Tier-OP-Versicherung ist ein Sammelbegriff, kein einzelnes Produkt. Darunter fallen Tarife für Hunde und für Katzen, reine Operationspolicen und volle Krankenversicherungen, und der Beitrag reicht von unter acht Euro bis über dreißig Euro im Monat. Die meisten, die danach suchen, wollen zwei Dinge wissen: Was deckt so ein Schutz ab, und lohnt er sich für das eigene Tier? Entscheidend ist dabei weniger der Anbieter als die Grundsatzfrage, ob Ihnen der reine Operationsschutz genügt oder ob Sie die volle Absicherung brauchen. Drei Tarife decken dieses Feld für Hund wie für Katze gut ab.

Tier-OP-Versicherung: unsere Empfehlungen

Beim reinen Operationsschutz für Hund und Katze setzen sich drei Anbieter ab, jeder mit einem eigenen Schwerpunkt.

Dalma: der günstigste flexible Einstieg

Dalma bietet den niedrigsten Einstieg in einen reinen OP-Schutz: ab 7,99 Euro im Monat, mit einer frei einstellbaren Erstattung von 60 bis 100 Prozent. Für ein junges, gesundes Tier, bei dem es nur um das eine teure Risiko geht, ist das die budgetbewusste Wahl. Die Abwicklung läuft digital, Erstattungen erfolgen nach Angaben des Anbieters innerhalb von 48 Stunden. Aufgenommen werden Hunde und Katzen bis zu einem Alter von neun Jahren.

Lassie: reiner OP-Tarif ohne Altersgrenze

Der Punkt, an dem Lassie sich vom Rest absetzt, ist die fehlende Höchstaltersgrenze beim eigenständigen Operationstarif, der unabhängig vom Kranken-Schutz läuft. Das ist der entscheidende Unterschied für alle, deren Tier die Sieben oder Acht schon überschritten hat und anderswo keinen Vertrag mehr bekommt.

Die freie Tierarztwahl bleibt, Anträge und Erstattungen laufen über die App, und vom TÜV gibt es die Note sehr gut. Einen Fixbetrag sucht man bei Lassie vergebens: Jeder Beitrag wird individuell aus Tier und Tarif berechnet und lässt sich in wenigen Minuten online abrufen.

BarmeniaGothaer: Testsieger mit Direktabrechnung

BarmeniaGothaer ist die Wahl für alle, die ein geprüftes Siegel und maximale Deckung im Notfall wollen. Der OP-Tarif wurde von der Stiftung Warentest mit sehr gut (1,3) bewertet und leistet im Notdienst bis zum vierfachen GOT-Satz. Über die Direktabrechnung müssen Sie die vierstellige Rechnung nicht vorstrecken, die Klinik rechnet direkt mit dem Versicherer ab. Der Katzen-OP-Schutz beginnt bei 14,84 Euro, der Hunde-OP-Schutz bei 16,02 Euro im Monat.

BarmeniaGothaer: Testsieger mit Direktabrechnung Von Stiftung Warentest mit sehr gut bewertet, mit Direktabrechnung über die Klinik und Erstattung bis zum vierfachen GOT-Satz im Notdienst. Jetzt Beitrag berechnen →

Was ist eine Tier-OP-Versicherung?

Eine Tier-OP-Versicherung übernimmt die Kosten für Operationen an Ihrem Hund oder Ihrer Katze, also den Eingriff selbst, die Narkose, den Klinikaufenthalt und die Nachbehandlung für einen festgelegten Zeitraum. Alles, was ohne Operation behandelt wird, bleibt außen vor.

Damit ist sie die schlankere Alternative zur vollen Krankenversicherung. Der reine OP-Schutz sichert das seltene, aber teure Ereignis ab; der Vollschutz übernimmt zusätzlich Medikamente, Diagnostik und chronische Therapien im Alltag. Wer nur die großen Rechnungen fürchtet, fährt mit dem reinen OP-Tarif deutlich günstiger.

Was eine Tier-OP-Versicherung kostet

Die Beiträge hängen von Tierart, Rasse, Alter und gewähltem Umfang ab. Ein reiner OP-Schutz beginnt bei etwa 8 Euro im Monat und liegt damit deutlich unter dem Vollschutz, der je nach Tier gut 20 bis knapp 37 Euro erreicht. Stiftung Warentest weist darauf hin, dass sich Leistungsumfang und Preis der Tarife stark unterscheiden und ein genauer Vergleich sich lohnt. Was diese Beiträge rechtfertigt, zeigt der Blick auf reale Operationsrechnungen.

Bei Hunden schlägt eine Magendrehung mit 2.000 bis 5.000 Euro zu Buche, ein Kreuzbandriss mit 800 bis 4.000 Euro. Bei Katzen kostet die Entfernung eines verschluckten Fremdkörpers 500 bis 2.000 Euro, eine gründliche Zahnsanierung 400 bis 800 Euro.

Die Höhe dieser Beträge ist nicht willkürlich, sondern folgt der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT). Sie erlaubt im normalen Praxisbetrieb den ein- bis dreifachen Gebührensatz, im Notdienst außerhalb der Sprechzeiten den vierfachen. Genau dort, bei der nächtlichen Not-OP, entsteht die höchste Rechnung, und ein Tarif, der bis zum vierfachen Satz erstattet, ist dann bares Geld wert.

Lohnt sich ein reiner OP-Schutz?

Für die meisten gesunden Tiere im jungen oder mittleren Alter lautet die Antwort ja. Sie zahlen einen niedrigen Beitrag und sichern genau das Risiko ab, das Ihr Budget sprengen könnte, nämlich die einmalige große Operation. Die laufende Routine, Impfungen und der gelegentliche Praxisbesuch bleiben bezahlbar und lassen sich selbst tragen.

Anders sieht es aus, wenn Ihr Tier zu einer Rasse mit bekannten chronischen Leiden gehört oder bereits älter ist und regelmäßig Medikamente braucht. Dann summieren sich die ambulanten Kosten, die ein OP-Tarif nie erstattet, und der Vollschutz lohnt sich mehr. Die genaue Abwägung samt vollständigem Anbietervergleich haben wir nach Tierart getrennt.

Hund oder Katze: die passende OP-Versicherung finden

Ab hier trennt sich der Weg, denn Schutzbedarf und typische Eingriffe unterscheiden sich zwischen den Tierarten deutlich. Auf den beiden folgenden Seiten finden Sie den kompletten Tarifvergleich, die genauen Wartezeiten und die Empfehlung für Ihr Tier.

Für Hunde: OP-Versicherung Hund mit allen OP-Tarifen und der Frage, wann OP-Schutz reicht und wann der Vollschutz zählt.

Für Katzen: OP-Versicherung Katze mit dem vollständigen Vergleich und den katzentypischen Eingriffen.

Wer die Operation nur als Baustein einer umfassenderen Absicherung sieht, vergleicht besser gleich die volle Hundekrankenversicherung oder Katzenkrankenversicherung. Alle Tarife nebeneinander zeigt der Tierversicherungsvergleich.

Häufige Fragen zur Tier-OP-Versicherung

Was ist eine Tier-OP-Versicherung?

Eine Tier-OP-Versicherung erstattet die Kosten einer Operation an Hund oder Katze, einschließlich Narkose, Klinikaufenthalt und Nachbehandlung. Ambulante Behandlungen ohne Eingriff sind nicht gedeckt. Sie ist die günstigere Alternative zur vollen Krankenversicherung und sichert vor allem das seltene, teure Risiko ab.

Was kostet eine Tier-OP-Versicherung?

Ein reiner OP-Schutz beginnt bei etwa 8 Euro im Monat, für Katzen wie für Hunde. Der genaue Beitrag hängt von Rasse, Alter, Erstattungsquote und Selbstbeteiligung ab. Ein Vollschutz mit ambulanter Deckung kostet je nach Tier 20 bis 37 Euro monatlich.

Lohnt sich ein reiner OP-Schutz?

Für gesunde, jüngere Tiere lohnt er sich fast immer: niedriger Beitrag, voller Schutz gegen die eine Rechnung, die wirklich wehtut. Bei chronisch kranken oder alten Tieren mit laufenden Behandlungskosten ist dagegen die volle Krankenversicherung meist die bessere Wahl.

Worin unterscheidet sich der Schutz für Hund und Katze?

Die Struktur ist gleich, die typischen Eingriffe unterscheiden sich. Bei Hunden dominieren Kreuzbandriss und Magendrehung, bei Katzen Fremdkörper- und Zahn-Operationen. Auch die Beiträge fallen für Katzen meist etwas niedriger aus. Den passenden Tarif finden Sie auf unseren getrennten Seiten für Hund und Katze.