Sofortiger Schutz oder volle Erstattung: Wenn Sie beides nicht gleichzeitig bekommen, wofür entscheiden Sie sich? Die DA Direkt Hundekrankenversicherung stellt Ihnen genau diese Frage, und sie stellt sie ungewöhnlich offen. Der Versicherer verzichtet komplett auf eine Wartezeit, der Schutz beginnt also am ersten Vertragstag. Im Gegenzug begrenzt er die Erstattung im ersten Versicherungsjahr auf einen festen Betrag. Ob dieser Tausch für Sie aufgeht, hängt weniger vom Tarif ab als vom Zeitpunkt: Wer vorsorgt, überbrückt ein begrenztes Jahr. Wer erst abschließt, wenn etwas im Raum steht, zahlt den Deckel genau dann, wenn er wehtut.

DA Direkt Hundekrankenversicherung im Überblick

Anbieter: DA Direkt, Marke der Zurich Gruppe Deutschland

DA Direkt, Marke der Zurich Gruppe Deutschland Risikoträger: Zurich Insurance

Zurich Insurance Beitrag Komfort: ab 38,90 € im Monat für einen zweijährigen Mischling bis 45 cm Schulterhöhe (da-direkt.de, Stand 02.08.2026)

ab 38,90 € im Monat für einen zweijährigen Mischling bis 45 cm Schulterhöhe (da-direkt.de, Stand 02.08.2026) Beitrag Premium und Premium Plus: ab 51,90 € beziehungsweise 60,90 € im Monat, jeweils für einen anderen Beispielhund von da-direkt.de (Stand 02.08.2026)

ab 51,90 € beziehungsweise 60,90 € im Monat, jeweils für einen anderen Beispielhund von da-direkt.de (Stand 02.08.2026) Erstattung Operation nach Unfall: 100 % in allen drei Tarifen

100 % in allen drei Tarifen Erstattung nach Krankheit: 60 bis 80 % (Komfort), 80 bis 100 % (Premium), 100 % (Premium Plus)

60 bis 80 % (Komfort), 80 bis 100 % (Premium), 100 % (Premium Plus) GOT-Satz: Erstattung bis zum 4-fachen Satz

Erstattung bis zum 4-fachen Satz Jahresbudget im 1. Versicherungsjahr: 500 € (Komfort), 1.000 € (Premium), 1.500 € (Premium Plus)

500 € (Komfort), 1.000 € (Premium), 1.500 € (Premium Plus) Ab dem 2. Versicherungsjahr: unbegrenzt

unbegrenzt Rassespezifische Erkrankungen und Fehlentwicklungen: dauerhaft begrenzt auf 2.500 € je Fall

dauerhaft begrenzt auf 2.500 € je Fall Wartezeit: keine

keine Aufnahmealter: eine Höchstaltersgrenze für den Abschluss weist DA Direkt nicht aus

eine Höchstaltersgrenze für den Abschluss weist DA Direkt nicht aus Selbstbeteiligung: 0 % oder 40 % wählbar

0 % oder 40 % wählbar Gesundheits- und SOS-Budget: 80 / 160 € (Komfort), 100 / 200 € (Premium), 120 / 240 € (Premium Plus) pro Jahr

80 / 160 € (Komfort), 100 / 200 € (Premium), 120 / 240 € (Premium Plus) pro Jahr Online-Tierarzt: kostenlos, erhöht den Erstattungssatz um 20 Prozentpunkte

kostenlos, erhöht den Erstattungssatz um 20 Prozentpunkte Auslandsschutz: weltweit bis zu 12 Monate

weltweit bis zu 12 Monate Kündigung: monatlich, nach einem Schadenfall 12 Monate Mindestlaufzeit

monatlich, nach einem Schadenfall 12 Monate Mindestlaufzeit Kundenbewertungen: 3,7 von 5 auf Trustpilot, Stand Juni 2026, bezogen auf das gesamte DA-Direkt-Portfolio

DA Direkt Hundekrankenversicherung Schutz ab dem ersten Vertragstag ohne Wartezeit, Erstattung bis zum 4-fachen GOT-Satz und ein kostenloser Online-Tierarzt. Einstieg ab 38,90 Euro im Monat für einen zweijährigen Mischling bis 45 cm. Jetzt Beitrag berechnen →

Was die DA Direkt Hundekrankenversicherung ist und wer dahintersteht

Die DA Direkt Hundekrankenversicherung ist eine Vollkrankenversicherung für Hunde: Sie erstattet Operationen, ambulante und stationäre Behandlungen, Diagnostik und Medikamente, dazu ein festes Budget für Vorsorge. Eine reine OP-Versicherung deckt dagegen nur den Eingriff und die Behandlung rund um ihn ab.

DA Direkt steht für Deutscher Automobil Schutz und ist heute eine Marke der Zurich Gruppe Deutschland. Im Schadenfall zahlt Zurich, und der Konzern bringt die entsprechende Kapitaldecke mit. Die Tierversicherung von DA Direkt umfasst neben der Hundekrankenversicherung eine separate Hunde-OP-Versicherung, eine Hundehaftpflicht und eine Katzenkrankenversicherung. Die auf Vergleichsseiten gelegentlich zu lesende Behauptung, DA Direkt biete keinen reinen OP-Schutz an, ist falsch.

Beiträge und Leistungen der drei Tarife

Alle drei Tarife erstatten bis zum 4-fachen GOT-Satz und kennen keine Wartezeit.

Komfort Premium Premium Plus Beitrag ab 38,90 € / Monat 51,90 € / Monat 60,90 € / Monat OP nach Unfall 100 % 100 % 100 % OP und Behandlung nach Krankheit 60 % (80 % mit Online-Erstberatung) 80 % (100 % mit Online-Erstberatung) 100 % Jahresbudget 1. Versicherungsjahr 500 € 1.000 € 1.500 € Gesundheitsbudget pro Jahr 80 € 100 € 120 € SOS-Budget pro Jahr 160 € 200 € 240 €

Beiträge laut da-direkt.de, Stand 02.08.2026. Der Komfort-Beitrag gilt für einen zweijährigen Mischling bis 45 cm Schulterhöhe; Premium und Premium Plus weist DA Direkt mit je eigenen Beispielhunden aus, die Beiträge sind untereinander also nicht direkt vergleichbar. Bei älteren Hunden und Rassen mit bekannten Dispositionen liegt der Beitrag höher.

Den Einstiegspreis sollten Sie richtig einordnen. Ein aktuelles Testurteil zum Vollschutz gibt es nicht: Stiftung Warentest hat in Finanztest 5/2025 ausschließlich 121 Tarifvarianten reiner Hunde-OP-Versicherungen geprüft und die Kranken-Vollversicherung ausdrücklich nicht getestet. Die dort genannten 216 bis 403 Euro im Jahr für sehr gute Angebote gelten also für ein deutlich schmaleres Produkt und taugen nicht als Maßstab für DA Direkt. Am Markt kostet ein Vollschutz je nach Rasse und Alter etwa 35 bis 130 Euro im Monat. Der Komfort-Tarif liegt mit 38,90 Euro am unteren Rand dieser Spanne, und das hat seinen Grund: 60 Prozent Erstattung und 500 Euro Jahresbudget im ersten Jahr.

Keine Wartezeit bei DA Direkt, auch bei Fehlentwicklungen

Üblich sind am Markt 30 Tage Wartezeit für Erkrankungen und keine Wartezeit bei Unfällen. Häufig kommen verlängerte Fristen von 6 bis 12 Monaten für bestimmte Diagnosen dazu, etwa HD und ED, Kreuzbandriss, Zahnerkrankungen oder rassetypische Leiden. Diese zweite Ebene übersehen Halter beim Abschluss regelmäßig.

Bei DA Direkt entfällt beides. Der Schutz greift ab dem ersten Vertragstag, für Unfälle wie für Erkrankungen, und ausdrücklich auch für Fehlentwicklungen. Für Welpen- und Junghundhalter ist das der stärkste Punkt der Police: Entwicklungsstörungen zeigen sich in den ersten Lebensmonaten, also genau in dem Zeitfenster, das andere Verträge über eine verlängerte Wartezeit ausklammern.

DA Direkt Hundekrankenversicherung Schutz ab dem ersten Vertragstag ohne Wartezeit, Erstattung bis zum 4-fachen GOT-Satz und ein kostenloser Online-Tierarzt. Einstieg ab 38,90 Euro im Monat für einen zweijährigen Mischling bis 45 cm. Jetzt Beitrag berechnen →

Das Jahresbudget im ersten Versicherungsjahr

Im ersten Versicherungsjahr zahlt DA Direkt höchstens 500, 1.000 oder 1.500 Euro, je nach Tarif. Ab dem zweiten Versicherungsjahr fällt diese Grenze weg. Der Deckel ist der Preis für den Verzicht: DA Direkt begrenzt sein Risiko nicht über die Zeit, sondern über den Betrag.

Notfall im zweiten Vertragsmonat: 2.800 Euro für eine Magendrehung

Ihr Hund erleidet nachts eine Magendrehung. Der Notdienst operiert sofort, die Rechnung beläuft sich inklusive Notdienstgebühr auf 2.800 Euro. Der Vertrag läuft seit zwei Monaten.

DA Direkt Komfort, Selbstbeteiligung 0 Prozent: Erstattet werden die 500 Euro Jahresbudget, Ihr Eigenanteil beträgt 2.300 Euro.

DA Direkt Premium Plus: Das Jahresbudget liegt bei 1.500 Euro, Ihr Eigenanteil bei 1.300 Euro.

Ein Wettbewerber mit einem Monat Wartezeit und unbegrenzter Jahresleistung: Die Wartezeit war bei der Operation längst abgelaufen, bei 100 Prozent Erstattungssatz fließen die vollen 2.800 Euro zurück (eine Police auf diesem Leistungsniveau kostet allerdings ebenfalls im oberen Preissegment).

Dieselbe Rechnung im dritten Vertragsjahr fällt anders aus: Das Jahresbudget ist weg, Premium Plus erstattet die vollen 2.800 Euro.

Die Lesart ist unbequem, aber eindeutig: „Keine Wartezeit“ heißt hier nicht „sofort voller Schutz“, sondern „sofort Schutz bis zum Jahresdeckel“. Wer wegen eines akuten Verdachts abschließt und im ersten Jahr eine teure Operation braucht, fährt mit einer abgewarteten Wartezeit besser.

Warum das Budget seit der GOT-Novelle schneller aufgebraucht ist

500 Euro Jahresbudget klingen nach mehreren Tierarztbesuchen. Seit der GOT-Novelle sind sie das nicht mehr. Die GOT 2022 ist am 22. November 2022 in Kraft getreten und hat die Gebührensätze im Schnitt um rund 20 Prozent angehoben; je nach Leistung stiegen die Rechnungen in der Praxis um 30 bis 50 Prozent. Dazu kommt die gesetzlich vorgeschriebene Notdienstgebühr von 50 Euro netto, also 59,50 Euro brutto, über die nicht mehr verhandelt wird.

Rechnen Sie einen einzigen Nachtbesuch durch: Notdienstgebühr 59,50 Euro, Röntgen 80 bis 250 Euro, Ultraschall 100 bis 300 Euro, großes Blutbild 60 bis 150 Euro. Eine solche Nacht landet schnell bei 700 bis 800 Euro, und weil Komfort davon 60 Prozent erstattet, sind 420 bis 480 Euro des 500-Euro-Jahresbudgets nach einer einzigen Untersuchungsrunde weg, ohne dass behandelt wurde. Rechnerisch schöpft im Komfort-Tarif bereits eine Rechnung über etwa 830 Euro das gesamte Jahresbudget aus.

Der Online-Tierarzt und die 20 Prozentpunkte

Der kostenlose Online-Tierarzt wirkt bei DA Direkt direkt auf Ihre Erstattung. Holen Sie sich vor dem Praxisbesuch eine Erstberatung über die Telemedizin, steigt der Erstattungssatz um 20 Prozentpunkte, maximal auf 100 Prozent. Daher die Spannen in der Tabelle oben.

Eine ambulante Behandlung über 300 Euro bringt im Komfort-Tarif ohne Erstberatung 180 Euro zurück, mit Erstberatung 240 Euro. Ein Videocall, der nichts kostet, entscheidet also über 60 Euro. Ab dem zweiten Versicherungsjahr, wenn das Jahresbudget wegfällt, summieren sich drei solche Behandlungen auf 180 Euro Unterschied, mehr als vier Monatsbeiträge. Im ersten Jahr deckelt das Jahresbudget diesen Vorteil.

Zwei Einschränkungen gehören dazu. Der Bonus funktioniert nur in dieser Reihenfolge, erst Erstberatung, dann Praxis: Wer nachts mit einem Notfall in die Klinik fährt, kann den Schritt nicht einbauen, und ausgerechnet bei den teuren Rechnungen greift der Bonus deshalb selten. Und er gilt nur für Komfort und Premium, denn Premium Plus erstattet ohnehin 100 Prozent.

Selbstbeteiligung, Zusatzbudgets und Leistungsgrenzen

40 Prozent oder 0 Prozent

DA Direkt arbeitet mit einer prozentualen Selbstbeteiligung auf die Erstattung, wählbar sind 0 oder 40 Prozent. Das ist deutlich härter als ein fester Jahresbetrag: Ein Selbstbehalt von 250 Euro wird einmal pro Versicherungsjahr fällig, 40 Prozent mindern jede einzelne Auszahlung. Aus einer Rechnung über 1.000 Euro werden im Komfort-Tarif mit Erstberatung zunächst 800 Euro Erstattung, nach Selbstbeteiligung überweist DA Direkt davon 480 Euro. Diese Variante senkt den Beitrag, macht aus dem Vollschutz aber faktisch eine Teilkostenerstattung.

Gesundheitsbudget und SOS-Budget

Aus dem Gesundheitsbudget laufen Impfungen, Wurmkuren und Zahnprophylaxe. Beide Töpfe sind klein: Eine Jahresimpfung samt Untersuchung schöpft die 80 Euro im Komfort-Tarif bereits weitgehend aus.

Rassespezifische Erkrankungen und Fehlentwicklungen bis 2.500 Euro

Für rassespezifische Erkrankungen und Fehlentwicklungen erstattet DA Direkt je nach Tarif 60 bis 100 Prozent, begrenzt auf 2.500 Euro je Fall. Diese Grenze bleibt bestehen, auch wenn die allgemeine Jahresleistung ab Jahr zwei längst unbegrenzt ist. Bei brachyzephalen Rassen mit Atemwegskorrekturen oder großen Hunden mit HD-Operationen ist das die wichtigste Zahl im Bedingungswerk.

Was DA Direkt nicht erstattet

Vorerkrankungen sind ausgeschlossen. Das ist branchenüblich, setzt dem Wartezeitverzicht aber eine klare Grenze: Er beschleunigt den Schutz für alles, was nach Vertragsschluss auftritt, und ändert nichts an bereits bekannten Diagnosen.

Zwei weitere Grenzen werden häufig verwechselt:

Vorsorge läuft ausschließlich über das Gesundheitsbudget von 80 bis 120 Euro im Jahr.

Eine Kastration ohne medizinische Indikation zählt zur Vorsorge und damit ebenfalls zum Gesundheitsbudget. Ist sie medizinisch notwendig, wird sie wie eine reguläre Behandlung abgerechnet.

Die vollständige Ausschlussliste steht in den Allgemeinen Tierkrankenversicherungsbedingungen und im Tarifblatt zur DA Direkt Tierkrankenversicherung für Hunde.

Kündigung und Mindestlaufzeit

Der Vertrag ist monatlich kündbar, eine E-Mail genügt. Eine Bedingung dazu taucht in den gängigen Tarifübersichten selten auf: Sobald Sie eine Leistung in Anspruch genommen haben, gilt eine Mindestlaufzeit von zwölf Monaten. Wer im dritten Monat eine Erstattung abruft und im vierten kündigen möchte, bleibt bis zum Ende des ersten Versicherungsjahres beitragspflichtig.

Was die Bewertungen über den Deckel im ersten Jahr sagen

Wer nach Erfahrungen mit der DA Direkt Tierkrankenversicherung sucht, findet zwei Zahlen, die nicht dasselbe messen. Auf Trustpilot steht DA Direkt mit 3,7 von 5 Punkten, Stand Juni 2026. Dieser Score bildet das gesamte Portfolio ab, also vor allem Kfz-, Zahn- und Krankenversicherung, und sagt über die Tiersparte wenig aus. Enger gefasst fällt das Bild besser aus: In den Bewertungen zur DA Direkt Hundeversicherung vergeben 60 Prozent der Kundinnen und Kunden fünf Sterne, Stand 02.08.2026.

Gelobt werden wiederkehrend die schnelle Schadenabwicklung und der sofort wirksame Schutz. Kritisiert werden Verzögerungen bei einzelnen Erstattungen, Missverständnisse über die Bedingungen und, am deutlichsten, die Leistungsbegrenzung in den ersten Versicherungsjahren. Der schwerste Kritikpunkt ist damit genau der Deckel, der oben durchgerechnet ist.

Für die Tiersparte weist DA Direkt zwei Auszeichnungen aus (Auszeichnungsseite da-direkt.de, gesehen am 02.08.2026). Das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) führte den Anbieter im Auftrag des Magazins €uro 2025 in der Kategorie beste Hundeversicherung mit den Tarifen Komfort und Premium als Testsieger. Focus Money vergab 2026 in der Kategorie fairster Tierversicherer das Urteil „sehr gut“.

Was für den Wartezeitverzicht spricht, und was dagegen

Dafür spricht:

Keine Wartezeit für Unfälle, Erkrankungen und Fehlentwicklungen

Ab dem zweiten Versicherungsjahr unbegrenzte Erstattung

Erstattung bis zum 4-fachen GOT-Satz, also auch im Notdienst

Kostenloser Online-Tierarzt, der den Erstattungssatz um 20 Prozentpunkte hebt

Zurich als Risikoträger, weltweiter Schutz bis zu 12 Monaten

Dagegen spricht:

Das Jahresbudget von 500 Euro im Komfort-Tarif fällt in das Jahr, in dem der Wartezeitverzicht den Ausschlag gegeben hat

Rassespezifische Erkrankungen dauerhaft auf 2.500 Euro je Fall gedeckelt

Die 40-Prozent-Selbstbeteiligung mindert jede Auszahlung

Volle 100 Prozent in Komfort und Premium nur mit vorgeschalteter Erstberatung, im Notfall also praktisch nie

Nach dem ersten Schadenfall läuft der Vertrag zwölf Monate weiter

Gesunder Hund oder akuter Verdacht: darauf kommt es an

Passend ist DA Direkt, wenn Ihr Hund jung und gesund ist: Sie überbrücken ein einziges begrenztes Jahr und haben ab Jahr zwei eine Police ohne Jahreshöchstgrenze. Das gilt besonders für Welpenhalter und für alle, die den Online-Tierarzt tatsächlich nutzen. Steht dagegen im ersten Jahr eine größere planbare Operation an, sind Sie mit einem Anbieter besser bedient, dessen Wartezeit Sie abwarten und der danach unbegrenzt erstattet.

Eine Gegenposition gehört dazu: Die Verbraucherzentrale hält den Vollschutz für viele Halter für zu teuer und verweist auf die reine OP-Versicherung, weil dort die existenzbedrohenden Rechnungen abgedeckt sind. Wenn Ihnen 38,90 Euro im Monat zu viel sind, ist die Hunde-OP-Versicherung von DA Direkt die naheliegendere Wahl als ein Vollschutz mit 40 Prozent Selbstbeteiligung.

Drei Alternativen für die Schwachstellen von DA Direkt

Diese drei setzen genau dort an, wo DA Direkt Kompromisse verlangt: beim Deckel im ersten Jahr und bei der Auszahlungsgeschwindigkeit.

Lassie: Prävention senkt den Beitrag

Lassie arbeitet ohne den harten Erstjahres-Deckel und belohnt stattdessen Vorsorge mit Beitragsnachlässen. Dafür gilt hier eine reguläre Wartezeit, die bei Vorversicherung oder mit Gesundheitsnachweis entfallen kann.

Lassie Hundekrankenversicherung Digitale Police, die Vorsorge mit Beitragsnachlässen belohnt, statt die Erstattung im ersten Jahr zu deckeln. Jetzt Beitrag berechnen →

Figo: schnelle Abwicklung statt niedriger Einstiegspreis

Figo ist ein digitaler Spezialversicherer mit einer auf Tempo ausgelegten Erstattung. Wenn Sie an den DA-Direkt-Bewertungen vor allem die Klagen über verzögerte Auszahlungen abschrecken, setzt Figo genau an diesem Punkt an.

Figo Hundekrankenversicherung Digitaler Spezialversicherer mit einer auf Tempo ausgelegten Erstattung, wenn Ihnen die Auszahlungsdauer wichtiger ist als der Einstiegspreis. Jetzt Beitrag berechnen →

Panda: Vollschutz ohne Deckel ab Tag eins

Panda führt den Krankenvollschutz in drei Stufen. Die oberste, Krankenvollschutz Exklusiv, erstattet 100 Prozent und kennt keine Jahreshöchstgrenze, auch nicht im ersten Versicherungsjahr. Dafür gilt dort eine Wartezeit von 20 Tagen. Wer den Wartezeitverzicht gegen den Deckel abwägt, sollte diesen Beitrag vorher kennen.

Häufige Fragen zur DA Direkt Hundekrankenversicherung

Hat DA Direkt wirklich keine Wartezeit?

Ja, für Unfälle und Erkrankungen gleichermaßen und ausdrücklich auch für Fehlentwicklungen. Begrenzt wird der Schutz im ersten Versicherungsjahr durch das Jahresbudget, und bekannte Vorerkrankungen bleiben ausgeschlossen.

Was kostet die DA Direkt Hundekrankenversicherung im Monat?

Komfort beginnt bei 38,90 Euro im Monat, das sind 466,80 Euro im Jahr, gerechnet für einen zweijährigen Mischling bis 45 cm Schulterhöhe (Stand 02.08.2026). Premium startet bei 51,90 Euro, Premium Plus bei 60,90 Euro, jeweils mit einem anderen Beispielhund von da-direkt.de.

Kann ich die DA Direkt Hundekrankenversicherung monatlich kündigen?

Grundsätzlich ja, per E-Mail zum Monatsende. Sobald Sie einmal eine Leistung abgerufen haben, gilt jedoch eine Mindestlaufzeit von zwölf Monaten.

Bietet DA Direkt auch eine reine OP-Versicherung für Hunde an?

Ja. Die Hunde-OP-Versicherung von DA Direkt ist ein eigenständiges Produkt und deckt Operationen samt Vor- und Nachsorge ab, ambulante Behandlungen dagegen nicht. Reine OP-Policen kosten am Markt meist 15 bis 30 Euro im Monat, ein Vollschutz 35 bis 130 Euro, je nach Rasse und Alter.

Fazit: Der Tausch lohnt sich nur beim gesunden Hund

Der Wartezeitverzicht ist echt: Fehlentwicklungen sind ab Tag eins mitversichert, während andere Verträge dafür 6 bis 12 Monate sperren. Für Welpenhalter ist das im Feld konkurrenzlos. Bezahlt wird das mit einem Deckel von 500 bis 1.500 Euro im ersten Versicherungsjahr, der seit der GOT-Novelle schneller erreicht ist, als die Zahlen vermuten lassen.

Die klare Position: Schließen Sie ab, solange Ihr Hund gesund ist, dann geht der Tausch auf. Nehmen Sie Premium oder Premium Plus statt Komfort und lassen Sie die Selbstbeteiligung bei 0 Prozent. Premium kostet 13 Euro mehr im Monat und verdoppelt das Jahresbudget des ersten Jahres auf 1.000 Euro. Steht dagegen bereits etwas im Raum, ist DA Direkt die falsche Wahl: Ist die Diagnose gestellt, greift ohnehin der Vorerkrankungsausschluss, und der Deckel kostet Sie mehr, als die gesparte Wartezeit wert ist.