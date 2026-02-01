Laura Schneider – Tierversicherungs-Expertin | RTL.de

Tierversicherungen im Vergleich

Über Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und SEO-Expertin mit über 10 Jahren Erfahrung in der digitalen Content-Erstellung. Seit 2021 arbeitet sie als SEO-Spezialistin bei Compado und hat sich auf die Erstellung fundierter, nutzerorientierter Inhalte rund um Tierversicherungen und Haustiergesundheit spezialisiert.

Als passionierte Katzenbesitzerin – sie ist mit Tieren aufgewachsen und lebt heute mit vier Katzen zusammen – verbindet Laura persönliche Erfahrung mit professioneller Expertise. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wie schnell Tierarztkosten eskalieren können und wie wichtig eine gute Absicherung ist. Mit einem Master-Abschluss in Marketing und Advertising von der University of Leeds sowie einem Bachelor in Business versteht sie, wie Verbraucher Entscheidungen treffen – und welche Informationen sie wirklich brauchen.

Bei RTL.de schreibt Laura über alle Facetten der Haustierhaltung und -absicherung: von detaillierten Tierversicherungs-Vergleichen über Tipps zur Katzen- und Hundegesundheit bis hin zu Ratgebern für Tierbesitzer in besonderen Lebenssituationen.

Expertise & Schwerpunkte

Tierversicherungen & Vergleiche Fundierte Vergleiche von Tierkrankenversicherungen, Tier-OPs-Versicherungen und Tierhaftpflicht – mit Fokus auf Leistungsumfang, Wartezeiten, Ausschlüsse und echte Kostenersparnis. Laura analysiert sowohl etablierte Anbieter wie HanseMerkur und Agila als auch neuere Anbieter wie Lassie und Dalma.

Katzen- & Hundegesundheit Praxisnahe Ratgeber zu häufigen Erkrankungen, Vorsorge und Ernährung – geschrieben von jemandem, der täglich mit vier Katzen lebt und weiß, worauf es ankommt.

Kostenplanung für Tierbesitzer Realistische Einschätzungen zu Tierarztkosten, versteckten Ausgaben und Strategien, um die Gesundheitsversorgung des eigenen Haustieres langfristig finanzierbar zu halten.

SEO & Content-Strategie Über 4 Jahre Erfahrung in der Erstellung suchmaschinenoptimierter Inhalte, die gleichzeitig echten Mehrwert für Tierbesitzer bieten.

Qualifikationen & Werdegang

Ausbildung

Master of Arts (MA) – Marketing and Advertising University of Leeds, Großbritannien (2013–2014) Abschluss: Merit Schwerpunkte: Konsumentenpsychologie, Kaufentscheidungsprozesse, Vertrauensbildung

Bachelor of Arts (BA) – Business and English Leeds Beckett University, Großbritannien (2012–2013) Abschluss: First Class Honours

Berufserfahrung

SEO-Spezialistin bei Compado (seit Juni 2021) Content-Erstellung für Tier- und Verbraucher-Vergleichsportale, Keyword-Recherche, SEO-Optimierung, Content-Strategie

Marketing Manager bei Tierra Encantada (seit Dezember 2018) Bogotá, Kolumbien

Marketing Manager bei journi (Oktober 2016 – August 2017) Österreich

Mein Ansatz

Als Tierbesitzerin kenne ich die Sorgen, die mit einem kranken oder verletzten Tier einhergehen – emotional wie finanziell. Genau deshalb nehme ich Tierversicherungen besonders kritisch unter die Lupe: Ich überprüfe das Kleingedruckte, vergleiche Leistungsgrenzen und hinterfrage, ob ein Anbieter wirklich hält, was er verspricht.

Meine Artikel kombinieren:

Persönliche Erfahrung aus dem Alltag mit vier Katzen

aus dem Alltag mit vier Katzen Fundierte Recherche auf Basis aktueller Tarife, Kundenbewertungen und Versicherungsbedingungen

auf Basis aktueller Tarife, Kundenbewertungen und Versicherungsbedingungen Verständliche Sprache ohne Versicherungsjargon

„Eine gute Tierversicherung ist keine Luxus – sie ist Fürsorge. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, die richtige Entscheidung für Ihr Tier und Ihren Geldbeutel zu treffen.” — Laura Schneider

Themengebiete

Tierversicherungs-Vergleiche (Hund, Katze, Kleintiere)

Tierkrankenversicherung vs. Tier-OP-Versicherung

Häufige Hunde- und Katzenkrankheiten

Tierarztkosten: Was kostet wirklich wie viel?

Tipps für Freigänger-Katzen und Hunde mit Freilauf

Einlagensicherung für Tierbesitzer: Kosten realistisch planen

Welpenschutz, Seniorentiere und Vorerkrankungen in der Versicherung

Kontakt & Vernetzung

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/profilelauraschneider/

Hinweis zur Unabhängigkeit

Als Content-Spezialistin bei RTL.de arbeite ich unabhängig und objektiv. Bei einigen Tierversicherungen handelt es sich um Partnerlinks – wenn Sie über diese Links einen Vertrag abschließen, erhält RTL.de eine Provision. Dies beeinflusst jedoch nicht meine Bewertungen. Transparenz steht für mich an erster Stelle.

Wichtig: Meine Artikel ersetzen keine tierärztliche Beratung. Bei gesundheitlichen Fragen zu Ihrem Tier wenden Sie sich bitte an einen Tierarzt.