Eine Tierarztrechnung für die Katze lässt sich vorher überschlagen, sobald man zwei Dinge kennt: die Position, die die Praxis abrechnet, und den Faktor, mit dem sie das tut. Der Faktor ist der Grund, warum dieselbe Untersuchung in vielen Übersichten mit 28 € auftaucht und auf Ihrer Rechnung mit 84 € steht. Die folgende Tabelle zu den Tierarzt-Kosten für die Katze führt jede Position deshalb in allen vier Sätzen auf, vom einfachen bis zum vierfachen im Notdienst, und zwar brutto, so wie sie auf der Rechnung landen.

Tierarztkosten Katze: die komplette Tabelle (Stand Juli 2026)

Alle Beträge sind Bruttopreise inklusive 19 % Umsatzsteuer, berechnet aus dem amtlichen Gebührenverzeichnis der GOT 2022. Die Spalte mit dem vierfachen Satz gilt ausschließlich im Notdienst. Bei einem regulären Termin ist beim dreifachen Satz Schluss.

Termin, Untersuchung und Kennzeichnung

Leistung GOT-Nr. 1-fach 2-fach 3-fach 4-fach (Notdienst) Allgemeine Untersuchung mit Beratung 16 28,11 € 56,22 € 84,32 € 112,43 € Allgemeine Untersuchung ohne Beratung 21 25,48 € 50,96 € 76,43 € 101,91 € Beratung ohne Untersuchung 1 13,40 € 26,80 € 40,20 € 53,60 € Injektion, reine Verabreichung 221 13,69 € 27,37 € 41,06 € 54,74 € Mikrochip implantieren (Transponder) 238 12,19 € 24,37 € 36,56 € 48,74 € Notdienstgebühr, pauschal und nicht vervielfachbar § 4 59,50 € 59,50 € 59,50 € 59,50 €

Krallen, Ohren und Fell

Leistung GOT-Nr. 1-fach 2-fach 3-fach 4-fach (Notdienst) Krallen kürzen 427 12,21 € 24,42 € 36,63 € 48,84 € Ohrenspülung bei Otitis externa 664 23,38 € 46,77 € 70,15 € 93,53 € Haare entfilzen oder scheren, kleinflächig 405 28,56 € 57,12 € 85,68 € 114,24 € Haare entfilzen oder scheren, großflächig 406 85,68 € 171,36 € 257,04 € 342,72 €

Eine eigene Gebührenposition für die reine Ohrenreinigung ohne Befund kennt das Verzeichnis nicht; abgerechnet wird die Spülung, sobald eine Otitis externa vorliegt. Beim Scheren springt der Betrag zwischen klein- und großflächig um den Faktor drei, und bei stark verfilztem Fell arbeitet kaum eine Praxis ohne Sedierung. Die Narkosepositionen weiter unten kommen dann dazu, und genau das macht die Entfilzung teuer.

Labor und Blutwerte

Leistung GOT-Nr. 1-fach 2-fach 3-fach 4-fach (Notdienst) Blutentnahme, venös 627 12,21 € 24,42 € 36,63 € 48,84 € Kleines Blutbild, maschinell 617 24,75 € 49,50 € 74,26 € 99,01 € Großes Blutbild, maschinell 618 27,99 € 55,98 € 83,97 € 111,96 € Laborwertbeurteilung, eigene Position neben dem Blutbild 143 29,75 € 59,50 € 89,25 € 119,00 € Blutdruckmessung 644 18,31 € 36,63 € 54,94 € 73,26 €

Bildgebung

Leistung GOT-Nr. 1-fach 2-fach 3-fach 4-fach (Notdienst) Röntgen, erste und zweite Aufnahme, jeweils 166 31,57 € 63,14 € 94,71 € 126,28 € Röntgen, dritte und jede weitere Aufnahme 167 21,46 € 42,91 € 64,37 € 85,82 € Ultraschall, Bauchraum 180 70,11 € 140,23 € 210,34 € 280,46 € Herzultraschall, Basisechokardiografie 650 79,97 € 159,94 € 239,90 € 319,87 € Herzultraschall, ergänzende Doppler-Untersuchung 651 64,09 € 128,19 € 192,28 € 256,37 €

Narkose, Infusion und stationäre Betreuung

Leistung GOT-Nr. 1-fach 2-fach 3-fach 4-fach (Notdienst) Venenkatheter legen (Verweilkanüle) 225 17,40 € 34,80 € 52,19 € 69,59 € Injektionsnarkose, intravenös 320 28,79 € 57,57 € 86,36 € 115,14 € Inhalationsnarkose 337 73,27 € 146,54 € 219,80 € 293,07 € Narkoseüberwachung, mehr als zwei Parameter 350 70,42 € 140,85 € 211,27 € 281,70 € Infusion per Schwerkraft 234 49,98 € 99,96 € 149,94 € 199,92 € Stationäre Unterbringung je Tag, ohne Behandlung 84 13,63 € 27,25 € 40,88 € 54,50 €

Zähne und Kastration

Leistung GOT-Nr. 1-fach 2-fach 3-fach 4-fach (Notdienst) Zahnstein entfernen mit Scaling und Politur 932 73,74 € 147,49 € 221,23 € 294,98 € Dieselbe Leistung, kompliziert 933 129,50 € 258,99 € 388,49 € 517,98 € Zahnextraktion, einfach, je Zahn 951 12,21 € 24,42 € 36,63 € 48,84 € Zahnextraktion, chirurgisch, je Zahn 955 48,84 € 97,68 € 146,51 € 195,35 € Kastration Kater 378 36,08 € 72,16 € 108,24 € 144,32 € Ovarektomie Kätzin (nur Eierstöcke) 601 67,21 € 134,42 € 201,63 € 268,84 € Ovariohysterektomie Kätzin (mit Gebärmutter) 605 105,91 € 211,82 € 317,73 € 423,64 €

Die 72,16 € für den Kater sind dabei der reine Eingriff im zweifachen Satz; Voruntersuchung, Narkose, Überwachung und Material sind eigene Positionen und stehen auf derselben Rechnung.

Welche Katzentarife die vierte Spalte wirklich erstatten

Die interessanteste Spalte der Tabelle oben ist die letzte. Wer nachts in die Klinik muss, zahlt jede Position zwei- bis vierfach, und genau dort trennen sich die Tarife. Barmenia und die vom selben Risikoträger getragene PETPROTECT begrenzen die Erstattung wortgleich auf den dreifachen Satz und lassen den vierfachen nur im Notdienst zu, Barkibu ebenso. Lassie, Dalma und AGILA gehen weiter: Sie erstatten auch zur regulären Sprechstundenzeit bis zum vierfachen Satz.

Lassie: erstattet bis zum vierfachen Satz einschließlich der Notdienstgebühr

Zwei Zeilen der Tabelle oben sind bei Lassie ausdrücklich mitgedacht: der vierfache Satz und die Notdienstgebühr von 59,50 €, die viele Verträge als Pauschale ausklammern. Damit ist genau die Konstellation gedeckt, in der eine Katzenrechnung eskaliert, nämlich der Termin außerhalb der Sprechstunde. Ein Punkt gehört dazu: Für FORL gilt bei Lassie eine besondere Wartezeit von 18 Monaten, und in die Vorerkrankungsprüfung fließen die letzten 24 Monate ein.

Dalma: Diagnostik namentlich gedeckt, Vorsorgebudget ab dem ersten Tag

Der ganze Bildgebungs- und Laborblock der Tabelle steht bei Dalma namentlich im Leistungstext: Röntgen, EKG und Bluttest, dazu die präoperative Diagnostik bis 30 Tage vor dem Eingriff. Wer eine Katze neu versichert, bekommt hier außerdem sofort etwas zurück, denn das Vorsorgebudget von 70 bis 100 € greift ohne Wartezeit ab dem ersten Tag, allerdings nur im Krankenschutz ab 1.500 € Jahreshöchstleistung. Damit sind Impfung und Entwurmung aus der Pauschalentabelle unten abgedeckt, bevor überhaupt eine Krankheit eintritt. Für Zahnerkrankungen wie FORL, Gingivitis und Parodontitis gilt eine Wartezeit von zwölf Monaten, einen Jahresdeckel für Zahnbehandlungen veröffentlicht Dalma nicht.

Röntgen, EKG und Bluttest namentlich gedeckt Dalma nennt die erstattungsfähige Diagnostik einzeln und zahlt das Vorsorgebudget von 70 bis 100 Euro ohne Wartezeit ab dem ersten Tag. Jetzt Beitrag berechnen →

AGILA: ein Zahnbudget für die teuerste Zeile der Tabelle

Die Zahnsanierung bei FORL ist der größte und wahrscheinlichste Posten, den eine Katze im Lauf ihres Lebens produziert. Genau dafür führt AGILA laut Produktseite ein eigenes Zahnbudget von 250 bis 1.000 € im Jahr, je nach gewähltem Baustein, und deckt damit einen Bereich ab, den andere Verträge nur als Unfallfolge oder nur über einen Zusatztarif kennen. Dazu zählt der Versicherer sechs diagnostische Verfahren namentlich auf, von Röntgen und Labor bis CT und MRT, was für eine Katze ab acht Jahren mit Nieren-, Schilddrüsen- und Blutdruckkontrollen der zweite relevante Punkt ist. Aufnahmeuntersuchungen sind ausgeschlossen.

Zahnbudget bis 1.000 Euro im Jahr Für die Zahnsanierung, die bei Katzen die teuerste Position überhaupt ist, führt AGILA laut Produktseite ein eigenes Budget von 250 bis 1.000 Euro je Jahr. Jetzt Beitrag berechnen →

Pauschalen und Paketpreise, die nicht nach GOT-Sätzen laufen

Impfstoffe, Medikamente, Laborpakete und Bestattungsleistungen sind keine Gebührenpositionen. Hier gelten Praxis- und Anbieterpreise, ebenfalls brutto.

Leistung Preis brutto Behandlungsgrundgebühr je Besuch 30,00 bis 55,39 € RCP-Impfung (Katzenschnupfen und Katzenseuche) inklusive Untersuchung 72 bis 89 € Kombiimpfung RCP und Tollwut 78 bis 81 € Grundimmunisierung Kitten, gesamter Kurs 120 bis 250 € Jährliche Auffrischung RCP, Impfung allein 40 bis 75 € Wurmkur, Präparat 4 bis 20 € Floh- und Zeckenprophylaxe, Spot-on ca. 9 € je Pipette, Sechserpack ca. 30 € Mikrochip und EU-Heimtierausweis als Paket 50 € EU-Heimtierausweis allein 25 € Registrierung bei TASSO / Findefix 0 € / einmalig ca. 20 € Kotuntersuchung auf Parasiten 37 bis 50 € Giardien-Schnelltest 30 € FIV- und FeLV-Schnelltest 20 bis 70 € Nierenwert SDMA, Laborposition je Bestimmung 31,65 € Geriatrieprofil ab 8 Jahren (Senior-Check) 70 bis 85 € Röntgen in zwei Ebenen, Praxisfestpreis 95 € Ultraschall Bauchraum, Praxisfestpreis 135 € Herzultraschall bei HCM-Verdacht, Basis / erweitert 160 € / 230 € Professionelle Zahnreinigung unter Narkose ab 300 € Komplette Zahnsanierung bei FORL 1.000 bis 2.500 € Kastration Kater, Gesamtrechnung 125 bis 270 € Kastration Kätzin, Gesamtrechnung 180 bis 440 € Fremdkörper- oder Darmverschluss-Operation 500 bis 2.500 € Harnröhrenverschluss beim Kater, Gesamtbehandlung ohne Operation 300 bis 700 € Frakturversorgung, operativ 800 bis 3.000 € Stationärer Aufenthalt je Tag inklusive Infusion und Überwachung 50 bis 120 € Einschläfern in der Praxis, Festpreis inklusive Sedierung und Untersuchung 95 bis 120 € Einschläfern per Hausbesuch 150 bis 300 € Sammelkremierung / Einzelkremierung mit Urne, bis 5 kg 110 € / 240 €

Zwei Zeilen brauchen eine Erläuterung. Die Euthanasie hat mit der Ziffer 208 eine eigene Gebührenposition, brutto 36,63 € im einfachen und 109,88 € im dreifachen Satz; der Praxisfestpreis von 95 bis 120 € enthält zusätzlich Sedierung, Untersuchung und Material. Und die RCP-Impfung steht mit zwei Beträgen da, weil die 72 bis 89 € die allgemeine Untersuchung einschließen und die 40 bis 75 € nur den Impftermin selbst.

Wie Sie die Tabelle lesen: was hinter den vier Spalten steht

Jede Zeile Ihrer Rechnung trägt eine Nummer, und diese Nummer ist der Schlüssel zur ganzen Kalkulation. Nach § 7 Abs. 4 GOT haben Sie Anspruch auf eine Rechnung, die jede Leistung mit der laufenden Nummer des Gebührenverzeichnisses ausweist. Zu jeder dieser Nummern gehört genau ein Betrag, der bundesweit gleich ist. Was sich unterscheidet, ist der Faktor davor.

Was den Satz bestimmt

Die Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte, seit dem 22. November 2022 in Kraft, gibt einen Rahmen vom Einfachen bis zum Dreifachen vor. Innerhalb dieses Rahmens entscheidet die Praxis stufenlos nach billigem Ermessen, und zwar anhand von fünf im Gesetz genannten Kriterien:

Schwierigkeit der Leistung Zeitaufwand Zeitpunkt der Behandlung Wert des Tieres örtliche Verhältnisse

Für Ihre Rechnung zählt daraus vor allem eines: Bis einschließlich zum dreifachen Satz braucht die Praxis weder eine schriftliche Begründung noch Ihre Zustimmung. Eine Rechnung über dem einfachen Satz ist also kein Fehler und kein Grund zur Beanstandung. Über dem dreifachen Satz oder unter dem einfachen geht es dagegen nur im begründeten Einzelfall, vor der Behandlung und in Textform vereinbart, mit einer Kopie für Sie. Der einfache Satz ist dabei die gesetzliche Untergrenze. Im Alltag rechnet damit kaum eine Praxis: Die geprüften Preislisten liegen beim 1,4-fachen und beim 1,55-fachen Satz. Eine Tabelle, die nur die erste Spalte zeigt, beschreibt einen Fall, der so gut wie nie eintritt. Dazu kommt bei vielen Praxen eine Behandlungsgrundgebühr je Besuch, unabhängig von der Leistung: 30,00 €, 39,35 € und 55,39 € in den drei geprüften Preislisten.

Dieselbe Leistung darf übrigens nicht mehrfach berechnet werden. Wenn zwei Positionen auf Ihrer Rechnung sichtbar dasselbe abbilden, ist das eine berechtigte Nachfrage.

Die Notdienstgebühr ist ein eigener Posten

Im Notdienst passieren zwei Dinge gleichzeitig, und das zweite wird regelmäßig übersehen. Erstens fällt eine Notdienstgebühr von 50 € netto an, also 59,50 € brutto. Sie wird nur einmal je Angelegenheit erhoben, selbst wenn zwei Tiere desselben Halters behandelt werden, und die Praxis kann im begründeten Einzelfall darauf verzichten. Zweitens, und das ist der teurere Teil: Alle übrigen Leistungen springen gleichzeitig auf mindestens den zweifachen und höchstens den vierfachen Satz.

Wann Notdienst gilt:

nachts täglich von 18:00 bis 08:00 Uhr des Folgetages

am Wochenende von Freitag 18:00 Uhr bis Montag 08:00 Uhr

an gesetzlichen Feiertagen von 00:00 bis 24:00 Uhr

Dazu eine Ausnahme, die viel Ärger erspart: Leistungen während der regulären Sprechstunde, auch wenn diese nach Vereinbarung stattfindet, sind kein Notdienst. Eine Abendsprechstunde um 19:00 Uhr wird also normal abgerechnet.

Umsatzsteuer, Medikamente und Material stehen neben der Gebühr

Die Beträge im Gebührenverzeichnis sind Nettobeträge. Auf die Summe aus Gebühren, Auslagen, Arzneimitteln und verbrauchtem Material kommen 19 % Umsatzsteuer. Genau daran scheitern die meisten Selbstkalkulationen: Wer die 23,62 € aus dem Gesetzestext für den Rechnungsbetrag der Untersuchung hält, liegt beim praxisüblichen zweifachen Satz um mehr als die Hälfte daneben. Alle Werte in den Tabellen oben sind deshalb bereits brutto.

Was zusätzlich berechnet werden darf, ist abschließend geregelt: Entschädigungen, Auslagen, Arzneimittel und verbrauchtes oder abgegebenes Material. Allgemeine Praxiskosten sowie Instrumente und Geräte sind mit der Gebühr abgegolten. Eine pauschale Praxis- oder Gerätegebühr ist damit keine Position der Gebührenordnung, Narkosemittel, Schmerzmittel, Verbandmaterial und der Impfstoff dagegen sehr wohl.

Drei durchgerechnete Fälle

Fall 1: der Routinetermin

Erwachsene Katze, jährliche Auffrischung, keine Beschwerden.

Position € brutto RCP-Auffrischung inklusive Untersuchung 72,00 bis 89,00 Wurmkur, Tablette (unteres Ende der Präparatespanne von 4 bis 20 €) 4,00 bis 8,00 Kotuntersuchung auf Parasiten, optional 37,00 bis 50,00 Gesamt ohne Kotuntersuchung 76,00 bis 97,00 Gesamt mit Kotuntersuchung 113,00 bis 147,00

Der Lesehinweis dazu: Das Impfpaket enthält die allgemeine Untersuchung bereits, deshalb liegt es über den 40 bis 75 €, die die Pauschalentabelle für die reine Auffrischung nennt. Rechnen Sie die 56,22 € aus der Gebührentabelle nicht zusätzlich dazu. Ob daneben noch eine Behandlungsgrundgebühr anfällt, handhaben Praxen unterschiedlich, das lässt sich am Empfang in einem Satz klären.

Fall 2: die geplante Operation

Katze, sieben Jahre, FORL-Verdacht. Zahnsanierung unter Inhalationsnarkose mit Dentalröntgen und vier Extraktionen, durchgehend zum zweifachen Satz gerechnet.

Position € brutto Voruntersuchung (16) 56,22 Großes Blutbild vor der Narkose (618) 55,98 Verweilkanüle (225) 34,80 Inhalationsnarkose (337) 146,54 Narkoseüberwachung, mehr als zwei Parameter (350) 140,85 Infusion per Schwerkraft (234) 99,96 Dentalröntgen, vier Aufnahmen (2 × 166, 2 × 167) 212,10 Zahnsteinentfernung mit Scaling und Politur, kompliziert (933) 258,99 Zahnextraktion einfach, zwei Zähne (951) 48,84 Zahnextraktion chirurgisch, zwei Zähne (955) 195,36 Nachkontrolle (16) 56,22 Schmerzmittel, Antibiose und Verbrauchsmaterial (Schätzwert) 50,00 Gesamt 1.355,86

Das liegt im Bereich, den Fachpraxen für eine komplette FORL-Sanierung angeben, nämlich 1.000 bis 2.500 €. Sichtbar wird hier auch, warum die Zahnreinigung selbst der kleinere Teil ist: Narkose, Überwachung, Infusion und Dentalröntgen machen zusammen 599,45 € aus, also 44 % der Rechnung. FORL zählt zu den häufigsten Erkrankungen erwachsener Katzen und trifft nach fachtierärztlichen Angaben etwa jede zweite Katze über fünf Jahren. Für Katzenhalter ist diese Zeile damit die wichtigste der ganzen Tabelle.

Fall 3: der Notfall in der Nacht

Kater, Harnröhrenverschluss, Sonntagnacht in der Klinik. Zweifacher Satz, also die Untergrenze im Notdienst.

Position € brutto Allgemeine Untersuchung mit Beratung (16) 56,22 Blutentnahme venös (627) 24,42 Großes Blutbild (618) 55,98 Verweilkanüle (225) 34,80 Infusion per Schwerkraft (234) 99,96 Injektionsnarkose intravenös (320) 57,57 Notdienstgebühr, pauschal 59,50 Katheterisierung und Blasenspülung, Praxisangaben 150,00 bis 300,00 Gesamt 538,45 bis 688,45

Dieselben Gebührenpositionen zur regulären Sprechstundenzeit ergeben beim praxisüblichen 1,5-fachen Satz 246,71 € statt 328,95 €, und die Notdienstgebühr entfällt ganz. Mit der Katheterisierung landet derselbe Fall tagsüber bei rund 400 bis 550 €. Allein der Zeitpunkt hebt die Gebührenpositionen also um ein Drittel an und bringt die Pauschale von 59,50 € dazu, bevor eine einzige zusätzliche Leistung erbracht wurde. Kommt eine stationäre Überwachung über zwei Tage dazu, sind weitere 100 bis 240 € fällig, und bei einem Rückfall steht die Harnröhrenoperation im Raum, für die 600 bis 1.200 € allein für den Eingriff angesetzt werden.

Drinnen oder draußen: wie der Freigang die Jahresrechnung verändert

Posten Wohnungskatze Freigänger Impfung RCP-Auffrischung 40 bis 75 € RCP und Tollwut 78 bis 81 €, Leukose im Impfkurs mit rund 50 € veranschlagt Entwurmung zweimal jährlich, 8 bis 16 € viermal jährlich, 16 bis 32 € Floh- und Zeckenschutz in der Regel keiner Sechserpack Spot-on ca. 30 € Routine im Jahr rund 50 bis 90 € rund 125 bis 195 €, je nach Leukose-Impfung

Der Unterschied in der Routine liegt damit bei 75 bis 105 € im Jahr. Damit ist das Kostenprofil aber noch nicht beschrieben. Beim Freigänger kommt das Unfallrisiko hinzu, und dahinter stehen die beiden teuersten Zeilen der Pauschalentabelle, die Fraktur- und die Fremdkörperoperation. Bei beiden Haltungsformen verschiebt sich das Profil mit dem Alter, wenn Nierenwerte, Schilddrüse und Blutdruck quartalsweise kontrolliert werden und ein Geriatrieprofil von 70 bis 85 € dazukommt. Die Posten, die eine Katzenrechnung wirklich groß machen, treffen ohnehin beide, allen voran die Zähne. Welche Haltungsform zu Ihrer Wohnung und zu Ihrer Katze passt, klärt unser Vergleich Wohnungskatze oder Freigänger.

Zugelaufene Katze: wer die Tierarztkosten trägt

Über das Geld entscheidet hier die rechtliche Einordnung. Eine gut genährte, zutrauliche Hauskatze gilt im Zweifel als Fundsache und nicht als herrenloses Tier; dass sie schon einige Wochen draußen lebt, ist nach der Verwaltungspraxis mehrerer Bundesländer für sich genommen kein Grund, sie als herrenlos zu behandeln. Sichtbar verwilderte Tiere werden dagegen anders eingeordnet, und lange war diese Abgrenzung zwischen den Gerichten umstritten. Nach § 965 BGB müssen Sie den Fund unverzüglich der Fundbehörde melden, also dem Ordnungsamt oder der Polizei, wenn Ihnen der Eigentümer unbekannt ist.

Daraus ergibt sich die praktische Regel: Wer den Behandlungsauftrag erteilt, steht auf der Rechnung. Bringen Sie eine fremde Katze auf eigene Faust in die Praxis, sind Sie der Auftraggeber und zahlen zunächst selbst. Ihre Aufwendungen können Sie nach § 970 BGB vom Eigentümer ersetzt verlangen, sobald dieser feststeht. Wird das Tier dagegen vorher an die Fundbehörde oder ein Tierheim mit Fundtiervertrag übergeben, läuft die Versorgung über diesen Vertrag. Der Deutsche Tierschutzbund weist darauf hin, dass die vereinbarten Beträge oft nur einen kleinen Teil der tatsächlichen Kosten der Tierheime decken.

Die sinnvolle Reihenfolge, wenn eine fremde Katze bei Ihnen sitzt:

Chip auslesen lassen. Das Ablesen ist eine eigene kleine Gebührenposition, im einfachen Satz 5,46 € brutto, viele Praxen machen es kostenlos. Bei TASSO und Findefix nach der Registrierung suchen und als Fund melden. Fundanzeige beim Ordnungsamt aufgeben, bevor eine nicht akute Behandlung beginnt. Bei akuter Lebensgefahr wird zuerst behandelt. Alles andere wäre auch aus Tierschutzsicht falsch. Was ein nächtlicher Termin kostet, steht in unserer Übersicht zu den Tierarztkosten im Notfall.

Anders liegt der Fall bei echten Streunern ohne Besitzer. Hier tragen Tierschutzvereine und öffentliche Kastrationsprogramme die Kosten, in Schleswig-Holstein 2026 vollständig und in Nordrhein-Westfalen mit einem Zuschuss je Tier. Welche Wege es sonst gibt und was eine reguläre Kastration kostet, steht in unserer Übersicht zu den Kosten der Kater-Kastration.

Welche Zeilen dieser Tabelle eine Versicherung erstattet

Ob eine Zeile erstattet wird, hängt an einem einzigen Begriff: Heilbehandlung. Alles, was ohne Krankheits- oder Unfallanlass passiert, fällt in einen anderen und deutlich kleineren Topf.

Erstattet: Diagnostik, Notfallbehandlung, Operationen, stationärer Aufenthalt, Medikamente und die Zahnbehandlung nach Befund, je nach Tarif, sofern eine versicherte Krankheit oder ein Unfall vorliegt.

Aus dem Vorsorgebudget: Impfungen, Wurmkuren, Parasitenprophylaxe, Chippen, Gesundheitschecks, das jährliche Vorsorge-Blutbild und die geplante Kastration. Diese Budgets liegen bei den geprüften Anbietern zwischen 35 und 150 € im Jahr. Das reicht für Impfung und Entwurmung. Ein Geriatrieprofil für 85 € frisst es fast auf, eine Zahnreinigung für 300 € sprengt es.

Nie erstattet: Einschläfern und Kremierung. Keiner der sieben geprüften Anbieter führt das als Leistung.

Für Katzen gibt es eine Klausel, die wichtiger ist als jede Erstattungsquote: die Sonderwartezeit für FORL, 18 Monate bei Lassie und zwölf Monate bei Dalma. Kommt dazu ein Zahnbefund, der schon vor Vertragsschluss dokumentiert war, ist die spätere Sanierung als Vorerkrankung dauerhaft ausgeschlossen. Für die teuerste Zeile der ganzen Tabelle gilt damit: Wer bei zahngesunder Katze abschließt, hat den Schutz, wer nach dem Befund abschließt, hat ihn nicht.

Ob ein Vollschutz oder eine reine Operationsdeckung passt, hängt daran, welche Zeilen oben Sie absichern wollen: Der Vergleich der Katzenkrankenversicherung deckt auch Diagnostik und ambulante Behandlung ab, die OP-Versicherung für Katzen greift erst beim Eingriff. Wer vor allem den nächtlichen Klinikbesuch absichern will, kommt mit der übernommenen Notdienstpauschale bei Lassie am nächsten an das, was in der Tabelle oben tatsächlich abgerechnet wird.

Häufige Fragen zu Tierarztkosten bei der Katze

Was kostet ein Tierarztbesuch für die Katze?

Die allgemeine Untersuchung mit Beratung kostet je nach Gebührensatz 28,11 bis 84,32 € brutto, dazu kommen häufig eine Behandlungsgrundgebühr von 30,00 bis 55,39 € sowie Medikamente und Material. Ein Routinetermin mit Impfung und Wurmkur liegt bei 76 bis 97 €.

Wie viel kostet eine Katze im Jahr beim Tierarzt?

Die reine Routine kostet bei einer Wohnungskatze rund 50 bis 90 € im Jahr und bei einem Freigänger rund 125 bis 195 €, jeweils für Impfung, Entwurmung und Parasitenschutz. Ab dem achten Lebensjahr kommt ein Geriatrieprofil für 70 bis 85 € hinzu. Einzelne Behandlungen liegen um ein Vielfaches darüber.

Was kostet der Tierarzt-Notdienst bei der Katze?

Zur Notdienstgebühr von 59,50 € brutto kommt, dass alle übrigen Leistungen auf den zwei- bis vierfachen Satz steigen. Ein nächtlicher Harnröhrenverschluss beim Kater kostet dadurch 538 bis 688 €, tagsüber rund 400 bis 550 €. Die Notdienstgebühr fällt nur einmal je Behandlungsfall an.

Warum sind die Tierarztkosten seit der GOT gestiegen?

Die GOT 2022 hat die Gebührenordnung von 1999 abgelöst und gilt seit dem 22. November 2022 mit neu festgesetzten Beträgen, dazu kam die pauschale Notdienstgebühr. Seither wurde nur § 5 im März 2023 geändert, ohne einen einzigen Betrag anzufassen. Eine GOT 2025 oder 2026 existiert nicht; die Verordnung wird derzeit evaluiert, Ergebnisse werden zum Jahresende 2026 erwartet.

Was kostet ein Hausbesuch beim Tierarzt für die Katze?

In einer geprüften Praxispreisliste kostet die Wegepauschale 41,06 € brutto zuzüglich 4,17 € brutto je zwei Kilometer, mindestens jedoch 15,47 €. Die Behandlung selbst wird zusätzlich nach den üblichen Sätzen abgerechnet. Ein Einschläfern zu Hause kostet insgesamt 150 bis 300 €.

Was können Sie tun, wenn Sie die Tierarztrechnung nicht zahlen können?

Sprechen Sie eine Ratenzahlung an, möglichst vor der Behandlung. Prüfen Sie die Rechnung anhand der ausgewiesenen Gebührennummern, auf die Sie einen gesetzlichen Anspruch haben. Auf die Notdienstgebühr kann die Praxis im begründeten Einzelfall verzichten, und für Kastrationen gibt es kommunale Gutscheine sowie Vereinszuschüsse.