Angemeldet waren Sie für ein Röntgenbild. Auf der Rechnung stehen vier, dazu eine Sedierung und die Untersuchung davor. Alles davon ist korrekt abgerechnet: Eine belastbare Röntgendiagnostik besteht fast nie aus einer einzelnen Aufnahme, und die Gebührenordnung berechnet jedes Bild einzeln. Was Röntgen beim Hund kostet, entscheidet sich deshalb an drei Größen: an der Zahl der Aufnahmen, am gewählten Gebührensatz und daran, ob Ihr Hund für die Lagerung ruhiggestellt werden muss. Die amtlichen Beträge dafür sind öffentlich einsehbar.

Was Röntgen beim Hund kostet

Ohne Narkose liegt eine Röntgenuntersuchung 2026 realistisch bei 100 bis 300 Euro brutto, mit Sedierung oder Vollnarkose bei 150 bis 400 Euro brutto, im Notdienst deutlich darüber. Die Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte (GOT) beziffert jede tierärztliche Leistung in der seit dem 22. November 2022 geltenden Fassung einmal; alles darüber ist der Faktor, den die Praxis ansetzt. Die Mechanik dahinter erklären wir ausführlich unter GOT-Tierarztkosten.

Leistung GOT-Nr. 1-fach 2-fach 3-fach Erste und zweite Aufnahme, jeweils 166 26,53 € 53,06 € 79,59 € Dritte und jede weitere Aufnahme, jeweils 167 18,03 € 36,06 € 54,09 € Durchleuchtung 165 36,57 € 73,14 € 109,71 € Kontrastmittelpassage Magen-Darm 173 20,54 € 41,08 € 61,62 € Aufschlag ambulantes Röntgen, je Besuch 168 30,78 € 61,56 € 92,34 € Sedation per Injektion 302 19,78 € 39,56 € 59,34 € Injektionsnarkose intravenös 320 24,19 € 48,38 € 72,57 € Inhalationsnarkose 337 61,57 € 123,14 € 184,71 € Allgemeine Untersuchung mit Beratung 16 23,62 € 47,24 € 70,86 €

Die Werte stammen aus dem amtlichen Gebührenverzeichnis der GOT 2022 und sind netto, weil das Gesetz sie so führt; auf Ihrer Rechnung kommen 19 Prozent Umsatzsteuer dazu.

Wer die Röntgenrechnung übernimmt

Zwei Angaben trennen die Tarife: bis zu welchem Gebührensatz sie erstatten und ob Röntgen namentlich im Leistungskatalog steht. Diese drei Anbieter beantworten das unterschiedlich klar.

Dalma: Röntgen namentlich gedeckt, Erstattung bis zum vierfachen Satz

Dalma nennt Röntgen, EKG und Bluttest ausdrücklich als versicherte Diagnostik und erstattet bis zum vierfachen GOT-Satz, den Notdienst eingeschlossen. Für eine Untersuchung, die eine Klinik im oberen Rahmen abrechnet, ist das die maßgebliche Zahl. Dazu kommt die längste dokumentierte Vorlaufzeit im Feld: Präoperative Diagnostik ist bis 30 Tage vor dem Eingriff gedeckt, und ein Röntgenbild ist genau der Fall, der Wochen vor einer geplanten Operation entsteht. Der OP-Schutz beginnt bei 7,99 Euro und der Krankenschutz bei 15,99 Euro im Monat für Hunde, das Vorsorgebudget liegt bei 70 bis 100 Euro im Jahr und greift ab dem ersten Tag. Wartezeiten: zwei Tage bei Unfall, 30 Tage für Heilbehandlungen, zwölf Monate bei rassespezifischen Erkrankungen.

AGILA: die längste ausdrückliche Diagnostikliste

AGILA listet laut Produktseite Röntgen, Labor, Ultraschall, EKG, CT und MRT gemeinsam als versicherte Diagnostik und deckt damit die gesamte Eskalationskette ab, ohne Tarifstufenvorbehalt. Wenn nach dem Röntgenbild ein CT folgt, zählt genau das. Aufnahmeuntersuchungen sind ausgeschlossen, erstattet wird in den aktuellen Tarifen bis zum vierfachen Satz. Die Beiträge für Hunde beginnen bei 19,44 Euro (Basis), 36,78 Euro (Komfort) und 56,33 Euro (Exklusiv) im Monat. Die allgemeine Wartezeit beträgt einen Monat, für HD, Wirbelsäulenerkrankungen, Allergien und Krebs sechs Monate, und genau diese Gruppe ist beim Röntgen oft die Fragestellung.

PETPROTECT: solide Deckung, aber der Satz endet früher

PETPROTECT versichert Diagnostik zur Feststellung der Diagnose und als Operationsvorbereitung, ausdrücklich genannt sind Röntgen, MRT, Endoskopie, Biopsie und Labor. Beim Gebührensatz lohnt der Blick ins Kleingedruckte: Die Website wirbt mit dem vierfachen GOT-Satz, die Versicherungsbedingungen von 04/2023 nennen den dreifachen und den vierfachen nur im Notdienst. Maßgeblich ist die Bedingung. Rechnet Ihre Klinik regulär im oberen Rahmen ab, bleibt hier ein Rest bei Ihnen. Dafür ist die Unfallwartezeit null Tage, was nach einem Sturz oder Autounfall zählt, während für ED, HD und Patella zwölf Monate gelten. Die Vorsorgepauschale liegt laut Website bei 50 Euro im Jahr, die Einstiegsbeiträge nennt der Anbieter nur über den Rechner.

Wann ein Hund überhaupt geröntgt wird

Sechs Fragestellungen füllen die meisten Röntgentermine in einer Kleintierpraxis:

Lahmheit und Frakturverdacht: nach Sturz, Autounfall oder plötzlicher Schonhaltung. Das Bild zeigt Bruchlinien, Fehlstellungen und Gelenkspalten.

nach Sturz, Autounfall oder plötzlicher Schonhaltung. Das Bild zeigt Bruchlinien, Fehlstellungen und Gelenkspalten. Arthrose und Spondylose beim älteren Hund: Knochenzubildungen an Gelenken und Wirbelsäule erklären steife Bewegungen und Schmerzen beim Aufstehen.

Knochenzubildungen an Gelenken und Wirbelsäule erklären steife Bewegungen und Schmerzen beim Aufstehen. Thorax bei Husten, Atemnot und vor einer Narkose: Lunge, Herzsilhouette und Luftröhre in zwei Ebenen, vor einer Tumoroperation auch die Suche nach Metastasen.

Lunge, Herzsilhouette und Luftröhre in zwei Ebenen, vor einer Tumoroperation auch die Suche nach Metastasen. Fremdkörperverdacht: verschluckte Steine, Knochen oder Spielzeugteile, dazu die Gasverteilung im Darm als indirektes Zeichen.

verschluckte Steine, Knochen oder Spielzeugteile, dazu die Gasverteilung im Darm als indirektes Zeichen. Zahnstatus: Wurzeln und Kieferknochen liegen unter dem Zahnfleisch und sind nur im Bild zu beurteilen.

Wurzeln und Kieferknochen liegen unter dem Zahnfleisch und sind nur im Bild zu beurteilen. Zuchtaufnahmen: die offiziellen HD- und ED-Bilder, der einzige planbare Fall unter diesen sechs.

Bestätigt das Bild eine Arthrose oder Spondylose, folgt daraus selten eine Operation, sondern häufig eine begleitende Behandlung. Was diese kostet, steht in unserer Übersicht zur Physiotherapie beim Hund.

Der Termin selbst ist kurz: Der Hund wird in die nötige Position gebracht, die Aufnahme dauert Sekunden. Zeit kostet die Lagerung, und daran hängt die Frage nach Sedierung oder Narkose.

Warum die Rechnung fast immer über dem Tabellenwert liegt

Der Preis, den Halterinnen und Halter im Netz finden, ist meistens der für eine einzelne Aufnahme. Auf der Rechnung steht etwas anderes, und dafür gibt es drei nachprüfbare Gründe.

Jedes Bild: Abgerechnet wird pro Aufnahme, nicht pro Ebene. Zwei Ebenen bedeuten zwei Bilder und damit zweimal Ziffer 166. Kommt der Thorax in zwei Ebenen dazu, sind es vier. Eine Pauschale für eine Studie oder einen Rabatt für dieselbe Körperregion kennt die GOT nicht.

Degression ab Bild drei: Die erste und zweite Aufnahme kosten je 26,53 Euro netto, jede weitere nur noch 18,03 Euro. Vier Aufnahmen kommen deshalb im einfachen Satz auf 89,12 Euro statt auf die naiv erwarteten 106,12 Euro. Wer diese Staffel kennt, versteht die Zahlenfolge auf seiner Rechnung sofort.

Aufnahmetechnik: Digital oder analog spielt gebührenrechtlich keine Rolle, die GOT unterscheidet das nicht. Auch für die Befundung durch einen Fachtierarzt für Radiologie und für Teleradiologie existiert keine eigene Ziffer. Beides wirkt nur über den gewählten Satz.

Dazu kommen Posten des Termins: die allgemeine Untersuchung, die Sedierung, bei Hausbesuchen der Aufschlag für ambulantes Röntgen nach Ziffer 168 und bei Magen-Darm-Fragen die Kontrastmittelpassage.

Musterrechnung: lahmender Hund, vier Aufnahmen

Ein mittelgroßer Hund lahmt seit einer Woche auf der Hinterhand. Geröntgt werden das Knie in zwei Ebenen und, wegen des Tumorverdachts, der Brustkorb in zwei Ebenen. Der Hund wird sediert, der Termin liegt in der regulären Sprechstunde, die Praxis rechnet durchgehend den zweifachen Satz ab.

Position GOT-Nr. Netto Allgemeine Untersuchung mit Beratung 16 47,24 € Sedation per Injektion 302 39,56 € Aufnahme 1, Knie mediolateral 166 53,06 € Aufnahme 2, Knie kraniokaudal 166 53,06 € Aufnahme 3, Thorax laterolateral 167 36,06 € Aufnahme 4, Thorax ventrodorsal 167 36,06 € Verbrauchsmaterial keine Ziffer 15,00 € Zwischensumme netto 280,04 € 19 Prozent Umsatzsteuer 53,21 € Gesamt brutto 333,25 €

Dieselben Leistungen nachts oder am Wochenende sehen anders aus. Im Notdienst steigt der Rahmen auf das Zwei- bis Vierfache, und es kommt die Notdienstgebühr von 50 Euro netto dazu, die je Angelegenheit nur einmal berechnet werden darf. Im vierfachen Satz ergibt das 595,08 Euro netto und 708,15 Euro brutto, also mehr als das Doppelte für exakt dieselbe Untersuchung. Als Nacht gelten 18 bis 8 Uhr, das Wochenende beginnt freitags um 18 Uhr; eine reguläre Abendsprechstunde um 19 Uhr ist ausdrücklich kein Notdienst.

Röntgen mit oder ohne Narkose: wann was nötig ist

An dieser Frage hängen 20 bis über 180 Euro Unterschied, und beantwortet wird sie über die Körperregion und die nötige Lagerung.

Ohne Ruhigstellung: Thoraxbilder im Stehen oder in Seitenlage, eine Bauchübersicht und viele Kontrollaufnahmen gelingen bei einem ruhigen Hund so. Es fällt keine zusätzliche Position an, die Rechnung besteht aus Untersuchung plus Bildern.

Thoraxbilder im Stehen oder in Seitenlage, eine Bauchübersicht und viele Kontrollaufnahmen gelingen bei einem ruhigen Hund so. Es fällt keine zusätzliche Position an, die Rechnung besteht aus Untersuchung plus Bildern. Mit Sedierung: wenn Schmerz die Lagerung verhindert, der Hund sich wehrt oder eine exakte Position gebraucht wird. Eine Sedation per Injektion kostet 19,78 Euro netto im einfachen und 59,34 Euro im dreifachen Satz.

wenn Schmerz die Lagerung verhindert, der Hund sich wehrt oder eine exakte Position gebraucht wird. Eine Sedation per Injektion kostet 19,78 Euro netto im einfachen und 59,34 Euro im dreifachen Satz. Mit Vollnarkose: Pflicht bei den offiziellen Zuchtaufnahmen zu Hüfte und Ellenbogen und überall dort, wo maximale Streckung und Rotation nötig sind. Eine Injektionsnarkose intravenös liegt bei 24,19 Euro netto im einfachen Satz, eine Inhalationsnarkose bei 61,57 und im dreifachen Satz bei 184,71 Euro.

Von der Sedierung zur Inhalationsnarkose liegt damit der größte einzelne Posten, den ein Röntgentermin überhaupt enthalten kann. Entschieden wird er medizinisch, und ein zweiter Grund spricht ebenfalls für Ruhigstellung: Für das Röntgen am Tier gilt in Deutschland die Richtlinie Strahlenschutz in der Tierheilkunde zur Strahlenschutzverordnung, die Fachkunde, Betrieb und den Schutz der beteiligten Menschen regelt. Ein sedierter Hund braucht niemanden, der ihn im Strahlengang hält.

Fragen Sie vor einem geplanten Termin, welches Narkoseregime vorgesehen ist, und lassen Sie sich beide Varianten beziffern. Steht eine Narkose an, bekommt der Hund am Vorabend die letzte Mahlzeit.

HD- und ED-Röntgen: der planbare Fall, den Sie selbst zahlen

Das offizielle Röntgen auf Hüftgelenks- und Ellenbogendysplasie planen Sie Monate im Voraus, und es kostet an zwei Stellen.

Beim Tierarzt: Die Aufnahmen erfolgen unter Narkose, weil die vorgeschriebene Rückenlage mit gestreckten und nach innen gedrehten Hinterbeinen ohne Narkose weder schmerzfrei noch korrekt zu halten ist. Der Hund kommt nüchtern, wird kurz narkotisiert und darf am selben Tag wieder nach Hause. Zuchtvereine und Praxen setzen für die offiziellen Aufnahmen in der Regel ein Mindestalter von zwölf Monaten an. Praxen veröffentlichen für das HD-Röntgen 80 bis 150 Euro ohne Narkose und 180 bis 350 Euro mit Narkose, Aufnahmen und Befundbericht; der Narkoseanteil allein macht je nach Gewicht und Verfahren 60 bis 180 Euro aus. Amtlich sind diese Praxisangaben nicht, die GOT-Tabelle oben ist der härtere Anker: Zwei Aufnahmen (106,12 Euro), Inhalationsnarkose (123,14 Euro) und die Untersuchung (47,24 Euro) ergeben im zweifachen Satz 276,50 Euro netto.

Bei der Gutachterstelle: Die Zuchtauswertung ist eine eigene Leistung einer eigenen Stelle und wird unabhängig von der Praxis in Rechnung gestellt, etwa von der Gutachterstelle für Skelett- und Gelenkerkrankungen (GRSK), die den doppelten Gebührensatz berechnet, wenn die Bilder auf CD statt über das Portal eingereicht werden. Die Sätze unterscheiden sich je nach Verein und Stelle: Ein Rassezuchtverein weist je 40 Euro für die HD- und die ED-Auswertung aus, 28 Euro für OCD und 26 Euro für die LÜW, zusammen mit der HD-Auswertung 61 Euro; anderswo kursieren Sätze ab rund 30 Euro. Rechnen Sie mit 30 bis 40 Euro je Befund, fragen Sie den genauen Wert bei Ihrem Verein ab, und rechnen Sie dessen Einsende- und Gutachtergebühren von 40 bis 80 Euro dazu.

Wer nur den Tierarztpreis recherchiert, unterschätzt einen Zuchtbefund also um 40 bis 80 Euro. Und weil kein Krankheitsanlass vorliegt, zahlt hier keine Tierkrankenversicherung mit: Ein Zuchttauglichkeitsröntgen ist eine anlasslose Untersuchung, egal wie teuer sie ausfällt.

Röntgen oder Ultraschall: welches Bild welche Frage beantwortet

Röntgenstrahlen zeigen Dichteunterschiede, also Knochen, Gasansammlungen, Flüssigkeitsspiegel und die Umrisse von Organen. Die innere Struktur eines Weichteilorgans bleibt ihnen verborgen. Für Leber, Milz, Nieren, Blasenwand und Darmschichtung ist die Sonografie das genauere Verfahren, und sie kommt meist ohne Ruhigstellung aus. Deshalb laufen beide oft am selben Termin: Das eine zeigt, was das andere nicht darstellen kann.

Preislich nehmen sich diese beiden ersten Stufen wenig: Zwei Röntgenaufnahmen kosten im einfachen Satz 53,06 Euro netto, eine Sonografie 58,92 Euro. Teuer wird erst die dritte Stufe. Ein CT läuft über eigene Ziffern, die um ein Vielfaches darüber liegen, und setzt eine Vollnarkose voraus, weshalb es am Ende der Kette steht und nicht am Anfang. Gebühren und Ablauf der Sonografie stehen in unserer Übersicht zum Ultraschall beim Hund.

Was die Versicherung beim Röntgen zahlt und was nicht

Röntgen zählt zur Heilbehandlung, sobald es eine Lahmheit, einen Husten, einen Unfall oder einen Krankheitsverdacht abklärt. Dann erstatten die Tarife es als Diagnostik, und mehrere nennen es namentlich im Leistungsumfang.

Erstattet: Aufnahmen zur Abklärung von Symptomen, nach Unfällen und zur Operationsvorbereitung. Den weitesten Vorlauf hat Dalma mit 30 Tagen vor dem Eingriff.

Aufnahmen zur Abklärung von Symptomen, nach Unfällen und zur Operationsvorbereitung. Den weitesten Vorlauf hat Dalma mit 30 Tagen vor dem Eingriff. Heikel: Lassie deckt op-vorbereitende Diagnostik nur zehn Tage vorher ab und nur dann, wenn die Operation tatsächlich stattfindet. Ergibt das Bild, dass konservativ behandelt wird, bleibt die Aufnahme im OP-Tarif unbezahlt.

Lassie deckt op-vorbereitende Diagnostik nur zehn Tage vorher ab und nur dann, wenn die Operation tatsächlich stattfindet. Ergibt das Bild, dass konservativ behandelt wird, bleibt die Aufnahme im OP-Tarif unbezahlt. Nicht erstattet: HD- und ED-Zuchtröntgen, Kaufuntersuchungen und Aufnahmen im Rahmen eines Check-ups. Solche anlasslosen Untersuchungen laufen allenfalls über ein Vorsorgebudget, und das ist dafür zu klein: Bei AGILA sind es je nach Stufe 50, 100 oder 150 Euro im Jahr.

HD- und ED-Zuchtröntgen, Kaufuntersuchungen und Aufnahmen im Rahmen eines Check-ups. Solche anlasslosen Untersuchungen laufen allenfalls über ein Vorsorgebudget, und das ist dafür zu klein: Bei AGILA sind es je nach Stufe 50, 100 oder 150 Euro im Jahr. Dauerhaft ausgeschlossen: eine Erkrankung, die bei Vertragsschluss schon diagnostiziert war oder Symptome gezeigt hat, samt ihren Folgen.

Ein Punkt betrifft speziell Gelenke: Auf HD, ED, Patellaluxation und verwandte Diagnosen liegen besondere Wartezeiten von sechs Monaten (Barkibu, HanseMerkur, AGILA), zwölf Monaten (PETPROTECT und, für rassespezifische Erkrankungen, Dalma) oder 18 Monaten (Lassie, Barmenia). Wer einen Welpen versichert, hat sie längst hinter sich, wenn die erste Lahmheit auftritt. Wer nach der ersten Lahmheit abschließt, hat sie vor sich.

Reine OP-Versicherungen für Hunde decken Diagnostik nur im Umfeld einer Operation ab. Wer das Röntgen auch bei konservativer Behandlung erstattet haben will, braucht einen Krankenvollschutz. Welche Tarife dafür infrage kommen, zeigt unser Überblick zur Hundekrankenversicherung, und den Beitrag für Ihren Hund berechnet Dalma in unter zwei Minuten.

Häufige Fragen zu Röntgen beim Hund

Was kostet Röntgen beim Hund?

Ohne Narkose liegt eine Röntgenuntersuchung bei 100 bis 300 Euro brutto, mit Sedierung oder Narkose bei 150 bis 400 Euro brutto. Nach GOT kosten die erste und zweite Aufnahme je 26,53 Euro netto, jede weitere 18,03 Euro, jeweils bis zum dreifachen Satz und zuzüglich 19 Prozent Umsatzsteuer.

Braucht mein Hund zum Röntgen eine Narkose?

Nicht zwingend. Thorax- und Bauchaufnahmen gelingen bei ruhigen Hunden ohne Ruhigstellung. Sediert wird bei Schmerzen, Abwehr oder exakter Lagerung, das kostet 19,78 bis 59,34 Euro netto. Pflicht ist eine Vollnarkose nur beim offiziellen HD- und ED-Röntgen.

Was kostet Röntgen beim Hund an der Hüfte?

Eine Hüftaufnahme zur Abklärung einer Lahmheit wird wie jede andere Aufnahme abgerechnet, meist in zwei Ebenen plus Sedierung, realistisch 150 bis 300 Euro brutto. Das offizielle HD-Röntgen kostet mit Narkose und Befundbericht 180 bis 350 Euro, dazu die separate Auswertungsgebühr der Gutachterstelle.

Was kostet HD-Röntgen beim Hund insgesamt?

Rechnen Sie mit zwei Rechnungen: 180 bis 350 Euro in der Praxis sowie 30 bis 40 Euro Auswertungsgebühr, dazu 40 bis 80 Euro Einsende- und Gutachtergebühr des Zuchtvereins. Eine Versicherung zahlt davon nichts, weil kein Krankheitsanlass vorliegt.

Was kostet Röntgen beim Hund im Notdienst?

Etwa das Doppelte. Zwischen 18 und 8 Uhr, ab Freitag 18 Uhr und an Feiertagen steigt der Rahmen auf das Zwei- bis Vierfache, dazu kommt die Notdienstgebühr von 50 Euro netto. Die Musterrechnung oben kostet dann 708,15 statt 333,25 Euro brutto. Eine reguläre Abendsprechstunde um 19 Uhr zählt nicht als Notdienst.

Ist Röntgen für meinen Hund gefährlich?

Die Strahlendosis einer einzelnen diagnostischen Aufnahme ist gering. Geregelt ist vor allem der Schutz der Menschen im Raum: Für das Röntgen am Tier gilt die Richtlinie Strahlenschutz in der Tierheilkunde zur Strahlenschutzverordnung, weshalb Praxen lieber sedieren, als einen Hund festhalten zu lassen.

Zahlt die Tierkrankenversicherung das Röntgen?

Ja, wenn es Symptome, einen Unfall oder eine Krankheit abklärt; mehrere Anbieter nennen Röntgen namentlich. Nein bei Zuchtröntgen, Kaufuntersuchung und Check-up. Achten Sie zusätzlich auf die besonderen Wartezeiten für HD und ED von sechs bis 18 Monaten.