Eine Katze wirkt kerngesund, bis sie einen Faden verschluckt oder das Röntgenbild einen Tumor zeigt. Ab diesem Moment zählt nicht mehr, was die Sprechstunde kostet, sondern das, was die Klinik für den Eingriff selbst in Rechnung stellt. Genau dafür gibt es die OP-Versicherung für die Katze, und die eigentliche Frage ist selten ob, sondern wie viel Schutz Sie brauchen: Reicht ein reiner Operationsschutz, der nur den teuren Eingriff abfängt, oder lohnt sich der volle Krankenschutz? Das hängt vom Alter, vom Budget und davon ab, ob Ihre Katze drinnen bleibt oder nach draußen darf. Mit welchem Tarif Sie den teuren Eingriff wirklich abgesichert bekommen, klären die drei Empfehlungen unten.

Empfohlene OP-Tarife für Katzen

Nur wenige Anbieter verkaufen für Katzen einen echten reinen OP-Tarif, getrennt vom teureren Vollschutz. Die drei unten decken die realistischen Fälle ab: den flexibelsten Schutz, den günstigsten geprüften Einstieg und die reine Preisreferenz für Wohnungskatzen.

Lassie: reiner OP-Schutz ohne Altersgrenze

Wenn Ihre Katze vor allem gegen das eine teure Ereignis abgesichert sein soll, den plötzlichen Eingriff, dann ist ein reiner OP-Tarif die schlankeste Lösung, und Lassie bietet ihn als eigenständigen Baustein neben den Kranken-Tarifen an. Erstattet werden bis zu 100 Prozent der Operationskosten, die Tierarztwahl bleibt frei, und es gibt keine obere Altersgrenze bei der Aufnahme. Das ist der entscheidende Punkt für ältere Katzen, die andere Versicherer ab einem bestimmten Alter gar nicht mehr aufnehmen. Die Kastration lässt sich in den Tarif einschließen. Wer mehrere Katzen absichert, bekommt 10 Prozent Rabatt je weiterem Tier. Einen pauschalen Preis gibt Lassie nicht heraus; Alter und Rasse Ihrer Katze bestimmen den Beitrag, den Sie direkt im Online-Rechner sehen.

Lassie: OP-Schutz ohne Altersgrenze für Ihre Katze Der reine OP-Tarif deckt Operationen bis zu 100 Prozent ab und nimmt Katzen ohne obere Altersgrenze auf. Den Beitrag für Ihre Katze berechnen Sie in wenigen Minuten im Online-Rechner. Jetzt Beitrag berechnen →

Dalma: günstig einsteigen mit frei wählbarer Erstattung

Dalma ist der preiswerteste reine OP-Schutz, den wir für Katzen mit einem konkreten Startpreis bestätigen konnten: ab rund 8 Euro im Monat. Der eigentliche Vorteil steckt aber im Baukasten. Sie wählen die Erstattungsquote selbst, zwischen 60 und 100 Prozent, und stellen so den Beitrag auf Ihr Budget ein. Bei Operationen fällt keine Selbstbeteiligung an, und erstattet wird innerhalb von 48 Stunden. Ein Detail, das im Kleingedruckten oft fehlt: Dalma verzichtet auf das Kündigungsrecht des Versicherers nach dem ersten Schadensfall, sobald der Vertrag länger als 12 Monate besteht. Ihre Katze fliegt also nicht aus dem Vertrag, nur weil sie einmal teuer operiert werden musste. Wer den Beitrag aktiv steuern will, statt einen fixen Tarif zu akzeptieren, fährt hier am flexibelsten.

Dalma: OP-Einstieg mit frei wählbarer Erstattung Schon ab rund 8 Euro im Monat, mit einer Erstattungsquote zwischen 60 und 100 Prozent, die Sie selbst festlegen. Bei Operationen gibt es keine Selbstbeteiligung, und erstattet wird innerhalb von 48 Stunden. Jetzt Beitrag berechnen →

HanseMerkur: die Preisreferenz für Wohnungskatzen

HanseMerkur setzt den Einstieg so günstig an wie kein anderer Anbieter im Vergleich: ab 4,32 Euro im Monat im Komfort-Tarif für eine Wohnungskatze, allerdings mit 500 Euro Selbstbeteiligung. Das ist der niedrigste geprüfte Preis im Cluster und die Referenz, an der sich alle anderen messen lassen müssen. HanseMerkur ist außerdem der einzige der hier genannten Anbieter, der den Beitrag ausdrücklich nach Wohnungskatze und Freigänger staffelt, was die tatsächliche Risikolage einer Katze ehrlicher abbildet als ein Einheitstarif. Wenn Sie einen Ankerpreis brauchen, um die Angebote von Lassie und Dalma einzuordnen, ist das dieser.

Reicht der OP-Schutz, oder braucht Ihre Katze den Vollschutz?

Der reine OP-Schutz ist die günstige Antwort auf ein enges Problem: die einzelne, teure Operation. Wie sich das Prinzip bei Hund und Katze unterscheidet, zeigt der Überblick zur Tier-OP-Versicherung im Überblick. Er zahlt für den Eingriff selbst, die Narkose sowie die Vor- und Nachsorge rund um die OP, und er lässt alles andere außen vor. Routineuntersuchungen, Impfungen, Medikamente gegen chronische Leiden und Diagnostik, die nicht in einer Operation endet, tragen Sie selbst.

Für eine junge, gesunde Katze mit begrenztem Budget reicht das oft. Das statistische Hauptrisiko ist genau der plötzliche Notfall, der Faden im Darm oder der Sturz mit Bruch, und den fängt der OP-Tarif zu einem Bruchteil des Vollschutz-Beitrags ab.

Ein Vollschutz, also die Krankenversicherung, lohnt sich dagegen, sobald das wahrscheinliche Risiko nicht mehr auf dem OP-Tisch liegt, sondern in der Dauerbehandlung. Das betrifft ältere Katzen, bei denen chronische Erkrankungen wie Niereninsuffizienz oder Diabetes wahrscheinlicher werden, und Wohnungskatzen mit ihrer Neigung zu Zahnproblemen und Übergewichtsfolgen. Diese Kosten fallen selten auf einen Schlag an, summieren sich über Jahre aber deutlich höher als eine einzelne Operation. Wer diese laufende Behandlung abgesichert haben will, ist mit einer vollen Katzenkrankenversicherung besser bedient als mit einem reinen OP-Tarif.

Die ehrliche Faustregel: OP-Schutz für die Katze, deren größtes finanzielles Risiko der einmalige Eingriff ist, Vollschutz für die Katze, deren Risiko in der laufenden Behandlung liegt.

Was eine Katzen-OP-Versicherung leistet und wo die Grenzen liegen

Bevor Sie einen Tarif abschließen, lohnen sich drei Punkte, an denen sich die Angebote real unterscheiden: der Deckungsumfang, die Wartezeit und die Selbstbeteiligung.

Deckungsumfang und Erstattungsquote. Erstattet wird ein Prozentsatz der Operationskosten, üblich sind Stufen zwischen 60 und 100 Prozent. Diese Quote ist wichtiger, als sie klingt: Dahinter steht die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT), nach der jede tierärztliche Leistung abgerechnet wird. Im normalen Praxisbetrieb ist der dreifache Satz die Obergrenze, außerhalb der Öffnungszeiten, also im Notdienst, darf die Klinik bis zum vierfachen Satz berechnen. Deckt Ihr Tarif nur 80 Prozent, tragen Sie den verbleibenden Anteil einer ohnehin höheren Notfallrechnung selbst. Eine hohe Quote kostet mehr Beitrag, schützt aber genau in dem Moment, in dem es teuer wird.

Wartezeit. Der Schutz greift nicht sofort. Üblich sind rund 30 Tage bei Krankheit und nur wenige Tage bei Unfällen, bei Lassie etwa zwei Tage. Für bestimmte Diagnosen setzen manche Tarife längere Fristen an, bei Lassie bis zu 18 Monate für einzelne Erkrankungen. Wer schließt, wenn die Katze bereits Symptome zeigt, kommt zu spät: Vorerkrankungen sind grundsätzlich ausgeschlossen, solange die Katze bei Vertragsbeginn nicht gesund ist.

Selbstbeteiligung. Der niedrige Einstiegsbeitrag hat oft einen Preis an anderer Stelle. Der günstige HanseMerkur-Einstieg oben gilt genau deshalb mit Selbstbeteiligung, während Dalma bei Operationen ganz auf die Selbstbeteiligung verzichtet. Der Monatsbeitrag allein sagt wenig aus, erst zusammen mit der Selbstbeteiligung ergibt sich der Preis, den Sie wirklich vergleichen. Die freie Tierarztwahl bieten alle drei empfohlenen Tarife, Sie sind also nicht an eine Vertragsklinik gebunden.

Diese Beträge stehen nach einer Katzen-OP auf der Rechnung

Die Zahlen sind der Grund, warum sich der Schutz überhaupt rechnet. Anders als beim Hund, wo einzelne Eingriffe fünfstellig werden können, liegen Katzen-OPs meist niedriger, treffen aber trotzdem hart, weil sie oft plötzlich kommen.

Fremdkörper-Operation: 500 bis 2.000 Euro, wenn die Katze etwas Unverdauliches verschluckt hat, ein Faden, ein Stück Spielzeug, eine Haargummi. Komplizierte oder stationäre Fälle können noch darüber liegen.

500 bis 2.000 Euro, wenn die Katze etwas Unverdauliches verschluckt hat, ein Faden, ein Stück Spielzeug, eine Haargummi. Komplizierte oder stationäre Fälle können noch darüber liegen. Tumor-Operation: 240 bis 1.800 Euro, je nach Befund. Ein harmloses Knötchen liegt am unteren Ende, ein bösartiger Tumor mit umfangreicher Entfernung am oberen.

240 bis 1.800 Euro, je nach Befund. Ein harmloses Knötchen liegt am unteren Ende, ein bösartiger Tumor mit umfangreicher Entfernung am oberen. Zahn-Operation: Für sich genommen kostet eine Zahnextraktion nur 10 bis 40 Euro. Zusammen mit Röntgenbildern (80 bis 150 Euro), mehreren betroffenen Zähnen und der Vollnarkose kommt am Ende aber oft eine Summe ab 500 Euro zusammen.

Für sich genommen kostet eine Zahnextraktion nur 10 bis 40 Euro. Zusammen mit Röntgenbildern (80 bis 150 Euro), mehreren betroffenen Zähnen und der Vollnarkose kommt am Ende aber oft eine Summe ab 500 Euro zusammen. Röntgen und Diagnostik: Allein die Bildgebung bei Verdacht auf einen Fremdkörper oder Bruch schlägt oft mit über 150 Euro zu Buche, bevor überhaupt operiert wird.

Dazu kommt der Notdienst-Aufschlag. Passiert der Notfall nachts oder am Wochenende, greift der vierfache GOT-Satz, und dieselbe Operation kann deutlich teurer ausfallen als am Dienstagvormittag. Wie hoch die Sätze je Behandlung ausfallen, zeigt eine vollständige Kostentabelle für die Katze.

Drinnen oder draußen: warum das Ihren Beitrag verändert

Freigänger tragen das offensichtlichere Risiko: Autos, Revierkämpfe, Verletzungen und Infektionen von draußen. Entsprechend höher setzen die meisten Versicherer den Beitrag an, während die Wohnungskatze in der günstigsten Preisstufe landet, wie der bereits genannte HanseMerkur-Einstieg zeigt.

Günstiger heißt aber nicht risikofrei, und genau hier liegt ein weit verbreiteter Denkfehler. Bei Wohnungskatzen tritt zudem gehäuft das sogenannte Pica-Syndrom auf, der Drang, ungenießbare Gegenstände zu fressen, meist aus reiner Langeweile. Landet so ein Gegenstand im Darm, bleibt oft nur die Fremdkörper-OP, mit 500 bis 2.000 Euro eine der teureren Positionen in dieser Aufzählung. Dazu kommen mehr Zahnprobleme und die Folgen von Übergewicht durch zu wenig Bewegung. Eine reine Wohnungskatze braucht also durchaus eine Absicherung, nur verschiebt sich ihr Risikoprofil weg vom Unfall hin zu Zahn und Verdauung. Wenn Sie eine reine Wohnungskatze versichern, lohnt der genauere Blick auf diese wohnungsspezifischen Risiken, bevor Sie den Schutz als überflüssig abtun.

Vier Fragen vor dem Abschluss

Vier Fragen führen Sie durch die Entscheidung:

Wie alt ist Ihre Katze? Bei einer älteren Katze zählt zuerst, dass der Anbieter sie überhaupt noch aufnimmt. Lassie verzichtet auf eine obere Altersgrenze, viele Wettbewerber nicht. Mehr dazu in unserem Ratgeber Katzenversicherung für ältere Katzen. Wie viel Budget haben Sie im Monat? Den niedrigsten Einstieg markiert HanseMerkur, mit Selbstbeteiligung. Dalma liegt ab rund 8 Euro und lässt Sie den Beitrag über die Quote selbst steuern. Drinnen oder draußen? Der Freigänger braucht die höhere Quote gegen Unfälle, die Wohnungskatze eher den Blick auf Zahn und Fremdkörper. Erstattungsquote und Selbstbeteiligung. Rechnen Sie Monatsbeitrag, Quote und Selbstbeteiligung zusammen, nicht den Beitrag allein.

Für die meisten Katzenhalter, deren größte Sorge der eine teure Eingriff ist, deckt Lassie mit fehlender Altersgrenze und freier Tierarztwahl das breiteste Feld ab. Wer die Erstattungsquote selbst justieren will, liegt bei Dalma richtig, wer nur einen Preisanker braucht, orientiert sich an HanseMerkur. Den konkreten Beitrag für Ihre Katze sehen Sie erst, wenn Sie Alter und Rasse eingeben, das dauert im Rechner wenige Minuten. Einen Überblick über weitere Tarife bietet unser Tierversicherungsvergleich.

Häufige Fragen zur OP-Versicherung für Katzen

Bis zu welchem Alter nimmt eine OP-Versicherung Katzen auf?

Das hängt vom Anbieter ab. Viele Versicherer setzen eine obere Altersgrenze bei Vertragsabschluss, oft zwischen sieben und neun Jahren. Lassie verzichtet auf diese Grenze und nimmt auch ältere Katzen auf, was den Tarif für Senioren interessant macht, die anderswo abgelehnt werden.

Übernimmt die OP-Versicherung auch die Kastration?

Nicht automatisch. Bei Lassie lässt sich die Kastration in den Tarif einschließen, sie ist also mitversicherbar, aber kein Standardbestandteil jedes OP-Schutzes. Beachten Sie die Wartezeit: Für planbare Eingriffe wie die Kastration gilt oft eine längere Frist, bevor der Schutz greift.

Wie schnell wird nach einer Katzen-Operation erstattet?

Das unterscheidet sich stark. Dalma gibt eine Erstattung innerhalb von 48 Stunden an, andere Anbieter brauchen länger. Reichen Sie die Rechnung samt Behandlungsbeleg ein; erstattet wird dann der in Ihrem Tarif vereinbarte Prozentsatz der Operationskosten.

Sind Vorerkrankungen mitversichert?

Nein. Krankheiten, die bei Vertragsbeginn bereits bestehen oder bekannt sind, bleiben ausgeschlossen. Deshalb lohnt der frühe Abschluss, solange die Katze gesund ist. Schließen Sie erst ab, wenn die Katze schon Symptome zeigt, springt die Versicherung für genau dieses Leiden nicht ein.

Reicht eine OP-Versicherung für eine reine Wohnungskatze?

Für viele Wohnungskatzen ja, weil ihr teuerstes akutes Risiko die Fremdkörper-OP ist, ausgelöst durch verschluckte Gegenstände. Wer zusätzlich die Folgen von Zahnproblemen oder Übergewicht abgesichert haben will, sollte allerdings über den vollen Krankenschutz nachdenken, denn diese Leiden werden behandelt, nicht operiert.