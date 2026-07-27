Beim Impftermin hört die Tierärztin ein Geräusch, das vorher nicht da war, und schreibt eine Überweisung in die Kardiologie. Bis zu diesem Termin bleiben zwei Fragen offen: was dort passiert und was es kostet. Zwei Preise für denselben Herzultraschall beim Hund: 108,08 Euro brutto in der Hauspraxis, 485,69 Euro brutto in der Kardiologie. Zwischen beiden liegen 377,61 Euro, obwohl sie dieselbe Frage beantworten sollen. Wie weit Ihre Rechnung ausfällt, hängt davon ab, wie viel an diesem einen Termin gemacht wird.

Was ein Herzultraschall beim Hund kostet

In der Hausarztpraxis, im einfachen Satz und ohne Doppler, beginnt die Untersuchung bei 108,08 Euro brutto für Untersuchung und Basisechokardiografie. Ein Kardiologietermin mit Doppler, EKG und Blutdruckmessung im zweifachen Satz kostet 480 bis 700 Euro brutto. Veröffentlichte Praxispreise liegen dazwischen: Die Tierarztpraxis Großenbaum in Duisburg nennt 160 Euro für die Basisuntersuchung und 230 Euro für die erweiterte Variante, jeweils zuzüglich Umsatzsteuer, ein mobiler Kardiologiedienst 120 Euro. Jede dieser Zahlen steht als Einzelbetrag im amtlichen Gebührenverzeichnis der GOT vom 22. November 2022; abrechnen darf die Praxis das Ein- bis Dreifache davon, im Notdienst bis zum Vierfachen. Die Systematik dahinter erklären wir unter GOT-Tierarztkosten.

Leistung GOT-Nr. 1-fach 2-fach 3-fach Basisechokardiografie (2D und M-Mode) 650 67,20 € 134,40 € 201,60 € Ergänzende Echokardiografie (Doppler), zusätzlich 651 53,86 € 107,72 € 161,58 € Ruhe-EKG 646 44,00 € 88,00 € 132,00 € Langzeit-EKG (Holter) 648 209,42 € 418,84 € 628,26 € Blutdruckmessung, nicht invasiv 644 15,39 € 30,78 € 46,17 € Untersuchung mit Beratung, inkl. Auskultation 16 23,62 € 47,24 € 70,86 €

Die Beträge stehen so im Gebührenverzeichnis der GOT 2022 und sind Nettowerte; das Gesetz führt alle Gebühren ohne Umsatzsteuer. Auf Ihrer Rechnung kommen 19 Prozent dazu. Einen eigenen Posten für den schriftlichen Befundbericht gibt es nicht.

Drei Tarife für einen Hund mit Herzbefund

Eine Herzerkrankung ist selten mit einem Termin erledigt. Bei der Tarifwahl zählen deshalb drei Angaben: ob chronische Verläufe eingeschlossen sind, ob die Jahresleistung über Jahre reicht und welche Sonderwartezeiten auf Herzdiagnosen liegen.

Barkibu: chronische und angeborene Erkrankungen sind eingeschlossen

Barkibu deckt chronische und angeborene Erkrankungen ausdrücklich mit ab, und eine Mitralklappenendokardiose begleitet einen Hund über Jahre. Die Diagnoseliste mit sechs Monaten Sonderwartezeit umfasst HD, ED, Kreuzband, Patella, Epilepsie, Hernien, Bandscheibenvorfall, Leishmaniose, Katarakt und Atopie. Herzerkrankungen stehen nicht darauf, für sie gilt die allgemeine Wartezeit von 28 Tagen, bei Unfall fünf Tage. Erstattet wird bis zum dreifachen Satz, im Notdienst bis zum vierfachen. Präventive Diagnostik läuft über eine eigene Deckung von 100 Euro im Jahr, ohne Wartezeit und zu 80 Prozent; diese Quote gilt nur für das Präventionsbudget, für die Behandlung selbst können Sie zwischen den Tarifen Barkibu 80 und Barkibu 100 wählen. Der Einstieg beginnt bei 34 Euro im Monat für Hunde.

Barkibu: Schutz für chronische Herzpatienten Chronische und angeborene Erkrankungen sind eingeschlossen, für Herzdiagnosen gilt die allgemeine Wartezeit von 28 Tagen. Für Hunde ab 34 Euro im Monat. Jetzt Beitrag berechnen →

Barmenia: im Premium Plus ohne Begrenzung der Jahresleistung

Barmenia leistet im Tarif Premium Plus unbegrenzt pro Versicherungsjahr. Kontrolluntersuchungen, Medikamente und irgendwann eine stationäre Nacht summieren sich über Jahre, und dann begrenzt ein Jahreshöchstbetrag die Erstattung härter als jede Klausel im Leistungskatalog. Wichtig ist die Tarifstufe: Die unbegrenzte Jahresleistung hängt am Premium Plus, nicht schon am Premiumtarif darunter. Diagnostik ist als Teil der Heilbehandlung gedeckt, Check-ups laufen über die Gesundheitspauschale von 70 beziehungsweise 100 Euro. Erstattet wird bis zum dreifachen Satz und im Notdienst bis zum vierfachen. Die Wartezeit beträgt 30 Tage bei Krankheit und null Tage bei Unfall, die orthopädischen Sonderwartezeiten von 18 Monaten verkürzen sich im Premium Plus auf sechs. Die Beiträge starten bei 36,82 Euro im Monat und liegen im Premium Plus bei 88,57 Euro.

HanseMerkur: vierfacher Satz, aber sechs Monate Wartezeit auf DCM

HanseMerkur erstattet bis zum vierfachen Satz plus Notdienstgebühr nach § 4 GOT und nennt Sonographie neben Röntgen, CT und MRT namentlich als versicherte Leistung. Rechnet eine Fachpraxis den zwei- bis dreifachen Satz ab, bestimmt genau diese Grenze Ihren Eigenanteil. Der Haken gehört an dieselbe Stelle: Auf die dilatative Kardiomyopathie (DCM) liegt eine Sonderwartezeit von sechs Monaten, die auch bei Unfallbezug gilt. Für Halterinnen und Halter eines Dobermanns oder Boxers, die wegen der Rasseveranlagung abschließen, ist das die entscheidende Zahl. Anlasslose Untersuchungen ohne Symptome erstattet der Vertrag ausdrücklich nicht, das Vorsorgebudget liegt bei 100 Euro im Jahr. Als Beispielbeiträge nennt der Anbieter für einen Jack Russell im ersten Lebensjahr mit 500 Euro Selbstbeteiligung 28,19, 37,58 und 40,17 Euro im Monat.

Was die Echokardiografie untersucht und warum sie eigene Ziffern hat

Die Echokardiografie ist die Ultraschalluntersuchung des Herzens: Sie zeigt Klappen, Herzwände und Kammergrößen in Bewegung und misst, wie viel Blut das Herz pro Schlag auswirft. Die GOT führt sie deshalb unter einer eigenen, höheren Ziffer als die allgemeine Sonografie: 67,20 statt 58,92 Euro netto im einfachen Satz. Dazu kommt eine zweite Position, die es sonst nirgends gibt: Farb- und Spektraldoppler messen Flussrichtung und Geschwindigkeit des Blutstroms und werden nach Ziffer 651 mit 53,86 Euro netto zusätzlich berechnet. Echo und Doppler zusammen ergeben 121,06 Euro netto, bevor EKG, Blutdruckmessung und die Untersuchung selbst dazukommen.

Der zweite Kostentreiber ist die Terminlänge: 20 bis 40 Minuten sind üblich, und nicht jede Praxis bietet die Untersuchung überhaupt an, weshalb Überweisungszentren höhere Sätze abrechnen. Wie sich eine allgemeine Bauchsonografie zusammensetzt und was sie kostet, steht in unserer Übersicht zum Ultraschall beim Hund.

Hauspraxis oder Kardiologie: derselbe Hund, Faktor 4,5

Ein neunjähriger Rauhaardackel, Herzgeräusch Grad 3 von 6, wird einmal in der Hauspraxis mit einer kurzen Echokardiografie im einfachen Satz untersucht und einmal in der Kardiologie mit dem vollen Programm im zweifachen Satz.

Position Hauspraxis, 1-facher Satz Kardiologie, 2-facher Satz Untersuchung mit Beratung (16) 23,62 € 47,24 € Basisechokardiografie (650) 67,20 € 134,40 € Ergänzende Echokardiografie, Doppler (651) nicht durchgeführt 107,72 € Ruhe-EKG (646) nicht durchgeführt 88,00 € Blutdruckmessung (644) nicht durchgeführt 30,78 € Zwischensumme netto 90,82 € 408,14 € Gesamt brutto 108,08 € 485,69 €

Derselbe Hund, dieselbe Fragestellung, das 4,5-Fache. Den Ausschlag gibt der Umfang: Ohne Doppler bleibt unklar, wie stark die Klappe undicht ist, und ohne EKG bleiben Rhythmusstörungen unentdeckt. Die kurze Variante taugt zur Einordnung, die vollständige zur Diagnose und zur Therapieentscheidung. Ein gebündelter Paketpreis für einen Kardiologietermin ist bei keiner der geprüften Fachpraxen veröffentlicht; die Kleintierkardiologie Heilbronn begründet das damit, dass sich der Umfang erst während der Untersuchung ergibt.

Ein günstigerer Vortest existiert: NT-proBNP, ein Herzbiomarker im Blut, kann Hinweise darauf geben, ob das Herz überlastet ist. Er wird über ein Fremdlabor bestimmt und als Auslage weitergegeben, einen veröffentlichten Festpreis gibt es dafür nicht. Eine Echokardiografie ersetzt der Test nicht, er kann sie aber priorisieren helfen.

Ist ein Herzultraschall beim Hund sinnvoll?

Bei einem konkreten Anlass ja, und zwar früher als die meisten Halter denken. Sinnvoll ist die Untersuchung in vier Situationen:

Neu gehörtes Herzgeräusch: Die Auskultation verrät, dass etwas zu hören ist, aber nicht was. Erst das Echo unterscheidet eine harmlose Strömung von einer undichten Mitralklappe und misst, wie weit die Veränderung fortgeschritten ist. Symptome: Husten vor allem nachts, schnelle Ermüdung, vermehrtes Hecheln, Atemnot, ein aufgeblähter Bauch oder Kollapszustände. Vor einer Narkose bei bekanntem Befund: Das Ergebnis verändert die Wahl der Narkosemittel und den Umfang der Überwachung. Rasseveranlagung: Auch ohne Symptome. Bei DCM entwickelt sich die Erkrankung lange still, und die Therapie beginnt idealerweise vor den ersten Anzeichen.

Nicht sinnvoll ist die Untersuchung als jährliche Routine beim herzgesunden Hund ohne Befund und ohne Veranlagung. Sie liefert dann selten eine Konsequenz, und keine Versicherung erstattet sie, weil der Krankheitsanlass fehlt.

Weder Narkose noch Sedierung sind im Regelfall nötig, nüchtern muss Ihr Hund ebenfalls nicht sein. Er liegt auf einer Liege mit Aussparung, das Fell wird an zwei kleinen Stellen hinter den Ellenbogen geschoren.

Rasse-Screening: Cavalier King Charles, Dobermann und Boxer

Zwei Erkrankungen dominieren die Herzmedizin beim Hund, und beide sind rasseabhängig. Die Mitralklappenendokardiose (MMVD) ist die häufigste erworbene Herzerkrankung kleiner Rassen und trifft den Cavalier King Charles Spaniel früher und häufiger als andere. Die dilatative Kardiomyopathie (DCM) betrifft vor allem große Rassen, allen voran Dobermann und Boxer, und verläuft in ihrer okkulten Phase ohne äußere Anzeichen.

Für Zuchttiere gibt es dafür ein formalisiertes Verfahren. Die Abteilung für Kardiologie der LMU München beschreibt den Ablauf: klinische Untersuchung plus in der Regel eine Herzultraschalluntersuchung, bei bestimmten Rassen zusätzlich ein 24-Stunden-EKG. Gescreent werden DCM, Subaorten- und Aortenstenose, Mitralklappenerkrankung und Pulmonalstenose, zertifiziert wird durch das Collegium Cardiologicum e.V.

Eine Festgebühr dafür veröffentlicht weder das Collegium noch eine untersuchende Praxis. Rechnerisch kostet eine solche Untersuchung im einfachen Satz genauso viel wie der Hauspraxis-Termin oben, also 108,08 Euro brutto. Kommt ein Langzeit-EKG dazu, wie es beim Dobermann üblich ist, sind es allein dafür 209,42 Euro netto mehr im einfachen Satz. Und weil ein Zuchtscreening ohne Krankheitsanlass stattfindet, zahlen Sie es vollständig selbst.

Verlaufskontrollen: was eine Herzdiagnose über Jahre kostet

Die meisten bildgebenden Untersuchungen klären eine Frage und sind damit erledigt. Eine bestätigte Herzerkrankung bedeutet Kontrollen in festen Abständen, meist halbjährlich, bei stabilem Verlauf jährlich, und jede Kontrolle ist wieder eine Echokardiografie mit Doppler. Einen reduzierten Kontrolltarif veröffentlicht keine Praxis; rechnerisch fallen die Ziffern 650 und 651 erneut an, während die Erstuntersuchung beim bekannten Patienten entfallen kann.

Für einen Hund mit Mitralklappenendokardiose, halbjährlicher Kontrolle und zweifachem Satz ergibt das folgende Größenordnung:

Zeitraum Leistungen Brutto Jahr 1 Erstdiagnostik in der Kardiologie plus eine Kontrolle 773,81 € Jahr 2 zwei Kontrollen (Echo plus Doppler) 576,24 € Jahr 3 zwei Kontrollen 576,24 € Jahr 4 zwei Kontrollen 576,24 € Summe über vier Jahre 2.502,53 €

Eine einzelne Kontrolle kostet in dieser Rechnung 288,12 Euro brutto. Diese Summe ist allerdings die Untergrenze, denn sie enthält nur die Bildgebung. Sobald sich aus dem Befund eine Herzinsuffizienz entwickelt, kommt hinzu:

Dauermedikation: Pimobendan, ACE-Hemmer und bei fortgeschrittener Erkrankung Entwässerungsmittel sind Arzneimittel und werden nach § 7 Abs. 2 GOT zusätzlich zur Gebühr berechnet, täglich und lebenslang. Einen pauschalen Monatsbetrag kann Ihnen niemand seriös nennen: Pimobendan wird nach Körpergewicht dosiert, in der Größenordnung eines halben Milligramms je Kilogramm und Tag, sodass ein Berner Sennenhund ein Vielfaches der Tablettenmenge eines Chihuahuas braucht. Lassen Sie sich bei Therapiebeginn den Monatspreis für die konkrete Dosierung ausrechnen. Diese Zahl fällt anschließend jeden Monat an.

Pimobendan, ACE-Hemmer und bei fortgeschrittener Erkrankung Entwässerungsmittel sind Arzneimittel und werden nach § 7 Abs. 2 GOT zusätzlich zur Gebühr berechnet, täglich und lebenslang. Einen pauschalen Monatsbetrag kann Ihnen niemand seriös nennen: Pimobendan wird nach Körpergewicht dosiert, in der Größenordnung eines halben Milligramms je Kilogramm und Tag, sodass ein Berner Sennenhund ein Vielfaches der Tablettenmenge eines Chihuahuas braucht. Lassen Sie sich bei Therapiebeginn den Monatspreis für die konkrete Dosierung ausrechnen. Diese Zahl fällt anschließend jeden Monat an. Röntgen des Brustkorbs: bei Verschlechterung, um Wasser in der Lunge zu erkennen. Zwei Aufnahmen kosten im zweifachen Satz 106,12 Euro netto.

bei Verschlechterung, um Wasser in der Lunge zu erkennen. Zwei Aufnahmen kosten im zweifachen Satz 106,12 Euro netto. Blutkontrollen: Eine Entwässerungstherapie belastet die Nieren, weshalb Nierenwerte und Elektrolyte regelmäßig überprüft werden. Was ein solches Blutbild beim Hund kostet, zeigt unsere separate Übersicht dazu: Blutbild Hund.

Aus den 485,69 Euro des ersten Termins wird damit ein vierstelliger Betrag über die Lebenszeit. Diese Größenordnung vor dem ersten Befund zu kennen, verschiebt die Versicherungsentscheidung an den einzigen Zeitpunkt, an dem sie noch etwas bewirkt.

Herzdiagnose und Versicherung: der Zeitpunkt entscheidet

Der Herzultraschall ist erstattungsfähig, wenn er wegen eines Geräusches oder eines Symptoms gemacht wird. HanseMerkur deckt ihn über den Begriff Sonographie ab, AGILA über Ultraschall, andere Anbieter über die allgemeine Diagnostik im Rahmen der Heilbehandlung. Als Zuchtscreening ist er es nicht, dort fehlt der Anlass vollständig.

Wichtiger als der einzelne Termin ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Ein beim Impftermin aufgefallenes Herzgeräusch ist bereits ein klinisch relevantes Symptom. Wer danach eine Versicherung abschließt, bekommt Herzerkrankungen dauerhaft ausgeschlossen, und zwar samt Folgen: Auch die Mitralklappenendokardiose, die erst zwei Jahre später diagnostiziert wird, fällt darunter. Bei Lassie greift zusätzlich eine Rückschau über 24 Monate, in der bereits eine durchgeführte Untersuchung ohne jede Diagnose genügt.

Vor dem Befund abgeschlossen: Echo, Kontrollen und spätere Behandlung sind je nach Tarif gedeckt.

Echo, Kontrollen und spätere Behandlung sind je nach Tarif gedeckt. Nach dem Befund abgeschlossen: genau dieser Bereich ist ausgeschlossen, dauerhaft.

genau dieser Bereich ist ausgeschlossen, dauerhaft. Rassebedingt vorbelastet: auf DCM liegen bei HanseMerkur sechs Monate Sonderwartezeit. Ein Abschluss lange vor dem ersten Screening löst das.

auf DCM liegen bei HanseMerkur sechs Monate Sonderwartezeit. Ein Abschluss lange vor dem ersten Screening löst das. Anlasslos untersucht: bleibt Sache des Vorsorgebudgets, und das ist dafür zu klein. Bei HanseMerkur sind es 100 Euro im Jahr, ein einziger Kardiologietermin kostet ein Vielfaches davon.

Eine Tierkrankenversicherung ist damit eine Wette auf das, was noch nicht passiert ist, und beim Herzen ist diese Regel besonders scharf. Ein zweiter Punkt gehört dazu: Eine Herzerkrankung wird selten operiert, sie wird über Jahre behandelt. Eine reine OP-Versicherung für Hunde läuft bei dieser Diagnose deshalb ins Leere, gefragt ist ein Krankenvollschutz, der Kontrollen, Medikamente und Laborwerte mitträgt. Passende Tarife stellt unser Überblick zur Hundekrankenversicherung gegenüber. Für einen Welpen einer betroffenen Rasse lohnt der Beitragsrechner von Barkibu heute mehr als nach dem ersten Screening.

Häufige Fragen zu Herzultraschall beim Hund

Was kostet ein Herzultraschall beim Hund?

In der Hausarztpraxis, im einfachen Satz und ohne Doppler, 108,08 Euro brutto für Untersuchung und Basisechokardiografie. Ein vollständiger Kardiologietermin mit Doppler, EKG und Blutdruckmessung im zweifachen Satz kostet 480 bis 700 Euro brutto. Die Basisechokardiografie allein liegt nach GOT bei 67,20 Euro netto im einfachen Satz.

Braucht mein Hund für den Herzultraschall eine Narkose?

Im Regelfall nicht. Fachpraxen führen die Untersuchung ohne Narkose und ohne Sedation durch, der Hund liegt dabei auf der Seite. Nüchtern muss er ebenfalls nicht sein. Geschoren werden nur zwei kleine Stellen hinter den Ellenbogen, damit der Schallkopf Kontakt bekommt.

Wie oft muss der Herzultraschall wiederholt werden?

Das gibt der Befund vor, nicht der Kalender. Bei einer geringgradigen Veränderung ohne Therapie reicht meist eine jährliche Kontrolle, bei fortgeschrittenem Befund oder laufender Medikation sind halbjährliche Termine üblich, und nach einer Dosisanpassung wird häufig kurzfristig nachkontrolliert. Kostenseitig zählt dabei: Die Erstuntersuchung nach Ziffer 16 kann beim bekannten Patienten entfallen, Echokardiografie und Doppler fallen jedes Mal neu an.

Wie lange dauert ein Herzultraschall?

Für die Untersuchung selbst 20 bis 40 Minuten, für einen vollständigen Kardiologietermin mit Anamnese, EKG und Befundbesprechung entsprechend länger. Das Ergebnis liegt direkt vor.

Zahlt die Versicherung den Herzultraschall?

Ja, wenn er ein Herzgeräusch oder Symptome abklärt und die Erkrankung nicht vor Vertragsbeginn bekannt war. Nein bei Zuchtuntersuchungen und anlasslosen Kontrollen. War das Geräusch vor Vertragsschluss schon zu hören, sind Herzerkrankungen und ihre Folgen dauerhaft ausgeschlossen.

Was kostet ein Langzeit-EKG beim Hund?

Das 24-Stunden-EKG ist mit 209,42 Euro netto im einfachen Satz der teuerste Einzelposten der Herzdiagnostik, im zweifachen Satz 418,84 Euro. Nötig ist es vor allem beim DCM-Screening von Dobermännern und bei Verdacht auf Rhythmusstörungen, die im kurzen Ruhe-EKG nicht auffallen.