Auf dem Küchentisch liegen zwei Zettel: der Kostenvoranschlag Ihrer Tierarztpraxis und ein Hinweis auf eine Kastrationsaktion, von der jemand aus der Nachbarschaft erzählt hat. Beide Zettel stimmen. Was sie unterscheidet, steht nicht im Preis, sondern in der Frage, wen die Aktion überhaupt annehmen darf. Die Kosten für die Kastration eines Katers gehören zu den niedrigsten der Kleintierchirurgie, und trotzdem reicht die Spanne von 125 bis 290 Euro.

Was die Kastration beim Kater kostet

Eine Routinekastration beim gesunden Kater kostet in Deutschland zwischen 125 und 290 Euro brutto. Praxen mit veröffentlichtem Festpreis liegen meist bei 125 bis 170 Euro. Wird stattdessen jede Position einzeln nach Gebührenordnung abgerechnet, üblicherweise zum eineinhalb- bis zweifachen Satz, sind es 200 bis 290 Euro.

Praxis Festpreis Kater Tierarztpraxis Eva Gocke Stürmer (inkl. MwSt.) 125,00 € Svea Lucas 158,00 € Tierarztpraxis Großenbaum, Duisburg (zzgl. MwSt.) 160,00 bis 170,00 € TAW Köln (gewichtsabhängig) 260,00 bis 270,00 €

Zwischen der günstigsten Landpraxis und der Großstadtklinik liegt bei identischem Eingriff Faktor 2,2. Beanstanden lässt sich das nicht: Die Gebührenordnung räumt jeder Praxis ausdrücklich ein, den einfachen Satz nach eigenem Ermessen bis zum Dreifachen anzusetzen.

Ein Festpreis ist immer eine Bündelung. Abgerechnet wird nach diesen Einzelpositionen:

Leistung GOT-Ziffer einfach netto zweifach netto dreifach netto Allgemeine Untersuchung mit Beratung 16 23,62 € 47,24 € 70,86 € Injektionsnarkose intramuskulär 310 23,44 € 46,88 € 70,32 € Inhalationsnarkose 337 61,57 € 123,14 € 184,71 € Narkoseüberwachung bis zwei Parameter 349 52,96 € 105,92 € 158,88 € Kastration Kater (Orchiektomie) 378 30,32 € 60,64 € 90,96 € Operation inguinaler Kryptorchismus 383 51,31 € 102,62 € 153,93 € Operation abdominaler Kryptorchismus 386 102,62 € 205,24 € 307,86 €

Die auffälligste Zahl steht nicht in der Kastrationszeile. Die Narkoseüberwachung kostet im einfachen Satz 52,96 Euro und damit mehr als die Operation selbst mit 30,32 Euro (Gebührenverzeichnis der GOT 2022). Wer nur die Eingriffsgebühr nachschlägt, unterschätzt die Rechnung zwangsläufig.

Alle GOT-Beträge in diesem Text sind Nettosätze, auf die 19 Prozent Umsatzsteuer sowie Medikamente und Material erst noch aufschlagen. Wie daraus der tatsächliche Rechnungsbetrag wird, steht in unserer Übersicht zu den GOT-Tierarztkosten. Eine Gesamtübersicht der wichtigsten Tierarztkosten bei der Katze, von der Blutuntersuchung bis zur Not-OP, zeigt unsere Tabelle der Tierarztkosten bei der Katze.

An einem konkreten Fall sieht das so aus, hier ein zehn Monate alter Kater, Routinekastration in einer Landpraxis mit gemischtem Satz:

Position Satz netto Allgemeine Untersuchung mit Beratung (16) einfach 23,62 € Injektionsnarkose intramuskulär (310) einfach 23,44 € Kastration Kater, beidseitig (378) zweifach 60,64 € Schmerzmittel (Meloxicam s.c.), Auslage 12,00 € Verbrauchsmaterial, Auslage 15,00 € Zwischensumme netto 134,70 € 19 % Umsatzsteuer 25,59 € Gesamt brutto 160,29 €

Fadenziehen und Nachkontrolle entfallen beim Kater in aller Regel. Mit 160,29 Euro brutto liegt dieser Fall im unteren Drittel der Spanne aus der Tabelle oben.

Diesen Betrag zahlen Sie bei einer geplanten Kastration selbst. Keine der geprüften Policen erstattet ihn als Heilbehandlung.

Am Bauchhoden trennen sich die Policen

Für die geplante Operation selbst ist von einer Police wenig zu erwarten. Interessant wird sie dort, wo aus der Kastration eine Behandlung wird, und beim Kater ist das fast immer der Hoden, der nicht im Hodensack liegt. Diesen einen Fall regeln die drei folgenden Anbieter gegensätzlich.

Lassie: Erstattung bis zum vierfachen Satz, aber ohne Bauchhoden

Lassie erstattet bis zum vierfachen Gebührensatz und zusätzlich die Notdienstgebühr nach § 4 GOT. Die Erstattungsgrenze liegt damit dort, wo die Gebührenordnung selbst endet. Die elektive Kastration läuft ausschließlich im Tarif Maxi und damit aus dessen Vorsorgepauschale von 140 Euro im Jahr; in Mini und Midi ist sie nicht einschließbar. Wird der Eingriff medizinisch notwendig, greift die reguläre Deckung; Verhaltensauffälligkeiten wie Hypersexualität zählen ausdrücklich nicht als Indikation. Ein Ausschluss trifft ausgerechnet den Kater: Die Lageanomalie des Hodens ist nicht versichert, bleibt also ein Hoden im Bauchraum, zahlen Sie den aufwendigeren Eingriff selbst.

PETPROTECT: der einzige Tarif hier, der den Bauchhoden mitversichert

Kryptorchismus ist bei PETPROTECT gedeckt, allerdings mit einer besonderen Wartezeit von zwölf Monaten. Dieselben zwölf Monate gelten für die Kastration bei medizinischer Indikation, die der Vertragstext als Entzündungen oder tumoröse Veränderungen der Geschlechtsorgane fasst. Wer erst nach dem Befund abschließt, kommt zu spät. Bei der Erstattungsgrenze lohnt ein zweiter Blick: Die Website wirbt mit dem vierfachen Gebührensatz, maßgeblich sind aber die Versicherungsbedingungen von 04/2023, und die nennen den dreifachen Satz, den vierfachen nur im Notdienst. Die Gesundheitspauschale, aus der eine elektive Kastration anteilig laufen kann, gibt die Website mit 50 Euro im Jahr an.

HanseMerkur: die einzige Police, die den Kastrationschip kennt

Als einziger der geprüften Anbieter zählt HanseMerkur die chemische Kastration ausdrücklich zum Vorsorgebudget von 100 Euro im Jahr. Wer statt der Operation den Kastrationschip erwägt, findet im Feld keine zweite Police, die diesen Weg überhaupt benennt. Erstattet wird die geplante Kastration auch hier nicht, anrechenbar ist sie nur auf dieses Budget. Wird der Eingriff medizinisch notwendig, führt HanseMerkur ihn als reguläre Hauptleistung ohne eigene Wartezeit dafür; es bleibt bei einem Monat allgemeiner Wartezeit, bei Unfall bei keiner. Die Erstattung reicht bis zum vierfachen Satz samt Notdienstgebühr, anlasslose Untersuchungen ohne Symptom oder Krankheitsverdacht sind ausgeschlossen: Es braucht einen Befund, keine Absicht.

Kastration oder Sterilisation: was Sie eigentlich buchen

Bei der Kastration werden die Hoden vollständig entfernt, der Kater bildet danach kaum noch Geschlechtshormone. Bei der Sterilisation werden nur die Samenleiter durchtrennt: Der Kater wird unfruchtbar, sein Hormonhaushalt bleibt aber unverändert. Die Bundestierärztekammer beschreibt genau diesen Unterschied, und er ist der Grund, warum die Sterilisation beim Kater praktisch keine Rolle spielt.

Denn was Halterinnen und Halter stört, hängt am Hormon und nicht an der Fruchtbarkeit: das Markieren mit stark riechendem Urin, das kilometerweite Streunen, die Revierkämpfe. Ein sterilisierter Kater zeigt all das weiter. Wenn in einer Praxis von „sterilisieren lassen“ die Rede ist, ist damit fast immer die Kastration gemeint. Die Operation selbst ist deshalb auf jedem Weg dieselbe, und wie kurz sie ausfällt, erklärt den niedrigen Preis.

Wie der Eingriff abläuft und warum er so günstig bleibt

Der Kater kommt nüchtern in die Praxis und bekommt die Narkose meist als Injektion in den Muskel. Über einen kleinen Schnitt am Hodensack werden beide Hoden entfernt. Die Wunde bleibt offen und heilt von selbst; Nahtmaterial und Fädenziehen entfallen, und viele Praxen bestellen den Kater nicht einmal zur Nachkontrolle ein. Die Operation gehört zu den kürzesten Eingriffen der Kleintierchirurgie; den größeren Teil des Praxisaufenthalts macht die Aufwachphase aus. Abgeholt wird der Kater meist einige Stunden später, aber noch am selben Tag.

Dieser schlanke Ablauf ist der Grund für den niedrigen Preis. Zum Vergleich: Bei der Kätzin wird die Bauchhöhle eröffnet, und schon die reine Eingriffsgebühr liegt mit 56,48 Euro netto für die Ovarektomie beim knapp Doppelten der Kater-Ziffer von 30,32 Euro.

Beim Kater treibt weniger der Eingriff den Preis als das Drumherum: die Narkoseform, das Monitoring und der Gebührensatz, den die Praxis ansetzt. Genau daran unterscheiden sich auch die drei Wege, auf denen ein Kater in Deutschland kastriert wird.

Praxis, Kastrationsaktion oder Klinik: die drei Wege im Vergleich

Weg Was Sie zahlen Wofür er passt Hauspraxis mit Festpreis 125 bis 170 € der gesunde junge Kater, Injektionsnarkose, ambulant Klinik oder größere Praxis, oft gewichtsabhängig 260 bis 270 € Vorerkrankungen, Inhalationsnarkose mit Monitoring, Kryptorchismus Kastrationsaktion von Land und Tierschutzverein 0 € für den Halter; das Land kalkuliert 155 € je Kater und trägt sie aus dem Sonderfonds freilebende Katzen ohne feste menschliche Obhut

Beim dritten Weg lohnt der Blick in die amtlichen Zahlen. Schleswig-Holstein hat für 2026 eine landesweite Frühjahrsaktion aufgelegt und fördert sie mit 110.000 Euro; die Kastration eines Katers ist dort mit 155 Euro kalkuliert, davon 125 Euro aus dem Sonderfonds und 30 Euro Honorarverzicht der durchführenden Praxen (Pressemitteilung des Landes vom 19. Februar 2026). Nordrhein-Westfalen fördert über sein Landesamt mit 35 Euro je Kater und stellt dafür 200.000 Euro bereit.

Was dabei selten dazugesagt wird: Diese Programme gelten für freilebende Katzen ohne feste menschliche Obhut. Ihren eigenen Hauskater bringen Sie darüber in der Regel nicht unter. Nützlich ist die Zahl trotzdem, denn 155 Euro sind der Preis, zu dem ein Bundesland dieselbe Operation in großer Stückzahl einkauft. Ein Angebot darüber ist nicht überteuert, es sollte sich aber erklären lassen, etwa durch Inhalationsnarkose, durchgehendes Monitoring oder einen Klinikaufschlag.

Fragen Sie in Ihrer Kommune oder beim örtlichen Tierschutzverein trotzdem nach, ob eine bezuschusste Aktion läuft und wer sie nutzen darf. Gerade dort, wo eine Katzenschutzverordnung gilt, gibt es häufig parallel Förderprogramme, und die Bedingungen unterscheiden sich von Ort zu Ort.

Ab welchem Alter der Kater kastriert werden sollte

Kater sind laut Bundestierärztekammer meist mit sechs Monaten geschlechtsreif. Wer einen Freigänger hat, plant den Termin sinnvollerweise davor, weil Streunen, Revierkämpfe und ungewollter Nachwuchs mit der Geschlechtsreife einsetzen und nicht erst mit dem ersten Wurf in der Nachbarschaft. Beim reinen Wohnungskater ist der Auslöser meist ein anderer: das Markieren, das mit der Geschlechtsreife beginnt und sich in der Wohnung nur schwer wieder abstellen lässt.

Am Preis ändert die Haltungsform nichts, am Termindruck schon: Beim Freigänger setzt die Natur die Frist, beim Wohnungskater setzen Sie sie selbst. Und wo eine Katzenschutzverordnung gilt, betrifft sie ausschließlich Katzen mit freiem Auslauf. Welche Haltungsform grundsätzlich besser zu Ihrer Katze passt, wägt unser Vergleich Wohnungskatze oder Freigänger ab.

Für die Kosten ist das Alter erstaunlich unwichtig, für das Narkoserisiko nicht. Beim jungen, gesunden Kater genügt in aller Regel die intramuskuläre Injektionsnarkose mit 23,44 Euro netto im einfachen Satz. Bei älteren oder vorerkrankten Katern wählen Praxen häufiger die schonendere Inhalationsnarkose mit 61,57 Euro, also das 2,6-Fache, dazu kommt oft ein umfangreicheres Monitoring. Wer früh kastrieren lässt, spart deshalb weniger an der Kastrationsgebühr als am Drumherum.

Wenn die Gemeinde die Kastration vorschreibt

Für Freigängerkater kann die Kastration eine Pflicht sein. Grundlage ist § 13b des Tierschutzgesetzes: Er erlaubt den Ländern, Rechtsverordnungen zum Schutz freilebender Katzen zu erlassen oder diese Befugnis an die Kommunen weiterzugeben. Wo eine solche Katzenschutzverordnung gilt, müssen Freigängerkatzen kastriert, gekennzeichnet und registriert sein.

2026 hat dieser Flickenteppich sein erstes landesweites Gegenstück bekommen. Schleswig-Holstein hat eine eigene Katzenschutzverordnung erlassen, die seit dem 1. Juli 2026 gilt und die kommunalen Einzelregelungen ersetzt (Pressemitteilung des Landes vom 25. Juni 2026). Wer seine Katze dort unbeaufsichtigt nach draußen lässt, muss sie kastrieren, chippen und registrieren lassen; für die Umstellung gilt eine Übergangsfrist von sechs Monaten. Über das Ob entscheidet in Schleswig-Holstein also niemand mehr selbst, nur noch über den Termin.

Im Rest der Republik bleibt es beim kommunalen Muster. Nach Angaben des Deutschen Tierschutzbundes vom 31. August 2023 waren seit dem Vorreiter Paderborn im Jahr 2008 rund elf Prozent der deutschen Gemeinden nachgezogen, insgesamt mehr als 1.000; Tierschutzorganisationen zählen inzwischen mehr als 2.000. Niedersachsen hat 2023 per Landtagsbeschluss eine landesweite Verordnung angestoßen, in Kraft getreten ist sie bis heute nicht: Der Entwurf hängt seit Jahren in der Abstimmung zwischen den Ministerien.

Fürs Budget heißt das vor allem eines: Kennzeichnung per Mikrochip und Registrierung in einem Haustierregister kommen als eigene Posten dazu, die in keinem Kastrations-Festpreis enthalten sind. Ob Ihre Gemeinde eine Verordnung hat, steht im kommunalen Amtsblatt oder beim Ordnungsamt; ein bundesweites Verzeichnis gibt es nicht.

Kryptorchismus: der eine Befund, der die Rechnung vervielfacht

Manchmal liegt ein Hoden nicht dort, wo er sein sollte. Bleibt er in der Leiste stecken, spricht man vom inguinalen Kryptorchismus, bleibt er in der Bauchhöhle, vom abdominalen. In beiden Fällen wird aus dem kurzen Schnitt am Hodensack ein richtiger chirurgischer Eingriff, und die Gebührenordnung bildet das deutlich ab: 51,31 Euro netto für die inguinale, 102,62 Euro für die abdominale Variante gegenüber 30,32 Euro für die Normalkastration. Beim Bauchhoden ist das schon auf der reinen Eingriffsgebühr das 3,4-Fache.

Einen Festpreis für diesen Fall veröffentlicht keine der geprüften Praxen, eine belastbare Endsumme gibt es also nicht. Kalkulieren lassen sich aber die Positionen, die der Routinefall oben nicht hat: Inhalationsnarkose mit 61,57 statt Injektionsnarkose mit 23,44 Euro netto, Narkoseüberwachung ab 52,96 Euro, dazu Naht, Fadenzug mit 8,21 Euro und Nachkontrolle mit 23,62 Euro. Diese Zeilen allein kosten mehr als die komplette Routinekastration.

Immerhin handelt es sich dann nicht mehr um einen Wunscheingriff. Der Kryptorchismus gilt als medizinisch indiziert und ist damit der eine Kastrationsfall beim Kater, in dem eine Versicherung überhaupt einspringen kann. Ob sie es tut, steht im Vertrag, und die beiden Anbieter oben entscheiden es gegensätzlich: PETPROTECT deckt den Bauchhoden nach zwölf Monaten Wartezeit, Lassie schließt ihn aus.

Der Kastrationschip als Alternative

Statt zu operieren, lässt sich der Hormonhaushalt vorübergehend stilllegen. Der Kastrationschip ist ein Implantat mit dem Wirkstoff Deslorelin, das unter die Haut gesetzt wird und die Bildung der Geschlechtshormone unterdrückt. Für den Kater kommt nur die kleinere Stärke infrage: 4,7 Milligramm, seit Juni 2022 EU-weit auch für unkastrierte Kater zugelassen, mit einer Wirkdauer von mindestens etwa zwölf Monaten. Die Variante mit 9,4 Milligramm ist nur für Rüden und Frettchen zugelassen. Danach kehrt die Hormonproduktion zurück, der Effekt ist umkehrbar.

Kostenseitig dreht sich damit die Logik um. Die Operation ist eine einmalige Ausgabe, das Implantat eine wiederkehrende: Etwa einmal im Jahr braucht es ein neues, jedes Mal mit einem eigenen Termin. Einen bundesweit üblichen Preis dafür gibt es nicht, weil das Implantat kein Gebührentatbestand ist, sondern ein Arzneimittel, das die Praxis nach § 7 Abs. 2 GOT als Auslage zusätzlich zum Setzen berechnet. Lassen Sie sich die Summe pro Implantat vorab nennen und rechnen Sie sie auf die Jahre hoch, die Ihr Kater noch vor sich hat.

Sinnvoll ist der Chip, wo Sie eine Entscheidung aufschieben oder testen wollen: beim Zuchttier in der Pause, beim Kater mit erhöhtem Narkoserisiko, oder wenn Sie das Verhalten ohne Hormone erst beobachten möchten. Als Dauerlösung ist er der teurere Weg, und Praxen setzen ihn beim Kater seltener ein als beim Rüden. Fragen Sie vorher nach, und zwar auch bei Ihrem Versicherer: Nur das Vorsorgebudget von HanseMerkur nennt ihn ausdrücklich.

Nach der Kastration: Verhalten, Wunde, Gewicht

Was sich ändert, hängt am Hormonspiegel, und der sinkt über Wochen, nicht über Nacht. Das gilt auch für den strengen Geruch des Markierurins: Rechnen Sie mit mehreren Wochen und mit deutlichen Unterschieden von Kater zu Kater. Ob ein Kater insgesamt ruhiger und anhänglicher wird, lässt sich nicht versprechen; eingeschliffene Verhaltensmuster verschwinden nicht zwangsläufig mit der Operation.

Eine Halskrause braucht der Kater meist nicht, weil keine Naht zu schützen ist. Die meisten Tiere lecken die kleine Wunde nur kurz an, dann genügt Beobachten. Zurück in die Praxis gehören diese Anzeichen:

deutliche Schwellung oder Rötung am Hodensack nach dem zweiten Tag

Nachbluten, das nicht innerhalb kurzer Zeit aufhört

Fieber, Teilnahmslosigkeit oder Futterverweigerung über den Operationstag hinaus

anhaltendes Lecken oder Aufbeißen der Wunde

Ein solcher außerplanmäßiger Termin kostet die allgemeine Untersuchung nach Ziffer 16, also 23,62 Euro netto im einfachen Satz, dazu Wundversorgung und gegebenenfalls ein Antibiotikum als Auslage. Gemessen an der Operation ist das wenig, wenn man früh hinsieht.

Der teuerste Nebeneffekt ist der leiseste. Mit dem Wegfall des Hormonzyklus sinkt der Energiebedarf und der Stoffwechsel wird langsamer, so beschreibt es die Bundestierärztekammer. Wer die Futtermenge unverändert lässt, hat in einem Jahr einen anderen Kater vor sich. Stellen Sie die Ration direkt nach dem Eingriff um, nicht erst, wenn die Waage es zeigt.

Wann eine Katzenversicherung die Kastration zahlt

„Kastration oder Sterilisation ohne medizinische Not“ steht bei der Verbraucherzentrale auf der Liste dessen, was eine Tierkrankenversicherung typischerweise nicht bezahlt. Bei den sieben geprüften Anbietern findet sich kein Gegenbeispiel.

Beim Kater ist die Ausgangslage trotzdem freundlicher als bei fast jedem anderen planbaren Eingriff. Ein Vorsorgebudget von 100 Euro trägt bei einem Festpreis von 125 Euro vier Fünftel der Rechnung und selbst bei 280 Euro noch gut ein Drittel. Die Budgets der geprüften Versicherer liegen zwischen 35 und 150 Euro im Jahr, und Impfungen und Wurmkuren zehren am selben Topf. Wer die Kastration daraus bezahlen will, sollte das Jahr entsprechend planen.

Anders sieht es aus, sobald ein Befund dahintersteht. Wird die Kastration zur Heilbehandlung, etwa beim Kryptorchismus oder bei einer Erkrankung der Geschlechtsorgane, erstatten die meisten Tarife sie regulär. PETPROTECT formuliert die Indikation als Entzündungen oder tumoröse Veränderungen der Geschlechtsorgane, ohne einzelne Diagnosen zu benennen; ein Hodentumor fällt sachlich darunter, steht aber nicht als Wort im Vertrag. Entscheidend ist die Wartezeit: sechs bis zwölf Monate bei mehreren Anbietern, keine bei HanseMerkur.

Für die Tarifwahl heißt das beim Kater: Wer überhaupt etwas vom Vorsorgebudget haben möchte, braucht eine Katzenkrankenversicherung, denn eine reine OP-Versicherung für die Katze greift erst, wenn ein Befund den Eingriff erzwingt. Günstig ist beides, solange der Kater jung und gesund ist; nach der Diagnose bleibt der betroffene Bereich in jedem geprüften Tarif dauerhaft ausgeschlossen. Was das für Ihren Kater bedeutet, rechnet der Beitragsrechner von Lassie aus.

Häufige Fragen zur Kastration beim Kater

Was kostet die Kastration beim Kater?

Zwischen 125 und 290 Euro brutto. Praxen mit veröffentlichtem Festpreis liegen meist bei 125 bis 170 Euro, Kliniken rechnen gewichtsabhängig ab und erreichen 260 bis 270 Euro. Eine voll aufgeschlüsselte Rechnung mit Inhalationsnarkose und Monitoring landet im oberen Bereich dieser Spanne.

Ab welchem Alter kann ein Kater kastriert werden?

Operiert wird üblicherweise um den sechsten Lebensmonat, also etwa mit Eintritt der Geschlechtsreife. Bei Freigängern lohnt der Termin davor, weil Streunen und Revierkämpfe genau dann beginnen. Über den frühesten möglichen Termin entscheidet die Praxis nach Gewicht und Allgemeinzustand.

Wie lange dauert eine Kastration beim Kater?

Die Operation selbst ist einer der kürzesten Eingriffe der Kleintierchirurgie. Der Praxisaufenthalt dauert trotzdem mehrere Stunden, weil der Kater die Narkose unter Beobachtung ausschlafen muss. Planen Sie den halben Tag ein.

Braucht ein Kater nach der Kastration eine Halskrause?

Meist nicht, weil die Wunde am Hodensack in der Regel nicht genäht wird und offen heilt. Nötig wird eine Halskrause oder ein Body erst, wenn der Kater dauerhaft an der Stelle leckt oder beißt. Das zeigt sich in den ersten beiden Tagen.

Wird ein Kater nach der Kastration ruhiger?

Häufig ja, versprechen lässt es sich nicht. Die Bundestierärztekammer beschreibt zwei belegte Änderungen: Kastrierte Kater verzichten auf das übelriechende Markieren und suchen nicht mehr kilometerweit nach paarungsbereiten Katzen, was Verletzungen aus Revierkämpfen und Unfälle im Straßenverkehr seltener macht. Wie stark sich das Gesamtwesen ändert, ist individuell.

Zahlt die Katzenversicherung die Kastration?

Für den geplanten Eingriff praktisch nie. Was zurückkommt, stammt aus dem Vorsorgebudget von 35 bis 150 Euro im Jahr. Steht dagegen ein Befund dahinter, etwa ein Bauchhoden oder eine Erkrankung der Geschlechtsorgane, ist die Kastration eine reguläre Heilbehandlung. Dann zählt nur noch, ob die Wartezeit von sechs bis zwölf Monaten abgelaufen ist.

Was kostet die Kastration bei einem Bauchhoden?

Deutlich mehr als der Routinefall. Allein die Eingriffsgebühr steigt von 30,32 Euro netto auf 51,31 Euro beim Leistenhoden und 102,62 Euro beim Bauchhoden. Dazu kommen längere Narkose, Monitoring, Naht und Fadenzug, sodass die Rechnung eine ganze Kostenklasse höher liegt.

Muss ich meinen Kater kastrieren lassen?

In Schleswig-Holstein ja, sobald er unbeaufsichtigt nach draußen darf: Dort gilt seit dem 1. Juli 2026 eine landesweite Katzenschutzverordnung mit Kastrations-, Chip- und Registrierungspflicht. Sonst hängt es an Ihrer Kommune. Mehr als 2.000 Städte und Gemeinden haben eine eigene Verordnung nach § 13b Tierschutzgesetz erlassen; ob Ihre dazugehört, steht im Amtsblatt oder beim Ordnungsamt.