OP-Kosten beim Hund reichen von rund 300 Euro für eine Kastration bis über 6.000 Euro für eine Operation an der Wirbelsäule. Das hilft in dem Moment, in dem der Befund auf dem Tisch liegt, natürlich wenig. Der eigentliche Punkt ist ein anderer: Dieselbe Bauchoperation kann sich nahezu verdoppeln, nur weil sie an einem Sonntag um drei nötig wird und nicht an einem Werktag.

Kostenübersicht: OP-Kosten beim Hund nach Eingriff

Eine Operation besteht auf der Rechnung aus zwei Teilen. Der eine ist der Eingriff selbst, der eine Nummer im amtlichen Gebührenverzeichnis trägt. Der andere ist alles, was darum herum passiert: Untersuchung, Bildgebung, Zugang, Narkose, Überwachung, Infusion, Material, Nachsorge.

Für den Vergleich mit anderen Preislisten ist eine Unterscheidung entscheidend: Die Beträge der Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte sind Nettobeträge, die Umsatzsteuer ist darin nicht enthalten (§ 1 Abs. 3 GOT). Die Rechnung aus der Praxis ist dagegen brutto. In der folgenden Tabelle stehen die GOT-Ziffern deshalb netto, so wie sie im Gesetz stehen, und die realistischen Gesamtrechnungen brutto, so wie Sie sie bezahlen.

Operation GOT-Ziffer 1-fach netto 2-fach netto Realistische Gesamtrechnung brutto Kastration Rüde 377 70,60 € 141,20 € ca. 300 bis 600 € Kastration Kater 378 30,32 € 60,64 € ca. 150 bis 300 € Ovariohysterektomie Hündin 604 192,00 € 384,00 € ca. 480 bis 980 € Kastration endoskopisch, Zuschlag 607 98,96 € 197,92 € zusätzlich Bauchhoden-Operation Rüde (Kryptorchismus) 385 125,63 € 251,26 € ca. 700 bis 1.200 € Tumor oder Umfangsvermehrung an der Haut 412 66,65 € 133,30 € ca. 350 bis 900 € Kreuzbandoperation 874 230,89 € 461,78 € ca. 1.500 bis 3.000 € Patellaluxation 872 / 873 192,00 / 268,00 € 384,00 / 536,00 € ca. 1.600 bis 2.500 € je Knie Frakturversorgung operativ (Osteosynthese), einfach / kompliziert 855 / 856 156,68 / 307,86 € 313,36 / 615,72 € ca. 1.200 bis 3.000 € Arthroskopie diagnostisch / operativ 861 / 864 274,28 / 463,22 € 548,56 / 926,44 € ca. 1.400 bis 2.600 € Magendrehung einschließlich Fixation 470 256,55 € 513,10 € ca. 2.000 bis 5.000 € Gastrotomie, Fremdkörper im Magen 468 146,98 € 293,96 € ca. 1.100 bis 2.400 € Enterotomie, Fremdkörper im Darm 478 159,91 € 319,82 € ca. 1.500 bis 3.500 € Darmresektion 480 200,30 € 400,60 € ca. 1.800 bis 4.000 € Hemilaminektomie, Bandscheibenvorfall 740 426,65 € 853,30 € ca. 3.000 bis 6.500 € inklusive MRT Laminektomie 741 487,60 € 975,20 € ca. 3.500 bis 7.000 € Milzentfernung 503 276,00 € 552,00 € ca. 1.800 bis 3.500 € Blasensteine, Zystotomie mit Laparotomie 996 207,00 € 414,00 € ca. 1.200 bis 2.500 € Kaiserschnitt Hündin 590 183,37 € 366,74 € ca. 900 bis 2.500 € Zahnsanierung mit chirurgischen Extraktionen 955 u. a. 41,04 € je Zahn 82,08 € je Zahn ca. 700 bis 2.000 € Implantatentfernung, einfach / kompliziert 858 / 859 73,13 / 160,53 € 146,26 / 321,06 € ca. 400 bis 900 €

Jede Ziffer und jeder einfache Satz in dieser Tabelle stammt aus dem amtlichen Gebührenverzeichnis der GOT 2022 und lässt sich damit gegen das Gesetz nachrechnen. Die letzte Spalte steht dort nicht: Sie setzt den Eingriff zum zweifachen Satz an, addiert Narkose, Überwachung, Zugang, Infusion, Material und Nachsorge, schlägt 19 Prozent Umsatzsteuer auf und ist an den durchgerechneten Musterrechnungen unserer Einzelseiten sowie an geprüften Marktspannen gegengeprüft. Deshalb steht dort eine Spanne und kein Festpreis.

Wie schnell sich dort etwas verschiebt, zeigt die Kastration des Rüden. In vielen umlaufenden Übersichten steht dafür ein Betrag von 98,96 Euro. Das ist die Ziffer 607, der Zuschlag für die endoskopische Kastration. Auch 128,27 Euro wird häufig als Kastrationspreis geführt und ist in Wahrheit die Ovarektomie der Hündin, Ziffer 600. Für den Rüden gilt Ziffer 377 mit 70,60 Euro netto. Wer die Nummer neben dem Betrag sieht, merkt so etwas in Sekunden.

Nicht in dieser Tabelle steht die reine Zahnreinigung. Sie läuft zwar unter Narkose, zählt aber als Prophylaxe und wird über eigene Ziffern abgerechnet. Kleine Hautveränderungen wie ein Atherom, umgangssprachlich Grützbeutel, gehören zu den Umfangsvermehrungen nach Ziffer 412 und liegen am unteren Ende dieser Spanne.

Dieselbe Operation, zwei Rechnungen

Ein Mischling, 18 Kilogramm, hat ein Stück Spielzeug verschluckt, das im Dünndarm feststeckt. Nötig sind Röntgen und Ultraschall zur Lokalisation und eine Enterotomie mit rund 60 Minuten Narkose. Einmal gerechnet als geplanter Eingriff am Dienstagvormittag zum zweifachen Satz, einmal als Notfall am Sonntag um 23 Uhr zum vierfachen Satz.

Position GOT geplant, 2-fach Notdienst, 4-fach Allgemeine Untersuchung mit Beratung 16 47,24 € 94,48 € Röntgen Abdomen, zwei Aufnahmen 166 106,12 € 212,24 € Ultraschalldiagnostik 180 117,84 € 235,68 € Venenkatheter peripher 225 29,24 € 58,48 € Intubationsnarkose 345 147,04 € 294,08 € Monitoring, mehr als zwei Parameter 350 118,36 € 236,72 € Narkoseprotokoll ausführlich, 60 Minuten 282 146,32 € 292,64 € Infusion per Schwerkraft 234 84,00 € 168,00 € Enterotomie 478 319,82 € 639,64 € Notdienstgebühr, netto, nur einmal § 4 entfällt 50,00 € Material, Nahtmaterial, Medikamente (Schätzwert) § 7 Abs. 2 160,00 € 160,00 € Summe netto 1.275,98 € 2.441,96 € Gesamt brutto 1.518,42 € 2.905,93 €

Verändert hat sich allein die Uhrzeit. Das kostet 1.387,51 Euro brutto. Zwei Kostenvoranschläge für denselben Eingriff können also weit auseinanderliegen, ohne dass an einem von beiden etwas falsch wäre.

Versicherungsschutz für teure Hunde-OPs

Aus der Doppelrechnung folgt eine sehr konkrete Anforderung an eine Police: Sie muss den Satz mittragen, den die Praxis ansetzen darf. Ein Vertrag, der bei der dreifachen Gebühr endet, bildet die Sonntagsrechnung nicht vollständig ab, weil die Ziffern dort mit dem Faktor vier stehen. Die drei folgenden Anbieter stehen deshalb in der Reihenfolge ihres Erstattungssatzes und ihrer Deckungsgrenze. Der Monatsbeitrag ist bei jedem genannt, bestimmt die Reihenfolge aber nicht.

Dalma: vierfacher GOT-Satz inklusive Notdienst

Dalma erstattet bis zum vierfachen Gebührensatz und schließt den Notdienst ausdrücklich ein. Auf das Beispiel oben angewendet heißt das: Die 2.905,93 Euro der Sonntagsrechnung liegen innerhalb dessen, was der Tarif abbildet. Der OP-Tarif beginnt bei 7,99 Euro im Monat. Bei der Diagnostik nennt Dalma Röntgen, EKG und Bluttest namentlich; MRT und CT stehen nicht auf dieser Liste. Auf Operationen gilt eine Wartezeit von 14 Tagen, bei Unfällen sind es zwei. Für die Patellaluxation gelten 18 Monate, für rassespezifische Erkrankungen zwölf.

Lassie: vierfacher Satz ohne Altersgrenze

Lassie geht ebenfalls bis zum vierfachen Satz und übernimmt die Notdienstgebühr zusätzlich. Beim Abschluss gibt es keine Altersgrenze, und das zählt bei einem Hund, der die Jahre bereits erreicht hat, in denen Gelenk- und Wirbelsäulenoperationen häufig werden. Die Wartezeit liegt bei 30 Tagen für Krankheiten und zwei Tagen für Unfälle. Achtzehn Monate gelten unter anderem für HD, ED, OCD, Patellaluxation, Lidfehlstellungen und das brachycephale Syndrom. Wer den Hund lange vor dem ersten Befund versichert, hat die Frist hinter sich, wenn es darauf ankommt, und profitiert dann davon, dass Lassie auch den älteren Hund noch aufnimmt. MRT und CT sind nur im Maxi-Tarif enthalten. Die Krankenversicherung startet bei 13,91 Euro im Monat; den Beitrag für den reinen OP-Tarif nennt Lassie nur im Rechner.

Barmenia: OP-Kosten ohne Jahreshöchstleistung im Premium Plus

Die zweite Grenze neben dem Satz ist der Deckel pro Jahr, und daran scheitert eine einzelne Wirbelsäulenoperation für 6.500 Euro schneller als an allem anderen. Im Tarif Premium Plus verzichtet Barmenia auf eine Begrenzung der Jahresleistung. Regulär erstattet Barmenia bis zum dreifachen Satz und im Notdienst bis zum vierfachen. Unfälle sind ab dem ersten Tag versichert, für Krankheiten gelten 30 Tage. Bei ED, HD, Patellaluxation, Ektropium und Radius curvus sind es 18 Monate, im Premium Plus nur sechs. Der Basistarif beginnt bei 36,82 Euro im Monat, Premium Plus bei 88,57 Euro.

Die vier Treiber der Preisspanne

Der Gebührensatz nach § 2 GOT

Die Höhe jeder einzelnen Gebühr bemisst sich nach dem Einfachen bis Dreifachen des Gebührensatzes, und zwar stufenlos. Die Tierärztin entscheidet nach billigem Ermessen und berücksichtigt dabei fünf Kriterien: Schwierigkeit der Leistung, Zeitaufwand, Zeitpunkt, Wert des Tieres und die örtlichen Verhältnisse. Bis einschließlich zum dreifachen Satz braucht sie dafür keine schriftliche Begründung. Der einfache Satz ist die gesetzliche Mindestgebühr, in der Praxis wird meist um den zweifachen Satz herum abgerechnet und in komplizierten Fällen darüber. Das erklärt, warum dieselbe Ziffer 874 in zwei Praxen um den Faktor drei auseinanderliegen kann.

Die Narkosekette

Narkose, Narkoseüberwachung und Narkoseprotokoll sind drei getrennt berechenbare Positionen, dazu kommen der Venenkatheter und die Infusion. In der Beispielrechnung oben sind das beim zweifachen Satz 524,96 Euro netto, mehr als die Enterotomie selbst mit 319,82 Euro. Das Narkoseprotokoll wird zudem je angefangene 15 Minuten berechnet, weshalb die Operationsdauer direkt auf den Betrag durchschlägt. Wer nur die Ziffer des Eingriffs kennt, unterschätzt die Rechnung um ein Vielfaches. Erfunden hat die Praxis diese Positionen nicht: Überwachung und Eingriff sind zwei verschiedene Leistungen, und untersagt ist nach § 6 GOT allein die mehrfache Berechnung ein und derselben Leistung.

Material und Implantate

Neben der Gebühr dürfen nach § 7 Abs. 2 GOT nur Entschädigungen, Auslagen, Arzneimittel und verbrauchtes Material berechnet werden. Genau dort sitzen die Platte nach einer Kreuzband- oder Frakturoperation, die Schrauben, das Nahtmaterial und die Medikamente für die Zeit danach. Diese Posten hängen an der Größe des Hundes und nicht am Gebührensatz. Deshalb kostet dieselbe Operation beim 40-Kilo-Hund mehr als beim 8-Kilo-Hund, obwohl in beiden Fällen dieselbe Ziffer auf der Rechnung steht. Bei orthopädischen Eingriffen ist das der Posten, der die Spanne nach oben zieht.

Notdienst nach § 4 GOT

Im Notdienst erhöhen sich die Sätze auf mindestens das Zweifache und höchstens das Vierfache, dazu kommt eine Notdienstgebühr von 50 Euro netto, also 59,50 Euro brutto. Sie darf in derselben Angelegenheit nur einmal erhoben werden, auch wenn mehrere Tiere desselben Halters behandelt werden. Als Notdienstzeit gilt täglich 18 bis 8 Uhr, das Wochenende von Freitag 18 Uhr bis Montag 8 Uhr und der gesetzliche Feiertag rund um die Uhr. Eine wichtige Ausnahme wird oft übersehen: Eine reguläre Abendsprechstunde um 19 Uhr ist kein Notdienst, weil der Zeitzuschlag für Leistungen während der Sprechzeiten nicht gilt. Was im tierärztlichen Notdienst sonst noch anfällt, steht auf der Notfallseite.

Was auf einer OP-Rechnung stehen muss

Sie haben einen Rechtsanspruch auf eine vollständig aufgeschlüsselte Rechnung. Nach § 7 Abs. 4 GOT muss sie enthalten:

das Datum der Behandlung

die Tierart

die Diagnose oder den Grund der Konsultation

jede berechnete Leistung mit der laufenden Nummer des Gebührenverzeichnisses

den Rechnungsbetrag und die Umsatzsteuer

Der Bundesverband Praktizierender Tierärzte bestätigt diesen Anspruch ausdrücklich und erinnert zugleich daran, dass Tierärzte an die Gebührenordnung gebunden sind. Mit der Ziffer neben jeder Position können Sie jede Zeile gegen das amtliche Verzeichnis halten. Teilen Sie den berechneten Betrag durch den einfachen Satz, und Sie haben den Faktor, mit dem abgerechnet wurde. Eine Übersicht der wichtigsten GOT-Ziffern hilft beim Nachschlagen.

Eine Position sorgt dabei regelmäßig für Verwirrung, weil sie in keiner GOT-Tabelle auftaucht: die Umsatzsteuer. Bei einer Bruttorechnung über 2.500 Euro entfallen 399,16 Euro auf die 19 Prozent.

Planbare und ungeplante Operationen

Für die eigene Kostenplanung hilft eine Einteilung mehr als jede andere: Bestimmen Sie den Termin, oder bestimmt die Uhrzeit über Sie?

Planbar: Termin, Kostenvoranschlag, meist zweifacher Satz Ungeplant: Notdienst, dreifacher bis vierfacher Satz plus Notdienstgebühr Kastration, Zahnsanierung, Patellaluxation, Kreuzband nach gestellter Diagnose, elektive Tumorentfernung, Arthroskopie, Implantatentfernung Magendrehung, Fremdkörper mit Darmverschluss, Trauma nach Unfall, Gebärmuttervereiterung, Kaiserschnitt, Harnröhrenverschluss, akuter Bandscheibenvorfall mit Lähmung

Wie viel diese Einteilung ausmacht, zeigt die Gebärmuttervereiterung, medizinisch Pyometra und umgangssprachlich Gebärmutterentzündung. Chirurgisch ist das dieselbe Ovariohysterektomie wie bei der geplanten Kastration, dieselbe Ziffer 604. Sie kommt nur fast immer nachts, und damit zum hohen Satz plus Notdienstgebühr.

Wer die laufenden Kosten eines Hundes kalkuliert, kann den planbaren Teil einrechnen; der ungeplante Teil ist der, gegen den man sich absichert. Ob ein Eingriff bei Ihrem Hund tatsächlich aufschiebbar ist, hängt am Befund. Fragen Sie Ihre Tierärztin ausdrücklich danach, bevor Sie einen Termin verschieben.

Nachsorge, Kontrollen und Folgekosten

Mit der Entlassung ist die Rechnung selten abgeschlossen. Nach der Kastration einer Hündin werden die Fäden in der Regel nach zehn bis zwölf Tagen gezogen, davor steht mindestens ein Kontrolltermin an, der als allgemeine Untersuchung berechnet wird. Schmerzmittel und Antibiotika für die Zeit danach laufen als Arzneimittel nach § 7 Abs. 2 GOT und stehen als eigene Positionen auf der Rechnung. Bleibt der Hund über Nacht in der Klinik, kommt die stationäre Betreuung ebenfalls gesondert dazu.

Bei orthopädischen Eingriffen ist die Nachsorge der Posten, den Halter am häufigsten unterschätzen. Nach einer Kreuzband- oder Patellaoperation folgen Wochen mit Leinenzwang, Kontrollröntgen und in vielen Fällen Physiotherapie. Wurden Platte und Schrauben eingesetzt, kann später eine Implantatentfernung anstehen. Das ist eine zweite Narkose und eine zweite Rechnung, und sie taucht in keiner Kostenspanne auf, die nur den Eingriff selbst nennt.

Wartezeit, Vorerkrankungen und der erstattete GOT-Satz

Ob eine Operationsrechnung erstattet wird, entscheidet sich, bevor der Hund krank wird. Die allgemeine Wartezeit liegt bei den geprüften Anbietern zwischen 28 und 30 Tagen, bei Unfällen zwischen null und fünf Tagen, und für einzelne Diagnosen kommen deutlich längere Sonderfristen dazu. Vorerkrankungen bleiben dauerhaft ausgeschlossen, samt Folgeerkrankungen. Der dritte Punkt ist der erstattete Satz: Ein Vertrag, der beim dreifachen endet, lässt bei der Sonntagsrechnung von oben mehrere hundert Euro offen. Welcher Tarif dazu passt, klärt die Seite zur OP-Versicherung für den Hund, den breiteren Marktüberblick gibt die Tier-OP-Versicherung.

Häufige Fragen zu OP-Kosten beim Hund

Was kostet eine Operation beim Hund im Durchschnitt?

Einen belastbaren Durchschnitt gibt es nicht, weil die GOT einzelne Leistungen bepreist und keine Operationen als Paket. Aussagekräftig ist nur die Rechnung für den konkreten Eingriff, und die Tabelle oben nennt sie Operation für Operation.

Was kostet eine Not-OP nachts oder am Wochenende?

Im Notdienst gelten der zweifache bis vierfache Gebührensatz und zusätzlich 50 Euro Notdienstgebühr netto, also 59,50 Euro brutto. In der durchgerechneten Fremdkörperoperation oben sind das 2.905,93 Euro statt 1.518,42 Euro für denselben Eingriff. Eine reguläre Abendsprechstunde um 19 Uhr zählt dabei nicht als Notdienst.

Welche Operationen beim Hund sind am teuersten?

An der Spitze stehen Eingriffe an der Wirbelsäule: eine Laminektomie liegt realistisch bei 3.500 bis 7.000 Euro, die Hemilaminektomie beim Bandscheibenvorfall bei 3.000 bis 6.500 Euro einschließlich der Bildgebung. Danach folgen die Magendrehung und die Darmresektion mit rund 2.000 bis 5.000 beziehungsweise 1.800 bis 4.000 Euro.

Bekomme ich vor der Operation einen Kostenvoranschlag?

Die GOT schreibt keinen Kostenvoranschlag vor. Vorher und in Textform vereinbart werden muss nur, wenn über dem dreifachen oder unter dem einfachen Satz abgerechnet werden soll (§ 5 Abs. 1 GOT). Bei planbaren Eingriffen geben die meisten Praxen dennoch eine Schätzung, wenn Sie danach fragen. Verlangen Sie sie schriftlich und mit den Ziffern.

Kann ich die Tierarztrechnung in Raten zahlen?

Viele Praxen rechnen über externe Abrechnungsdienstleister ab, die die Forderung übernehmen und Ratenzahlung anbieten. Das ist eine Entscheidung der Praxis und keine Vorgabe der GOT. Klären Sie die Zahlungsmodalitäten vor einem planbaren Eingriff, nicht am Tresen nach der Abholung.