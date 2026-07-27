Auf einer Zahnrechnung steht die Zahnsteinentfernung meist irgendwo in der Mitte, mit einem zweistelligen Betrag daneben. Die restlichen Zeilen gehören der Narkose, der Überwachung, der Verweilkanüle, der Infusion, den Röntgenbildern und jedem einzeln gezogenen Zahn. Deshalb reichen die Kosten für eine Zahnreinigung beim Hund von 180 bis 1.800 Euro, obwohl die Reinigung selbst überall dieselbe Gebührenziffer trägt. Wie viel Arbeit unter dem Zahnfleischrand wartet, sieht die Praxis erst, wenn der Hund in Narkose liegt und die Röntgenbilder auf dem Monitor sind.

Zahnreinigung Hund: Kosten nach Umfang der Sanierung

Was am Ende auf dem Beleg steht, staffelt sich nach dem Umfang des Eingriffs:

Reinigung unter Narkose, ohne Dentalröntgen und ohne Extraktionen: 180 bis 400 Euro brutto

Mit Dentalröntgen und apparativer Narkoseüberwachung: 350 bis 850 Euro brutto

Mit mehreren Extraktionen: 600 bis 1.800 Euro brutto

Das untere Ende ist der Marktboden für eine schlanke Reinigung. Kliniken mit fest ausgeschriebenen Komplettpaketen liegen darüber: Eine Praxis in Kleinmachnow bei Berlin verlangt schon für ihr Basispaket ohne Röntgen und ohne Extraktionen 500 bis 750 Euro.

Die Einzelpositionen dahinter stehen im Gebührenverzeichnis der GOT, gültig seit dem 22. November 2022, jeweils mit einem Rahmen vom einfachen bis dreifachen Satz. Wie dieser Rahmen im Praxisalltag ausgeschöpft wird, steht im Überblick zu den Tierarztkosten nach der GOT. Für die Tabelle unten gilt: Praxen rechnen in der Regel um den zweifachen Satz ab, komplizierte Fälle höher.

Position GOT-Nr. 1-fach netto 2-fach netto 3-fach netto Allgemeine Untersuchung mit Beratung 16 23,62 € 47,24 € 70,86 € Großes Blutbild vor der Narkose 618 23,52 € 47,04 € 70,56 € Verweilkanüle legen 225 14,62 € 29,24 € 43,86 € Injektionsnarkose intravenös 320 24,19 € 48,38 € 72,57 € Inhalationsnarkose 337 61,57 € 123,14 € 184,71 € Intubationsnarkose, endotracheal 345 73,52 € 147,04 € 220,56 € Narkoseüberwachung, über zwei Parameter 350 59,18 € 118,36 € 177,54 € Infusion per Schwerkraft 234 42,00 € 84,00 € 126,00 € Zahnstein manuell, ohne Politur 931 20,54 € 41,08 € 61,62 € Zahnstein mit Scaling und Politur, einfach 932 61,97 € 123,94 € 185,91 € Zahnstein mit Scaling und Politur, kompliziert 933 108,82 € 217,64 € 326,46 € Zahnextraktion einfach, je Zahn 951 10,26 € 20,52 € 30,78 € Zahnextraktion chirurgisch, je Zahn 955 41,04 € 82,08 € 123,12 € Wurzelresektion, einwurzeliger Zahn 959 76,96 € 153,92 € 230,88 € Röntgenaufnahme 1 und 2, jeweils 166 26,53 € 53,06 € 79,59 € Röntgenaufnahme ab der dritten, jeweils 167 18,03 € 36,06 € 54,09 € Nachkontrolle 16 23,62 € 47,24 € 70,86 €

Was das Gebührenverzeichnis ausweist, sind Nettobeträge, ausdrücklich geregelt in § 1 Abs. 3 GOT; die amtliche Anlage zur GOT 2022 führt jede dieser Ziffern einzeln auf. Die Endsumme Ihrer Rechnung liegt deshalb 19 Prozent höher: Aus 1.000 Euro Gebühren werden 1.190 Euro.

Diese drei Tarife tragen die Zahnrechnung am weitesten

Barmenia: Extraktionen und Wurzelbehandlungen ohne Jahresdeckel

Sobald Zähne gezogen werden, wächst die Rechnung schneller als bei jeder anderen Position. Barmenia rechnet Extraktionen und Wurzelbehandlungen über die Operationskosten ab, und dort gibt es keine Jahresbegrenzung. Der separate Zahntopf für Milchcanini, Füllungen, Zahnanomalien und Zahnersatz liegt je nach Tarif bei 150 bis 500 Euro im Jahr. Die prophylaktische Reinigung ohne Befund läuft über die Gesundheitspauschale von 70 oder 100 Euro. Erstattet wird bis zum dreifachen GOT-Satz, im Notdienst bis zum vierfachen. Die allgemeine Wartezeit beträgt 30 Tage, bei Unfällen entfällt sie.

Barmenia: Extraktionen ohne Jahresdeckel Zahnextraktionen und Wurzelbehandlungen laufen über die Operationskosten und sind dort nicht jahresbegrenzt. Erstattung bis zum dreifachen GOT-Satz, im Notdienst bis zum vierfachen. Jetzt Beitrag berechnen →

AGILA: das größte belegte Zahnbudget im Feld

Läuft die Sanierung über das Zahnbudget statt über die Operationskosten, entscheidet dessen Höhe über Ihren Eigenanteil. AGILA führt laut Produktseite je nach Baustein 250 bis 1.000 Euro pro Jahr und liegt damit über allen anderen geprüften Anbietern. Erstattet wird bis zum vierfachen GOT-Satz. Im reinen OP-Schutz ist die Zahnbehandlung dagegen ausgeschlossen, im Vollschutz läuft die reine Prophylaxe über das Vorsorgebudget von 50, 100 oder 150 Euro. Das auf agila.de verlinkte Bedingungswerk hat allerdings den Stand 03/2021 und beschreibt abgelöste Tarife; die Angaben zu Basis, Komfort und Exklusiv stehen ausschließlich auf den Produktseiten.

Dalma: die Reinigung selbst über das Vorsorgebudget

Für die Reinigung ohne Befund bleibt bei jedem Anbieter nur das Vorsorgebudget, und Dalma stellt dafür 70 bis 100 Euro im Jahr bereit, ab dem ersten Tag und ohne Wartezeit. Gebunden ist das an den Krankenschutz ab 1.500 Euro Jahreshöchstleistung. Extraktionen und Wurzelbehandlungen zahlt Dalma bei medizinischer Notwendigkeit, erstattet wird bis zum vierfachen GOT-Satz einschließlich Notdienst. Der Vorbehalt steht bei den Wartezeiten: Für FORL, Gingivitis und Parodontitis gelten zwölf Monate. Wer erst nach einem Zahnbefund abschließt, ist genau dafür ein Jahr lang nicht versichert.

So setzt sich die Rechnung zusammen

Hinter dem Wort Zahnsanierung stehen sechs bis zehn getrennt abgerechnete Leistungen, die in fester Reihenfolge ablaufen.

Schritt 1: Voruntersuchung und das Blutbild vor der Narkose

Vor jedem Termin steht die allgemeine Untersuchung mit Beratung, GOT-Ziffer 16, mit 23,62 Euro netto im einfachen Satz. Dazu kommt bei den meisten Praxen der Präanästhetik-Check, der auf der Rechnung als großes Blutbild über Ziffer 618 mit 23,52 Euro netto erscheint. Als Praxispaket inklusive Entnahme und Material stehen dafür 45 bis 100 Euro auf dem Beleg, und zwar bevor die erste Narkosezeile beginnt. Welche Werte dabei bestimmt werden, warum die Narkose gerade diese Werte braucht und was ein kleines von einem großen Panel unterscheidet, steht unter Kosten für ein kleines und ein großes Blutbild beim Hund.

Schritt 2: Die Narkose, der größte Einzelposten

Narkose, Narkoseüberwachung und Narkoseprotokoll sind drei verschiedene Gebührenziffern, und Zugang wie Infusion kommen noch einmal getrennt dazu. Injektionsnarkose, Inhalationsnarkose, Intubation, das Monitoring über zwei Parameter, Verweilkanüle und Infusion stehen mit ihren Sätzen bereits in der Tabelle oben. Diese Positionen vervollständigen das Narkosemenü:

Position GOT-Nr. 1-fach netto Sedation per injectionem 302 19,78 € Monitoring, bis zu zwei Parameter 349 52,96 € Narkoseprotokoll einfach, je angefangene 15 Minuten 281 12,19 € Narkoseprotokoll ausführlich, je angefangene 15 Minuten 282 18,29 € Verweilkanüle entfernen 226 6,59 € Infusion per Infusomat 235 70,92 €

Zwei Narkoseregime, zwei Größenordnungen: Eine reine Injektionsnarkose kostet 24,19 Euro im einfachen Satz. Inhalationsnarkose plus Multiparameter-Monitoring liegen zusammen bei 120,75 Euro, im zweifachen Satz bei 241,50 Euro. Genau dieser Unterschied trennt das günstige vom teuren Praxispaket. Die Tierarztpraxis Buck schreibt ihr Narkosepaket mit 230 bis 280 Euro aus und rechnet darin Voruntersuchung, Venenkatheter, Einleitung, Inhalationsnarkose mit Beatmung, Monitoring, Infusion, Medikamente und Material zusammen.

Ein weiterer Faktor steckt im Narkoseprotokoll: Es wird je angefangene 15 Minuten berechnet. Ein Gebiss mit acht Extraktionen hält den Hund doppelt so lange in Narkose wie eine reine Reinigung, und die Uhr läuft mit.

Warum es ohne Vollnarkose nicht geht

Unter dem Zahnfleischrand wird gereinigt, jede Zahnfleischtasche wird sondiert und ausgemessen, entzündetes Gewebe wird entfernt. Die Vollnarkose ist die Voraussetzung für diese Arbeit.

Der Tubus hat dabei eine zweite Aufgabe: Er sichert den Atemweg gegen Spülwasser und abgelöste Zahnsteinstücke, die sonst in die Luftröhre gelangen. Überwacht werden während der ganzen Zeit Herzrhythmus und Puls, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung und CO2-Gehalt. Ein Restrisiko bleibt trotzdem bestehen; es lässt sich durch Voruntersuchung, Blutbild und apparative Überwachung deutlich senken, aber nicht auf null bringen.

Schritt 3: Dentalröntgen, für das es keine eigene Gebührenziffer gibt

Die GOT kennt keine Position „Dentalröntgen“. Jede intraorale Aufnahme läuft über die allgemeinen Röntgenziffern: die ersten beiden Bilder über Ziffer 166 mit je 26,53 Euro netto, ab dem dritten Bild über Ziffer 167 mit je 18,03 Euro. Ein Vollgebiss-Status besteht schnell aus acht Aufnahmen. Im zweifachen Satz sind das 106,12 Euro für die ersten beiden plus 216,36 Euro für die sechs folgenden, zusammen 322,48 Euro netto, allein für die Bilder.

Fachlich verzichtbar ist das nicht. Wurzelspitzenentzündungen, resorptive Läsionen und Frakturen unter dem Zahnfleischrand sind ohne Röntgenbild schlicht unsichtbar. Geröntgt wird deshalb zweimal: nach dem Einleiten der Narkose, um Zahn- und Knochenzustand zu beurteilen, und nach den Extraktionen, um zu prüfen, dass keine Wurzelreste zurückgeblieben sind.

Schritt 4: Zahnsteinentfernung, einfach oder kompliziert

Vier Begriffe stehen auf dem Befundbogen nebeneinander und bestimmen am Ende die Abrechnungsstufe. Plaque ist der weiche bakterielle Belag, der sich noch abbürsten lässt. Zahnstein ist derselbe Belag, mineralisiert und hart, für sich genommen aber noch keine Erkrankung. Gingivitis ist die Entzündung des Zahnfleischsaums und in diesem Stadium rückbildungsfähig. Parodontitis greift auf Wurzelhaut und Kieferknochen über, bildet Zahnfleischtaschen und lässt sich nur noch aufhalten. Resorptive Läsionen, bei der Katze als FORL bekannt und beim Hund seltener, sind Defekte, bei denen körpereigene Zellen die Zahnsubstanz abbauen.

Die Reinigung selbst ist eine der kleineren Positionen dieser Kette. Die GOT staffelt sie in drei Stufen:

Ziffer 931, geringfügiger Zahnstein manuell, ohne Politur: 20,54 Euro netto

Ziffer 932, Zahnstein und Beläge mit Scaling und Politur: 61,97 Euro netto

Ziffer 933, dieselbe Leistung im komplizierten Fall: 108,82 Euro netto

Genau hier trennen sich 932 und 933. Ein Hund mit dünnem Belag auf den Fangzähnen ist in wenigen Minuten fertig; ein Gebiss mit dicken Zahnsteinbrücken, entzündetem Zahnfleisch und tiefen Taschen braucht ein Vielfaches an Zeit und rechtfertigt die höhere Ziffer. Die Politur nach dem Scaling hat dabei eine medizinische Funktion: Sie glättet die durch das Ultraschallgerät aufgeraute Schmelzoberfläche, an der sich sonst schneller neuer Belag festsetzt.

Schritt 5: Extraktionen von einfach bis chirurgisch

Ab hier entscheidet sich, ob die Rechnung dreistellig oder vierstellig wird. Viele Ratgeber nennen drei Extraktionsstufen; die GOT kennt für das Ziehen nur zwei, die einfache und die chirurgische. Was die Praxis mündlich als komplizierte Extraktion ankündigt, läuft über dieselbe Ziffer wie die chirurgische. Eine eigene Position hat nur die Wurzelresektion:

Ziffer 951, einfache Extraktion, je Zahn: 10,26 Euro netto

Ziffer 955, komplizierte oder chirurgische Extraktion, je Zahn: 41,04 Euro netto

Ziffer 959, Wurzelresektion an einem einwurzeligen Zahn: 76,96 Euro netto

Ein gelockerter Schneidezahn ist in Sekunden draußen und läuft über die 951. Ein mehrwurzeliger Backenzahn muss dafür freigelegt und geteilt werden, die Wunde wird anschließend vernäht, und das ist die 955. Weil beide Ziffern je Zahn gelten, skaliert dieser Posten linear mit dem Befund. Zehn Zähne bei fortgeschrittener Parodontitis, davon sechs einfach und vier chirurgisch, ergeben im zweifachen Satz 123,12 Euro plus 328,32 Euro, zusammen 451,44 Euro netto. Allein das Ziehen kostet damit mehr als das Doppelte der Reinigung selbst.

Was zusätzlich zur Gebühr auf die Rechnung kommt

Mit der GOT-Gebühr sind Praxiskosten und Geräte abgegolten. Zusätzlich berechnet werden dürfen nach § 7 Abs. 2 GOT nur Arzneimittel, verbrauchtes Material und Auslagen. Für eine Fluoridierung gibt es keine eigene GOT-Position, ebenso wenig für eine allgemeine Praxispauschale; was hier auftaucht, gehört in die Materialzeile.

Nach § 7 Abs. 4 GOT muss die Rechnung außerdem jede Leistung mit der laufenden Nummer des Gebührenverzeichnisses ausweisen, dazu Datum, Tierart und Diagnose. Steht dort nur „Zahnsanierung, pauschal“, dürfen Sie die Aufschlüsselung verlangen und jede Position gegen die Tabelle oben prüfen.

Eine echte Zahnrechnung, Position für Position

Ein 15-Kilo-Hund kommt mit Zahnstein, gerötetem Zahnfleisch und zwei nicht mehr erhaltungsfähigen Zähnen in die Praxis. Inhalationsnarkose, vier Röntgenbilder, zwei Extraktionen, jede Position mit dem Faktor zwei angesetzt:

Position € netto Voruntersuchung (16) 47,24 Großes Blutbild, Präanästhetik (618) 47,04 Verweilkanüle (225) 29,24 Inhalationsnarkose (337) 123,14 Narkoseüberwachung, über zwei Parameter (350) 118,36 Infusion per Schwerkraft (234) 84,00 Dentalröntgen, 4 Aufnahmen (2 × 166 + 2 × 167) 178,24 Zahnstein mit Scaling und Politur, kompliziert (933) 217,64 Zahnextraktion einfach, 1 Zahn (951) 20,52 Zahnextraktion chirurgisch, 1 Backenzahn (955) 82,08 Nachkontrolle (16) 47,24 Medikamente und Verbrauchsmaterial (Schätzwert) 45,00 Zwischensumme netto 1.039,74 19 % Umsatzsteuer 197,55 Gesamt brutto 1.237,29

Die Zahnsteinentfernung selbst macht davon 217,64 Euro aus, also gut ein Fünftel. Narkose, Überwachung, Zugang und Infusion zusammen liegen bei 354,74 Euro und damit deutlich darüber.

Warum zwei Praxen für dieselbe Reinigung verschieden abrechnen

Narkoseregime, Röntgenaufnahmen und Extraktionen erklären den größten Teil jeder Preisdifferenz. Was danach übrig bleibt, steht auf keiner Leistungsbeschreibung. Das eine ist der Gebührensatz: Zwischen einfachem und dreifachem Satz liegt bei identischer Arbeit der Faktor drei, und bis zum dreifachen Satz muss die Praxis das nicht einmal begründen. Das andere ist die Größe des Hundes, die über Narkosedauer und Medikamentenmenge wirkt. Ein 40-Kilo-Hund liegt länger auf dem Tisch und verbraucht ein Vielfaches der Dosis eines Chihuahuas, bei identischem Befund.

Wie weit die Pakete dadurch auseinanderlaufen, zeigt die Kleinmachnower Praxis mit ihren drei Stufen:

Paket Inhalt Preis Basic Reinigung ohne Dentalröntgen, Injektionsnarkose, keine Extraktionen ca. 500 bis 750 € Safety Inhalationsnarkose mit EKG, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Kapnografie und Temperatur ca. 600 bis 850 € Safety Plus Inhalationsnarkose, Dentalröntgen, Extraktionen und Kontrollröntgen ca. 1.000 bis 1.800 €

Ein verbindlicher Festpreis vorab ist fachlich nicht möglich, und Praxen, die Spannen statt Festpreise nennen, sind deshalb nicht intransparent. Der tatsächliche Umfang zeigt sich erst in Narkose, nachdem die Röntgenbilder ausgewertet sind. Was Sie einfordern können, ist ein Kostenrahmen für den erwarteten Fall plus eine Ansage, ab welcher Summe die Praxis vor der Fortsetzung anruft.

Narkosefreie Zahnreinigung: was diese Angebote leisten und was nicht

Hundesalons und Tierheilpraxen bieten Zahnsteinentfernung am wachen Tier an, oft zu einem Bruchteil des Praxispreises. Abgetragen wird dabei der sichtbare Zahnstein oberhalb des Zahnfleischrands. Das Ergebnis ist kosmetisch und hält nicht lange, weil die aufgeraute Oberfläche ohne Politur schneller neuen Belag ansetzt.

Der eigentliche Einwand liegt tiefer. Parodontitis spielt sich unter dem Zahnfleischrand ab, in den Taschen und an den Wurzeln, und ohne Narkose lässt sich dort weder reinigen noch sondieren noch röntgen. Ein Gebiss, das hinterher sauber aussieht, ist damit nicht untersucht; häufig verdeckt der Zahnstein sogar genau die Befunde, um die es geht.

Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz stuft in ihrem Merkblatt zur Zahnreinigung durch Laien Maßnahmen am wachen Tier ausdrücklich als tierschutzrelevant ein, weil sie teils schmerzhaft sind und mit Geräuschen, Fixation und Manipulation Stress auslösen. Kein Hund hält freiwillig für eine Ultraschallreinigung das Maul offen. Ein Preisvergleich zwischen beiden Angeboten geht deshalb ins Leere: Das eine ist Kosmetik, das andere eine Behandlung.

Zahnpflege zuhause und wie oft eine Reinigung nötig ist

Was zwischen zwei Terminen passiert, entscheidet über den Abstand zum nächsten. Tägliches Zähneputzen mit Hundezahnpasta verhindert einen großen Teil der Probleme, weil weicher Plaque sich noch abbürsten lässt und erst nach einigen Tagen zu hartem Zahnstein mineralisiert. Einmal pro Woche putzen kommt dagegen kaum an. Deutlicher Maulgeruch ist in aller Regel das erste wahrnehmbare Zeichen einer Zahnfleischentzündung.

Ein festes Reinigungsintervall gibt es nicht. Sinnvoll ist eine jährliche Kontrolle des Gebisses beim ohnehin anstehenden Termin; gereinigt wird, wenn Befund und Röntgenbild es verlangen, bei manchen Hunden jedes Jahr, bei anderen einmal in mehreren Jahren.

Dass der richtige Zeitpunkt für die Vorbeugung früher liegt, als die meisten Halter annehmen, zeigt eine Übersichtsarbeit in der Fachzeitschrift veterinär spiegel: Bereits im Alter von zwei Jahren sind bis zu 80 Prozent aller Hunde von Parodontitis betroffen, und weil die Erkrankung nicht heilbar ist, steigt der Anteil mit jedem Lebensjahr weiter. Parodontitis zählt damit zu den häufigsten Erkrankungen beim Hund überhaupt; einen Überblick über weitere verbreitete Hundekrankheiten und ihre Anzeichen finden Sie in unserer separaten Übersicht.

Ein weit verbreiteter Ratgeber-Mythos gehört an dieser Stelle korrigiert: Eine Nachweispflicht für Zahnpflege gibt es bei keinem der sieben geprüften Anbieter; in den fünf veröffentlichten Bedingungswerken ergab die Volltextsuche nach Zahnkontrolle, Zahnpflege und Nachweis null Treffer. Nur Lassie führt eine allgemeine Klausel, die Behandlungen ausschließt, die durch unterlassene Vorsorgemaßnahmen verursacht wurden, und die ist nicht zahnspezifisch. Sie müssen also kein Putzprotokoll führen, um Ihren Anspruch zu behalten.

Prophylaxe oder Heilbehandlung: wovon die Erstattung abhängt

Ob erstattet wird, hängt am Befund. Ohne Befund ist die Reinigung Vorsorge. Sie läuft über das Vorsorgebudget, und die verifizierten Budgets im Markt liegen bei 35 bis 150 Euro im Jahr. Eine Reinigung für 300 Euro trägt davon keines. Wer eine Versicherung wegen der jährlichen Prophylaxe abschließt, rechnet sich das schön.

Mit Befund ist die Sanierung eine Heilbehandlung, und hier werden die Unterschiede zwischen den Anbietern groß. Was Barmenia, AGILA und Dalma leisten, steht oben bei den Tarifen. Die drei übrigen geprüften Anbieter runden das Bild ab:

Lassie zahlt Zahnbehandlungen zur Beseitigung akuter Schmerzen inklusive Extraktion, schließt aber präventive Behandlungen, Zahnersatz sowie Zahn- und Kieferanomalien aus.

HanseMerkur schließt Zahnbehandlungen im Hauptvertrag komplett aus, Extraktionen eingeschlossen. Sie sind nur über den Zusatztarif Zahn versichert, den es ausschließlich zu Premium und Premium plus gibt.

Barkibu deckt Zahnbehandlung nur als Unfallfolge. Parodontitis, FORL und krankheitsbedingte Extraktionen sind nicht versichert.

Über die Auszahlung entscheidet dann die Wartezeit: Neben den allgemeinen 28 bis 30 Tagen gelten bei mehreren Anbietern zwölf bis 18 Monate für zahnspezifische Diagnosen. Schwerer wiegt die Vorerkrankung. Ein dokumentierter Zahnbefund vor Vertragsschluss schließt die spätere Sanierung dauerhaft aus, egal wie gut der Tarif sonst ist. Eine Zahndeckung lohnt sich deshalb nur vor dem ersten Befund. Ob dafür der Vollschutz aus dem Überblick zur Hundekrankenversicherung nötig ist oder die schmalere OP-Versicherung für Hunde reicht, über die Extraktionen bei einigen Anbietern ohnehin laufen, hängt davon ab, ob Sie auch die ambulante Behandlung absichern wollen.

Wenn Sie im Vergleich nur eine einzige Angabe prüfen können, prüfen Sie die Deckelung der Extraktionen. Ein Zahnbudget von 250 Euro ist bei acht gezogenen Zähnen nach der Hälfte aufgebraucht, und der Rest bleibt bei Ihnen. Was ein Tarif ohne diese Deckelung im Monat kostet, rechnet Barmenia in wenigen Schritten aus.

Häufige Fragen zur Zahnreinigung beim Hund

Was kostet eine Zahnreinigung beim Hund?

Der typische Termin ist eine Reinigung unter Inhalationsnarkose mit Dentalröntgen, und der liegt bei 350 bis 850 Euro brutto. Bleibt es bei der reinen Reinigung ohne Röntgen und ohne gezogene Zähne, sind es 180 bis 400 Euro; kommen mehrere Extraktionen dazu, werden 600 bis 1.800 Euro daraus. Den Ausschlag geben Narkoseregime, Röntgenaufnahmen und Zahl der Extraktionen.

Was kostet eine Zahnreinigung beim Hund mit Narkose?

Jede professionelle Zahnreinigung beim Hund findet unter Vollnarkose statt, ein Preis ohne Narkose existiert also nicht. Als Narkosepaket mit Einleitung, Beatmung, Monitoring und Infusion schreiben Praxen 230 bis 280 Euro aus.

Wie lange dauert eine Zahnreinigung beim Hund?

Das hängt am Befund und lässt sich vorher nicht festlegen. Ein Anhaltspunkt steckt in der Abrechnung: Das Narkoseprotokoll wird je angefangene 15 Minuten berechnet, eine reine Reinigung ist also deutlich kürzer als eine Sanierung mit Röntgenstatus und mehreren chirurgischen Extraktionen.

Wie oft braucht ein Hund eine Zahnreinigung?

Ein festes Intervall gibt es nicht, es richtet sich nach dem Befund. Sinnvoll ist eine jährliche Kontrolle des Gebisses beim Tierarzt, gereinigt wird dann, wenn der Zustand es verlangt. Da Parodontitis schon bei jungen erwachsenen Hunden verbreitet ist und mit dem Alter zunimmt, gehört der Blick ins Maul in jede Jahresuntersuchung.

Was kostet es, beim Hund einen Zahn ziehen zu lassen?

Eine einfache Extraktion kostet nach GOT-Ziffer 951 10,26 Euro netto je Zahn, eine komplizierte oder chirurgische nach Ziffer 955 41,04 Euro netto je Zahn, jeweils im einfachen Satz. Dazu kommen immer Narkose, Überwachung und meist Röntgen, weshalb ein einzelner gezogener Zahn nie allein auf der Rechnung steht.

Ist die Narkose für die Zahnreinigung gefährlich?

Ein Restrisiko besteht bei jeder Narkose. Die Voruntersuchung und das Blutbild davor dienen genau dazu, es einzugrenzen: Sie klären, ob Herz, Kreislauf, Leber und Nieren die Narkosemittel verkraften, denn Leber und Niere bauen die Wirkstoffe ab und scheiden sie aus. Fragen Sie in der Praxis nach, welches Narkoseregime und welches Monitoring im genannten Preis enthalten sind, denn genau das unterscheidet die Pakete.

Zahlt die Tierkrankenversicherung die Zahnreinigung?

Die Reinigung ohne Befund läuft überall nur über das Vorsorgebudget von 35 bis 150 Euro im Jahr. Die Behandlung nach Befund wird je nach Anbieter über die Operationskosten, ein eigenes Zahnbudget oder gar nicht erstattet. Ein vor Vertragsschluss dokumentierter Zahnbefund bleibt dauerhaft ausgeschlossen.