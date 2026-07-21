Eine einzige Operation kann teurer werden als jede andere Tierarztrechnung, die Ihr Hund in seinem Leben verursacht. Ein Kreuzbandriss, eine Magendrehung in der Nacht, ein verschluckter Spielzeugrest: Vierstellige Beträge sind hier der Normalfall. Entscheidend ist am Ende, welcher Tarif zum Risikoprofil Ihres Hundes und zu Ihrem Budget passt, und nicht der niedrigste Monatsbeitrag im Vergleich. Genau das entscheidet, ob Ihnen ein reiner Operationsschutz reicht oder ob Sie mehr brauchen. Die drei Anbieter unten decken beide Fälle ab, und darunter zeigen wir Ihnen, welcher davon zu Ihrer Situation gehört.

OP-Versicherung Hund: unsere Empfehlungen

Drei Anbieter setzen sich beim reinen Operationsschutz für Hunde ab, jeder mit einem anderen Schwerpunkt. Lassie führt einen eigenen OP-Tarif getrennt vom Kranken-Schutz und schließt ohne Altersgrenze ab, HanseMerkur hat den niedrigsten geprüften Einstiegsbeitrag, BarmeniaGothaer das Testsieger-Siegel und die Direktabrechnung. Welcher davon der richtige ist, hängt davon ab, worauf Sie beim Abschluss den größten Wert legen.

Lassie: flexibler OP-Schutz ohne Altersgrenze

Lassie führt einen eigenen Operationstarif, der getrennt von den Kranken-Tarifen läuft. Das ist genau das, was Sie wollen, wenn Sie nur die teuren Eingriffe absichern und die Vorsorge selbst tragen möchten. Es gibt keine Höchstaltersgrenze beim Abschluss, was bei vielen Wettbewerbern eine harte Hürde ist, sobald der Hund die Sieben oder Acht überschritten hat. Sie behalten die freie Tierarztwahl und wickeln Anträge sowie Erstattungen über die App ab. Vom TÜV gibt es die Note sehr gut.

Einen pauschalen Preis nennt Lassie nicht: Rasse, Alter und der gewählte Leistungsumfang bestimmen den Beitrag, den Sie direkt im Online-Rechner sehen. Für einen zweiten oder dritten Hund im Haushalt gibt es zehn Prozent Rabatt je weiterem Tier.

HanseMerkur: der niedrigste Beitrag im Vergleich

Wenn der Beitrag das Erste ist, worauf Sie schauen, kommen Sie an HanseMerkur schwer vorbei. Der Komfort-Tarif der Hunde-OP-Versicherung startet bei 7,38 Euro im Monat (mit 500 Euro Selbstbeteiligung) und ist damit der niedrigste verifizierte Einstiegsbeitrag in diesem Vergleich. Bei einem Unfall gilt keine Wartezeit, die freie Tierarzt- und Klinikwahl bleibt Ihnen erhalten, und optional lassen sich die Bausteine Zahn und Tier Assistance dazubuchen. Ein Auslandsschutz ist enthalten, je nach Tarif zeitlich begrenzt.

HanseMerkur ist zugleich die Marktreferenz, an der sich viele andere Tarife messen lassen.

BarmeniaGothaer: Testsieger mit Direktabrechnung

BarmeniaGothaer ist die Wahl für alle, die ein unabhängiges Gütesiegel schwarz auf weiß wollen. Der OP-Tarif wurde von der Stiftung Warentest mit Sehr gut (1,3) bewertet. Der praktische Vorteil im Ernstfall ist die Direktabrechnung: Die Klinik rechnet direkt mit dem Versicherer ab, Sie müssen die vierstellige Rechnung also nicht erst selbst vorstrecken und auf die Erstattung warten. Im Notdienst übernimmt der Tarif bis zum vierfachen GOT-Satz, und die Premium-Varianten leisten unbegrenzt pro Jahr.

Der Unfall-Tarif beginnt bei 16,02 Euro im Monat, deckt aber nur Operationen nach Unfällen ab, keine Krankheits-OPs. Wer auch krankheitsbedingte Eingriffe absichern will, steigt beim Premium-Tarif ab 18,75 Euro im Monat (mit 250 Euro Selbstbeteiligung) ein.

BarmeniaGothaer OP-Schutz: Testsieger mit 1,3 Von Stiftung Warentest mit Sehr gut (1,3) bewertet, mit Direktabrechnung über die Klinik. Sie gehen nicht in Vorleistung und erhalten im Notdienst bis zum vierfachen GOT-Satz. Jetzt Beitrag berechnen →

Wo der reine OP-Schutz endet und der Vollschutz beginnt

Die meisten Ratgeber überspringen die Frage, die tatsächlich zählt, und verkaufen Ihnen gleich ihr eigenes Produkt. Dabei ist der erste Schritt eine ehrliche Bestandsaufnahme: Reicht Ihnen eine reine OP-Versicherung, oder brauchen Sie die volle Hundekrankenversicherung?

Der Unterschied ist klar umrissen. Eine Operationskostenversicherung zahlt ausschließlich, wenn Ihr Hund tatsächlich unters Messer muss, also für den Eingriff selbst, die Narkose, den Klinikaufenthalt und einen definierten Zeitraum der Nachbehandlung. Alles andere tragen Sie selbst. Eine Krankenversicherung, oft als Vollschutz vermarktet, übernimmt zusätzlich die ambulante Behandlung: Medikamente, Diagnostik ohne anschließende OP, chronische Therapien, oft auch ein Vorsorgebudget für Impfungen und Wurmkuren.

Wann eine reine OP-Versicherung genügt

Der Operationsschutz ist die richtige Wahl, wenn Ihr Hund gesund und im mittleren Alter ist, Sie gut mit dem laufenden Praxisbesuch klarkommen und Ihre eigentliche Sorge der eine große, teure Eingriff ist. Das ist der Fall, den die meisten Halter im Kopf haben: Der Hund ist fit, die jährliche Routine ist bezahlbar, aber ein Kreuzbandriss oder eine nächtliche Magendrehung würde das Konto sprengen. Für dieses Szenario ist die OP-Versicherung die budgetbewusste Antwort. Sie zahlen deutlich weniger als für den Vollschutz und sichern genau das Risiko ab, das Sie finanziell wirklich treffen kann.

Sick Labrador Retriever laying on an operating table.

Auch bei einem älteren Hund, für den ein Vollschutz kaum noch bezahlbar oder gar nicht mehr abschließbar ist, bleibt der reine OP-Schutz oft die einzige sinnvolle Absicherung, besonders bei einem Anbieter ohne Altersgrenze. Welche Anbieter dafür infrage kommen, zeigt unser Ratgeber zur Hundeversicherung für alte Hunde.

Wann sich der volle Krankenschutz lohnt

Sobald ambulante Behandlungen zum Dauerthema werden, kippt die Rechnung. Rassen mit bekannter Neigung zu chronischen Hundekrankheiten, etwa Allergien, Hüftproblemen oder Augenleiden, verursachen Kosten, die nie in einer Operation enden, sich über die Jahre aber summieren. Für einen Französischen Bulldoggen, einen Berner Sennenhund oder einen Retriever mit familiärer Hüftgeschichte greift die OP-Versicherung im Alltag oft ins Leere.

Der Vollschutz lohnt sich außerdem, wenn Sie Vorsorge und Routinebehandlung planbar auslagern wollen, statt für jede Rechnung selbst geradezustehen, oder wenn Sie einen Welpen versichern, dessen Krankheitsgeschichte noch offen ist. Faustregel: Wenn Ihre Angst der einmalige Notfall ist, reicht OP-only. Wenn Sie die laufenden Kosten eines krankheitsanfälligen Hundes fürchten, brauchen Sie mehr.

Was eine OP-Versicherung für Hunde abdeckt

Der Leistungskern ist bei allen Anbietern ähnlich, die Details unterscheiden sich aber deutlich. Wer Hund und Katze vergleicht, findet die tierartübergreifenden Grundlagen in unserem Überblick zur Tier-OP-Versicherung im Überblick. Gedeckt sind in der Regel die Operation selbst, Voruntersuchungen wie Röntgen oder MRT im Zusammenhang mit dem Eingriff, Narkose und Medikamente rund um die OP sowie die Nachbehandlung für einen festgelegten Zeitraum, häufig 30 bis 120 Tage. Ausgeschlossen sind fast immer Vorerkrankungen, die bei Abschluss schon bekannt waren. Nicht abgedeckt sind außerdem Schäden, die Ihr Hund anderen zufügt: Dafür ist die Hundehaftpflicht zuständig, ein von Kranken- und OP-Schutz komplett getrenntes Produkt.

Zwei Stellschrauben bestimmen, wie viel am Ende bei Ihnen hängen bleibt: die Erstattungsquote und die Selbstbeteiligung.

Wartezeit: Unfall und Krankheit laufen getrennt

Nach Abschluss zahlt keine Versicherung sofort für alles. Die Wartezeit ist der Zeitraum, in dem der Schutz für Krankheiten noch nicht greift, und sie wird fast überall zweigeteilt. Für Operationen nach einem Unfall gilt meist eine sehr kurze oder gar keine Wartezeit, oft nur wenige Tage. Für krankheitsbedingte Eingriffe sind 30 Tage der übliche Rahmen, für bestimmte Diagnosen oder Erbkrankheiten strecken einzelne Anbieter die Frist auf sechs bis 18 Monate. Manche Versicherer verzichten ganz auf die Wartezeit, wenn Sie den Welpen sehr früh versichern oder ein tierärztliches Gesundheitszeugnis vorlegen. Der Punkt zählt vor allem dann, wenn Sie erst nach einer ersten Diagnose an den Abschluss denken, denn dann ist es für den akuten Fall oft schon zu spät.

Selbstbeteiligung und Erstattungsquote

Die Erstattungsquote gibt an, welchen Anteil der Rechnung der Versicherer übernimmt, üblich sind Stufen von 80 bis 100 Prozent. Bei 80 Prozent zahlen Sie bei einer 3.000-Euro-OP also 600 Euro aus eigener Tasche, unabhängig davon, was sonst noch vereinbart ist. Die Selbstbeteiligung ist der feste oder prozentuale Betrag, den Sie pro Fall oder pro Jahr zusätzlich selbst tragen. Wer diesen Eigenanteil von vornherein vermeiden möchte, findet einen Überblick unter Hundekrankenversicherung ohne Selbstbeteiligung. Ein Tarif mit hoher Selbstbeteiligung senkt den Monatsbeitrag, verschiebt die Kosten aber in den Schadensfall. Lassen Sie sich nicht vom niedrigsten Beitrag allein leiten: Ein Tarif mit 250 Euro Selbstbeteiligung und 80 Prozent Erstattung kann im Ernstfall teurer kommen als ein etwas höherer Beitrag mit voller Erstattung.

Was eine Hunde-OP wirklich kostet

Warum das alles keine akademische Frage ist, zeigt der Blick auf reale Rechnungen. Die folgenden Spannen sind typische Beträge für die häufigsten Eingriffe bei Hunden:

Kreuzbandriss-OP: 800 bis 4.000 Euro, je nach Methode und Größe des Hundes.

Magendrehung mit Gastropexie: 2.000 bis 5.000 Euro, in aller Regel ein akuter Notfall.

Bandscheibenvorfall inklusive MRT und Operation: 3.000 bis 6.500 Euro.

Fremdkörper-OP nach verschlucktem Gegenstand: 1.500 bis 3.500 Euro.

Hinter diesen Beträgen steckt ein System. Grundlage ist die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT): Sie legt für jede Leistung einen Basissatz fest, und im normalen Praxisalltag darf bis zum Dreifachen davon abgerechnet werden. Kommt der Notfall nachts, am Wochenende oder an einem Feiertag, erlaubt die GOT sogar den vierfachen Satz, und genau dort liegen Fälle wie die Magendrehung, die die Rechnung zusätzlich in die Höhe treiben. Ein Tarif, der bis zum vierfachen GOT-Satz leistet, ist deshalb im Notfall bares Geld wert.

Wer die genaue Systematik nachlesen will, findet die Gebührenordnung für Tierärzte im Gesetzestext offen einsehbar.

Woran Sie den richtigen Tarif erkennen

Wenn die Grundsatzfrage OP-only oder Vollschutz geklärt ist, entscheiden ein paar konkrete Kriterien über den passenden Anbieter:

Altersgrenze: Prüfen Sie, bis zu welchem Alter Sie überhaupt abschließen können. Für einen älteren Hund führt das oft direkt zu Lassie, dem einzigen der drei Anbieter ohne Höchstalter.

Prüfen Sie, bis zu welchem Alter Sie überhaupt abschließen können. Für einen älteren Hund führt das oft direkt zu Lassie, dem einzigen der drei Anbieter ohne Höchstalter. GOT-Erstattung: Achten Sie darauf, ob der Tarif bis zum vierfachen Satz leistet, denn nur dann sind die teuren Notdienst-Rechnungen vollständig gedeckt (mehr dazu im Kostenabschnitt oben).

Achten Sie darauf, ob der Tarif bis zum vierfachen Satz leistet, denn nur dann sind die teuren Notdienst-Rechnungen vollständig gedeckt (mehr dazu im Kostenabschnitt oben). Direktabrechnung: Rechnet der Versicherer direkt mit der Klinik ab, müssen Sie die vierstellige Summe nicht vorstrecken. BarmeniaGothaer bietet das, viele andere erstatten erst nach Ihrer Zahlung.

Rechnet der Versicherer direkt mit der Klinik ab, müssen Sie die vierstellige Summe nicht vorstrecken. BarmeniaGothaer bietet das, viele andere erstatten erst nach Ihrer Zahlung. Selbstbeteiligung und Erstattungsquote: Rechnen Sie den Beitrag zusammen mit dem, was im Schadensfall auf Sie zukommt. Der niedrigste Monatspreis ist selten der günstigste Tarif über die Laufzeit.

Rechnen Sie den Beitrag zusammen mit dem, was im Schadensfall auf Sie zukommt. Der niedrigste Monatspreis ist selten der günstigste Tarif über die Laufzeit. Wartezeit: Kurze Fristen bei Unfall sind Standard. Achten Sie auf die Krankheitsfristen und darauf, ob es Ausnahmen für früh versicherte Welpen gibt.

Kurze Fristen bei Unfall sind Standard. Achten Sie auf die Krankheitsfristen und darauf, ob es Ausnahmen für früh versicherte Welpen gibt. Freie Tierarztwahl: Ein guter Tarif schreibt Ihnen nicht vor, in welche Klinik Sie gehen. Alle drei Empfehlungen oben lassen Ihnen die Wahl.

Für die meisten gesunden, erwachsenen Hunde ist Lassie der naheliegende Griff: kein Höchstalter, freie Tierarztwahl, und genau auf das eine teure Risiko zugeschnitten. Wer stattdessen das Testsieger-Siegel und die Direktabrechnung höher gewichtet, liegt mit BarmeniaGothaer richtig. Wer noch weitere Tarife gegenüberstellen will, findet einen Überblick in unserem Tierversicherungsvergleich.

Häufige Fragen zur OP-Versicherung für Hunde

Was kostet eine OP-Versicherung für Hunde im Monat?

Reine OP-Tarife beginnen im Vergleich bei 7,38 Euro im Monat (HanseMerkur Komfort, 500 Euro Selbstbeteiligung); der Unfall-Tarif von BarmeniaGothaer startet bei 16,02 Euro. Der tatsächliche Beitrag hängt von Rasse, Alter, Erstattungsquote und Selbstbeteiligung ab. Eine kleinere Rasse mit niedriger Selbstbeteiligung kann den Einstiegsbeitrag halten, ein großer Hund mit voller Erstattung treibt ihn deutlich nach oben. Lassie nennt keinen festen Listenpreis und ermittelt den Beitrag individuell über den Online-Rechner.

Ab welchem Alter kann ich meinen Hund versichern?

Der Abschluss ist meist ab der achten Lebenswoche möglich. Nach oben setzen viele Anbieter eine Höchstaltersgrenze, häufig zwischen sieben und neun Jahren. Lassie verzichtet auf eine Altersgrenze beim reinen OP-Schutz, was den Anbieter für ältere Hunde interessant macht, die anderswo keinen Vertrag mehr bekommen.

Was zählt bei der Nachbehandlung als versichert?

Erstattet wird, was direkt mit der Operation zusammenhängt: Verbandswechsel, das Ziehen der Fäden, Kontrolluntersuchungen und Kontrollröntgen. Physiotherapie oder Reha nach einer Gelenk-OP deckt nicht jeder Tarif ab, das ist ein häufiger Unterschied zwischen einfachem und Premium-Schutz. Achten Sie auf die Nachbehandlungsfrist: Eine 120-Tage-Frist fängt langwierige Heilungsverläufe auf, eine 30-Tage-Frist kann bei komplizierten Eingriffen zu kurz sein.

Lohnt sich eine OP-Versicherung bei einem gesunden jungen Hund?

Gerade dann. Ein junger Hund verursacht meist niedrige Beiträge, weil noch keine Vorerkrankungen bestehen, und die Wartezeit ist längst abgelaufen, bevor der erste Ernstfall eintritt. Ein Kreuzbandriss oder ein verschluckter Fremdkörper trifft auch fitte Hunde, und dann ist der Schutz sofort verfügbar statt erst nach einer Diagnose.

Was ist der Unterschied zur Hundekrankenversicherung?

Der praktische Test ist die Frage, ob am Ende operiert wird. Eine chronische Erkrankung ohne OP, etwa ein Diabetiker, der lebenslang Insulin braucht, oder ein Allergiker mit Dauermedikation, kostet über die Jahre vierstellig, löst aber nie eine Erstattung aus der reinen OP-Versicherung aus. Genau diese laufenden ambulanten Kosten übernimmt nur die Hundekrankenversicherung. Der OP-Schutz sichert den einmaligen teuren Eingriff, der Vollschutz zusätzlich den Alltag eines krankheitsanfälligen Hundes.