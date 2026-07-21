Wer eine reine Wohnungskatze hält, hört den Rat schnell einmal: Versicherung? Braucht die doch nicht, die kommt ja nie raus. Kein Straßenverkehr, keine Revierkämpfe, keine Zecken aus dem Nachbargarten. Der Gedanke klingt logisch und geht trotzdem an der Sache vorbei. Ob sich eine Katzenversicherung lohnt, entscheidet nämlich nicht, wo Ihre Katze lebt, sondern was innerhalb der vier Wände mit ihr passiert. Genau dort lauern die teuren Fälle, die die meisten Halter nicht auf dem Schirm haben. Und genau danach richtet sich, welcher Tarif zu einer Stubenkatze wirklich passt und welcher sein Geld nicht wert ist.

Drei Tarife, die zu einer Wohnungskatze passen

Für eine reine Wohnungskatze zählen drei Dinge: keine Altersgrenze, damit auch eine ältere Katze noch versicherbar ist, ein bezahlbarer Einstieg und ein Anbieter, der Krankheits-OPs abdeckt und nicht nur Unfälle. An diesen Kriterien gemessen führen drei Tarife das Feld an.

Lassie: OP-Schutz und Vollschutz ohne Altersgrenze

Lassie bringt genau die Kombination mit, die eine Stubenkatze braucht. Es gibt einen reinen Operationsschutz und einen Vollschutz, beide ohne Höchsteintrittsalter, dazu freie Tierarztwahl und die komplette Verwaltung per App. Für Wohnungskatzen ist vor allem der OP-Tarif interessant: Er deckt die teuren Eingriffe wie eine Fremdkörper-OP ab, ohne dass Sie für Leistungen zahlen, die eine Katze ohne Freigang selten braucht. Wer später doch mehr will, etwa weil sich eine chronische Erkrankung wie Diabetes andeutet, wechselt in den Vollschutz mit Vorsorgebudget. Einen pauschalen Preis gibt es bei Lassie nicht: Alter, Rasse und der gewählte Schutzumfang bestimmen den Beitrag, den der Online-Rechner individuell ausweist. Wer mehrere Katzen versichert, bekommt 10 Prozent Rabatt je weiterem Tier.

HanseMerkur: eigener Tarif für Wohnungskatzen

HanseMerkur ist der einzige größere Anbieter, der Wohnungskatzen im Tarif ausdrücklich eigens ausweist, statt sie unter einem Einheitspreis mit Freigängern zusammenzufassen. Der Katzen-OP-Schutz startet in der Komfort-Variante mit 500 Euro Selbstbeteiligung bei 4,32 Euro im Monat und ist damit der niedrigste bestätigte Preis für eine Wohnungskatze in diesem Vergleich. Ab dem vierten Jahr gilt der Schutz lebenslang, ohne altersbedingte Beitragserhöhung, und Bausteine für Zahnbehandlung oder Assistance lassen sich dazubuchen. Als günstigste Preisreferenz für eine reine Wohnungskatze gehört der Tarif auf jede Vergleichsliste.

Barmenia: Testsieger mit Direktabrechnung

Für sicherheitsorientierte Erst-Halter, die eine unabhängige Bestätigung wollen, ist Barmenia die naheliegende Wahl. Der Katzen-OP-Schutz startet ab 14,84 Euro im Monat und leistet im Notdienst bis zum vierfachen GOT-Satz, deckt also auch die teuren Nacht- und Wochenendfälle. Der entscheidende Unterschied im Alltag: Barmenia rechnet im Ernstfall direkt mit der Tierarztpraxis ab, Sie müssen die Rechnung nicht vorstrecken. Stiftung Warentest bewertet den OP-Schutz mit Sehr gut (1,3), was gerade beim ersten Versicherungsabschluss ein solides Argument ist.

Warum eine Wohnungskatze nicht ohne Risiko lebt

Das Unfallrisiko draußen fällt bei einer reinen Wohnungskatze tatsächlich weg. Das Krankheits- und Operationsrisiko bleibt aber vollständig bestehen, und ein Teil davon ist bei Stubenkatzen sogar höher als bei Freigängern. Drei Punkte treffen genau diese Gruppe und erklären, warum die Tarife oben ihr Geld wert sind.

Pica-Syndrom: der Griff zu Dingen, die kein Futter sind

Beim Pica-Syndrom fressen Katzen zwanghaft ungenießbare Gegenstände: Wollfäden, Gummibänder, Schnüre, Teile von Zimmerpflanzen. Ausgelöst wird das Verhalten häufig durch Langeweile und Unterforderung, also genau die Bedingungen, unter denen eine Katze ohne Freigang leben kann. Bleibt ein verschluckter Gegenstand im Magen-Darm-Trakt stecken, hilft nur eine Fremdkörper-OP. Die kostet je nach Aufwand 500 bis 2.000 Euro, bei komplizierten oder stationären Fällen mehr, und allein die Bildgebung vorab schlägt oft mit über 150 Euro zu Buche. Das ist der klassische Fall, den kaum ein Halter mit dem Wort Wohnungskatze verbindet und der trotzdem überproportional oft bei genau dieser Gruppe auftritt.

Zahnprobleme durch fehlenden Abrieb

Freigänger nagen an Beute und rauem Material, Stubenkatzen kaum. Weniger natürlicher Zahnabrieb bedeutet mehr Zahnstein und ein höheres Risiko für Zahnfleischentzündungen. Was harmlos beginnt, endet nicht selten auf dem OP-Tisch. Eine einzelne Extraktion kostet zwar nur 10 bis 40 Euro, aber die Gesamtrechnung aus Röntgen (80 bis 150 Euro), Mehrfachextraktion und Narkose liegt schnell bei 500 Euro oder mehr.

Übergewicht und seine Folgekrankheiten

Weniger Bewegung plus freier Napf ergibt bei vielen Wohnungskatzen ein Gewichtsproblem. Und Übergewicht ist selten nur ein optisches Thema. Es erhöht das Risiko für Diabetes, für Gelenkerkrankungen und für Herz-Kreislauf-Probleme, also für chronische Diagnosen, die eine Katze über Jahre begleiten und immer wieder Behandlungskosten verursachen. Das ist der Punkt, an dem ein reiner OP-Schutz an seine Grenze stößt, weil hier gar nicht operiert wird.

Keiner dieser drei Punkte hat mit der Außenwelt zu tun. Die Annahme Wohnungskatze gleich kein OP-Risiko gleich keine Versicherung nötig hält deshalb keiner näheren Prüfung stand.

OP-Schutz oder Vollschutz: Was Ihre Stubenkatze wirklich braucht

Bei Katzen konkurrieren zwei Produktarten, und die Wahl fällt bei einer Wohnungskatze anders aus als bei einem Freigänger.

Der reine OP-Schutz, oft auch Operationskostenversicherung genannt, zahlt nur, wenn wirklich operiert wird, inklusive Narkose, Diagnostik und einer festgelegten Nachbehandlung. Für eine gesunde junge Stubenkatze ist das in vielen Fällen genug, weil die größten Einzelrisiken, Fremdkörper-OP und Zahn-OP, hier klar abgedeckt sind. Der Beitrag bleibt niedrig, und die teuren Ausreißer sind aufgefangen.

Der Vollschutz, also die Krankenversicherung, geht weiter und übernimmt auch Behandlungen ohne OP: Medikamente, Diagnostik, Tierarztbesuche bei chronischen Erkrankungen. Für eine Wohnungskatze wird das dann relevant, wenn Folgen von Übergewicht ins Spiel kommen. Diabetes, Gelenk- oder Herz-Kreislauf-Probleme verursachen laufende Kosten über Jahre, nicht einen einzelnen großen Eingriff. Wer eine ältere oder bereits leicht übergewichtige Katze absichert, fährt mit Vollschutz meist besser, auch wenn der Beitrag höher liegt.

Zwei Details entscheiden über den realen Wert jedes Tarifs, egal welche Variante Sie wählen:

Selbstbeteiligung: Ein Tarif mit 500 Euro Selbstbeteiligung ist günstig, greift bei einer 500-Euro-Zahn-OP aber praktisch nicht. Rechnen Sie die Selbstbeteiligung immer gegen die typische Rechnungshöhe.

Wartezeit: Nach Abschluss vergehen bei Krankheiten meist 30 Tage, bei bestimmten Diagnosen zum Teil deutlich länger, bevor der Schutz greift. Unfälle sind oft schon nach wenigen Tagen gedeckt. Wer wartet, bis die Katze bereits Symptome zeigt, ist zu spät dran, denn Vorerkrankungen sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Die kurze Faustregel: junge, gesunde Wohnungskatze mit knappem Budget nimmt den OP-Schutz, ältere oder zu Übergewicht neigende Katze fährt mit Vollschutz sicherer.

Was kostet der Schutz und wann rechnet er sich?

Für eine Stubenkatze liegt die Prämie am unteren Ende des Marktes. Reiner OP-Schutz beginnt bei 4,32 Euro im Monat (HanseMerkur Komfort) und reicht je nach Anbieter und Erstattungsquote bis etwa 15 Euro. Vollschutz für Katzen startet eher zwischen 16 und 28 Euro im Monat, abhängig von Alter, Rasse und gewählter Selbstbeteiligung.

Dass eine Wohnungskatze am günstigen Ende landet, hat einen sachlichen Grund: Ohne Freigang fehlt das Unfallrisiko, das die Prämien bei Freigängern nach oben treibt. Genau das machen sich mehrere Anbieter über eine eigene Wohnungskatzen-Einstufung zunutze. Sie zahlen also nur für die Fälle, die drinnen tatsächlich eintreten können, und sparen an dem Teil, der bei einer Stubenkatze ohnehin kaum greift.

Dem niedrigen Beitrag steht eine einzige teure OP gegenüber, die den Jahresbeitrag oft schon im ersten Schadensfall wieder einspielt. Eine Fremdkörper- oder Zahnbehandlung kann, wie oben gezeigt, schnell vierstellig werden, und eine Tumor-OP kostet je nach Befund 240 bis 1.800 Euro. Wer diese Beträge selbst tragen müsste, zahlt mit einem OP-Tarif ab gut vier Euro im Monat einen Bruchteil davon für die Sicherheit. Damit rechnet sich der Schutz für eine reine Wohnungskatze in aller Regel, sofern die Selbstbeteiligung passt: Ein sehr niedriger Beitrag geht fast immer mit einer hohen Selbstbeteiligung einher, die bei den typischen Katzen-Rechnungen viel vom Nutzen wieder auffrisst. Der günstigste Tarif ist deshalb nicht automatisch der wirtschaftlichste. Einen Überblick über weitere Tarife liefert unser Tierversicherungsvergleich.

Eine reine Wohnungskatze braucht keinen Rundumschutz gegen Gefahren, die es in ihrer Welt nicht gibt. Sie braucht Schutz gegen die Fälle, die drinnen entstehen, und die sind teurer, als der Ruf der Stubenkatze vermuten lässt. Wer den passenden Tarif nach Alter und Risikoprofil wählt, sichert genau das ab, ohne für Freigänger-Risiken mitzuzahlen. Wie ein unabhängiger Vergleich Tarife für Wohnungs- und Freigängerkatzen getrennt bewertet, zeigt der Test der Stiftung Warentest zu Katzenversicherungen.

Häufige Fragen zur Katzenversicherung für Wohnungskatzen

Ist eine Katzenversicherung für Wohnungskatzen sinnvoll?

Ja. Eine reine Wohnungskatze hat kein Straßenrisiko, aber das volle Krankheits- und OP-Risiko, teils sogar erhöht: Pica-Syndrom mit teuren Fremdkörper-OPs, Zahnprobleme durch fehlenden Abrieb und Folgen von Übergewicht wie Diabetes. Genau diese Fälle deckt eine Katzenversicherung ab, während der Beitrag durch das fehlende Unfallrisiko niedrig bleibt.

Was ist das Pica-Syndrom bei Katzen?

Als Pica-Syndrom bezeichnet man das zwanghafte Fressen ungenießbarer Gegenstände wie Wolle, Schnüren oder Pflanzenteilen, häufig ausgelöst durch Langeweile und Unterforderung. Bei Wohnungskatzen tritt es überproportional oft auf und ist eine der Hauptursachen für teure Fremdkörper-OPs, die 500 bis 2.000 Euro kosten.

Gibt es eine Wartezeit, bevor die Versicherung zahlt?

Ja. Bei Krankheiten gilt meist eine Wartezeit von 30 Tagen, bei einzelnen Diagnosen auch länger; Unfälle sind oft schon nach wenigen Tagen gedeckt. Bereits bestehende Erkrankungen sind grundsätzlich ausgeschlossen, weshalb sich ein früher Abschluss lohnt.