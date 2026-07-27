Der erste Termin ist ein Befund. Am Ende des zweiten fällt dann die Bemerkung, die alles verändert: zweimal pro Woche, über sechs Wochen. Aus dem einen Preis, nach dem Sie gesucht haben, sind damit zwölf geworden. Genau hier laufen der Betrag, den man online findet, und die tatsächliche Ausgabe auseinander. Für die Kosten der Physiotherapie beim Hund zählen zwei Größen: die Dauer einer Sitzung und die Geräte, die eine Praxis zusätzlich berechnet. Beides steht in veröffentlichten Preislisten, und daraus lässt sich der Einzeltermin ebenso ausrechnen wie die ganze Serie.

Was Physiotherapie beim Hund kostet: die Preise im Überblick

Die meisten Praxen bepreisen die Zeit am Hund, und welche Technik in dieser Zeit zum Einsatz kommt, ändert am Betrag nichts. Separat berechnet werden fast überall nur das Unterwasserlaufband, Laser, Magnetfeld und Akupunktur. Grundlage der folgenden Werte sind zehn veröffentlichte Preislisten deutscher Tierphysiotherapie-Praxen und die Preisliste einer tierärztlich geführten Tierklinik, abgerufen im Juli 2026. Alle Beträge sind Bruttopreise inklusive Umsatzsteuer.

Leistung Preis brutto Ersttermin mit Anamnese, Gangbild, Therapieplan und Erstbehandlung, 60 Min. 60 bis 135 € Folgesitzung, 30 Min. 35 bis 55 € Folgesitzung, 45 Min. 45 bis 69 € Folgesitzung, 60 Min. 75 bis 90 € Jede weitere angefangene 15 Min. + 20 € Unterwasserlaufband, Einzelleistung 30 bis 38 € Unterwasserlaufband ergänzend zur Physiositzung 15 € Unterwasserlaufband, Gewöhnungseinheit unter 10 Min. 26 € Physiotherapie und Unterwasserlaufband kombiniert, ca. 60 Min. 85 € Lasertherapie, bis 20 Min. 35 € Laserakupunktur 80 € Magnetfeldtherapie, bis 20 Min. 35 € Frequenz-Feld-Therapie, 20 / 30 Min. 39 / 49 € Akupunktur, Dry Needling 45 bis 75 € Bewegungstherapie an Land, 20 Min. 36 €, Zehnerkarte 320 € Manuelle Therapie, Massage, passive Bewegungstherapie, Elektrotherapie im Sitzungspreis enthalten Kinesiologisches Taping 5 bis 15 € zzgl. Material Schriftlicher Befund oder Trainingsplan ab 25 € Gerätemiete für zu Hause, Magnetfeld oder Laser 20 bis 25 € pro Tag, 120 bis 155 € pro Woche zzgl. Kaution Hausbesuch, Anfahrt + 15 € Stadt, + 25 € Landkreis oder 0,40 bis 0,60 € je km Tierklinik unter tierärztlicher Leitung, 30 / 45 Min. 66 / 90 €

Die einzelne Sitzung ist selten das Problem. Eine Reha-Serie nach einer Operation summiert sich mit Ersttermin auf 420 bis 975 €, eine dauerhafte Arthrose-Begleitung auf 780 bis 1.400 € im Jahr. Für tierärztlich erbrachte Leistungen gilt die Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte (GOT), deren Beträge netto ausgewiesen sind, während auf Ihrer Rechnung der Bruttobetrag steht. Eine eigene Position für Tierphysiotherapie führt das amtliche Gebührenverzeichnis allerdings nicht, in keiner der rund 800 Ziffern. Deshalb rechnet auch die Tierklinik ihre Physiotherapie nach Zeit ab. Mehr zu den Sätzen steht in unserer Übersicht zu den GOT-Tierarztkosten.

Physiotherapie mitversichern: drei Tarife, die über die OP-Nachsorge hinausreichen

Eine Serie für 900 € verteilt sich über zwei Monate und ist damit eine planbare Ausgabe. Genau daran scheiden sich die Tarife: Die meisten zahlen Physiotherapie nur als Nachsorge in den ersten 30 Tagen nach einer versicherten Operation. Diese drei gehen darüber hinaus.

Barkibu: acht Sitzungen, die an keine Operation gebunden sind

Barkibu deckt pro Versicherungsperiode acht Physiotherapie-Sitzungen ab, ohne sie an eine vorangegangene Operation zu koppeln. Damit ist der Tarif für den häufigsten Fall gebaut, der sonst durchfällt: den Hund mit Arthrose oder Spondylose, der nie operiert wurde und trotzdem regelmäßig behandelt wird. Zu beachten ist die besondere Wartezeit von sechs Monaten für Hüft- und Ellenbogendysplasie, Kreuzbandriss, Patellaluxation und Bandscheibenvorfall, also für einen großen Teil der Physio-Indikationen. Der Einstieg liegt beim Hund bei 34 € im Monat.

Acht Physio-Sitzungen ohne OP-Bedingung Barkibu rechnet Physiotherapie nicht gegen eine Operation auf. Acht Sitzungen pro Versicherungsperiode stehen auch dem Arthrosehund zu, der nie auf dem OP-Tisch lag. Jetzt Beitrag berechnen →

Barmenia: zehn Behandlungen à 30 Minuten je Indikation

Wer ein halbes Jahr nach der Kreuzband-Reha mit der Hüfte wiederkommt, bekommt bei Barmenia ein frisches Kontingent. Erstattet wird in allen Krankenversicherungstarifen nach tierärztlicher Überweisung, und zwar zehn Behandlungen von je maximal 30 Minuten pro Indikation; die Behandlungen im Nachbehandlungszeitraum einer Operation zählt der Versicherer dagegen nicht mit. Für Ellenbogen- und Hüftdysplasie sowie Patellaluxation gilt allerdings eine Wartezeit von 18 Monaten, im Tarif Premium Plus von sechs. Der Tarif Basis beginnt beim Hund bei 36,82 € im Monat.

AGILA: ein Zusatzbaustein für die Zeit nach den ersten 30 Tagen

Wenn die 30 Tage nach der Operation abgelaufen sind, endet in den meisten Verträgen die Physiotherapie. Bei AGILA lässt sich diese Grenze verschieben: Alles nach den 30 Tagen läuft laut Produktseite über einen Zusatzbaustein mit 150 bis 500 € pro Jahr, je nach gewähltem Umfang. Das ist die einzige Konstruktion im Feld, bei der Sie die Physio-Deckung gezielt hochkaufen können, statt sie als feste Sitzungszahl hinzunehmen. Für einen großen Hund, bei dem eine 60-Minuten-Sitzung 75 bis 90 € kostet, macht der Unterschied zwischen 150 und 500 € rund vier zusätzliche Termine aus. Der Tarif Basis beginnt laut Produktseite bei 19,44 € im Monat, der Baustein kommt hinzu.

Eine Bedingung steht in mehreren Verträgen, bevor es überhaupt um Beträge geht: Barmenia und die vom selben Risikoträger getragene PETPROTECT verlangen wortgleich die Behandlung durch einen anerkannten beziehungsweise nachweislich ausgebildeten Tierphysiotherapeuten, HanseMerkur und Lassie ebenso. Die günstigere Praxis um die Ecke kann deshalb eine Rechnung schreiben, die Ihr Versicherer nicht annimmt. Klären Sie das vor der ersten Sitzung, nicht nach der zwölften.

Was Tierphysiotherapie leistet und wann sie sinnvoll ist

Tierphysiotherapie ist die gezielte Behandlung des Bewegungsapparats mit manuellen Techniken, aktiven Übungen und physikalischen Reizen, mit dem Ziel, Schmerzen zu verringern, Beweglichkeit zu erhalten und Muskulatur wieder aufzubauen. Sie ersetzt weder die Diagnose noch eine notwendige Operation; sie setzt danach an.

Die typischen Anlässe:

Arthrose, Spondylose und andere degenerative Gelenkerkrankungen beim älteren Hund

Hüftgelenksdysplasie (HD) und Ellenbogendysplasie (ED)

Rehabilitation nach einem Kreuzbandriss oder einer Bandscheibenoperation

neurologische Ausfälle nach einem Bandscheibenvorfall, mit Training der Propriozeption

Muskelabbau bei Übergewicht oder nach längerer Schonung

Leistungserhalt beim Sport- und Arbeitshund

Die Indikation entscheidet die Frequenz, und die Frequenz entscheidet den Preis. Eine postoperative Reha ist ein abgeschlossenes Programm, eine Arthrose ist eine Dauerausgabe.

Tierarzt oder freier Therapeut: warum dieselbe Stunde unterschiedlich viel kostet

Approbierte Tierärztinnen und Tierärzte sind an die Gebührenordnung gebunden und dürfen deren Mindestsätze nicht unterschreiten. Für freie Tierphysiotherapie-Praxen gilt das nicht: Sie sind an keine Gebührenordnung gebunden und kalkulieren nach Zeit. Das ist der größte einzelne Preishebel und der Grund, warum dieselben 30 Minuten in der Tierklinik 66 € kosten und in einer freien Praxis 35 bis 55 €.

Die Kehrseite ist die Qualifikation. Für die Tierphysiotherapie existiert keine staatlich anerkannte Ausbildung, und die Bezeichnung Tierphysiotherapeut darf im Grundsatz jeder führen. Die Ausbildungen am Markt reichen vom Wochenendkurs bis zur einjährigen berufsbegleitenden Ausbildung. Auf tierärztlicher Seite steht dem der Fachtierarzt für Physikalische Therapie und Rehabilitation gegenüber, eine geregelte Weiterbildung der Landestierärztekammern.

Was das praktisch bedeutet:

Preisvergleiche zwischen zwei Praxen sind zulässig und lohnen sich, weil keine Untergrenze gilt.

Der höhere Klinikpreis kauft vor allem eine tierärztliche Struktur ein, was bei neurologischen Patienten und frisch operierten Hunden ein echtes Argument sein kann.

Mobil arbeitende Therapeuten verlangen denselben Sitzungspreis plus Anfahrt, 15 € in der Stadt und 25 € im Landkreis oder 0,40 bis 0,60 € je Kilometer. Das spart den Transport eines frisch operierten Hundes, das Unterwasserlaufband gibt es dafür nur in der Praxis.

Die Verfahren einzeln, mit ihren Preisen

Was im Sitzungspreis schon enthalten ist

Passive Techniken am liegenden Hund gehören überall dazu: Lösen von Verspannungen, Mobilisation einzelner Gelenke, Dehnung verkürzter Muskulatur, Lymphdrainage nach Operationen. Ebenso die Thermotherapie mit Wärme vor und Kälte nach der Behandlung und die Elektrotherapie samt TENS, deren Stromimpulse Schmerzen dämpfen und Muskeln ansteuern, die der Hund selbst nicht mehr aktiviert. Auf keiner der ausgewerteten Preislisten stehen diese Verfahren als eigene Position; sie laufen im Sitzungspreis von 35 bis 90 € je nach Dauer.

Zwei Angebote lohnen deshalb einen zweiten Blick. Wer eine Preisliste sieht, die Massage extra ausweist, sollte nachrechnen, ob die Sitzung dadurch teurer wird als eine vergleichbare Pauschale. Und eine Praxis, die Wärme- oder Kälteanwendungen gesondert berechnet, trifft damit eine eigene Kalkulationsentscheidung; marktüblich ist das nicht. Als eigenständige Position taucht aus diesem Block nur die Frequenz-Feld-Therapie auf, mit 39 € für 20 und 49 € für 30 Minuten. Interferenzstrom- und Stoßwellentherapie stehen in keiner der ausgewerteten Listen mit einem eigenen Betrag.

Aktive Bewegungstherapie

Cavaletti-Stangen, Balancekissen, Wackelbrett, gezielte Gangschulung. Der Hund arbeitet selbst, der Therapeut korrigiert. Als Bestandteil der Sitzung ist die Bewegungstherapie eingepreist, als eigenständiges Hundefitness-Angebot kostet eine 20-Minuten-Einheit 36 €, im Zehnerpaket 320 €. Für den Muskelaufbau nach einer Ruhigstellung ist das der Teil, der zu Hause weitergeht, weshalb sich der schriftliche Trainingsplan ab 25 € meist bezahlt macht.

Hydrotherapie und Unterwasserlaufband

Der Auftrieb des Wassers nimmt Gewicht vom Gelenk, der Wasserwiderstand kostet trotzdem Kraft. Das Unterwasserlaufband ist die am häufigsten separat berechnete Leistung: 30 bis 38 € als Einzeltermin, 15 € als Ergänzung zu einer Physiositzung, 26 € für eine kurze Gewöhnungseinheit unter zehn Minuten. Die Kombination aus Physiotherapie und Laufband über rund 60 Minuten liegt bei 85 €. Beim ersten Mal kommt fast immer eine Gewöhnungseinheit dazu, weil kaum ein Hund beim ersten Kontakt mit steigendem Wasser normal läuft.

Laser- und Magnetfeldtherapie

Die Bestrahlung einzelner Punkte oder Areale bei Wundheilung, Sehnenreizungen und schmerzhaften Gelenken kostet bis 20 Minuten übereinstimmend 35 €, die Laserakupunktur 80 €. Für die Magnetfeldtherapie gilt derselbe Satz von 35 € bis 20 Minuten; sie taucht in den Preislisten durchweg als Zusatz zur Sitzung auf und schlägt damit auf den Sitzungspreis auf. Für längere Serien vermieten einzelne Praxen beide Gerätetypen für zu Hause, zu 20 bis 25 € pro Tag oder 120 bis 155 € pro Woche zuzüglich Kaution. Ab vier bis fünf Anwendungen in derselben Woche ist die Wochenmiete günstiger als die Einzeltermine. Akupunktur, die in denselben Preislisten auftaucht, zählt fachlich eher zur alternativen Tiermedizin als zur klassischen Physiotherapie; was sie leistet und kostet, steht in unserem Überblick zur alternativen Tiermedizin beim Hund.

Was eine ganze Behandlungsserie kostet

Physiotherapie wird in Serien verordnet, und der Verlauf bestimmt die Summe. Drei typische Verläufe:

Anlass Frequenz Kosten Nach einer Operation, etwa Kreuzband 1 bis 2 × pro Woche über 4 bis 6 Wochen, also 8 bis 12 Sitzungen 360 bis 840 € zzgl. Ersttermin Chronische Arthrose alle 2 bis 3 Wochen dauerhaft, 17 bis 20 Sitzungen im Jahr 780 bis 1.400 € pro Jahr Prävention beim Sporthund monatlich bis zweimonatlich 270 bis 840 € pro Jahr

So sieht eine echte Serie in Zahlen aus. Mittelgroßer Hund, Reha nach einer Kreuzband-Operation, zwölf Termine über rund acht Wochen, alle Positionen aus einer einzigen Preisliste:

Position € brutto Ersttermin mit Anamnese, Gangbildanalyse, Erstbehandlung und Therapieplan 105,00 Gewöhnungseinheit Unterwasserlaufband, unter 10 Min., in Woche 1 26,00 Zehnerkarte Physiotherapie und Unterwasserlaufband kombiniert, je ca. 60 Min., Woche 2 bis 8 765,00 Gesamt 896,00

Einzeln abgerechnet wären es 105,00 + 26,00 + zehnmal 85,00, also 981,00 €. Die Karte spart 85,00 €.

Damit zum Thema Zehnerkarten, das gern als Sparhebel verkauft wird: Der Rabatt ist real, aber klein. Üblich sind 4 bis 10 %, etwa 456 € für zehn Standardsitzungen oder 765 € für zehn Kombitermine. Eine Praxis in Itzehoe verlangt für die Fünferkarte fürs Unterwasserlaufband 215 € und damit mehr als für fünf Einzeltermine zu zusammen 190 €. Vor jeder Vorauszahlung lohnt deshalb der Vergleich der Karte mit dem Einzelpreis. Der größere Hebel liegt woanders: Manche Praxen staffeln nach Hundegröße (45 € klein, 65 € mittel, 85 € groß bei gleicher Dauer), und eine der ausgewerteten Praxen senkt den Sitzungspreis von 80 auf 60 €, wenn wöchentlich behandelt wird.

Woran Sie eine qualifizierte Praxis erkennen

Die Ausbildung ist die einzige belastbare Auskunft, die Sie bekommen. Fragen Sie das hier ab, bevor Sie eine Serie buchen:

Welche Ausbildung, über welchen Zeitraum, bei welchem Institut, mit welchem Abschluss? Gibt es eine tierärztliche Verordnung oder Überweisung, und arbeitet die Praxis mit der behandelnden Tierarztpraxis zusammen? Wird zu Beginn ein schriftlicher Befund mit Gangbildanalyse erstellt und der Verlauf dokumentiert? Wird der Therapieplan nach vier bis sechs Sitzungen überprüft, oder läuft die Serie einfach weiter? Erkennt mein Versicherer diese Praxis an? Diese Auskunft holen Sie beim Versicherer ein, am besten schriftlich.

Ein Warnsignal ist die Praxis, die ohne Diagnose behandelt. Physiotherapie ohne vorherige Abklärung der Lahmheitsursache kann eine Fraktur, einen Tumor oder eine neurologische Erkrankung überdecken. Am Anfang steht deshalb die Bildgebung; was sie kostet, steht in unserer Übersicht zu den Röntgenkosten beim Hund.

Wie weit die Erstattung bei einer echten Serie reicht

Die ehrliche Rechnung geht so: Eine postoperative Reha für rund 900 € trifft auf Deckelungen von 250 € (HanseMerkur), 500 € pro Jahr (Lassie, allerdings nur im Tarif Maxi und nur für Reha ohne OP-Bezug) oder auf Sitzungskontingente von acht bis zehn Behandlungen. Acht Sitzungen zu 60 Minuten entsprechen 600 bis 720 € und damit dem größten Teil einer postoperativen Serie. Für die Serie nach einer Operation reicht das in den meisten Tarifen aus. Für die laufende Arthrose-Begleitung mit 17 bis 20 Sitzungen im Jahr reicht keine dieser Grenzen.

Danach kommt es auf den Vertrag an:

Der Tarif. Eine reine OP-Deckung endet mit der Nachsorge, bei HanseMerkur erst am 60. Tag statt nach 30 Tagen. Wer wegen Arthrose behandeln lässt, braucht einen Vollschutz. Der Unterschied zwischen beiden Modellen steht in unserem Vergleich der Hundekrankenversicherung und in der Übersicht zur OP-Versicherung für Hunde.

Eine reine OP-Deckung endet mit der Nachsorge, bei HanseMerkur erst am 60. Tag statt nach 30 Tagen. Wer wegen Arthrose behandeln lässt, braucht einen Vollschutz. Der Unterschied zwischen beiden Modellen steht in unserem Vergleich der Hundekrankenversicherung und in der Übersicht zur OP-Versicherung für Hunde. Die Wartezeit. Hüft- und Ellenbogendysplasie, Patellaluxation und Bandscheibenvorfall gehören bei fast allen Anbietern zu den besonderen Wartezeiten von 6 bis 18 Monaten. Das sind exakt die Diagnosen, wegen derer Hunde zur Physiotherapie kommen.

Hüft- und Ellenbogendysplasie, Patellaluxation und Bandscheibenvorfall gehören bei fast allen Anbietern zu den besonderen Wartezeiten von 6 bis 18 Monaten. Das sind exakt die Diagnosen, wegen derer Hunde zur Physiotherapie kommen. Die Vorerkrankung. Ist die Arthrose bei Vertragsschluss bereits diagnostiziert oder auch nur untersucht worden, bleibt sie samt Folgebehandlungen dauerhaft ausgeschlossen. Lassie schaut dafür 24 Monate zurück. Eine Physio-Deckung lohnt sich also, solange der Hund noch keine Befunde hat, und ist nach der Diagnose für diesen Bereich wertlos.

Wenn Physiotherapie der Grund für den Abschluss ist, führt der Weg über einen Tarif ohne OP-Bindung. Die acht Sitzungen pro Periode bei Barkibu sind dafür die klarste Regelung im Feld.

Häufige Fragen zu Physiotherapie beim Hund

Was kostet Physiotherapie beim Hund?

Der Ersttermin mit Befund und Erstbehandlung kostet 60 bis 135 €, eine Folgesitzung 35 bis 55 € für 30 und 75 bis 90 € für 60 Minuten. Separat berechnet werden meist Unterwasserlaufband (30 bis 38 €), Laser und Magnetfeld (je 35 €) sowie Akupunktur (45 bis 75 €).

Wie oft sollte ein Hund zur Physiotherapie?

Nach einer Operation üblicherweise ein- bis zweimal pro Woche über vier bis sechs Wochen, also acht bis zwölf Sitzungen. Bei chronischer Arthrose wird dauerhaft alle zwei bis drei Wochen behandelt, was 17 bis 20 Termine im Jahr ergibt. Zur Prävention beim Sporthund genügt ein Termin pro Monat bis alle zwei Monate.

Braucht man für die Tierphysiotherapie eine Überweisung vom Tierarzt?

Für den Praxisbesuch selbst nicht, für die Erstattung meistens schon. Barmenia verlangt eine tierärztliche Überweisung, andere Anbieter eine Verordnung oder den Nachweis eines medizinischen Anlasses. Fachlich ist die vorherige Abklärung ohnehin sinnvoll, weil eine Lahmheit erst diagnostiziert und dann behandelt werden sollte.

Übernimmt die Hundekrankenversicherung Physiotherapie?

Meistens ja, aber gedeckelt. Verbreitet sind 250 bis 500 € pro Jahr oder acht bis zehn Sitzungen je Indikation, oft nur nach einer versicherten Operation und begrenzt auf 30 Tage. Eine reine OP-Versicherung zahlt die Arthrose-Dauerbehandlung in der Regel nicht.

Wie lange dauert eine Physiotherapie-Sitzung?

Der Ersttermin dauert rund 60 Minuten, weil Anamnese, Gangbildanalyse und Therapieplan dazugehören. Folgesitzungen sind mit 30, 45 oder 60 Minuten angesetzt, die Praxen bepreisen genau diese Dauer. Jede weitere angefangene Viertelstunde kostet 20 € zusätzlich.

Ist Physiotherapie auch für gesunde Hunde sinnvoll?

Bei Sport- und Arbeitshunden ja, als Leistungserhalt und zur Früherkennung von Fehlbelastungen, mit Kosten von 270 bis 840 € im Jahr. Versicherer erstatten das nicht: Ohne Krankheits- oder Unfallanlass gilt die Behandlung als Vorsorge und fällt allenfalls unter ein Vorsorgebudget von 35 bis 150 € pro Jahr.

Was kostet das Unterwasserlaufband für Hunde?

Als Einzelleistung 30 bis 38 € pro Einheit, ergänzend zu einer Physiositzung 15 €, als Kombitermin über 60 Minuten 85 €. Eine kurze Gewöhnungseinheit unter zehn Minuten kostet 26 €. Bei den Karten lohnt das Nachrechnen: Eine Zehnerkarte kostet in einer geprüften Preisliste 350 € gegenüber 380 € für zehn Einzeltermine, eine Fünferkarte in einer anderen dagegen 215 € gegenüber 190 € für fünf.