Zwei Katzen im Haushalt bedeuten selten die doppelte Rechnung, aber fast immer zwei Verträge. Wer beide absichern will, stößt schnell auf eine Frage, die selbst Vergleichsportale unterschiedlich beantworten: Bekommt man für die zweite Katze überhaupt einen Rabatt? Die ehrliche Antwort hängt vom Anbieter ab, und genau hier lohnt der genaue Blick. Entscheidend ist nicht ein gemeinsamer Tarif für beide Tiere, sondern der Mehrtier-Rabatt auf zwei getrennte Policen. Wer diesen Nachlass gewährt und wer nicht, klärt dieser Vergleich Anbieter für Anbieter, bevor Sie sich festlegen.

Diese Anbieter passen für einen Zwei-Katzen-Haushalt

Für zwei Katzen zählt vor allem eines: Gibt es den Mehrtier-Rabatt wirklich, und lässt sich jede Katze nach ihrem eigenen Bedarf absichern? Die folgenden drei Anbieter decken genau diese beiden Fälle ab, angeführt von dem Anbieter, der Rabatt, freie Tarifwahl aus OP-Schutz und Vollschutz und den Verzicht auf ein Höchstalter am rundesten kombiniert.

Lassie: 10 Prozent günstiger ab der zweiten Katze

Lassie ist der ausgewogenste Rundum-Pick für zwei Katzen. Es gibt 10 Prozent Rabatt je weiterer Katze, und zwar genau auf die zweite getrennte Police, um die es hier geht. Vor allem aber können Sie pro Tier zwischen reinem OP-Schutz und Vollschutz wählen, was praktisch ist, wenn eine Katze jung und robust ist und die andere schon Vorsorge braucht.

Eine feste Altersgrenze für den Abschluss gibt es nicht, die Tierarztwahl bleibt frei und beide Verträge verwalten Sie in einer App. Einen öffentlichen Fixpreis nennt Lassie nicht, den konkreten Beitrag für beide Katzen ermitteln Sie individuell über den Online-Rechner.

Santevet: der zweite Anbieter mit bestätigten 10 Prozent

Santevet gewährt ebenfalls einen Nachlass von 10 Prozent je weiterem Tier. Der Versicherer hat einen eigenen Ratgeber speziell für Mehrkatzen-Haushalte und rankt für genau dieses Thema, ist also ein direkter und ernstzunehmender Ansprechpartner, wenn Sie zwei Katzen absichern wollen. Wenn Sie ohnehin schon eine Katze bei Santevet versichert haben, ist der Rabatt für die zweite ein starkes Argument, beim selben Anbieter zu bleiben.

Dalma: jede Katze nach ihrem eigenen Bedarf absichern

Dalma vereint zwei Vorteile, die für einen Zwei-Katzen-Haushalt selten so zusammenfallen. Erstens der Rabatt: Wer mehr als ein Tier versichert, bekommt einen Rudel-Rabatt von 15 Prozent auf die günstigere Police, automatisch und ohne Antrag, egal ob OP-Schutz oder Vollschutz. Das ist der höchste Nachlass in diesem Vergleich, deutlich über den 10 Prozent bei Lassie und Santevet.

Zweitens die Flexibilität pro Tier: Im Tarifbaukasten wählen Sie die Erstattungsquote frei zwischen 60 und 100 Prozent, und zwar für jede Katze einzeln. Das lohnt sich, wenn Ihre beiden Katzen unterschiedlichen Bedarf haben, für die junge, gesunde Katze reicht vielleicht eine niedrigere Quote, für die ältere mit ersten Wehwehchen wählen Sie 100 Prozent. Der reine OP-Schutz startet bei rund 8 Euro im Monat, der Vollschutz bei etwa 15,99 Euro, erstattet wird innerhalb von 48 Stunden.

Kann man zwei Katzen zusammen versichern?

In der Regel nicht in einem einzigen Vertrag. Jede Katze wird als eigener Vertrag geführt, weil Beitrag und Risiko individuell nach Alter, Rasse und Gesundheitszustand berechnet werden. Eine sechs Jahre alte Perserkatze und ein junger Freigänger-Kater kosten unterschiedlich viel, und diese Kalkulation lässt sich nicht in eine kombinierte Police pressen.

Der Spareffekt entsteht deshalb nicht durch Bündelung, sondern über den sogenannten Mehrtier-Rabatt: Manche Anbieter senken den Beitrag für jedes weitere versicherte Tier, um 10 bis 15 Prozent. Der zweite Vorteil ist organisatorischer Natur. Beide Verträge laufen beim selben Versicherer, Sie haben einen Ansprechpartner, eine App und einen Prozess für beide Katzen, statt zwei getrennte Anbieter mit zwei Kündigungsfristen zu jonglieren. Auf diese zwei Punkte, den Rabatt und die gebündelte Verwaltung, kommt es bei einem Zwei-Katzen-Haushalt an.

Wer gibt für zwei Katzen wirklich Rabatt?

Hier widersprechen sich die Anbieter offen, und deshalb ist diese Frage der Kern der Entscheidung. Ein Teil des Marktes sagt, einen Mehrtier-Rabatt gebe es schlicht nicht, weil jede Katze ohnehin ihren eigenen Vertrag brauche. Andere Anbieter belohnen genau diesen zweiten Vertrag mit einem Nachlass. Beides stimmt, es kommt nur darauf an, bei wem Sie abschließen.

Anbieter Mehrtier-Rabatt Was das für zwei Katzen heißt Lassie 10 % je weiterer Katze Zweite Police wird direkt günstiger, OP-Schutz und Vollschutz wählbar Santevet 10 % je weiterem Tier Bestätigter Nachlass, eigener Mehrkatzen-Tarif Dalma 15 % Rudel-Rabatt (höchster Nachlass im Vergleich) Automatisch auf die günstigere Police, plus freie Erstattungsquote pro Katze HanseMerkur Kein kombinierter Rabatt Jede Katze eigener Vertrag, Vorteil nur der einheitliche Ansprechpartner

HanseMerkur ist dabei kein schlechter Anbieter, sondern nur ehrlich in einem anderen Punkt: Dort teilt man offen mit, dass es keine kombinierte Police und keinen automatischen Preisnachlass für die zweite Katze gibt. Der Mehrwert liegt allein darin, beide Verträge unter einem Dach zu haben. Wer gezielt beim Beitrag sparen will, vergleicht die Anbieter mit Nachlass: Dalma mit 15 Prozent auf die günstigere Police, Lassie und Santevet mit je 10 Prozent. Wer Wert auf einen einzigen Ansprechpartner legt und der Rabatt zweitrangig ist, für den kommen alle vier infrage.

Was kostet die Absicherung von zwei Katzen?

Rechnen Sie grob mit dem Doppelten einer einzelnen Police, gemindert um den Rabatt, falls Ihr Anbieter einen gewährt. Die Einstiegsbeiträge pro Katze bewegen sich je nach Umfang in dieser Spanne:

Reiner OP-Schutz: ab 4,32 Euro im Monat (HanseMerkur) bis rund 8 Euro im Monat (Dalma) pro Katze.

Vollschutz beziehungsweise Krankenversicherung: eher 16 bis 28 Euro im Monat pro Katze, abhängig von Anbieter, Alter und Rasse.

Für zwei Katzen im günstigen OP-Schutz sind das also etwa 9 bis 16 Euro monatlich, für zweimal Vollschutz schnell 32 bis 56 Euro. Mit einem Mehrtier-Rabatt von 10 bis 15 Prozent auf die zweite Police, je nach Anbieter, sparen Sie je nach Tarif ein paar Euro im Monat, über die Jahre summiert sich das. Einen Überblick über weitere Tarife liefert unser Tierversicherungsvergleich.

Warum sich der Schutz überhaupt lohnt, zeigt ein Blick auf die Rechnungen, die bei Katzen anfallen können. Eine Zahnbehandlung mit Röntgen und Mehrfachextraktion landet inklusive Narkose schnell bei 500 Euro oder mehr. Eine Fremdkörper-Operation, etwa wenn eine Katze etwas Ungenießbares verschluckt, kostet je nach Aufwand 500 bis 2.000 Euro. Eine Tumor-Operation reicht je nach Befund von etwa 240 bis 1.800 Euro. Kommt so ein Fall bei beiden Katzen im selben Jahr, ist das Budget einer Familie schnell überfordert. Genau dieses doppelte Risiko ist der eigentliche Grund, warum ein Zwei-Katzen-Haushalt eher versichert sein sollte als ein Ein-Katzen-Haushalt, nicht weniger. Wie diese und andere Katzenkrankheiten typischerweise verlaufen und was sie kosten, zeigt unser separater Ratgeber dazu.

Braucht die zweite Katze wirklich eine eigene Police?

Ja, und das ist kein Nachteil, sondern der Normalfall. Weil jede Katze einzeln kalkuliert wird, zahlen Sie für die junge gesunde Katze nicht den höheren Beitrag mit, den die ältere verursacht. Zwei getrennte Verträge geben Ihnen außerdem die Freiheit, jede Katze passend abzusichern: die eine mit reinem OP-Schutz, die andere mit Vollschutz, falls sie chronisch krank oder anfälliger ist. Das gilt genauso, wenn eine der beiden Katzen eine reine Wohnungskatze ist und die andere Freigang hat, denn beide Risikoprofile lassen sich in getrennten Policen unterschiedlich absichern. In einer gebündelten Police wäre das nicht möglich.

Der Aufwand hält sich in Grenzen, wenn Sie beide Verträge beim selben Anbieter abschließen. Dann bleibt es bei einem Ansprechpartner, einer Abrechnung und einer App für beide Tiere. Worauf Sie beim Abschluss achten sollten:

Wartezeit: Der Schutz greift bei Krankheiten meist erst nach einer Frist von rund 30 Tagen, bei Unfällen oft sofort. Für bestimmte Diagnosen können längere Wartezeiten gelten. Schließen Sie früh ab, nicht erst, wenn eine Katze bereits Symptome zeigt.

Selbstbeteiligung: Ein Eigenanteil je Rechnung senkt den Monatsbeitrag, kostet Sie im Schadensfall aber bares Geld, und zwar bei jeder der beiden Katzen einzeln.

Erstattungsquote: Sie legt fest, welchen Anteil der Tierarztrechnung Sie zurückbekommen, üblich sind 60 bis 100 Prozent. Bei Dalma wählen Sie sie pro Katze getrennt.

OP-Schutz oder Vollschutz: Der reine OP-Schutz deckt nur Operationen und ist günstiger, der Vollschutz übernimmt auch Behandlungen, Medikamente und Vorsorge. Diese Entscheidung müssen Sie nicht für beide Katzen gleich treffen.

Vorerkrankungen: Bereits bestehende Leiden sind bei fast allen Anbietern vom Schutz ausgeschlossen. Je jünger die Katze beim Abschluss, desto vollständiger der Schutz.

Häufige Fragen zur Versicherung von zwei Katzen

Bekomme ich für die zweite Katze automatisch einen Rabatt?

Nein, das hängt vom Anbieter ab. Dalma gewährt sogar den höchsten Rabatt im Vergleich, 15 Prozent auf die günstigere Police, automatisch und ohne Antrag, zusätzlich zur frei wählbaren Erstattungsquote pro Katze. Lassie und Santevet gewähren 10 Prozent Nachlass je weiterem Tier, HanseMerkur gibt keinen kombinierten Rabatt. Wer sparen will, vergleicht gezielt die Anbieter mit Nachlass.

Kann ich zwei Katzen in einem einzigen Vertrag versichern?

In der Regel nicht. Jede Katze bekommt einen eigenen Vertrag, weil der Beitrag individuell nach Alter, Rasse und Gesundheit berechnet wird. Der Vorteil eines Anbieters für beide Katzen liegt im Mehrtier-Rabatt und in der gebündelten Verwaltung mit einem Ansprechpartner, nicht in einer gemeinsamen Police.

Lohnt sich eine eigene Police für die zweite Katze, wenn sie jung und gesund ist?

Gerade dann. Junge, gesunde Katzen bekommen den vollen Schutz ohne Ausschlüsse und zum niedrigsten Beitrag. Warten Sie, bis erste Beschwerden auftreten, gelten diese als Vorerkrankung und sind ausgeschlossen. Früh abgeschlossen ist die zweite Police am günstigsten und am umfassendsten.

Was ist günstiger, zweimal OP-Schutz oder zweimal Vollschutz?

Zweimal reiner OP-Schutz ist deutlich günstiger, ab etwa 9 bis 16 Euro monatlich für beide Katzen, deckt aber nur Operationen. Zweimal Vollschutz kostet eher 32 bis 56 Euro, übernimmt dafür auch Behandlungen, Medikamente und Vorsorge. Sie können die beiden Katzen auch unterschiedlich absichern.

Zählt der Mehrtier-Rabatt auch bei einem Hund und einer Katze?

Bei Lassie und Santevet gilt der Nachlass je weiterem versicherten Tier. Ob ein Hund und eine Katze im selben Haushalt zusammengezählt werden, unterscheidet sich je nach Anbieter. Prüfen Sie das im Zweifel direkt im Online-Rechner, dort wird der Rabatt beim Hinzufügen des zweiten Tieres sichtbar.

Fazit: zwei Verträge, ein Anbieter, der Rabatt entscheidet

Zwei Katzen versichern Sie fast immer über zwei getrennte Policen, den Unterschied macht der Mehrtier-Rabatt. Lassie führt den Vergleich als ausgewogener Rundum-Anbieter an, mit 10 Prozent Rabatt je weiterer Katze, freier Wahl aus OP-Schutz und Vollschutz und ohne Höchstalter. Den größten Nachlass gibt es bei Dalma, dessen Rudel-Rabatt von 15 Prozent auf die günstigere Police die 10 Prozent der Konkurrenz schlägt und dazu die Erstattungsquote pro Katze frei lässt. Santevet ist die spezialisierte Alternative mit ebenfalls 10 Prozent. Wer beim Beitrag sparen will, schließt beide Verträge dort ab, wo es den Rabatt tatsächlich gibt, und behält den Komfort eines einzigen Ansprechpartners.