Eine Kreuzband-OP beim Hund kostet zwischen 1.570 und 3.000 Euro brutto. Ein Umstand steht dabei auf keiner Rechnung und entscheidet trotzdem darüber, wie viel Sie davon zurückbekommen: Das vordere Kreuzband reißt beim Hund selten in einem einzigen Augenblick, es verschleißt über Monate. Für die Versicherung ist der Riss damit eine Krankheit und kein Unfall, und das verschiebt die Wartezeiten, die für Ihren Fall gelten.

Kosten einer Kreuzband-OP beim Hund

Beim leichten Hund, dessen Knie mit einem Bandersatz außerhalb des Gelenks stabilisiert wird, summiert sich die Rechnung auf 1.570 Euro brutto. Beim großen Hund, der eine TPLO bekommt, liegt die realistische Endsumme zwischen 2.300 und 3.000 Euro brutto. Der Abstand zwischen diesen beiden Zahlen entsteht nicht in der Gebühr, sondern im Implantat und in der Narkosezeit.

Eine Vorbemerkung zu allen Zahlen weiter unten: Die Beträge der Gebührenordnung für Tierärzte sind Nettobeträge, so schreibt es § 1 Abs. 3 GOT vor. Wir führen die GOT-Ziffern deshalb netto auf, so wie sie im Gesetz stehen, und die Endsummen brutto mit 19 Prozent Umsatzsteuer, so wie Sie sie bezahlen.

Die GOT kennt nur eine Kreuzbandziffer

Für die eigentliche Operation gibt es genau eine Position, dazu zwei Zusatzziffern. Praxen rechnen üblicherweise um den zweifachen Satz ab, der Rahmen reicht stufenlos vom einfachen bis zum dreifachen.

GOT-Ziffer Leistung 1-fach netto 2-fach 3-fach 874 Kreuzbandoperation 230,89 € 461,78 € 692,67 € 875 zusätzlich Fixation 145,17 € 290,34 € 435,51 € 876 zusätzlich Meniskusresektion 96,00 € 192,00 € 288,00 €

Diese drei Zeilen stehen im amtlichen Gebührenverzeichnis der GOT 2022, und dort steht auch, was nicht darin steht: Die Gebührenordnung unterscheidet nicht zwischen TPLO, TTA und einem Bandersatz außerhalb des Gelenks. Alle drei Verfahren tragen dieselbe Ziffer 874. Die volle Kette aus 874, 875 und 876 ergibt am zweifachen Satz 944,12 Euro netto für den Eingriff, ohne Narkose und ohne Implantat.

Der Preisunterschied zwischen den Verfahren entsteht an einer anderen Stelle. Platten, Schrauben und Cages sind verbrauchtes Material und werden nach § 7 Abs. 2 GOT neben der Gebühr berechnet. Ein 40 Kilo schwerer Labrador braucht ein größeres Implantatset und liegt länger in Narkose als ein 8 Kilo schwerer Terrier, dessen Knie mit einem Faden stabilisiert wird. Auf der Gebührenzeile sind beide identisch, auf der Endrechnung liegen sie fast tausend Euro auseinander.

Musterrechnung: TPLO beim 32 Kilo schweren Labrador

Der Fall: Labrador Retriever, 32 Kilogramm, 6 Jahre alt, seit drei Wochen zunehmend lahm hinten links, positiver Schubladentest. Operiert wird eine TPLO mit Meniskusteilresektion in einer Kleintierklinik, als geplanter Termin und zum zweifachen Satz.

Position GOT-Ziffer netto Allgemeine Untersuchung mit Beratung 16 47,24 € Röntgen Knie, zwei Ebenen (2 × Ziffer 166) 166 106,12 € Venenkatheter peripher 225 29,24 € Intubationsnarkose 345 147,04 € Monitoring mit mehr als zwei Parametern 350 118,36 € Narkoseprotokoll ausführlich, 90 Minuten 282 219,48 € Infusion per Schwerkraft 234 84,00 € Kreuzbandoperation 874 461,78 € zusätzlich Fixation 875 290,34 € zusätzlich Meniskusresektion 876 192,00 € Schienenverband 254 108,02 € Implantate, Naht- und Verbrauchsmaterial, Schmerzmittel, Antibiose (Schätzwert) § 7 Abs. 2 380,00 € Summe netto 2.183,62 € Gesamt brutto 2.598,51 €

Auffällig ist das Verhältnis: Die drei Operationsziffern machen 944,12 Euro aus, die Narkosekette aus Katheter, Intubation, Monitoring, Protokoll und Infusion kommt auf 598,12 Euro. Wer nur die Kreuzbandziffer im Kopf hat, unterschätzt die Rechnung um mehr als die Hälfte.

Was die Summe nach oben und unten bewegt

Ohne Meniskusschaden entfällt Ziffer 876, die Rechnung sinkt auf 1.991,62 Euro netto oder 2.370,03 Euro brutto. Beim kleinen Hund mit extrakapsulärem Bandersatz entfällt der Implantatsatz, die Narkose fällt kürzer aus und das Material liegt bei rund 90 Euro: Damit landen Sie bei rund 1.320 Euro netto oder 1.570 Euro brutto. Nach oben bewegt sich die Summe über den Gebührensatz, am dreifachen Satz allein auf dem Operationsteil um weitere 472 Euro netto.

Nachprüfen können Sie jede Zeile an Ihrer eigenen Rechnung: Nach § 7 Abs. 4 GOT muss jede berechnete Leistung mit der laufenden Nummer des Gebührenverzeichnisses ausgewiesen sein, dazu Datum, Diagnose, Betrag und Umsatzsteuer. Fehlt diese Aufschlüsselung, können Sie eine korrigierte, aufgeschlüsselte Rechnung verlangen.

Versicherungsschutz für die Kreuzband-OP

Bei einem degenerativen Kreuzbandriss entscheiden zwei Vertragsdetails über die Erstattung. Zuerst die Reha-Deckung, weil nach der Operation acht bis zwölf Physiotherapie-Sitzungen anstehen und die den längsten Teil der Behandlung ausmachen. Danach die Wartezeit, weil ein Verschleißschaden kein Unfall ist und deshalb die längeren Krankheitsfristen gelten. Die drei folgenden Tarife beantworten beides unterschiedlich. Die genannten Monatsbeiträge sind Ab-Preise, Stand August 2026.

Barkibu: acht Physiotherapie-Sitzungen ohne Bindung an eine Operation

Nach einer Kreuzband-OP läuft der Muskelaufbau über Wochen, und genau dafür zahlt Barkibu 8 Physiotherapie-Sitzungen pro Versicherungsperiode, ohne sie an einen Eingriff zu koppeln. Das Knie hat schon vor der Operation Muskulatur verloren. Ein Tarif, der Nachsorge nur in einem Fenster von 30 Tagen nach dem Eingriff kennt, deckt diesen Teil der Reha nicht ab. Erstattet wird bis zum dreifachen GOT-Satz, im Notdienst bis zum vierfachen, mit festen 80 Prozent ohne Wahlmöglichkeit.

Dazu kommt die Klarheit der Bedingungen. Barkibu führt Kreuzbandrisse ausdrücklich auf der Liste der besonderen Wartezeiten, zusammen mit HD, ED, Patellaluxation, Epilepsie, Hernien, Bandscheibenvorfall, Leishmaniose, Katarakt und Atopie. Die Frist beträgt 6 Monate und gilt nur für Tiere ab 6 Monaten. Sie wissen damit vor der Unterschrift, woran Sie sind, statt es nach dem Befund zu erfahren. Der Einstieg für Hunde liegt bei 34 Euro im Monat.

Lassie: Kreuzband steht nicht auf der Sonderliste

Lassie arbeitet mit einer 18-Monats-Wartezeit, die HD, ED, OCD, Patellaluxation, Lidfehlstellungen, das brachycephale Syndrom und FORL umfasst. Der Kreuzbandriss steht nicht darauf. Für ihn gilt damit die allgemeine Frist von 30 Tagen bei Krankheit. Wessen Hund vier Monate nach Vertragsbeginn zu lahmen anfängt, ist bei Lassie im Schutz und bei einem Tarif mit Sonderwartezeit nicht.

Die Schwäche liegt bei der Reha. Nachsorge nach einer OP ist 30 Tage lang gedeckt, operationsunabhängige Physiotherapie gibt es nur im Maxi-Tarif mit 500 Euro im Jahr. Für die Wochen 5 bis 12 des Aufbaus zahlen Sie im kleinen Tarif also selbst, und das ist genau der Zeitraum, in dem die Muskulatur zurückkommt. Dafür geht Lassie bei der Erstattungsgrenze bis zum vierfachen GOT-Satz plus Notdienstgebühr und deckt damit auch eine Klinikrechnung oberhalb des dreifachen Satzes ab. Die Beiträge für Hunde starten bei 13,91 Euro im Monat, die mittlere Stufe bei 21,42 Euro, die obere bei 26,67 Euro.

AGILA: Reha-Baustein bis 500 Euro im Jahr

AGILA setzt seine 6-Monats-Frist auf Allergien, HD, Wirbelsäulenerkrankungen und Krebs an. Der Kreuzbandriss fällt damit unter die allgemeine Wartezeit von einem Monat, bei einem Verkehrsunfall greift der Schutz sofort. Erstattet wird nach den aktuellen Tarifen bis zum vierfachen Satz.

Interessant ist AGILA für den Teil, an dem die anderen beiden knapp werden: Nach der OP sind 30 Tage Nachsorge gedeckt, darüber hinaus lässt sich ein Baustein für Physiotherapie und Rehabilitation zubuchen, je nach Umfang mit 150 bis 500 Euro im Jahr. Bei acht bis zwölf Sitzungen im Anschluss an eine TPLO ist das der Unterschied zwischen einem gedeckten und einem selbst getragenen Reha-Block. Die Tarifstufen beginnen bei 19,44 Euro (Basis), 36,78 Euro (Komfort) und 56,33 Euro (Exklusiv) im Monat.

Zwei Fragen entscheiden die Wahl: Wie viele Physiotherapie-Sitzungen planen Sie nach der Operation ein, und wie alt ist Ihr Hund am Tag der Unterschrift? Eine Übersicht über die Tarifformen finden Sie auf unserer Seite zur OP-Versicherung für Hunde.

Diagnose: Schubladentest, Sitztest und Röntgen

Der Verdacht entsteht meist beim Gehen. Der Hund entlastet ein Hinterbein, setzt es nur noch antippend auf und stellt sich nach dem Liegen steif hin. In unserer Übersicht der häufigen Hundekrankheiten steht, wie sich dieses Beschwerdebild von anderen Lahmheitsursachen unterscheidet. Ein Hinweis, den Sie selbst beobachten können, ist der Sitztest: Ein Hund mit schmerzendem Knie streckt das betroffene Bein beim Sitzen zur Seite weg, statt es ordentlich unter den Körper zu klappen. Das ersetzt keine Untersuchung, aber es ist ein Beobachtungspunkt, den Sie in der Praxis nennen können.

In der Praxis folgen der Schubladentest, bei dem Ober- und Unterschenkel gegeneinander verschoben werden, und der Tibiakompressionstest. Beide gelingen am wachen Hund meist nur, wenn er die Muskulatur nicht anspannt, deshalb wird häufig sediert. Dazu kommt ein Röntgen in zwei Ebenen. Das Band selbst ist darauf nicht zu sehen, wohl aber der Gelenkerguss, beginnende Arthrose und andere Lahmheitsursachen, die ausgeschlossen werden müssen. Abgerechnet wird pro Aufnahme, zwei Ebenen sind also zweimal Ziffer 166. Die Preise dafür stehen auf unserer Seite zu den Röntgenkosten beim Hund.

Ein MRT ist beim Kreuzband die Ausnahme und nicht die Regel. Es kommt infrage, wenn die Lahmheit sich nicht zuordnen lässt oder eine Erkrankung der Wirbelsäule im Raum steht.

TPLO, TTA oder Bandersatz

Die Tierklinik Hofheim, die nach eigenen Angaben pro Jahr über 200 Kreuzbandoperationen durchführt, beschreibt den Kreuzbandriss des Hundes als meist chronisch-degenerative Erkrankung und nicht als Folge eines akuten Traumas. Er ist die häufigste Lahmheitsursache der Hintergliedmaße beim erwachsenen Hund. Betroffen sind besonders Labrador, Golden Retriever, Berner Sennenhund, Rottweiler und Boxer.

Weil das Band nicht wieder zusammenwächst, zielen alle Verfahren darauf, das Knie ohne Band stabil zu machen. Drei Wege sind gängig:

TPLO (Tibial Plateau Leveling Osteotomy): Das Tibiaplateau wird durchtrennt und gedreht, um seinen Winkel von in der Regel 20 bis 35 Grad auf etwa 5 Grad zu reduzieren. Fixiert wird mit Platte und Schrauben. Ein Knochenschnitt, entsprechend das größte Implantatset.

Das Tibiaplateau wird durchtrennt und gedreht, um seinen Winkel von in der Regel 20 bis 35 Grad auf etwa 5 Grad zu reduzieren. Fixiert wird mit Platte und Schrauben. Ein Knochenschnitt, entsprechend das größte Implantatset. TTA (Tibial Tuberosity Advancement): Die Tuberositas tibiae wird nach vorn verlagert und mit Cage und Platte fixiert. Ebenfalls ein knöcherner Eingriff.

Die Tuberositas tibiae wird nach vorn verlagert und mit Cage und Platte fixiert. Ebenfalls ein knöcherner Eingriff. Extrakapsulärer Bandersatz, auch Kapselraffung oder Fadenzügelung genannt: Ein kräftiger Faden außerhalb des Gelenks übernimmt die Führung. Kein Knochenschnitt, kürzere Narkose, deutlich günstigeres Material.

Die verbreitete Faustregel, TPLO für große und Bandersatz für kleine Hunde, ist eine Tendenz und keine Regel. AniCura nennt TPLO und TTA als die gängigsten Verfahren und den Bandersatz außerhalb des Gelenks als häufige Wahl bei kleineren Hunden; die Tierklinik Hofheim setzt die TPLO ausdrücklich bei Hunden aller Größen ein. Welches Verfahren Ihr Hund bekommt, entscheidet die Chirurgin nach Plateauwinkel, Gewicht, Aktivität und Zustand des Gelenks.

Wenn der Meniskus mitbetroffen ist

Der Meniskus leidet mit, weil das instabile Knie ihn zwischen den Gelenkflächen einklemmt. Ob er teilweise entfernt werden muss, zeigt sich erst, wenn das Gelenk offen ist. Deshalb steht Ziffer 876 in vielen Kostenvoranschlägen als „falls erforderlich“ und deshalb kann die Endrechnung 192 Euro netto über dem Voranschlag liegen, ohne dass jemand falsch gerechnet hat. Fragen Sie beim Vorgespräch nach, ob der Voranschlag diese Position schon enthält.

Die Genesungsphase: Nachsorge und ihre eigenen Kosten

Mit der Operation ist die Rechnung nicht abgeschlossen. Es folgen mehrere Wochen strenge Leinenführung und kontrollierter Bewegungsaufbau; den genauen Plan gibt Ihnen die Klinik vor, denn er hängt vom Verfahren und vom Heilungsverlauf ab.

Posten GOT-Ziffer realistisch brutto Kontrollröntgen nach 6 bis 8 Wochen, zwei Ebenen 166 126,28 € (2-fach) Nachkontrollen und Verbandwechsel 16 / 254 60 bis 190 € je Termin Physiotherapie, 8 bis 12 Sitzungen keine eigene GOT-Position siehe unten Implantat-Entfernung, falls nötig 858 / 859 146,26 bzw. 321,06 € netto (2-fach) plus Narkose

Für die Physiotherapie kennt die GOT keine eigene Ziffer, weshalb die Preise je nach Praxis und Therapieform stark auseinandergehen. Was Unterwasserlaufband, manuelle Therapie und Bewegungsübungen im Einzelnen kosten, steht auf unserer Seite zur Physiotherapie für Hunde.

Zwei Kostenrisiken gehören in jede Planung. Das erste sind Komplikationen: AniCura nennt verzögerte Knochenheilung, Lockerung des Implantats, Wundinfektionen, Entzündungen der Patellasehne und Meniskusverletzungen, die einen weiteren Eingriff nötig machen, und beziffert sie mit bis zu 14 Prozent der operierten Hunde. Das zweite ist die Gegenseite. Weil der Verschleiß meist beide Knie betrifft, ist eine zweite Kreuzband-OP am anderen Bein ein realistischer Verlauf, und dann fällt derselbe Betrag noch einmal an. Eine belastbare Häufigkeitszahl dafür nennen die geprüften Klinikquellen nicht.

Die Prognose bewerten die Kliniken trotzdem gut. AniCura schreibt, operierte Hunde erhielten fast 100 Prozent der ursprünglichen Funktion zurück; das ist die Angabe der Klinikgruppe selbst und keine Studienzahl. Die Tierklinik Hofheim hält fest, dass die chronischen Folgeschäden umso geringer ausfallen, je früher das Kniegelenk stabilisiert wird.

Kreuzbandriss ohne OP: wann das eine Option ist

Nicht jeder Hund wird operiert, und das ist keine Notlösung zweiter Klasse. Bei leichten Hunden und bei Tieren mit hohem Narkoserisiko ist die konservative Behandlung eine reale Route: konsequente Ruhighaltung, Schmerz- und Entzündungstherapie, Gewichtsreduktion und begleitende Physiotherapie. Manche Hunde bilden über Monate eine bindegewebige Stabilisierung des Gelenks aus und laufen damit ordentlich.

Dazu gehört die andere Seite: Die Funktionsprognose ist schlechter als nach einer Operation, und das instabile Knie arthrotisiert schneller. Eine Orthese oder Bandage kann das Gelenk im Alltag führen und Ihrem Hund Sicherheit geben, sie ersetzt aber weder die Stabilisierung noch den Muskelaufbau. Ob Operation oder konservative Therapie das Richtige ist, entscheidet Ihre Tierärztin nach Gewicht, Alter, Aktivität und Befund, nicht die Kostenfrage allein. Beim Senior steht dabei die Narkosefähigkeit im Vordergrund, und häufig auch die Frage, ob sich das Tier überhaupt noch versichern lässt. Dazu haben wir die Versicherbarkeit älterer Hunde zusammengestellt.

Kreuzbandriss und Versicherung: warum die Wartezeit hier entscheidet

Der wichtigste Satz zuerst: Ein degenerativer Kreuzbandriss ist versicherungsrechtlich kein Unfall. Die kurzen Unfallfristen von null bis fünf Tagen greifen also nicht, es zählt die Frist für Krankheiten. Wie lang die ausfällt, steht in der Liste der besonderen Wartezeiten des jeweiligen Versicherers; die drei Tarife oben zeigen die Bandbreite von 30 Tagen bis zu den 6 Monaten bei Barkibu.

Schwerer als jede Frist wiegt die Vorerkrankung, und hier hat die Branche ein Instrument, das die wenigsten Halter kennen: die Rückschau in die Patientenakte. Lassie sieht sich die letzten 24 Monate an und zählt dabei auch Untersuchungen mit, die ohne Diagnose endeten. Ein Termin wegen eines kurzen Humpelns nach dem Spaziergang, notiert und abgehakt, reicht damit aus, um das Knie später außen vor zu lassen. Eine Tierkrankenversicherung wirkt bei diesem Krankheitsbild nur, wenn sie lange vor dem ersten Hinken abgeschlossen wurde.

Die dritte Größe ist der Gebührensatz. Kliniken rechnen orthopädische Eingriffe häufig oberhalb des zweifachen Satzes ab, und die Operationsziffern sind die größten Zeilen der Rechnung: Am dreifachen Satz kostet die Kette aus 874, 875 und 876 zusammen 1.416,18 Euro netto statt 944,12 Euro. Eine Police, die bis zum vierfachen Satz erstattet, trägt diesen Aufschlag; endet die Erstattung beim dreifachen, zahlen Sie alles darüber selbst. Wie stark dieser Hebel bei anderen Eingriffen wirkt, zeigt unsere Übersicht der OP-Kosten beim Hund. Bei Rassen mit mehreren Gelenkbaustellen lohnt zusätzlich der Blick auf die Patellaluxation und ihre OP-Kosten.

Häufige Fragen zum Kreuzbandriss beim Hund

Hilft eine Bandage oder Orthese beim Kreuzbandriss?

Eine Orthese kann das Knie im Alltag führen und dem Hund Sicherheit geben, besonders während der konservativen Behandlung oder in der Wartezeit auf einen OP-Termin. Sie stabilisiert das Gelenk aber nicht dauerhaft und ersetzt weder die Operation noch den Muskelaufbau. Anpassung und Tragedauer sollten tierärztlich begleitet werden, sonst drückt die Schiene oder der Hund entlastet weiter.

Was kostet eine TPLO beim Hund?

Eine TPLO trägt dieselbe GOT-Ziffer 874 wie jede andere Kreuzbandoperation, am zweifachen Satz also 461,78 Euro netto, mit Fixation und Meniskusresektion zusammen 944,12 Euro netto. Teurer als andere Verfahren wird sie durch Platte und Schrauben sowie durch die längere Narkose. Für einen großen Hund liegt die Endrechnung realistisch zwischen 2.300 und 3.000 Euro brutto.

Sollte man einen alten Hund noch am Kreuzband operieren lassen?

Das Alter allein spricht nicht gegen die Operation, die Narkosefähigkeit tut es unter Umständen schon. Entscheidend sind Herz, Nieren, Leber und Begleiterkrankungen, geprüft über Untersuchung und Blutbild. Ist der Hund narkosefähig, profitiert auch ein Senior von einem stabilen Knie. Ist er es nicht, bleiben Schmerztherapie, Gewichtsreduktion und Physiotherapie. Diese Abwägung gehört in die Praxis, nicht auf einen Kostenvergleich.

Muss ein Hund mit Kreuzbandriss eingeschläfert werden?

Nein. Ein Kreuzbandriss ist schmerzhaft, aber er ist behandelbar und kein Grund zur Euthanasie. Wenn die Operation finanziell nicht darstellbar ist, gibt es die konservative Route sowie Ratenzahlung über Kliniken und tierärztliche Abrechnungsdienste. Sprechen Sie die Praxis vor dem Termin darauf an, denn nachträglich lässt sich eine Rechnung selten aufteilen.