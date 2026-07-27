Ihr Hund erbricht seit zwei Tagen, und in der Praxis fällt die Entscheidung in wenigen Sekunden: Ultraschall, kein Röntgen. Ein Bauchultraschall beim Hund kostet 90 bis 300 Euro brutto, und diese Spanne hat eine einzige Ursache: den Gebührensatz, mit dem die Praxis abrechnet. Zwischen dem einfachen und dem dreifachen Satz liegt bei derselben Sonografie der Faktor drei, im Notdienst der Faktor vier. Richtig teuer wird Bildgebung ohnehin erst eine Stufe später, sobald Schnittbildgebung ins Spiel kommt. Ob Schallkopf oder Röntgenröhre: Das gibt die medizinische Fragestellung vor, und sie bestimmt am Ende auch die Rechnung.

Was ein Ultraschall beim Hund kostet

Ein Bauchultraschall inklusive Untersuchung liegt 2026 realistisch bei 90 bis 300 Euro brutto. Im Notdienst oder in einer Überweisungsklinik sind bis zu rund 400 Euro brutto möglich. Für diese Spanne gibt es einen gebührenrechtlichen Grund: Die Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte (GOT), gültig seit dem 22. November 2022, nennt für jede Leistung einen einfachen Satz, den die Praxis bis zum Dreifachen ausschöpfen darf. Wie dieser Rahmen im Detail funktioniert, steht in unserem Überblick zu den GOT-Tierarztkosten.

Leistung GOT-Nr. 1-fach 2-fach 3-fach Ultraschalldiagnostik, außer Trächtigkeit 180 58,92 € 117,84 € 176,76 € Trächtigkeitsuntersuchung per Ultraschall 521 37,88 € 75,76 € 113,64 € Allgemeine Untersuchung mit Beratung 16 23,62 € 47,24 € 70,86 € Sedation per Injektion, nur falls nötig 302 19,78 € 39,56 € 59,34 € Feinnadelaspirationsbiopsie inkl. Präparat 97 29,47 € 58,94 € 88,41 €

Alle Beträge stammen aus dem amtlichen Gebührenverzeichnis der GOT 2022 und sind Nettobeträge. Auf Ihrer Rechnung steht der Bruttobetrag, also 19 Prozent Umsatzsteuer obendrauf. Aus 117,84 Euro netto werden so 140,23 Euro.

Nachts, am Wochenende und an Feiertagen gilt ein eigener Rahmen vom zweifachen bis zum vierfachen Satz. Für die Sonografie sind das 117,84 bis 235,68 Euro netto, dazu die Notdienstgebühr von 50 Euro netto, die je Angelegenheit nur einmal berechnet werden darf.

Die GOT kennt nur eine einzige Sonografie-Position. Eine gestaffelte Abrechnung nach Organregionen gibt es nicht: Ob die Tierärztin nur die Blase oder das gesamte Abdomen schallt, abgerechnet wird dieselbe Ziffer 180. Mehr Organe bedeuten mehr Zeitaufwand und darüber einen höheren Satz. Die Trächtigkeitsuntersuchung ist die Ausnahme, sie hat eine eigene und deutlich günstigere Position.

Was am Ende auf der Rechnung steht

So sieht eine vollständige Bauchsonografie bei einem mittelgroßen Hund aus, unsediert, regulärer Termin, durchgehend zweifacher Satz:

Position Netto Allgemeine Untersuchung mit Beratung (16) 47,24 € Ultraschalldiagnostik Abdomen (180) 117,84 € Scheren und Lagerung 0,00 € Ultraschallgel und Verbrauchsmaterial 5,00 € Zwischensumme netto 170,08 € 19 Prozent Umsatzsteuer 32,32 € Gesamt brutto 202,40 €

Welche Versicherer eine Sonografie mitbezahlen

Zwischen den Tarifen unterscheiden sich vor allem zwei Angaben: bis zu welchem Gebührensatz erstattet wird und wie der Vertrag Untersuchungen ohne Krankheitsanlass behandelt. Beides schlägt bei einer Sonografie unmittelbar auf Ihren Eigenanteil durch.

Lassie: Erstattung bis zum vierfachen Gebührensatz

Lassie erstattet bis zum vierfachen GOT-Satz, die Notdienstgebühr eingeschlossen. Bei bildgebender Diagnostik ist das der größte Hebel überhaupt. Damit bleibt auch eine Sonografie, die eine Klinik im oberen Rahmen abrechnet, vollständig innerhalb der Erstattungsgrenze. Bildgebende Verfahren sind ausdrücklich versichert, MRT und CT allerdings nur im Tarif Maxi. Der Krankenschutz für Hunde beginnt bei 13,91 Euro im Monat, je nach Tarifstufe bei 21,42 oder 26,67 Euro. Ein Punkt gehört dazu: Im OP-Tarif wird op-vorbereitende Diagnostik nur erstattet, wenn die Operation danach auch stattfindet. Ergibt der Ultraschall, dass nicht operiert wird, bleibt die Untersuchung dort unbezahlt.

HanseMerkur: Sonographie steht wörtlich in der Leistungsliste

Röntgen, MRT, CT, Sonographie, Szintigraphie und Fluoroskopie stehen bei HanseMerkur namentlich als erstattungsfähige Leistungen im Vertrag, dazu Laboruntersuchungen, Biopsie und Punktion. Bei den meisten Anbietern muss man Bildgebung erst aus dem allgemeinen Begriff der Heilbehandlung herauslesen. Erstattet wird bis zum vierfachen Satz plus Notdienstgebühr nach § 4 GOT. Ebenso klar steht die Gegenseite im Vertrag: Kosten für anlasslose Untersuchungen ohne Symptome oder Krankheitsverdacht werden nicht erstattet. Damit steht die Trennlinie zwischen Heilbehandlung und Vorsorge schwarz auf weiß im Vertrag. Beispielbeiträge für einen Jack Russell im ersten Lebensjahr mit 500 Euro Selbstbeteiligung: 28,19, 37,58 und 40,17 Euro im Monat.

Barkibu: Diagnostik bei Krankheit und Unfall, Vorsorge separat gedeckelt

Barkibu deckt Diagnostik im Krankheits- und Unfallfall und schließt chronische sowie angeborene Erkrankungen ein, was bei einem Befund an Leber, Niere oder Darm über Jahre zählt. Präventive Diagnostik läuft dagegen über eine eigene Deckung: 100 Euro im Jahr, zu 80 Prozent erstattet, ohne Wartezeit. Diese 80 Prozent gelten ausschließlich für das Präventionsbudget, daneben gibt es einen eigenen Barkibu-100-Tarif. Erstattet wird bis zum dreifachen Satz, im Notdienst bis zum vierfachen; die Wartezeit beträgt 28 Tage bei Krankheit und fünf Tage bei Unfall. Der Einstieg liegt beim Hund bei 34 Euro im Monat.

Was der Ultraschall zeigt und wann er das richtige Verfahren ist

Die Sonografie ist ein bildgebendes Verfahren mit Schallwellen: Ein Schallkopf sendet Ultraschallwellen in den Körper, das Gerät misst die zurückgeworfenen Echos und setzt daraus ein Livebild zusammen. Entscheidend ist das Wort live. Anders als ein Röntgenbild zeigt der Ultraschall Bewegung, also Darmperistaltik, Blutfluss und Atemverschiebungen.

Deshalb ist er das Verfahren der Wahl für Weichteile im Bauchraum:

Leber, Milz, Nieren, Nebennieren und Bauchspeicheldrüse auf Struktur, Größe und Umbauprozesse

Harnblase auf Steine, Grieß und Wandverdickung

Magen und Darm auf Wandschichtung, Verdickungen, Einstülpungen, verschluckte Fremdkörper und den Verdacht auf eine Magendrehung

freie Flüssigkeit im Bauchraum, etwa nach einem Trauma oder bei einer Blutung

Gebärmutter und Trächtigkeit

verdächtige Umfangsvermehrungen, aus denen sich unter Sicht direkt eine Feinnadelaspiration entnehmen lässt

Das Herz ist davon ausgenommen: Die Echokardiografie ist eine eigene Untersuchung mit eigener, höherer Gebühr, die wir auf der Seite zum Herzultraschall beim Hund durchgerechnet haben.

Seine Grenze hat das Verfahren dort, wo Luft und Knochen im Weg sind. Schallwellen kommen durch belüftete Lunge und durch Knochen nicht hindurch, weshalb ein Bruch, eine Lungenaufnahme oder die Beurteilung eines Gelenks nicht Sache des Ultraschalls sind.

Ultraschall, Röntgen, CT und MRT im Vergleich

Diese vier Verfahren beantworten unterschiedliche Fragen, und die Gebührenordnung bildet den Unterschied deutlich ab. Die Beträge sind einfache Sätze netto:

Verfahren Beantwortet vor allem Narkose GOT-Nr. 1-facher Satz Ultraschall Weichteile im Bauchraum, Bewegung, Flüssigkeit, Trächtigkeit in der Regel keine 180 58,92 € Röntgen, zwei Aufnahmen Knochen, Brustkorb, Lunge, Übersicht über Lage und Größe je nach Körperregion, oft ohne 166 (2 ×) 53,06 € Durchleuchtung Bewegungsvorgänge wie Schluckakt oder Luftröhrenkollaps je nach Fragestellung 165 36,57 € CT, ein Körperteil überlagerungsfreie Schnittbilder von Knochen und Brustkorb ja 175 350,00 € CT, mehrere Körperteile oder Ganzkörper Tumorstaging, komplexe Frakturen ja 176 500,00 € MRT Gehirn, Rückenmark, Bandscheiben, feine Weichteilstrukturen ja 177 700,00 €

Interessant wird die Tabelle in ihrer unteren Hälfte. Ultraschall und Röntgen liegen im einfachen Satz beide unter 60 Euro, beim Röntgen allerdings für zwei Aufnahmen. Ein CT eines Körperteils kostet allein an Gebühr fast das Sechsfache einer Sonografie, ein MRT knapp das Zwölffache, und beide setzen eine Vollnarkose mit ihren eigenen Positionen voraus. Ultraschall und Röntgen sind deshalb in aller Regel die erste Stufe: Sie beantworten viele Fragen schnell und günstig, und sie entscheiden, ob die teure Schnittbildgebung überhaupt nötig ist.

Häufig ergänzen sich die beiden ersten Stufen auch. Bei Verdacht auf einen verschluckten Fremdkörper zeigt das Röntgenbild Gasansammlungen und die Lage der Darmschlingen, der Ultraschall zeigt die Wandschichtung und den Gegenstand selbst. Wenn beides an einem Termin gemacht wird, stehen dahinter zwei verschiedene Fragestellungen und keine doppelte Abrechnung. Wie sich eine Röntgenrechnung zusammensetzt, steht in unserer Übersicht zu den Röntgenkosten beim Hund.

Ablauf, Narkose und die Posten, die niemand erwartet

Für den Bauchultraschall liegt der Hund meist auf dem Rücken oder der Seite in einer weichen Mulde, das Fell an der Bauchseite wird geschoren, damit der Schallkopf Kontakt bekommt, und darauf kommt Ankopplungsgel. Eine vollständige Bauchsonografie dauert etwa 20 bis 30 Minuten.

Nüchtern: Ja, das ist die wichtigste Vorbereitung von Ihrer Seite. Futter im Magen und Gas im Darm verdecken genau die Organe, um die es geht. Die Tierklinik Rostock empfiehlt, den Hund zwölf Stunden vor der Untersuchung nicht mehr zu füttern. Bei einem Notfalltermin entfällt diese Vorgabe, die Bildqualität leidet dann eben.

Narkose: In der Regel keine. Dieselbe Klinik hält für die Untersuchung fest, dass auf eine Narkose sowie eine örtliche Betäubung verzichtet wird. Nur bei sehr unruhigen oder schmerzhaften Patienten wird sediert, und dann kommen 19,78 bis 59,34 Euro netto dazu.

Scheren und Lagerung: Beides ist nicht separat berechenbar und taucht auf einer korrekten Rechnung nicht als eigener Posten auf.

Feinnadelaspiration: Zeigt sich eine verdächtige Struktur, kann die Tierärztin unter Ultraschallkontrolle direkt Zellen entnehmen. Das ist eine eigene Leistung nach Ziffer 97 mit 29,47 Euro netto im einfachen Satz, dazu kommt die Laboruntersuchung des Präparats.

Kontrastmittelsonografie: Für den kontrastverstärkten Ultraschall gibt es keine eigene GOT-Position, und keine der geprüften Kliniken veröffentlicht dafür einen Preis. Lassen Sie sich den Posten vorab benennen, statt einen Aufschlag zu unterstellen.

Praxis, Tierklinik oder Fachtierarzt: woher die Spanne kommt

Dieselbe Sonografie kostet in zwei Einrichtungen unterschiedlich viel, und das ist gebührenrechtlich einwandfrei. Der Satz darf nach billigem Ermessen gewählt werden, gestützt auf Schwierigkeit, Zeitaufwand, Zeitpunkt, Wert des Tieres und örtliche Verhältnisse. Eine Hauspraxis, die einen orientierenden Blick auf die Blase wirft, landet damit im unteren Bereich. Eine Überweisungspraxis mit Fachtierarzt für Innere Medizin, hochauflösendem Gerät und 30 Minuten Untersuchungszeit rechnet den zwei- bis dreifachen Satz ab.

Zwischen der günstigsten und der teuersten korrekten Abrechnung derselben Untersuchung liegen damit 140,23 Euro brutto, ohne dass eine der beiden Praxen falsch rechnet. Nachprüfen können Sie das selbst: Nach § 7 Abs. 4 GOT muss die Rechnung jede Leistung mit ihrer Nummer aus dem Gebührenverzeichnis ausweisen.

Erstattung: wann der Ultraschall als Heilbehandlung gilt

Ausschlaggebend ist, warum geschallt wurde. Ein Ultraschall, der zur Abklärung von Erbrechen, Gewichtsverlust, Blut im Urin oder einer tastbaren Umfangsvermehrung gemacht wird, ist Teil einer Heilbehandlung und damit erstattungsfähig. Derselbe Ultraschall beim beschwerdefreien Hund im Rahmen eines Check-ups, einer Kaufuntersuchung oder eines Zuchtscreenings ist es nicht.

Gedeckt: Diagnostik bei Krankheit, Verletzung oder konkretem Symptom, bei den meisten Anbietern einschließlich Folgeuntersuchungen und Kontrollen.

Diagnostik bei Krankheit, Verletzung oder konkretem Symptom, bei den meisten Anbietern einschließlich Folgeuntersuchungen und Kontrollen. Nur über das Vorsorgebudget: anlasslose Untersuchungen. Die verifizierten Budgets liegen zwischen 35 und 150 Euro pro Jahr und sind für Impfungen und Wurmkuren gedacht, nicht für eine 200-Euro-Sonografie.

anlasslose Untersuchungen. Die verifizierten Budgets liegen zwischen 35 und 150 Euro pro Jahr und sind für Impfungen und Wurmkuren gedacht, nicht für eine 200-Euro-Sonografie. Dauerhaft ausgeschlossen: alles, was vor Vertragsbeginn bereits diagnostiziert war oder klinisch relevante Symptome gezeigt hat. Lassie prüft dafür die letzten 24 Monate zurück.

Beim Vergleich lohnt der Blick auf zwei Zahlen. Die erste ist der maximal erstattete Gebührensatz: Lassie, Dalma, AGILA und HanseMerkur gehen regulär bis zum vierfachen Satz. Barmenia und PETPROTECT, die denselben Risikoträger und wortgleiche Klauseln haben, bleiben ebenso wie Barkibu beim dreifachen und gehen nur im Notdienst auf das Vierfache. Die zweite Zahl ist die Wartezeit, allgemein 28 bis 30 Tage beziehungsweise ein Monat. Ein Hund, der heute erbricht, ist mit einem Vertrag von heute nicht versichert.

Wenn Sie den vollen Umfang absichern wollen, führt der Weg über einen Krankenvollschutz statt einer reinen OP-Versicherung für Hunde, denn im OP-Tarif ist Diagnostik meist nur rund um eine tatsächlich durchgeführte Operation gedeckt. Welche Tarife wie viel leisten, vergleicht unser Überblick zur Hundekrankenversicherung. Was ein Vollschutz für Ihren Hund kostet, rechnet Lassie nach Rasse, Alter und Tarifstufe aus.

Häufige Fragen zu Ultraschall beim Hund

Was kostet ein Ultraschall beim Hund?

Für eine Bauchsonografie inklusive Untersuchung zahlen Sie 2026 realistisch 90 bis 300 Euro brutto, im Notdienst oder in einer Überweisungsklinik bis rund 400 Euro brutto. Die reine Sonografie kostet nach GOT 58,92 Euro netto im einfachen und 176,76 Euro im dreifachen Satz, zuzüglich 19 Prozent Umsatzsteuer.

Braucht mein Hund für den Ultraschall eine Narkose?

Normalerweise nicht. Die Untersuchung ist schmerzfrei, und Kliniken verzichten ausdrücklich auf Narkose und örtliche Betäubung. Sediert wird nur, wenn ein Hund sich vor Schmerz oder Aufregung nicht ruhig lagern lässt. Eine Sedation per Injektion kostet dann zusätzlich 19,78 bis 59,34 Euro netto.

Muss der Bauch für den Ultraschall geschoren werden?

In den meisten Fällen ja, weil Luft zwischen Fell und Schallkopf das Bild zerstört; nachgewachsen ist es in wenigen Wochen. Berechnet wird das Scheren nicht, es gehört wie die Lagerung zur Untersuchung.

Muss mein Hund für den Ultraschall nüchtern sein?

Für den geplanten Bauchultraschall ja. Zwölf Stunden ohne Futter sind die übliche Vorgabe, weil ein voller Magen und Gas im Darm die Sicht auf Leber, Milz und Nieren verstellen. Vor einem Notfalltermin gilt das nicht, dort wird geschallt, wie der Hund kommt. Für den Herzultraschall ist Nüchternheit generell nicht nötig.

Ab welchem Tag zeigt der Ultraschall eine Trächtigkeit?

Frühestens ab der dritten Woche. Die Angaben schwanken je nach Bezugspunkt, weil manche Quellen ab der Belegung zählen und andere ab Befruchtung oder Eisprung: Erste Fruchtkammern sind ab Tag 16 bis 21 zu erkennen, verlässlich samt Zählung der Welpen wird die Untersuchung um Tag 24 bis 25. Abgerechnet wird sie über die eigene Ziffer 521 mit 37,88 Euro netto im einfachen Satz.

Zahlt die Tierkrankenversicherung den Ultraschall?

Ja, wenn er zur Abklärung von Symptomen oder zur Behandlung einer versicherten Krankheit gehört. Nein, wenn er ohne Anlass im Rahmen eines Check-ups, einer Kaufuntersuchung oder eines Zuchtscreenings stattfindet. Dafür bleibt nur das Vorsorgebudget, und das reicht für eine Sonografie nicht.