Eine Hundekrankenversicherung, die von Tag eins an auch bei Krankheit zahlt, gibt es im Wortsinn kaum. Wenn ein Tarif mit „ohne Wartezeit“ oder „Sofortschutz“ wirbt, meint das fast immer nur Unfälle, und die Krankheitsfrist läuft trotzdem weiter. Für Sie als Neukunde ohne Vorversicherung entscheidet deshalb nicht das Werbewort, sondern die Frage, wie kurz die reguläre Wartezeit für Krankheiten und Operationen wirklich ausfällt. Nur wer bereits eine Police hat, kommt über einen nahtlosen Wechsel an echten Schutz ab dem ersten Tag. Welcher Anbieter für den Neustart am schnellsten greift und wer den Wechsel ohne Lücke löst, zeigt der Vergleich unten.

Hundekrankenversicherung ohne Wartezeit: unsere Empfehlungen

Die passende Wahl hängt davon ab, aus welcher Lage Sie kommen. Steigen Sie ganz neu ein, zählt allein die kürzeste reguläre Frist, denn ein echter Krankheitsschutz ab Tag eins ist für Sie nicht zu haben. Wechseln Sie dagegen von einem bestehenden Vertrag, zählt der nahtlose Anschluss ohne neue Wartezeit. Und wer vor der Unterschrift ein unabhängiges Urteil sehen will, orientiert sich am Testergebnis. Für die häufigste Ausgangslage, den Neuabschluss, führt unsere Empfehlung.

Dalma: kürzeste reguläre Frist für den Neustart

Wenn Sie neu abschließen und keine Vorversicherung im Rücken haben, ist Dalma die schnellste ehrliche Absicherung am Markt. Unfälle sind bereits nach zwei Tagen gedeckt, Operationen nach 14 Tagen und sonstige Heilbehandlungen nach 30 Tagen. Damit setzt Dalma die kürzeste reguläre Krankheitsfrist der drei Empfehlungen. Das Vorsorgebudget steht sogar ganz ohne Wartezeit ab dem ersten Tag bereit. Für Spezialfälle wie HD, ED oder eine Patellaluxation gelten längere Fristen von 12 bis 18 Monaten, wie bei praktisch allen Anbietern.

Wie viel der Rechnung zurückkommt, bestimmen Sie selbst, von 60 bis zu vollen 100 Prozent, und das Geld ist meist binnen 48 Stunden auf dem Konto. Die Hundekrankenversicherung startet bei 15,99 Euro im Monat, der reine OP-Schutz bei 7,99 Euro. Aufgenommen werden Hunde bis zu einem Alter von neun Jahren. Für den klassischen Fall, dass Sie Ihren Hund erstmals absichern wollen, sammelt Dalma die kürzesten Fristen und die schnellste Auszahlung in einem Tarif.

Dalma: am schnellsten abgesichert beim Neuabschluss Nur 14 Tage Wartezeit für Operationen, Vorsorgebudget ab Tag eins und Auszahlung meist binnen 48 Stunden. Erstattung bis 100 Prozent frei wählbar, Aufnahme bis 9 Jahre. Jetzt Beitrag berechnen. Jetzt Beitrag berechnen →

Lassie: nahtloser Wechsel und keine Altersgrenze

Kommen Sie von einem bestehenden Vertrag oder versichern Sie einen älteren Hund, spielt Lassie seine Stärke aus. War Ihr Hund vorher lückenlos krankenversichert, rechnet Lassie diese Vorzeit an und verzichtet auf eine neue Wartezeit, sodass der Schutz ohne einen einzigen ungedeckten Tag übergeht. Der Vorschutz muss dafür mindestens zwölf Monate lückenlos gelaufen sein. Denselben Weg öffnet ein tierärztliches Gesundheitszeugnis, wenn Sie einen Welpen versichern. Ohne Vorversicherung gelten null Tage für Vorsorge und Telemedizin, zwei Tage bei Unfall und 30 Tage bei Krankheit.

Eine Altersgrenze beim Abschluss gibt es nicht, ältere Hunde kommen also ebenfalls unter. Die Selbstbeteiligung wählen Sie zwischen 0, 20 und 40 Prozent, bei null Prozent werden die Kosten voll erstattet, und der TÜV vergibt die Note sehr gut. Eine öffentliche Tariftabelle veröffentlicht Lassie nicht; den konkreten Monatsbeitrag berechnen Sie mit wenigen Angaben zu Ihrem Hund direkt online, Richtwerte beginnen bei etwa 6 Euro.

Lassie: ohne Deckungslücke zum neuen Vertrag Bei lückenloser Vorversicherung entfällt die Wartezeit ganz, der Schutz geht nahtlos über. Keine Altersgrenze, freie Tierarztwahl und eine wählbare Erstattung bis 100 Prozent. Beitrag online berechnen. Jetzt Beitrag berechnen →

BarmeniaGothaer: Sofortschutz bei Unfall mit Testurteil

Wer sich am liebsten an einem unabhängigen Testurteil orientiert, findet bei BarmeniaGothaer einen Anhaltspunkt: Der reine OP-Tarif des Anbieters, die Stufe Premium-OP, trägt von der Stiftung Warentest die Note sehr gut (1,3). Dieses Urteil gilt ausdrücklich dem OP-Schutz und nicht dem hier empfohlenen Vollschutz, der ein anderes Produkt ist, spricht aber für die Substanz des Anbieters. Bei einem Unfall entfallen sämtliche Wartezeiten, der Schutz greift also sofort; für Krankheiten gelten 30 Tage, für bestimmte Operationen wie ED, HD oder Prothesen sechs bis 18 Monate je nach Tarifstufe.

Praktisch im Ernstfall ist die Option, ganz ohne Selbstbeteiligung abzuschließen und dann 100 Prozent der Kosten erstattet zu bekommen. Der reine OP-Schutz beginnt bei 16,02 Euro im Monat, der Vollschutz bei 36,82 Euro. Damit liegt BarmeniaGothaer über den beiden digitalen Anbietern, bietet dafür aber das dokumentierte Gütesiegel.

Sofortschutz heißt fast immer Unfallschutz

Wenn eine Hundekrankenversicherung mit „ohne Wartezeit“ oder „Sofortschutz“ wirbt, bezieht sich das fast immer nur auf Unfälle. Bricht sich Ihr Hund bei einem Sturz ein Bein oder wird er angefahren, zahlt die Versicherung sofort. Erkrankt er dagegen, etwa an einer chronischen Gelenkentzündung oder einer Magen-Darm-Störung, greift die Krankheitsfrist. Diese Trennung ist kein Trick eines einzelnen Anbieters, sondern bei Hund und Katze gleichermaßen Marktstandard.

Diese Unterscheidung sorgt in der Praxis oft für Streit. Ein Kreuzbandriss etwa gilt bei vielen Anbietern als verschleiß- oder krankheitsbedingt und fällt damit unter die längere Frist, ein gebrochenes Bein nach einem Sturz dagegen ist ein klarer Unfall. Lesen Sie im Kleingedruckten, wie der Tarif beide Fälle voneinander abgrenzt, denn genau daran entscheidet sich, ob der Sofortschutz im Ernstfall greift.

Der Grund für die Trennung ist einfach: Ein Unfall lässt sich nicht planen, eine Krankheit unter Umständen schon. Die Frist existiert, weil sich ein Vertrag sonst gezielt erst nach der Diagnose abschließen ließe, um eine teure Operation direkt einzureichen. Die Verbraucherzentrale ordnet Wartezeiten deshalb als Standard bei Tierkrankenversicherungen ein und weist darauf hin, dass bereits bestehende Erkrankungen ausgeschlossen bleiben. Für Sie als Neukunde heißt das: Ein Tarif, der auch bei Krankheit ehrlich ab Tag eins zahlt, ist nicht zu haben. Der einzige Hebel ist die kürzeste reguläre Frist, und genau die entscheidet über den besten Neuabschluss.

Die Wartezeiten der Anbieter im Überblick

Ein direkter Vergleich zeigt, wie unterschiedlich die drei Empfehlungen die Fristen setzen und warum die Ausgangslage über den besten Tarif entscheidet.

Anbieter Unfall Krankheit Spezial-Operationen Dalma 2 Tage 14 Tage (OP) / 30 Tage (Heilbehandlung) HD, ED und Patellaluxation: 12 bis 18 Monate Lassie 2 Tage 30 Tage 18 Monate; entfällt bei lückenloser Vorversicherung BarmeniaGothaer keine 30 Tage ED, HD und Prothesen: 6 bis 18 Monate

Die Stiftung Warentest hält in ihren Tests fest, dass sich diese Fristen zwischen den Anbietern deutlich unterscheiden, gerade bei Erbkrankheiten und Operationen. Für den Alltag heißt das: Beim Unfall sind Sie überall schnell geschützt, beim geplanten oder chronischen Krankheitsfall zählt jede eingesparte Woche, und bei bekannten Rassedispositionen sollten Sie die langen Spezialfristen genau prüfen.

Was die Wartezeit im Ernstfall kostet

Warum die Länge der Frist so wichtig ist, zeigt der Blick auf reale Rechnungen. Fällt eine schwere Diagnose in die noch ungedeckte Wartezeit, tragen Sie die Kosten allein, und bei Operationen sind das schnell vierstellige Beträge:

Magendrehung mit Gastropexie: 2.000 bis 5.000 Euro, ein akuter Notfall, der oft nachts in die Klinik führt.

Bandscheibenvorfall mit bildgebender Diagnostik und Eingriff: 3.000 bis 6.500 Euro, wobei allein die MRT-Untersuchung einen großen Teil ausmacht.

Kreuzbandriss: 800 bis 4.000 Euro, je nach Operationsmethode und Größe des Hundes.

Entfernung eines verschluckten Fremdkörpers: 1.500 bis 3.500 Euro.

Viele dieser Eingriffe hängen mit Erkrankungen und Verschleiß zusammen, nicht mit einem klassischen Unfall, fallen also unter die Krankheitsfrist. Genau deshalb zählt jede Woche, die Sie den Abschluss vorziehen, solange der Hund noch gesund ist. Welche Beschwerden bei welchen Rassen typisch sind, lesen Sie in unserer Übersicht zu den häufigsten Hundekrankheiten. Reicht Ihnen die Absicherung des einen großen Eingriffs, ist ein reiner OP-Schutz für den Hund die günstigere Alternative zur vollen Hundekrankenversicherung; alle Tarife nebeneinander finden Sie im Tierversicherungsvergleich.

Wenn Sie von einem bestehenden Vertrag wechseln

Haben Sie bereits eine Hundekrankenversicherung, gilt für Sie eine Ausnahme: Der Wechsel kann ganz ohne neue Wartezeit gelingen, sodass der Schutz auch bei Krankheit nahtlos ab dem ersten Tag weiterläuft. Der Hebel dafür ist die lückenlose Vorversicherung. Können Sie belegen, dass Ihr Hund ohne Unterbrechung und mindestens zwölf Monate krankenversichert war, rechnen Anbieter wie Lassie diese Zeit an und streichen die neue Frist. Schon eine kurze Pause zwischen den Verträgen kann diesen Vorteil kosten, deshalb kommt es auf das Datum an, nicht nur auf den Tarif.

Der wichtigste Satz zum Ablauf: Kündigen Sie den alten Vertrag erst, wenn der neue unterschrieben ist. Wer zuerst kündigt und dann in Ruhe vergleicht, produziert genau die Lücke, die er vermeiden wollte. Sauber läuft es so:

Den neuen Tarif auswählen und den Starttermin auf den Tag nach dem Ende des alten Vertrags legen. Den Nachweis der lückenlosen Vorversicherung bereithalten, damit der neue Anbieter die Wartezeit anrechnet. Erst danach den alten Vertrag zum passenden Datum kündigen, niemals vorher.

Nahtlos wechseln zu können heißt aber nicht, dass sich jeder Wechsel lohnt. Der neue Tarif sollte spürbar besser sein, etwa mit höherer Erstattungsquote, ohne niedrige Jahreshöchstleistung oder mit Leistung bis zum vierfachen GOT-Satz im Notdienst. Zwei Punkte sollten Wechsler zudem kennen: Für Spezialdiagnosen wie HD, ED oder Erbkrankheiten startet häufig trotzdem eine eigene lange Frist neu, und eine bereits diagnostizierte Erkrankung kann der neue Anbieter als Vorerkrankung ausschließen. Wer einen chronisch kranken Hund hat, fährt mit dem bestehenden Vertrag deshalb oft besser. Denken Sie beim Wechsel zugleich ans Alter, etwa weil Ihr Hund die Sieben überschritten hat, finden Sie die Besonderheiten für ältere Tiere auf unserer Seite zur Hundeversicherung für alte Hunde.

Häufige Fragen zur Hundekrankenversicherung ohne Wartezeit

Gibt es eine Hundekrankenversicherung ohne Wartezeit überhaupt?

Bei Unfällen ja, bei Krankheiten für Neukunden nein. Fast alle Anbieter leisten bei Unfällen sofort, behalten für Krankheiten aber eine Frist. Wenn Sie neu abschließen, bleibt nur, die kürzeste reguläre Wartezeit zu wählen, wie sie Dalma mit 14 Tagen für Operationen bietet. Wirklich ab Tag eins zahlt der Krankenschutz nur, wenn Sie lückenlos vorversichert sind und der neue Anbieter die Wartezeit deshalb streicht, wie es Lassie anbietet.

Greift die Versicherung sofort bei einem Unfall?

In der Regel ja. Für Unfälle verzichten die meisten Tarife auf eine Wartezeit oder setzen nur wenige Tage an. Bei BarmeniaGothaer entfällt die Frist bei Unfall komplett, bei Dalma und Lassie gelten zwei Tage. Erkrankungen bleiben davon getrennt und behalten ihre eigene, längere Frist.

Welche Wartezeit ist beim Neuabschluss die kürzeste?

Für die Krankheitsfrist ist das unter unseren Empfehlungen Dalma: Operationen sind nach 14 Tagen gedeckt, sonstige Heilbehandlungen nach 30 Tagen, das Vorsorgebudget sogar ab Tag eins. Lassie und BarmeniaGothaer setzen für Krankheiten 30 Tage an. Für Spezialoperationen bei Rassedispositionen gelten bei allen Anbietern deutlich längere Fristen von mehreren Monaten.

Kann ich die Hundekrankenversicherung rückwirkend abschließen?

Nein. Wartezeit und Vorerkrankungsausschluss laufen beide nur nach vorn: Was Ihr Hund vor der Unterschrift schon hatte, zählt als Vorerkrankung und bleibt außen vor, unabhängig vom Startdatum des Vertrags. Deshalb zählt jeder Monat, den Sie den Abschluss vorziehen, solange der Hund gesund ist.

Was bedeutet Sofortschutz genau?

Sofortschutz meint, dass die Versicherung ohne Wartezeit leistet, bezieht sich aber fast immer nur auf Unfälle. Für Krankheiten bleibt eine Frist bestehen, sofern Sie nicht über eine lückenlose Vorversicherung nahtlos wechseln. Prüfen Sie im Tarif genau, für welche Leistungen der Sofortschutz tatsächlich gilt.