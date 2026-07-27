45 Euro und 330 Euro, und auf beiden Rechnungen steht dasselbe Wort. Genau diese Spanne macht die Kosten für ein Blutbild beim Hund so schwer einzuschätzen, denn hinter dem Begriff stecken zwei sehr verschiedene Untersuchungen. Die eine zählt Blutzellen und ist in zehn Minuten fertig. Die andere misst zusätzlich ein Dutzend Organwerte, geht teilweise ans Speziallabor und wird pro Parameter abgerechnet.

Blutbild beim Hund: Kosten von 45 bis 330 Euro

So sieht die Spanne 2026 in echten Rechnungen aus, alle Beträge brutto:

Kleines Blutbild im Praxislabor, ohne Zusatzwerte: 45 bis 90 Euro

Großes Blutbild zum Festpreis: 78,50 Euro, so ausgeschrieben von der Tierarztpraxis Eva Gocke-Stürmer

Geriatrisches Profil inklusive Blutbild als Pauschale: 232,05 Euro, so ausgeschrieben von einer Praxis in Duisburg-Großenbaum

Senior-Check mit Organprofil, Fremdlabor und Befundbesprechung, Position für Position abgerechnet: 327,51 Euro

Hinter jeder dieser Zahlen steht eine eigene Ziffer im Gebührenverzeichnis der GOT, gültig seit dem 22. November 2022, jeweils mit einem Rahmen vom einfachen bis dreifachen Satz. Wie dieser Rahmen zustande kommt, steht unter Tierarztkosten und GOT.

Position GOT-Nr. 1-fach 2-fach 3-fach Allgemeine Untersuchung mit Beratung 16 23,62 € 47,24 € 70,86 € Blutprobenentnahme venös, je Tier 627 10,26 € 20,52 € 30,78 € Kleines Blutbild, maschinell 617 20,80 € 41,60 € 62,40 € Großes Blutbild, maschinell 618 23,52 € 47,04 € 70,56 € Klinische Chemie, bis drei Parameter, je Parameter 610 13,57 € 27,14 € 40,71 € Klinische Chemie, über drei Parameter, je Parameter 611 6,16 € 12,32 € 18,48 € Aufbereitung von Blutproben 608 27,10 € 54,20 € 81,30 € Blutausstrich mit Färbung und Differenzierung 612 15,39 € 30,78 € 46,17 € Gerinnungsbestimmung, je Test 619 15,39 € 30,78 € 46,17 € Blutdruckmessung 644 15,39 € 30,78 € 46,17 €

Nachzulesen sind diese Sätze im amtlichen Gebührenverzeichnis der GOT 2022. Das Gesetz führt sie ohne Umsatzsteuer, so bestimmt es § 1 Abs. 3 GOT. Die Praxis addiert 19 Prozent darauf; jede Zeile der Tabelle steht auf Ihrer Rechnung also knapp ein Fünftel höher.

Vorsorgebudget, Krankenschutz und wer das Blutbild wirklich zahlt

Dalma: Vorsorgebudget ab dem ersten Tag

Ein Blutbild ohne akuten Krankheitsanlass fällt in jedem Tarif unter Vorsorge, und dort zählt allein die Höhe des Budgets. Dalma stellt 70 bis 100 Euro pro Jahr bereit, nutzbar ab dem ersten Tag, gebunden an den Krankenschutz ab 1.500 Euro Jahreshöchstleistung. Der Bluttest steht namentlich in der Leistungsliste, neben Röntgen und EKG, und präoperative Diagnostik ist bis 30 Tage vor einem Eingriff eingeschlossen. Erstattet wird bis zum vierfachen GOT-Satz, den Notdienst eingerechnet. Der Krankenschutz beginnt bei 15,99 Euro im Monat für Hunde. Zur Transparenz gehört, dass Dalma kein Bedingungswerk als PDF veröffentlicht; prüfbar sind die Produktseiten.

Lassie: Vorsorgepauschale in drei Stufen

Wird das Blut vor einer geplanten Operation abgenommen, gelten andere Regeln als bei der Routinekontrolle. Lassie staffelt die Vorsorgepauschale nach Tarif: 35 Euro im Mini, 100 im Midi, 140 im Maxi, im reinen OP-Tarif gar keine. Erstattet wird bis zum vierfachen GOT-Satz plus Notdienstgebühr, der Krankenschutz startet bei 13,91 Euro im Monat. Zwei Klauseln gehören zum vollständigen Bild: Routineuntersuchungen sind ausdrücklich ausgeschlossen, und op-vorbereitende Diagnostik zahlt Lassie nur bis zehn Tage vor dem Eingriff und nur dann, wenn die Operation danach tatsächlich stattfindet. Zeigt das Blutbild, dass nicht operiert wird, bleibt es im OP-Tarif unbezahlt.

Barkibu: 100 Euro Prävention ohne Wartezeit

Bleibt der Fall, in dem der Hund frisch versichert ist und die Werte trotzdem sofort gebraucht werden. Barkibu führt dafür eine eigene Präventionsdeckung von 100 Euro ohne jede Wartezeit und erstattet daraus 80 Prozent. Diagnostik bei Krankheit und Unfall läuft regulär über die Krankendeckung, präventive Diagnostik ausschließlich über diese 100 Euro. Die 80 Prozent gelten für das Präventionsbudget fest und sind dort nicht wählbar; daneben gibt es einen eigenen Barkibu-100-Tarif. Der Gebührensatz endet regulär beim dreifachen, nur im Notdienst beim vierfachen. Der Hundeschutz beginnt bei 34 Euro im Monat.

Barkibu: Präventionsdeckung ohne Wartezeit 100 Euro Präventionsdeckung pro Versicherungsperiode, sofort nutzbar, daraus 80 Prozent Erstattung. Diagnostik bei Krankheit und Unfall läuft regulär über die Krankendeckung. Jetzt Beitrag berechnen →

Kleines und großes Blutbild im direkten Vergleich

Kleines Blutbild Großes Blutbild GOT-Ziffer 617 618 Einfacher Satz, netto 20,80 € 23,52 € Gemessen wird rote Blutkörperchen (Erythrozyten), ihr Anteil am Blutvolumen (Hämatokrit), ihr Farbstoff Hämoglobin, die Gesamtzahl der weißen Blutkörperchen (Leukozyten) und die Blutplättchen (Thrombozyten) dasselbe plus Differentialblutbild, also die Aufschlüsselung der weißen Blutkörperchen Nicht enthalten Organwerte, Elektrolyte, Blutzucker, Schilddrüse Organwerte, Elektrolyte, Blutzucker, Schilddrüse

Was das kleine Blutbild misst

Das kleine Blutbild ist reine Hämatologie: Es zählt die Zellen im Blut und beschreibt sie. Ein Automat erledigt das in Minuten, weshalb keine andere Laborleistung ein so gutes Verhältnis von Aussage zu Preis hat. Beantwortet werden damit drei Fragen: Ist der Hund blutarm, läuft eine Entzündung, reichen die Blutplättchen für die Gerinnung?

Großes Blutbild beim Hund: was wird untersucht?

Streng nach GOT ist das große Blutbild das kleine plus Differentialblutbild. Die Leukozyten werden dabei in ihre Untergruppen aufgeschlüsselt: neutrophile, eosinophile und basophile Granulozyten, Lymphozyten und Monozyten. Aus deren Verteilung liest die Praxis, welche Art von Reaktion im Körper abläuft. Eine Verschiebung zu den Neutrophilen deutet auf eine bakterielle Entzündung, viele Eosinophile auf Parasiten oder eine allergische Reaktion.

Was die Praxis mündlich als großes Blutbild ankündigt, meint fast immer mehr: Blutbild plus klinische Chemie mit Leber-, Nieren- und Elektrolytwerten. Diese Organwerte sind gebührenrechtlich eine völlig andere Baustelle.

Blutbild Hund: was kann man feststellen und was nicht?

Bewertet wird jeder Wert gegen einen Referenzbereich, und den legt jedes Labor für sein eigenes Gerät fest. Zwei Befunde aus zwei Laboren sind deshalb nicht Zahl für Zahl vergleichbar, wohl aber innerhalb derselben Praxis über die Jahre. Feststellen lassen sich mit einem Blutbild plus klinischer Chemie unter anderem:

Blutarmut und akuter oder chronischer Blutverlust

Entzündungen und Infektionen sowie deren ungefähre Art

Gerinnungsstörungen über die Thrombozytenzahl und, genauer, über die Gerinnungstests

Erkrankungen von Leber und Galle über ALT und alkalische Phosphatase

Nierenfunktionsstörungen über Harnstoff, Kreatinin und den neueren Marker SDMA, der in der Früherkennung eingesetzt wird

Entgleisungen des Zuckerstoffwechsels und Elektrolytverschiebungen

Schilddrüsenunterfunktion über T4 und TSH

Nicht feststellen lässt sich damit die Ursache einer Lahmheit, ein Tumor ohne Blutbeteiligung, ein Fremdkörper oder ein Herzfehler; ein Herzgeräusch klärt erst der Herzultraschall beim Hund. Auch Darmparasiten wie Giardien oder Würmer findet eine Kotuntersuchung, kein Blutbild. Ein unauffälliger Befund grenzt eine Erkrankung ein; ausschließen kann er sie nicht. Deshalb folgt auf ein Blutbild in der Praxis häufig eine bildgebende Untersuchung.

Warum der Preisunterschied nicht im Blutbild steckt

Zwischen kleinem und großem Blutbild liegen im einfachen Satz 2,72 Euro. Das erklärt keine Rechnung, die von 45 auf 330 Euro springt. Der Treiber ist die klinische Chemie, und die wird pro Parameter abgerechnet:

Ziffer 610, bis zu drei Parameter: 13,57 Euro netto je Parameter

Ziffer 611, ab dem vierten Parameter: 6,16 Euro netto je Parameter

Ein Organprofil mit zwölf Parametern kostet über Ziffer 611 also 73,92 Euro netto zusätzlich, das Dreifache des großen Blutbilds selbst. Eine eigene Position „Organprofil“ oder eine Paketziffer für klinische Chemie kennt die GOT nicht, jeder Wert wird einzeln aufgeführt. Wer wissen will, warum eine Rechnung so hoch ausfällt, zählt daher die Zeilen der klinischen Chemie.

Nach oben offen wird es bei Speziallaborwerten. Für ein komplettes Schilddrüsenprofil mit T4, T3, freiem T4, freiem T3, TAK, TSH, Cortisol und Cholesterin liegt ein veröffentlichter Rechnungsbericht vor: 118,90 Euro reine Laborkosten plus 17,19 Euro für Entnahme und Aufbereitung, zusammen 136,09 Euro netto und damit 161,95 Euro brutto. Ein einzelnes Spezialprofil übersteigt das große Blutbild also um ein Mehrfaches.

Praxislabor oder Fremdlabor: was das mit dem Preis macht

Ob das Blut im Haus analysiert oder eingeschickt wird, verschiebt Preis und Wartezeit gleichzeitig.

Aspekt Praxislabor Fremdlabor Ergebnis innerhalb von zehn Minuten ab einem Werktag Abrechnung GOT-Gebühr nach Ziffer 617, 618, 610 oder 611 Auslage zum realen Einkaufspreis der Praxis plus Versand Versandkosten keine 4,17 Euro pro Einsendung Aufschlag bei Direktabrechnung entfällt 40 Prozent, die großen Labore rechnen dafür mit dem 1,4-fachen Multiplikator

Der Aufschlag bei Direktabrechnung taucht auf kaum einer Ratgeberseite auf. Die Labore führen getrennte Preislisten, eine mit Nettopreisen für Tierärzte und eine für Tierhalter, und rechnen die Halterpreise mit dem 1,4-fachen Multiplikator. Fragen Sie vor einer teuren Spezialuntersuchung also, ob die Praxis die Laborrechnung selbst übernimmt und weiterberechnet.

Umgekehrt gilt: Nicht jeder Wert lässt sich inhouse messen. Blutbild, Standard-Organwerte und Elektrolyte laufen in vielen Praxen über das eigene Gerät, Hormone, Antikörpertiter und Spezialmarker gehen fast immer an Laboklin, IDEXX oder synlab.vet.

Der häufigste Anlass: das Blutbild vor der Narkose

Bei den meisten Hunden steht das erste große Blutbild im Terminkalender, bevor überhaupt ein Symptom aufgetreten ist: als Vorbereitung auf eine Narkose. Der Präanästhetik-Check prüft das rote und weiße Blutbild sowie Organwerte von Leber und Niere, weil beide Organe die Narkosemittel abbauen und ausscheiden. Ein erhöhter Leberwert oder eine eingeschränkte Nierenfunktion ändert die Wahl des Narkosemittels und die Dosis, manchmal auch den Termin. Ausschließen soll der Check außerdem eine unbemerkte Anämie und eine Gerinnungsstörung, die eine Extraktion oder einen Schnitt zum Problem machen würde. Empfohlen wird er insbesondere bei großen Hunden und bei Tieren ab sieben Jahren.

Einen eigenen Festpreis dafür veröffentlicht praktisch keine Praxis; abgerechnet wird der Check als Teil der Narkose. Wo er auf einer echten Rechnung steht und was er dort kostet, zeigt die Aufstellung zu den Kosten einer Zahnsanierung unter Vollnarkose, dem häufigsten planbaren Narkosetermin überhaupt.

Erstattet wird dieselbe Blutprobe je nach Zusammenhang unterschiedlich: als Teil der Heilbehandlung, wenn sie vor einer versicherten Operation abgenommen wird, und als reine Vorsorge, wenn sie vor einer prophylaktischen Zahnreinigung ohne Befund läuft.

Das geriatrische Blutbild beim älteren Hund

Ab etwa sieben Jahren, bei großen Rassen früher, bieten Praxen einen Senior-Check an: Blutbild, Organprofil, häufig SDMA und T4, dazu eine Blutdruckmessung. Der Sinn ist die Früherkennung, gerade bei der Niere, deren Funktion lange schleichend nachlässt. Der Preis ist entsprechend der höchste dieser Seite.

Position Satz € netto Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Senior-Check (16) 2-fach 47,24 Blutprobenentnahme venös (627) 2-fach 20,52 Großes Blutbild, maschinell, inhouse (618) 2-fach 47,04 Klinische Chemie, 12 Parameter à 6,16 € (611) 1-fach 73,92 Blutdruckmessung, nicht invasiv (644) 1-fach 15,39 Fremdlabor: Geriatrie-Profil und SDMA inklusive T4, Auslage Auslage 43,32 Versand Fremdlabor, Auslage Auslage 4,17 Befundbesprechung am Folgetag, Zweittermin (16) 1-fach 23,62 Zwischensumme netto 275,22 19 % Umsatzsteuer 52,29 Gesamt brutto 327,51

Günstiger geht es mit einer Pauschale: Eine Praxis in Duisburg-Großenbaum führt das geriatrische Profil inklusive Blutbild als Paket für 195 Euro netto, also 232,05 Euro brutto. Das Laborprofil selbst, Geriatrie plus SDMA und T4, kostet je nach Praxis 70 bis 100 Euro. Fragen Sie also gezielt nach der Pauschale, bevor jede Position einzeln abgerechnet wird.

Ablauf: Nüchternheit, Entnahme und die Posten, die nach Doppelabrechnung aussehen

Die Entnahme selbst ist unspektakulär und dauert wenige Minuten. Abgerechnet wird sie über Ziffer 627 mit 10,26 Euro netto je Tier; die Ziffer gilt ausdrücklich je Tier bis zu vier Tieren, in einem Mehrhundehaushalt zahlen Sie sie also pro Hund. Eine eigene Gebühr für eine Sedierung nur zur Blutentnahme sieht die GOT nicht vor. Wird ein sehr ängstlicher Hund doch ruhiggestellt, läuft das über die Narkoseziffern, etwa über die intramuskuläre Injektionsnarkose nach Ziffer 310 mit 23,44 Euro netto.

Nüchtern sein sollte der Hund vor einer Untersuchung mit Organwerten. Das Fachlabor Laboklin nennt dafür eine klare Vorgabe: Vor der Blutentnahme sollte der Patient in der Regel 10 bis 12 Stunden keine Nahrung aufgenommen haben. Der Grund ist Lipämie, eine milchige Trübung von Serum und Plasma durch Blutfette nach der Mahlzeit. Sie treibt unter anderem Bilirubin, Hämoglobin, Kreatinin und mehrere Leberwerte falsch nach oben und drückt Natrium, Kalium und Chlorid falsch nach unten. Für ein reines Zellzählen ist Nüchternheit weniger kritisch, aber da im Zweifel Organwerte nachbestellt werden, halten Praxen die Vorgabe generell.

Auf der Rechnung tauchen manchmal zwei Positionen auf, die nach Doppelabrechnung aussehen, es aber nicht sind: die Aufbereitung der Blutprobe durch Zentrifugieren und Abpipettieren (Ziffer 608, 27,10 Euro netto) und der von Hand angefertigte, gefärbte Blutausstrich (Ziffer 612, 15,39 Euro netto). Letzterer ist die mikroskopische Kontrolle des maschinellen Ergebnisses und bei auffälligen Werten fachlich sinnvoll.

Ohne Krankheitsanlass zahlt keine Police

Die Leistungslisten der Versicherer sind an diesem Punkt eindeutiger, als viele erwarten. HanseMerkur schreibt in den Bedingungen, Kosten für anlasslose Untersuchungen ohne Symptome oder Vorliegen einer Krankheit, eines Unfalls oder einer Fehlentwicklung würden nicht erstattet. Barmenia und PETPROTECT, die denselben Risikoträger haben und wortgleiche Klauseln führen, stellen Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitschecks einschließlich Blutuntersuchungen ausdrücklich unter die Vorsorgepauschale.

Die Trennlinie verläuft damit klar:

Gedeckt: das Blutbild als Teil der Abklärung oder Behandlung einer versicherten Krankheit oder Verletzung. AGILA nennt Labor laut Produktseite namentlich in der Diagnostikliste, HanseMerkur Laboruntersuchungen, Dalma den Bluttest.

Nicht gedeckt: der jährliche Gesundheitscheck, das Senior-Profil beim beschwerdefreien Hund und die Kaufuntersuchung. Dafür bleibt nur das Vorsorgebudget, und die verifizierten Budgets liegen bei 35 bis 150 Euro im Jahr. Die einzige Ausnahme im geprüften Feld ist HanseMerkurs Zusatzbaustein Vorsorge Plus mit 250 Euro für 11,90 Euro im Monat, den es ausschließlich zum Tarif Premium plus gibt. Beim Geriatrieprofil für 232 Euro trägt der Halter also in aller Regel den größeren Teil.

Eine Klausel wiegt beim Vergleich schwerer als jede andere: die Vorerkrankung. Ein bereits auffälliger Wert vor Vertragsschluss schließt die dahinterstehende Erkrankung und ihre Folgen dauerhaft aus, auch wenn die Diagnose erst Jahre später gestellt wird. Wie eng op-vorbereitende Diagnostik zusätzlich gefasst sein kann, zeigt Lassies Zehn-Tage-Regel weiter oben. Welcher Leistungsumfang zu Ihrem Hund passt, steht im Überblick zur Hundekrankenversicherung; wie viel schmaler ein reiner OP-Schutz ausfällt, zeigt der Vergleich daneben.

Kein Beitragsvergleich zeigt, ab wann ein Vorsorgebudget nutzbar ist und ob Routineuntersuchungen ausgeschlossen sind. Genau daran entscheidet sich, ob ein Blutbild jemals erstattet wird. Den Beitrag für einen Tarif mit sofort nutzbarem Budget zeigt Dalma nach wenigen Angaben zu Rasse und Alter.

Häufige Fragen zum Blutbild beim Hund

Was kostet ein Blutbild beim Hund?

Ein kleines Blutbild im Praxislabor kostet inklusive Entnahme und Untersuchung ungefähr 45 bis 90 Euro brutto. Nach GOT liegt die reine Laborziffer 617 bei 20,80 Euro netto im einfachen Satz, dazu kommen Blutentnahme, allgemeine Untersuchung, Material und Umsatzsteuer. Sobald Organwerte dazukommen, steigt der Betrag deutlich.

Was kostet ein großes Blutbild beim Hund?

Als Praxis-Festpreis sind 78,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer belegt. Die GOT-Ziffer 618 selbst kostet davon nur 23,52 Euro netto im einfachen Satz, der Rest sind Blutentnahme, allgemeine Untersuchung, Material und Umsatzsteuer. Ein großes Blutbild kostet damit ungefähr so viel wie ein kleines; teurer wird es erst, sobald zusätzlich ein Organprofil bestimmt wird, denn dessen Parameter werden einzeln abgerechnet.

Muss der Hund für ein Blutbild nüchtern sein?

Für eine Untersuchung mit Organwerten ja: Das Fachlabor Laboklin nennt 10 bis 12 Stunden ohne Nahrung. Nach einer Mahlzeit trüben Blutfette das Serum, und diese Lipämie verschiebt mehrere Messwerte in beide Richtungen. Für ein reines Zellzählen ist die Nüchternheit weniger entscheidend.

Wie lange dauert es, bis die Werte da sind?

Analysiert die Praxis im eigenen Labor, liegen Blutwerte innerhalb von zehn Minuten vor. Geht die Probe an ein Fremdlabor wie Laboklin, IDEXX oder synlab.vet, dauert es ab einem Werktag, bei Spezialparametern wie einem kompletten Schilddrüsenprofil auch länger.

Wie oft braucht ein älterer Hund ein Blutbild?

Praxen bieten den Senior-Check ab etwa sieben Jahren jährlich an, bei großen Rassen früher. Ein festes medizinisches Intervall gibt es nicht. Den größten Nutzen hat die Untersuchung, wenn Vergleichswerte aus den Vorjahren vorliegen, weil ein Trend innerhalb des Referenzbereichs mehr aussagt als ein einzelner Wert. Bezahlt wird dieser Termin praktisch nie von einer Versicherung.

Zahlt die Hundekrankenversicherung ein Blutbild?

Als Teil der Abklärung oder Behandlung einer versicherten Krankheit oder Verletzung ja. Als jährlicher Gesundheitscheck beim beschwerdefreien Hund nein, dafür steht nur das Vorsorgebudget von 35 bis 150 Euro im Jahr bereit. HanseMerkur schließt anlasslose Untersuchungen in den Bedingungen ausdrücklich aus.