Wohnungskatzen und Freigänger: Macht die Katzenversicherung einen Unterschied?

Aufgepasst: Das ist bei den meisten Anbietern nicht mitversichert:

Erkrankungen, die vor Vertragsbeginn existierten

angeborene, genetische sowie rassespezifische Krankheiten

Vitaminpräparate, rezeptfreie Arzneimittel und kosmetische Eingriffe

Pflegezubehör und Bedarfsgegenstände

Diätnahrung und Ergänzungsfuttermittel

Überprüfen Sie regelmäßig die Leistungen Ihres Versicherungsschutzes und passen Sie den Tarif gegebenenfalls an. Unser Tipp: Sprechen Sie sich immer mit Ihrem Tierarzt ab, um eine optimale Versorgung für Ihren Stubentiger zu garantieren.

Fazit: Ist eine Katzenkrankenversicherung ratsam?

Unser Katzenversicherung Vergleich hat zeigt: Tierarztkosten steigen immer mehr in die Höhe, und sollte Ihre Katze eine OP oder längere Behandlung benötigen, kann Ihnen die finanzielle Belastung Kopfschmerzen bereiten. Katzenkrankenversicherungen helfen Ihnen, diese Kosten zu stemmen und schenken Ihnen gleichzeitig ein sorgenfreies Katzeneltern-Dasein. Auch für die Vorsorge kommen Krankenvollversicherungen auf — somit stellen Sie sicher, dass Ihre Samtpfote immer gesund ist.

Wählen Sie die beste Katzenversicherung aus den oben genannten Testsiegern aus und achten Sie auf Kriterien wie Erstattungssatz, Selbstbehalt und Leistungsumfang. Seien Sie sich vor allem über die nicht mitversicherten Leistungen im Klaren. Wenn Sie unserem Ratgeber folgen, dann steht der Gesundheit Ihres pelzigen Familienmitglieds nichts mehr im Wege!

FAQs zu Katzenkrankenversicherungen

Warum ist eine Katzenkrankenversicherung teurer als eine Haftpflichtversicherung? Eine Katzenkrankenversicherung deckt Kosten für Operationen und Behandlungen Ihrer Katze ab, während eine Haftpflichtversicherung Sie vor Schäden absichert, die Ihre Katze gegen Dritte verursacht. Kann ich meine Katzenkrankenversicherung wechseln, wenn ich mit dem Service unzufrieden bin? Sie können Ihre Katzenversicherung jederzeit kündigen und den Anbieter wechseln, müssen aber die Kündigungsfrist einhalten. Diese beträgt in den meisten Fällen drei Monate. Wie schnell werden die Kosten nach einem Tierarztbesuch erstattet? Unser Katzenversicherung Vergleich zeigt: Je nach Anbieter und Erstattungsbetrag kann die Erstattung wenige Tage oder mehrere Wochen dauern. Gibt es Altersbeschränkungen für Katzen, um eine Krankenversicherung abzuschließen? Das hängt ganz vom Versicherungsanbieter ab. Anbieter wie Lassie oder Figo bieten eine Katzenkrankenversicherung für ältere Katzen an — ohne Altersbeschränkung. Sind chronische Krankheiten in der Katzenkrankenversicherung abgedeckt? Unser Katzenversicherung Vergleich zeigt: Die meisten Katzenversicherung übernehmen die Kosten für regelmäßige Untersuchungen und notwendige Medikamente für chronische Krankheiten. Welche Katzenversicherung übernimmt die Kastration meiner Katze? Die besten Katzenversicherungen, die die Kastration Ihrer Katze übernehmen, sind z. B.: Agila, DA Direkt, Lassie, Helvetica, Barmenia oder Figo. Aber Vorsicht! Die meisten Versicherungen übernehmen die Kastration Ihrer Katze nur, wenn diese aus medizinischen Gründen erforderlich ist. Welche Tierkrankenversicherung greift sofort? Eine Katzenversicherung, die sofort greift, bietet Sofortschutz nach Abschluss. Wenn Sie eine Katzenkrankenversicherung ohne Wartezeit suchen, empfehlen wir DA Direkt oder PETPROTECT. Kann man eine Katzenversicherung für 2 Katzen abschließen? Ja, die meisten Anbieter bieten eine Katzenversicherung für 2 Katzen oder mehr an. Auch wenn Sie mehrere Haustiere haben, können Sie diese in der Regel zusammen versichern.

Weitere Artikel und Tests