Mit zwölf schläft sie mehr, frisst wählerischer und war zuletzt öfter beim Tierarzt als in den zehn Jahren davor. Genau jetzt fällt vielen Haltern auf, dass sie nie eine Katzenversicherung abgeschlossen haben, und die nächste Rechnung kann vierstellig werden. Die entscheidende Frage lautet dann nicht, welcher Tarif der beste ist, sondern welcher Anbieter eine ältere Katze überhaupt noch aufnimmt. Denn das Höchsteintrittsalter trennt die Anbieter härter als jeder Leistungsvergleich: Bei manchen ist mit sechs Jahren Schluss, bei anderen gibt es gar keine Grenze. Die folgenden drei nehmen Senioren noch, jeder zu anderen Bedingungen.

Katzenversicherung für die ältere Katze: Diese Anbieter nehmen Senioren auf

Von den großen Anbietern am deutschen Markt sagen die meisten bei einer Katze jenseits der sechs oder sieben Jahre ab. Drei tun das nicht. Sie unterscheiden sich aber deutlich darin, bis zu welchem Alter sie aufnehmen und was der Schutz dann noch leistet.

Lassie: Abschluss ohne Altersgrenze

Lassie ist der einzige der drei, der beim Aufnahmealter gar keine Obergrenze zieht. Ob Ihre Katze acht, zwölf oder fünfzehn ist, spielt für den Abschluss keine Rolle, solange sie zum Antragszeitpunkt gesund ist. Das ist bei einer alten Katze das seltene und entscheidende Kriterium, denn genau hier scheitern die meisten Anträge anderswo. Sie behalten die freie Tierarztwahl, und Antrag wie Erstattung laufen über die App. Vom TÜV gibt es die Note sehr gut.

Was Lassie kostet, legt keine Preisliste fest, sondern der Rechner: Alter, Rasse und der gewählte Leistungsumfang Ihrer Katze ergeben den Beitrag, den Sie online sofort sehen. Für eine ältere Katze fällt er höher aus als für ein Jungtier, bleibt aber oft die einzige Option, die überhaupt noch zustande kommt.

Lassie: Katzenschutz ohne Altersgrenze berechnen Lassie nimmt auch ältere Katzen ohne Altersobergrenze auf, mit freier Tierarztwahl und TÜV-Note sehr gut. Den Beitrag für Ihre Katze sehen Sie direkt im Online-Rechner. Jetzt Beitrag berechnen →

Dalma: Aufnahme bis zum 9. Geburtstag

Dalma nimmt Katzen bis kurz vor dem neunten Geburtstag neu auf, danach ist der Abschluss nicht mehr möglich. Für eine Katze im frühen Seniorenalter, also etwa zwischen sieben und neun, ist das oft noch machbar, für eine wirklich alte Katze nicht mehr. Wichtig zu wissen und selten offen kommuniziert: Ab dem zehnten Lebensjahr senkt Dalma den Erstattungssatz bei Krankheit jährlich um fünf Prozent. Aus 100 Prozent Erstattung werden mit elf also 95, mit zwölf 90 und so weiter. Der Schutz bleibt bestehen, Ihr Eigenanteil wächst aber mit jedem Jahr.

Die Krankenversicherung beginnt bei 15,99 Euro im Monat, der reine OP-Schutz bei 7,99 Euro. Die Erstattungsquote legen Sie in Zehnerschritten zwischen 60 und 100 Prozent selbst fest, und die Auszahlung erfolgt nach Angaben des Anbieters meist binnen 48 Stunden.

Dalma: flexibler Schutz mit frei wählbarer Erstattung Dalma nimmt Katzen bis zum neunten Geburtstag auf und lässt Sie die Erstattungsquote zwischen 60 und 100 Prozent selbst festlegen. Beitrag und Bedingungen prüfen Sie in wenigen Minuten. Jetzt Beitrag berechnen →

Agila: Aufnahme bis zum zehnten Lebensjahr

Agila zieht die Grenze für Katzen später als die meisten: Neu aufgenommen werden Katzen bis zum zehnten Lebensjahr, danach bleibt der Schutz lebenslang bestehen. Damit liegt Agila beim Aufnahmealter zwischen Dalma und dem grenzenlosen Lassie und ist für eine Katze im gehobenen Seniorenalter oft noch eine echte Option. Agila trägt das Risiko als eigener Versicherer und rechnet zu etablierten Konditionen ab.

Was bei Agila oft übersehen wird: Ab dem fünften Geburtstag Ihrer Katze deckelt der Versicherer die Erstattung auf höchstens 80 Prozent. Für eine ältere Katze, die diese Grenze längst überschritten hat, bedeutet das einen festen Eigenanteil von zwanzig Prozent je Rechnung, den Sie einkalkulieren müssen. Den konkreten Beitrag ermitteln Sie direkt beim Anbieter, weil er stark nach Rasse und Alter schwankt.

Agila: Aufnahme bis zum zehnten Lebensjahr Neuaufnahme für Katzen bis zehn Jahre und danach lebenslanger Schutz, ab dem fünften Geburtstag mit auf 80 Prozent gedeckelter Erstattung. Konditionen direkt beim Anbieter prüfen. Jetzt Beitrag berechnen →

Bis zu welchem Alter nimmt welcher Anbieter die Katze auf?

Das Höchsteintrittsalter ist bei einer alten Katze die erste Hürde, und es unterscheidet sich stärker, als die Werbung vermuten lässt. Die Stiftung Warentest weist in ihren Tests zu Tierkrankenversicherungen darauf hin, dass die Altersgrenzen und Beitragsstaffeln der Anbieter weit auseinandergehen. Diese Übersicht zeigt, wo die gängigen Anbieter für die Katze die Grenze ziehen:

Anbieter Neuaufnahme bis Lassie keine Altersgrenze Dalma bis zum 9. Geburtstag Agila bis zum 10. Lebensjahr Barmenia bis zum 6. Geburtstag HanseMerkur bis 8 Jahre (mit Selbstbeteiligung), 5 Jahre (ohne); Beitrag steigt mit dem Alter

Zwei Muster fallen auf. Anbieter wie Barmenia kappen früh, oft schon mit sechs Jahren, weil das Krankheitsrisiko danach steil steigt. Andere nehmen später oder gar nicht begrenzt auf, verlagern das Risiko dann aber in die Bedingungen, etwa über den sinkenden Erstattungssatz bei Dalma. Ein wichtiger Trost bleibt: Wer seine Katze rechtzeitig vor der Grenze versichert, behält den Schutz meist lebenslang, auch wenn sie später weit über dem Aufnahmealter liegt. Die Grenze gilt für den Neuabschluss, nicht für den Bestand.

Was der Schutz für eine alte Katze abdeckt, und was nicht mehr

Hier hilft nur Ehrlichkeit: Je älter die Katze, desto teurer und schwieriger wird die Versicherung, und das aus einem nachvollziehbaren Grund. Was bei Abschluss bereits bekannt ist, gilt als Vorerkrankung und ist praktisch immer vom Schutz ausgeschlossen. Hat Ihre Katze mit elf schon eine beginnende Niereninsuffizienz, zahlt keine neu abgeschlossene Katzenkrankenversicherung für deren Behandlung. Versichert sind nur Erkrankungen, die nach dem Abschluss und nach Ablauf der Wartezeit neu auftreten.

Hinzu kommt die Wartezeit. In den ersten Wochen nach Abschluss zahlt die Versicherung auch für neu auftretende Erkrankungen noch nicht, bei bestimmten Diagnosen sogar erst nach Monaten. Bei einem alten Tier, dessen Gesundheit schneller kippen kann, zählt deshalb jeder Tag, den Sie früher abschließen.

Daraus folgt die eigentliche Logik: Eine Versicherung für eine alte Katze lohnt sich vor allem für die Leiden, die noch kommen, nicht für die, die schon da sind. Je gesünder die Katze zum Abschlusszeitpunkt, desto mehr bringt der Schutz. Wer bis zur ersten Diagnose wartet, verschenkt genau den Teil, der sich rechnet. Deshalb ist der frühe Abschluss auch bei einer noch fitten Seniorin die klügere Entscheidung. Soll der Schutz zudem sofort greifen, lohnt der Blick auf eine Katzenversicherung ohne Wartezeit.

Womit ältere Katzen zum Tierarzt kommen

Warum sich die Frage überhaupt lohnt, zeigt der Blick auf die typischen Alterserkrankungen der Katze. Sie enden selten in einer einzelnen großen Operation, sondern ziehen sich als Dauerthema über Jahre, und genau das summiert sich.

Chronische Niereninsuffizienz: die häufigste Alterserkrankung der Katze. Die Diagnostik mit Ultraschall und Blutbild kostet je Termin 150 bis 400 Euro, dazu kommt eine lebenslange Therapie mit Spezialfutter, Medikamenten und regelmäßigen Kontrollen.

Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose): tritt bei älteren Katzen häufig auf und verlangt dauerhafte Medikation oder eine spezielle Behandlung samt regelmäßiger Blutkontrollen.

Zahnsanierung: Zahnstein, Resorptionsläsionen und Extraktionen unter Narkose summieren sich beim Seniortier schnell auf 400 bis 800 Euro pro Eingriff.

Tumorentfernung: eine Operation samt Diagnostik liegt je nach Befund zwischen 240 und 1.800 Euro, mit anschließender Behandlung auch darüber.

Diese Beträge treffen selten einzeln ein. Eine zwölfjährige Katze mit Nierenproblem und saniertem Gebiss kommt über zwei, drei Jahre leicht in den vierstelligen Bereich. Dass Tierarztrechnungen im Alter zusätzlich steigen, liegt auch an der Gebührenordnung für Tierärzte: Im Notdienst ist laut Bundestierärztekammer der vierfache Regelsatz zulässig, und akute Zwischenfälle häufen sich beim alten Tier.

Lohnt sich die Versicherung für eine alte Katze überhaupt?

Die ehrliche Antwort hängt an zwei Dingen: dem Gesundheitszustand Ihrer Katze und dem Anbieter, der sie noch nimmt. Ist die Katze für ihr Alter fit und findet sich ein Tarif ohne strenge Altersgrenze, lohnt sich der Abschluss meist, weil eine einzige ernste Diagnose die Beiträge vieler Jahre übersteigt. Ein stationärer Aufenthalt wegen eines akuten Nierenschubs oder eine Zahnsanierung unter Narkose kann mehrere Hundert Euro kosten und liegt damit oft schon beim ersten Termin über dem, was der Tarif in einem ganzen Jahr an Beitrag verlangt. Steckt die Katze dagegen schon voller Vorerkrankungen, bringt eine neue Krankenversicherung wenig, weil genau diese Leiden ausgeschlossen bleiben.

Für diesen Fall ist oft ein reiner OP-Schutz für die Katze die sinnvollere Wahl: Er kostet weniger und sichert das eine teure Risiko, den großen chirurgischen Eingriff, der auch eine alte Katze noch treffen kann. Bei Lassie lässt sich dieser OP-Schutz ohne Altersgrenze abschließen. Wer mehrere Tarife nebeneinanderlegen will, findet die Optionen im Tierversicherungsvergleich. Einen Gesamtüberblick über den Schutz für Seniortiere bietet unser Ratgeber zu älteren Haustieren.

Häufige Fragen zur Katzenversicherung für ältere Katzen

Bis zu welchem Alter kann ich meine Katze versichern?

Das hängt stark vom Anbieter ab. Barmenia nimmt Katzen nur bis zum sechsten Geburtstag auf, Dalma bis kurz vor neun Jahren, Agila bis zum zehnten Lebensjahr. Lassie zieht als einer der wenigen gar keine Altersgrenze und versichert auch eine zwölf- oder fünfzehnjährige Katze, sofern sie zum Abschluss gesund ist. Der frühe Abschluss lohnt fast immer, weil der Schutz danach meist lebenslang gilt.

Welche Versicherung nimmt eine ältere Katze noch auf?

Ohne feste Altersobergrenze arbeitet vor allem Lassie, das auch Senioren aufnimmt. Agila nimmt Katzen bis zum zehnten Lebensjahr neu auf und versichert sie danach lebenslang, begrenzt die Erstattung ab dem fünften Geburtstag aber auf höchstens 80 Prozent. Dalma nimmt bis zum neunten Geburtstag auf, senkt danach aber ab dem zehnten Lebensjahr die Erstattung jährlich um fünf Prozent.

Was kostet eine Versicherung für eine 12-jährige Katze?

Einen festen Preis gibt es nicht, weil der Beitrag mit dem Alter deutlich steigt. Die Einstiegsbeiträge der Anbieter, etwa ab 15,99 Euro für die Krankenversicherung bei Dalma oder ab 7,99 Euro für den reinen OP-Schutz, gelten für junge, gesunde Tiere. Für eine Zwölfjährige liegt der Beitrag spürbar höher, und der Online-Rechner bestimmt die konkrete Summe. Wichtiger als der Preis ist in dem Alter oft die Frage, wer überhaupt noch aufnimmt.

Werden Vorerkrankungen bei einer alten Katze mitversichert?

Nein. Eine bereits diagnostizierte Niereninsuffizienz oder Schilddrüsenüberfunktion gilt als Vorerkrankung und bleibt bei jedem Anbieter vom Schutz ausgeschlossen, rückwirkend versichern lässt sich nichts. Gedeckt sind allein die Leiden, die nach Abschluss und nach Ablauf der Wartezeit neu auftreten. Genau deshalb entscheidet der frühe Abschluss, solange die Katze noch gesund ist, über den ganzen Wert der Police.