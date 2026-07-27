Eine Katzenversicherung ohne Wartezeit klingt nach Schutz ab der ersten Minute. Bei den meisten Anbietern meint der Begriff aber nur den Unfallschutz, während Krankheiten weiterhin eine Frist mitbringen. Wer das nicht weiß, schließt im guten Glauben ab und steht bei der ersten Zahn- oder Nierendiagnose trotzdem allein da. Entscheidend ist deshalb nicht das Werbeversprechen auf der Startseite, sondern die Frage, wofür die Frist tatsächlich entfällt und wie kurz die Krankheitswartezeit beim jeweiligen Anbieter ausfällt. Die drei Tarife unten kommen dem echten Sofortschutz für Katzen am nächsten, jeder auf seine eigene Weise.

Katzenversicherung ohne Wartezeit: unsere Empfehlungen

Vollständig wartefrei ist kein Krankenschutz, aber drei Anbieter kommen dem Ziel deutlich näher als der Rest: einer über die kürzeste Krankheitsfrist, einer über den nahtlosen Anschluss an einen Vorvertrag und einer als ehrlicher Maßstab dafür, was Sofortschutz realistisch bedeutet. Welcher zu Ihnen passt, hängt davon ab, ob Sie neu einsteigen, wechseln oder vor allem auf den Beitrag schauen.

Dalma: die kürzeste Krankheitsfrist im Vergleich

Wer die Wartezeit bei Krankheit so kurz wie möglich halten will, kommt an Dalma kaum vorbei. Chirurgische Eingriffe sind schon nach 14 Tagen abgedeckt, das ist die knappste Krankheitsfrist unter den hier empfohlenen Tarifen; für sonstige Heilbehandlungen gelten 30 Tage, bei einem Unfall greift der Schutz nach zwei Tagen. Das Vorsorgebudget von 100 Euro steht sogar ganz ohne Wartezeit ab dem ersten Tag bereit, sodass eine Impfung oder eine erste Routineuntersuchung sofort abgerechnet werden kann.

Die Erstattungsquote wählen Sie selbst, je nach Budget zwischen 60 und 100 Prozent, und Auszahlungen laufen in der Regel innerhalb von 48 Stunden. Die Katzen-Krankenversicherung beginnt bei 15,99 Euro im Monat, der reine OP-Schutz bei 7,99 Euro. Aufgenommen werden Katzen bis zu einem Alter von neun Jahren.

Lassie: Wartezeit entfällt beim nahtlosen Anschluss

Bringen Sie bereits eine lückenlose Vorversicherung mit, spielt Lassie seine eigentliche Stärke aus: Die Wartezeit kann dann komplett entfallen, sodass der neue Schutz ohne einen ungedeckten Tag an den alten Vertrag anschließt. Denselben Weg öffnet ein tierärztliches Gesundheitszeugnis, wenn Sie ein junges Kitten versichern. Regulär gelten null Tage für Vorsorge und Telemedizin, zwei Tage bei Unfall und 30 Tage bei Krankheit.

Eine Altersgrenze beim Abschluss gibt es nicht, was Lassie auch für eine schon betagte Katze interessant macht. Die Selbstbeteiligung stellen Sie auf 0, 20 oder 40 Prozent ein; bei null Prozent erstattet der Tarif die vollen Kosten. Vom TÜV gibt es die Note sehr gut. Einen Beitrag von der Stange sucht man bei Lassie vergeblich: Rasse, Alter und der gewählte Leistungsumfang bestimmen den Preis, den Sie erst im Online-Rechner sehen, als grobe Orientierung kursieren Werte ab rund 6 Euro im Monat.

Lassie: nahtloser Übergang ohne neue Wartezeit Bei lückenloser Vorversicherung entfällt die Wartezeit ganz. Dazu freie Tierarztwahl, keine Altersgrenze und eine wählbare Erstattung bis 100 Prozent. Beitrag jetzt im Rechner ermitteln. Jetzt Beitrag berechnen →

HanseMerkur: der ehrliche Maßstab für Sofortschutz

HanseMerkur führt die Suchergebnisse zu diesem Thema an und eignet sich gut, um zu sehen, was Sofortschutz realistisch bedeutet. Der sofortige Schutz gilt hier ausdrücklich nur bei Unfall; für Krankheiten bleibt je nach Tarif eine Frist von einer Woche bis zu einem Monat, für Fehlentwicklungen und Prothesen zwölf Monate. Im Katzen-OP-Tarif Best etwa greift der Krankheitsschutz nach einer Woche, im Premium-Krankenschutz nach einem Monat.

Der Einstieg liegt bei 4,32 Euro im Monat, im OP-Tarif Komfort mit 500 Euro Selbstbeteiligung für eine Wohnungskatze. Das ist ein reiner OP-Beitrag und lässt sich deshalb nicht eins zu eins gegen einen Vollschutz wie den von Dalma rechnen; als günstigster Sofortschutz bei Unfall taugt er hier aber als Maßstab. Der Beitrag steigt allerdings mit dem Alter der Katze, ein lebenslang stabiler Preis ist es nicht.

Was eine Katzenversicherung ohne Wartezeit wirklich abdeckt

Die Wartezeit ist der Zeitraum nach Vertragsbeginn, in dem der Schutz noch nicht greift. Das Versprechen „ohne Wartezeit“ bezieht sich bei fast allen Anbietern ausschließlich auf Unfälle: Wird Ihre Katze angefahren oder stürzt aus dem Fenster, zahlt die Versicherung sofort. Für Krankheiten dagegen bleibt fast überall eine Frist bestehen, und dazu gehören genau die häufigen, teuren Fälle wie Zahnerkrankungen, eine Niereninsuffizienz oder ein Tumor.

Ein Katzenschutz, der auch Krankheiten vom ersten Tag an voll übernimmt, existiert kaum und ist, wo es ihn gibt, an Bedingungen geknüpft. Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass Wartezeiten bei Tierkrankenversicherungen die Regel sind und bereits bestehende Erkrankungen grundsätzlich ausgeschlossen bleiben. Wer also erst nach der Diagnose an einen Abschluss denkt, kommt für den akuten Fall fast immer zu spät. Das gilt übrigens artübergreifend: Die Wartezeit bei Hund und Katze folgt derselben Logik. Genau deshalb lohnt es sich, den Sofortschutz-Begriff auseinanderzunehmen, statt ihm blind zu vertrauen.

Der Wartezeit-Split: Unfall, Krankheit und Spezialdiagnosen

Der ehrliche Vergleich beginnt nicht beim Monatsbeitrag, sondern bei drei getrennten Fristen: für Unfälle, für allgemeine Krankheiten und für bestimmte Spezialdiagnosen wie Erbkrankheiten oder Zahnleiden. Genau diese Aufteilung verschweigen die meisten Werbeseiten, obwohl sie über den wahren Wert eines Tarifs entscheidet.

Anbieter Unfall Krankheit Spezialdiagnosen Dalma 2 Tage 14 Tage (OP) / 30 Tage (Heilbehandlung) HD, ED und Zahn (FORL, Gingivitis): 12 Monate; Patellaluxation: 18 Monate Lassie 2 Tage 30 Tage bestimmte Diagnosen: 18 Monate; entfällt bei lückenloser Vorversicherung HanseMerkur keine 1 Woche bis 1 Monat (je Tarif) Fehlentwicklungen und Prothesen: 12 Monate

Zwei Dinge fallen sofort auf. Erstens ist der Unfallschutz überall sofort oder nahezu sofort da, das ist der Teil, den „ohne Wartezeit“ tatsächlich meint. Zweitens ziehen sich die Fristen für Erbkrankheiten und Zahnleiden über viele Monate, und das trifft besonders Rassekatzen mit bekannter Veranlagung. Die Stiftung Warentest hält in ihren Untersuchungen zur Tierkrankenversicherung fest, dass sich diese Fristen von Anbieter zu Anbieter deutlich unterscheiden. Ein Blick allein auf das Wort „Sofortschutz“ reicht deshalb nicht.

Der einzige echte Weg zu Sofortschutz bei Krankheit

Wenn „ohne Wartezeit“ bei Krankheit fast nie hält, wie kommen Sie dann an einen Schutz, der wirklich ab Tag eins zahlt? Über den nahtlosen Anschluss. War Ihre Katze zuvor lückenlos krankenversichert, rechnen Anbieter wie Lassie die bereits zurückgelegte Zeit an und verzichten auf eine neue Wartezeit. Der Schutz geht dann ohne einen einzigen ungedeckten Tag über, und genau das ist der Punkt, an dem aus „ohne Wartezeit“ echte Sofortleistung wird.

Zwei Bedingungen sind wichtig. Die Vorversicherung muss wirklich lückenlos sein, ein Monat Pause reicht schon, um den Vorteil zu verlieren. Damit die Wartezeit ganz entfällt, muss der vergleichbare Vorschutz zudem mindestens zwölf Monate bestanden haben. Und Sie sollten den alten Vertrag erst kündigen, wenn der neue steht. Für ein junges Kitten funktioniert der Weg auch über ein tierärztliches Gesundheitszeugnis. Weil Lassie keine Altersgrenze setzt, bleibt dieser Anschluss selbst dann offen, wenn Ihre Katze schon älter ist; wie sich eine Versicherung für eine betagte Katze rechnet, lesen Sie auf unserer Seite zur Katzenversicherung für ältere Katzen. Wer dagegen komplett ohne Vorschutz startet, muss die reguläre Frist abwarten, und dann zählt jede eingesparte Woche.

Nicht nur die Frist entscheidet über den passenden Tarif

So wichtig die Wartezeit ist, allein sagt sie wenig über die Qualität eines Tarifs. Ein Anbieter, der offensiv mit Sofortschutz wirbt, kann an anderer Stelle sparen, und dann zahlen Sie im Ernstfall trotzdem drauf. Fünf Punkte gehören deshalb immer mit auf den Prüfstand.

Erstattungsquote: Sie bestimmt, welchen Anteil der Rechnung die Versicherung übernimmt, üblich sind 80 bis 100 Prozent, einzelne Anbieter fangen niedriger an. Bei 80 Prozent bleiben bei einer 2.000-Euro-Operation 400 Euro an Ihnen hängen. Dalma lässt Sie zwischen 60 und 100 Prozent frei wählen, Lassie bis 100 Prozent.

Jahreshöchstleistung: Manche Tarife deckeln die Erstattung pro Jahr. Bei einer Katze mit chronischem Nierenleiden ist ein niedriges Limit schneller erreicht, als man denkt.

Erstattung nach GOT-Satz: Tierärzte rechnen nach der Gebührenordnung für Tierärzte ab, im Notdienst bis zum vierfachen Satz. Nur ein Tarif, der diesen vierfachen Satz mitträgt, fängt eine nächtliche Notfall-Operation vollständig auf.

Höchsteintrittsalter: Viele Anbieter nehmen Katzen nur bis sieben oder neun Jahre auf. Dalma zieht die Grenze bei neun Jahren, Lassie verzichtet ganz darauf.

Freie Tierarztwahl: Ein guter Tarif schreibt Ihnen keine Klinik vor. Alle drei Empfehlungen oben lassen Ihnen die Wahl.

Rechnen Sie den Monatsbeitrag also immer gegen das, was im Schadensfall auf Sie zukommt. Der niedrigste Preis mit kurzer Wartezeit nützt wenig, wenn die Erstattung im Fall der Fälle gedeckelt ist oder nur einen Teil der Notdienstrechnung abdeckt.

Was Sie in der Wartezeit selbst tragen

Die Wartezeit ist kein theoretisches Detail, sondern eine Phase mit echtem finanziellen Risiko. Fällt eine Diagnose in dieses Fenster, zahlen Sie die Behandlung komplett aus eigener Tasche. Bei Katzen sind das keine Kleinbeträge:

Zahnsanierung mit Röntgen und Narkose: schnell 500 Euro und mehr, eine einzelne Extraktion allein 10 bis 40 Euro.

Entfernung eines verschluckten Fremdkörpers: 500 bis 2.000 Euro, je nach Lage und Aufwand.

Tumor-Operation: 240 bis 1.800 Euro, abhängig von Größe und Nachsorge.

Ein Beispiel: Zeigt Ihre Katze zehn Tage nach Abschluss plötzlich Zahnschmerzen und braucht eine Sanierung für 600 Euro, fällt das mitten in die 30-Tage-Frist für Krankheiten, und Sie zahlen die volle Summe selbst. Genau solche Fälle machen den Unterschied zwischen den Anbietern greifbar: Bei Dalma wäre eine notwendige Operation nach 14 Tagen bereits gedeckt, bei einem Anbieter mit voller Krankheitsfrist nicht.

Gerade Zahnerkrankungen und die im Alter häufigen Organleiden tauchen selten am ersten Tag auf, sondern oft genau dann, wenn ein frisch abgeschlossener Vertrag noch in der Krankheitsfrist steckt. Einen Überblick über typische Beschwerden und ihre Kosten geben wir auf der Seite zu den häufigsten Katzenkrankheiten. Wer die laufende Behandlung planbar auslagern will, statt für jede Rechnung selbst geradezustehen, ist bei einer vollen Katzenkrankenversicherung besser aufgehoben als bei einem reinen Unfalltarif. Geht es Ihnen nur um die teuren Eingriffe, ist eine Katzen-OP-Versicherung die günstigere Zwischenlösung. Einen breiteren Tarifüberblick über alle Anbieter finden Sie in unserem Tierversicherungsvergleich.

Wenn Ihre Katze schon eine Vorerkrankung hat

Was passiert, wenn Ihre Katze bereits eine Diagnose hat, etwa eine beginnende Niereninsuffizienz? Dann hilft keine Wartezeit-Regelung mehr, denn Vorerkrankungen sind vom Schutz ausgeschlossen, und zwar dauerhaft. Rückwirkend lässt sich nichts versichern. Das heißt aber nicht, dass sich ein Abschluss nicht mehr lohnt. Neue, von der Vorerkrankung unabhängige Krankheiten bleiben versicherbar. Eine nierenkranke Katze kann sich später trotzdem ein Bein brechen oder einen Tumor entwickeln, der mit der Niere nichts zu tun hat, und dafür zahlt die Versicherung.

Prüfen Sie im Zweifel genau, wie der Anbieter Vorerkrankungen definiert. Manche schließen nur die konkrete Diagnose aus, andere ein ganzes Krankheitsfeld. Und der wichtigste Rat bleibt: Schließen Sie ab, solange Ihre Katze gesund ist. Jede weitere Diagnose verkleinert den Kreis dessen, was sich überhaupt noch absichern lässt.

Häufige Fragen zur Katzenversicherung ohne Wartezeit

Gibt es eine Katzenversicherung ohne Wartezeit?

Für Unfälle ja, für Krankheiten praktisch nein. Nahezu alle Anbieter leisten bei Unfällen sofort oder nach wenigen Tagen, behalten für Krankheiten aber eine Frist von einer Woche bis zu 18 Monaten. Vollständig wartefrei bei Krankheit wird der Schutz nur über eine lückenlose Vorversicherung, etwa bei Lassie.

Wie lang ist die Wartezeit bei Katzenversicherungen?

Üblich sind 30 Tage bei allgemeiner Krankheit und wenige Tage oder keine bei Unfall. Dalma verkürzt die Frist für Operationen auf 14 Tage. Für Erbkrankheiten und Zahnleiden strecken die Anbieter die Wartezeit auf 12 bis 18 Monate, das ist der wichtigste Unterschied zwischen den Tarifen.

Kann man eine Katzenversicherung rückwirkend abschließen?

Nein. Ein Vertrag wirkt immer ab dem vereinbarten Beginn in der Zukunft, niemals für einen bereits eingetretenen Fall. Eine Erkrankung, die vor Abschluss bekannt war, gilt als Vorerkrankung und bleibt dauerhaft ausgeschlossen. Deshalb lohnt sich der Abschluss, solange die Katze gesund ist.

Warum gibt es überhaupt eine Wartezeit?

Ohne Frist könnte man den Vertrag erst nach der Diagnose abschließen und sofort eine teure Behandlung abrechnen. Die Wartezeit verhindert genau diesen Missbrauch und hält damit die Beiträge für alle Versicherten stabil. Beim Unfallschutz, der sich nicht planen lässt, verzichten viele Anbieter deshalb ganz auf sie.