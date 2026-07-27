Der Tierarzt spricht zum ersten Mal von Arthrose, und plötzlich rechnen Sie nach: Physiotherapie, Schmerzmittel, vielleicht irgendwann eine Operation. Bei einem Hund jenseits der acht Jahre kommen diese Rechnungen selten einzeln, und viele Halter fragen sich erst jetzt, ob sich für einen alten Hund eine Hundeversicherung überhaupt noch abschließen lässt. Ob das klappt, entscheidet vor allem das Aufnahmealter des Anbieters: Es legt fest, wer einen Hund in diesem Alter überhaupt noch neu versichert, und genau daran scheitern die meisten Anträge. Die folgenden drei tun es.

Hundeversicherung für den alten Hund: Wer ältere Tiere noch aufnimmt

Je älter der Hund, desto kürzer die Liste der Anbieter, die ihn neu versichern. Diese drei nehmen ältere Hunde noch auf, mit sehr unterschiedlichen Regeln beim Alter und bei der Abwicklung im Schadenfall.

Lassie: kein Höchstalter beim Abschluss

Lassie verzichtet als einer der wenigen Anbieter vollständig auf eine Altersobergrenze. Für einen zehn- oder zwölfjährigen Hund ist das oft der Unterschied zwischen einem Vertrag und einer Absage, denn die meisten Wettbewerber kappen den Neuabschluss zwischen sieben und neun Jahren. Voraussetzung bleibt, dass der Hund beim Abschluss gesund ist. Sie behalten die freie Tierarztwahl, Antrag und Erstattung laufen über die App, und vom TÜV gibt es die Note sehr gut.

Einen Beitrag von der Stange gibt es bei Lassie nicht; die Höhe ergibt sich erst, wenn Sie Alter, Rasse und Leistungsumfang Ihres Hundes in den Rechner eingeben. Bei einem alten Hund liegt er höher als bei einem Welpen, ist aber häufig das einzige Angebot, das überhaupt noch zustande kommt.

Lassie: Hundeschutz ohne Altersobergrenze Lassie schließt auch ältere Hunde ohne Höchstalter ab, mit freier Tierarztwahl und TÜV-Note sehr gut. Ihren Beitrag ermitteln Sie direkt im Online-Rechner. Jetzt Beitrag berechnen →

Dalma: Neuabschluss bis zum neunten Lebensjahr

Dalma nimmt Hunde bis kurz vor dem neunten Geburtstag neu auf. Liegt Ihr Hund darunter, ist das ein flexibler Tarif; ist er älter, kommt Dalma für den Neuabschluss nicht mehr infrage. Der Aufnahmevorteil hat eine Kehrseite, die erst Jahre später greift: Ab dem zehnten Lebensjahr sinkt der Erstattungssatz bei Krankheit jedes Jahr um fünf Prozent. Der Vertrag läuft weiter, aber Ihr Eigenanteil wächst mit dem Alter des Hundes. Für einen Hund von sieben oder acht, den Sie jetzt versichern, ist das über die ersten Jahre unkritisch, danach spürbar.

Die Krankenversicherung startet bei 15,99 Euro im Monat, der reine OP-Schutz bei 7,99 Euro. Die Erstattungsquote legen Sie selbst fest, wählbar von 60 bis 100 Prozent, die Auszahlung erfolgt nach Angaben des Anbieters meist binnen 48 Stunden.

Dalma: Erstattung selbst festlegen Dalma versichert Hunde bis zum neunten Geburtstag und lässt Sie zwischen 60 und 100 Prozent Erstattung wählen. Die OP-Versicherung beginnt bei 7,99 Euro im Monat. Jetzt Beitrag berechnen →

Uelzener: Spezialist mit Direktabrechnung

Uelzener zählt am Markt zu den Anbietern, die sich ausdrücklich auch älteren Hunden zuwenden, und rechnet auf Wunsch direkt mit der Tierklinik ab. Diese Direktabrechnung ist im Ernstfall der praktische Pluspunkt: Sie müssen eine hohe OP-Rechnung nicht erst selbst vorstrecken und auf die Erstattung warten, sondern die Klinik klärt die Kosten direkt mit dem Versicherer. Als langjähriger Tierversicherer nimmt Uelzener auch ältere Hunde in den Schutz. Die konkreten Beitrags- und Aufnahmebedingungen hängen vom gewählten Tarif ab und lassen sich am besten direkt beim Anbieter prüfen.

Uelzener: Direktabrechnung mit der Tierklinik Uelzener wendet sich auch an ältere Hunde und rechnet auf Wunsch direkt mit der Klinik ab, sodass Sie hohe Rechnungen nicht vorstrecken müssen. Die Konditionen prüfen Sie direkt beim Anbieter. Jetzt Beitrag berechnen →

Kann ein Hund zu alt für eine Versicherung sein?

Für einen Neuabschluss: ja, bei den meisten Anbietern. Wer sein Tier nie versichert hat und erst mit zehn oder elf daran denkt, stößt bei der Mehrheit der Versicherer auf eine Altersgrenze. Die gute Nachricht ist, dass es Ausnahmen gibt, und dass ein einmal abgeschlossener Vertrag in aller Regel lebenslang weiterläuft, auch wenn der Hund später weit über dem Aufnahmealter liegt. Die Grenze betrifft den Neuabschluss, nicht den Bestand.

Wie weit die Anbieter beim Aufnahmealter auseinanderliegen, zeigt diese Übersicht:

Anbieter Neuaufnahme bis Lassie keine Altersgrenze Dalma bis zum 9. Geburtstag Agila bis 8 Jahre HanseMerkur bis 8 Jahre (mit Selbstbeteiligung), 5 Jahre (ohne); Beitrag steigt mit dem Alter Uelzener nimmt auch ältere Hunde auf

Wichtig ist der Unterschied zwischen aufnehmen und leisten. Ein Anbieter kann einen alten Hund zwar versichern, den Schutz aber über sinkende Erstattungssätze oder Vorerkrankungsausschlüsse begrenzen. Die reine Aufnahme sagt also noch nichts darüber, wie viel im Schadenfall tatsächlich ankommt.

Was „gesund bei Abschluss“ konkret bedeutet, unterschätzen viele Halter. Die meisten Anbieter verlangen keinen Tierarztbesuch, sondern Gesundheitsfragen im Antrag. Beantworten Sie diese wahrheitsgemäß, denn verschwiegene Vorerkrankungen kann der Versicherer im Schadenfall nachträglich vom Schutz ausnehmen. Bei einem alten Hund lohnt es sich, die vorhandenen Befunde vor dem Abschluss zu sortieren und ehrlich anzugeben, statt später eine Leistungskürzung zu riskieren.

Bis wann kann ich meinen Hund versichern?

Nach unten ist der Abschluss meist ab der achten Lebenswoche möglich, nach oben entscheidet das Höchsteintrittsalter des jeweiligen Anbieters. Bei Agila ist mit dem achten, bei Dalma kurz vor dem neunten Geburtstag Schluss. Lassie kennt diese Frist nicht und versichert auch deutlich ältere Hunde. Für Sie heißt das vor allem eins: Je früher Sie abschließen, desto größer die Auswahl und desto niedriger der Beitrag. Wer bis zum ersten großen Befund wartet, hat oft nur noch wenige Anbieter zur Wahl und zahlt für den späten Einstieg drauf. Soll der Schutz zudem sofort greifen, lohnt der Vergleich der Hundekrankenversicherung ohne Wartezeit.

Was kostet eine Krankenversicherung für einen 8 Jahre alten Hund?

Einen Pauschalpreis gibt es nicht, und wer Ihnen einen nennt, rät. Der Beitrag hängt an Rasse, Wohnort, gewählter Erstattungsquote und vor allem am Alter des Hundes. Die beworbenen Einstiegspreise, etwa ab 15,99 Euro im Monat für die Krankenversicherung bei Dalma oder der reine OP-Schutz ab 7,99 Euro, gelten für junge, gesunde Hunde. Für einen Achtjährigen liegen sie spürbar darüber, weil das Erkrankungsrisiko mit dem Alter steigt und der Versicherer das einpreist.

Zwei Stellschrauben drücken den Beitrag bei einem alten Hund. Erstens ist der reine OP-Schutz deutlich günstiger als der Vollschutz der Hundekrankenversicherung, weil er nur die großen Eingriffe abdeckt. Zweitens senkt eine höhere Selbstbeteiligung oder eine niedrigere Erstattungsquote den Monatsbeitrag, verschiebt die Kosten aber in den Schadenfall. Den konkreten Beitrag für Ihren acht Jahre alten Hund liefert am Ende nur der jeweilige Rechner, weil zu viele Faktoren zusammenspielen. Die Stiftung Warentest weist in ihren Untersuchungen zu Tierkrankenversicherungen darauf hin, dass ältere Tiere grundsätzlich teurer und schwerer zu versichern sind.

Lohnt es sich, einen älteren Hund zu versichern?

Ob sich die beste Hundekrankenversicherung für ältere Hunde rechnet, entscheidet eine einfache Gegenüberstellung: der Beitrag über die verbleibenden Jahre gegen die Rechnungen, die typische Hundekrankheiten im Alter verursachen. Und die fallen bei einem Senior höher aus als in jeder anderen Lebensphase.

Arthrose und Gelenkverschleiß: die klassische Alterslast beim Hund. Schmerzmittel, Physiotherapie und Kontrollen laufen über Jahre und erreichen schnell einen vierstelligen Betrag pro Jahr.

Herzinsuffizienz: Die Diagnostik mit Ultraschall und Blutbild kostet 150 bis 400 Euro je Termin, dazu kommt eine dauerhafte Medikation, die den Hund oft bis zum Lebensende begleitet.

Tumor-Operation: Ein Eingriff samt Diagnostik und Nachsorge liegt je nach Befund zwischen 1.000 und 3.000 Euro, bei anschließender Behandlung auch darüber.

Akute Notfälle bleiben auch im Alter möglich: Eine Magendrehung kostet als nächtlicher Notfall 2.000 bis 5.000 Euro, weil im Notdienst laut Bundestierärztekammer der vierfache Gebührensatz abgerechnet werden darf, ein Kreuzbandriss 800 bis 4.000 Euro.

Eine Faustregel hilft bei der Entscheidung: Erwarten Sie in den kommenden Jahren mindestens eine größere Behandlung, spielt die Versicherung ihren Beitrag fast immer wieder ein. Bei einem großen, bewegungsfreudigen Hund mit Gelenkvorgeschichte ist das eher die Regel als die Ausnahme. Rechnet man diese Beträge gegen den Beitrag, kippt die Antwort meist zugunsten der Versicherung, solange der Hund noch versicherbar ist und nicht bereits an den teuren Leiden erkrankt. Denn was bei Abschluss schon diagnostiziert ist, gilt als Vorerkrankung und bleibt ausgeschlossen. Für einen alten Hund mit mehreren Vorerkrankungen bringt eine neue Vollversicherung daher wenig; hier ist ein reiner OP-Schutz für Hunde oft die vernünftigere Wahl, weil er das eine große Kostenrisiko absichert und weniger kostet. Bei Lassie ist auch dieser OP-Schutz ohne Altersgrenze zu haben. Wer mehrere Tarife nebeneinanderlegen möchte, findet die Optionen im Tierversicherungsvergleich.

Häufige Fragen zur Hundeversicherung für ältere Hunde

Zahlt die Versicherung bei einem alten Hund für Vorerkrankungen?

Nein, und das ist bei keinem Anbieter anders: Eine Arthrose oder ein Herzproblem, das schon vor Vertragsbeginn bestand, zählt als Vorerkrankung und bleibt dauerhaft außen vor. Eine mit elf Jahren neu abgeschlossene Police zahlt also nicht für das, was der Hund schon mitbringt, wohl aber für Leiden, die danach neu auftreten.

Gibt es eine Hundekrankenversicherung ohne Altersgrenze?

Ja, wenn auch selten. Lassie schließt Hunde ohne Höchstalter ab und ist damit für viele alte Hunde die einzige Option beim Neuabschluss. HanseMerkur nimmt Hunde dagegen nur bis acht Jahre mit Selbstbeteiligung auf, ohne Selbstbeteiligung sogar nur bis fünf, und hebt den Beitrag mit steigendem Alter an. Die meisten anderen Anbieter kappen den Neuabschluss zwischen sieben und neun Jahren.

Lohnt sich eine Hundekrankenversicherung für ältere Hunde ab 10 Jahre noch?

Das hängt am Gesundheitszustand. Ist der Hund mit zehn noch fit und ein Anbieter nimmt ihn auf, kann sich der Schutz lohnen, weil eine einzige Herz- oder Tumorbehandlung die Beiträge vieler Jahre übersteigt. Hat der Hund schon mehrere Vorerkrankungen, bringt eine neue Vollversicherung wenig, und ein reiner OP-Schutz ist meist die sinnvollere Wahl. Einen Gesamtüberblick zum Schutz von Seniortieren bietet unser Ratgeber zu älteren Haustieren.