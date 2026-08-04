Die OP bei einer Patellaluxation kostet beim Hund zwischen 1.604 und 2.500 Euro brutto. Ausschlaggebend ist der Zustand des Kniegelenks am Untersuchungstag: Die Gebührenordnung für Tierärzte führt dafür zwei getrennte Ziffern, und zwischen ihnen liegt der größte Teil des Preisunterschieds. Betroffen sind fast immer kleine Rassen, vom Zwergpudel bis zum Papillon, bei denen die Kniescheibe zunächst nur für zwei oder drei Schritte herausspringt.

OP-Kosten bei Patellaluxation beim Hund

Ein Knie mit einer einzelnen Operationstechnik kommt in unserer Aufstellung auf 1.604 Euro brutto, eines mit einer Kombination mehrerer Techniken auf 1.784,88 Euro. Nach oben reicht die Spanne bis etwa 2.500 Euro, sobald die Klinik am dreifachen Gebührensatz abrechnet. Sind beide Kniegelenke betroffen und werden sie in einer Narkose versorgt, stehen 2.777,36 Euro auf der Rechnung, bei zwei getrennten Terminen 3.569,76 Euro.

Die Gebührenordnung für Tierärzte führt sämtliche Beträge ohne Umsatzsteuer, das legt § 1 Abs. 3 GOT fest. Einzelne Ziffern stehen hier deshalb netto, jede Endsumme dagegen brutto, also mit 19 Prozent.

Zwei GOT-Ziffern für einen Eingriff

Die meisten Kostenübersichten behandeln die Patella-OP als eine einzige Leistung. Im amtlichen Gebührenverzeichnis der GOT 2022 stehen dafür aber zwei Positionen, und der Unterschied zwischen ihnen ist genau die Frage, die den Preis bestimmt.

GOT-Ziffer Leistung 1-fach netto 2-fach 3-fach 872 Operative Therapie einer Patellaluxation 192,00 € 384,00 € 576,00 € 873 Operative Therapie einer Patellaluxation, Kombination mehrerer Operationstechniken 268,00 € 536,00 € 804,00 €

Reicht eine einzelne Technik, oder braucht das Knie eine Kombination aus mehreren? Das entscheiden der Luxationsgrad und die Anatomie des Beins, nicht die Preisliste der Klinik. Auf der Rechnung sind das am zweifachen Satz 152 Euro netto Unterschied auf einer einzigen Zeile, am dreifachen 228 Euro. Zwei Hunde derselben Rasse mit derselben Diagnose können damit unterschiedlich teuer werden, bevor irgendjemand über Region oder Klinikzuschläge spricht.

Musterrechnung: Chihuahua mit Grad III

Chihuahua, 4,1 Kilogramm, 3 Jahre alt, mediale Patellaluxation Grad III am rechten Knie. Operiert werden eine Sulcoplastik und eine Versetzung der Tuberositas tibiae, also eine Kombination und damit Ziffer 873. Geplanter Termin, zweifacher Satz.

Position GOT-Ziffer netto Allgemeine Untersuchung mit Beratung 16 47,24 € Röntgen Knie, zwei Ebenen (2 × Ziffer 166) 166 106,12 € Venenkatheter peripher 225 29,24 € Intubationsnarkose 345 147,04 € Monitoring bis zwei Parameter 349 105,92 € Narkoseprotokoll ausführlich, 60 Minuten 282 146,32 € Infusion per Schwerkraft 234 84,00 € Patellaluxation, Kombination mehrerer Operationstechniken 873 536,00 € Schienenverband 254 108,02 € Implantate (Kirschner-Draht, Cerclage), Naht- und Verbrauchsmaterial, Schmerzmittel (Schätzwert) § 7 Abs. 2 190,00 € Summe netto 1.499,90 € Gesamt brutto 1.784,88 €

Kommt der Hund mit einer einzelnen Technik aus, greift Ziffer 872 statt 873 und die Rechnung sinkt auf 1.347,90 Euro netto oder 1.604,00 Euro brutto. Der zweite große Hebel ist der Gebührensatz: Legt die Praxis den dreifachen an, steigt allein Ziffer 873 um 268 Euro netto.

Beidseitige Patellaluxation: eine Sitzung oder zwei

Sind beide Knie betroffen, steht vor der Kostenfrage eine medizinische: eine Narkose oder zwei? Das entscheidet die Chirurgin nach der Belastbarkeit des Hundes und danach, ob er die Reha auf zwei frisch operierten Hinterbeinen bewältigt. Der Kostenunterschied ist erheblich:

Beide Knie in einer Sitzung: Für die zweite Seite kommen Ziffer 873, Implantat und Verband hinzu, die Narkose läuft weiter. Summe 2.333,92 Euro netto oder 2.777,36 Euro brutto.

Für die zweite Seite kommen Ziffer 873, Implantat und Verband hinzu, die Narkose läuft weiter. Summe 2.333,92 Euro netto oder 2.777,36 Euro brutto. Zwei getrennte Sitzungen: zweimal die volle Rechnung inklusive Untersuchung, Röntgen und kompletter Narkosekette, also 3.569,76 Euro brutto.

792,40 Euro liegen zwischen diesen beiden Wegen. Das ist ein Argument in der Terminplanung, aber keines, das die medizinische Entscheidung überstimmen sollte. Beide Summen zeigen den zweifachen Gebührensatz. Am dreifachen verschiebt sich jede Zeile mit einer Operationsziffer nach oben, und genau daraus entstehen die höheren Zahlen, die anderswo für dieselbe Operation kursieren.

Versicherungen, die die Patella-OP tragen

Ob eine Police die Patella-OP trägt, entscheidet die besondere Wartezeit. Die Erkrankung steht bei praktisch jedem Versicherer auf dieser Liste, und kleine Hunde werden früh diagnostiziert. Sechs Monate sind die kürzeste Frist, die wir in den Bedingungen verifizieren konnten, zwölf Monate die längste. Danach zählt die Reha-Deckung, denn mit dem Fadenzug beginnt die Physiotherapie. Die Monatsbeiträge unten sind Ab-Preise, Stand August 2026.

Barkibu: 6 Monate Wartezeit und Physiotherapie ohne OP-Bindung

Barkibu führt die Patellaluxation zusammen mit HD, ED, Kreuzband, Epilepsie, Hernien, Bandscheibenvorfall, Leishmaniose, Katarakt und Atopie auf einer Liste mit 6 Monaten Wartezeit, und diese Frist gilt nur für Tiere ab 6 Monaten. HanseMerkur setzt dieselben sechs Monate an, lässt sie aber ausdrücklich auch dann laufen, wenn ein Unfall die Luxation ausgelöst hat. Für einen jungen Hund ist das der feinere, aber echte Unterschied zwischen den beiden.

Der zweite liegt in der Reha. Barkibu zahlt 8 Physiotherapie-Sitzungen pro Versicherungsperiode, ohne sie an einen Eingriff zu koppeln, und deckelt sie nicht mit einem Jahresbetrag; bei HanseMerkur stehen für operationsunabhängige Physiotherapie 250 Euro im Jahr bereit. Bei einem Hund, der schon vor der Operation Muskulatur an der Hinterhand verloren hat, zählt genau dieser Posten. Erstattet wird bis zum dreifachen GOT-Satz, im Notdienst bis zum vierfachen, mit festen 80 Prozent ohne Wahlmöglichkeit. Der Einstieg für Hunde liegt bei 34 Euro im Monat.

HanseMerkur: 6 Monate, die auch bei einem Unfall gelten

Die Liste, auf der HanseMerkur die Patellaluxation führt, umfasst außerdem ED, IPA, FPC, OCD, HD, Radius curvus, Nabelbruch und DCM. Die allgemeine Wartezeit beträgt einen Monat und entfällt bei Unfällen ganz. Für die Patella gilt diese Ausnahme allerdings nicht, und das steht ausdrücklich so in den Bedingungen.

Bei der Erstattungshöhe dreht sich das Bild. HanseMerkur geht bis zum vierfachen GOT-Satz plus Notdienstgebühr und deckt damit auch eine Klinikrechnung ab, die oberhalb des dreifachen Satzes liegt. Physiotherapie ist nach einer Operation bis zum 60. Tag gedeckt, unabhängig von einem Eingriff stehen 250 Euro im Jahr zur Verfügung. Für einen Jack Russell im ersten Lebensjahr mit 500 Euro Selbstbeteiligung nennt der Versicherer Beispielbeiträge von 28,19, 37,58 und 40,17 Euro im Monat.

PETPROTECT: 12 Monate Wartezeit, dafür 10 Reha-Behandlungen je Indikation

PETPROTECT verlangt für die Patellaluxation 12 Monate, zusammen mit Entropium, Nabelbruch, Kastration, Ektropium, ED, HD, Kryptorchismus und Radius curvus. Das ist die längste Frist der drei und der Grund, warum dieser Tarif hier auf Platz drei steht. Ein Jahr ab Vertragsbeginn ist bei einer Erkrankung, die früh diagnostiziert wird, eine lange Zeit, und wer erst nach dem Befund abschließt, bekommt die Luxation ohnehin dauerhaft ausgeschlossen.

Dafür ist die Reha großzügig geregelt: 10 Behandlungen à 30 Minuten je Indikation, und die Nachsorge direkt nach der Operation wird darauf nicht angerechnet. Bei der Erstattungsgrenze lohnt der genaue Blick. Die Website wirbt mit dem vierfachen GOT-Satz, die Versicherungsbedingungen in der Fassung 04/2023 nennen den dreifachen Satz und den vierfachen nur im Notdienst. Maßgeblich ist der Vertragstext. Den Einstiegsbeitrag veröffentlicht PETPROTECT nicht, er lässt sich nur über den Rechner ermitteln.

Rechnen Sie die Frist gegen das Geburtsdatum Ihres Hundes: Sechs oder zwölf Monate ab Vertragsbeginn sind bei einem Welpen eine Formalie, bei einem Vierjährigen, der bereits gelegentlich hüpft, sind sie es nicht. Wie sich reiner OP-Schutz und Vollschutz unterscheiden, steht auf der Seite zur OP-Versicherung für Hunde.

Grad I bis IV: die Einteilung entscheidet über die OP

Die Kniescheibe läuft normalerweise in einer Rinne am Oberschenkelknochen, dem Sulcus femoris. Ist diese Rinne zu flach oder steht die Beinachse schief, rutscht die Patella heraus. Wie weit das geht, wird in vier Graden beschrieben. Die Klinikgruppe AniCura definiert sie in ihrer Wissensbank zur Patellaluxation und ordnet jedem Grad eine typische Indikationsstellung zu:

Grad Befund typische Indikationsstellung nach AniCura I Die Kniescheibe sitzt an ihrer physiologischen Stelle, lässt sich manuell verlagern und geht ohne Manipulation wieder zurück. keine Operation II Sie lässt sich verlagern und geht nicht von allein zurück, oder die Luxation tritt bereits häufiger auf. Eingriff empfohlen, teils noch konservativ III Die Kniescheibe ist luxiert, lässt sich aber tierärztlich reponieren. Die Luxation tritt immer wieder auf. Operation indiziert IV Die Kniescheibe ist luxiert und nicht mehr reponierbar. Häufig besteht bereits erheblicher Gelenkverschleiß. Operation mit Korrektur der Knochenachse

Die Tabelle beschreibt den Regelfall. Die Indikation stellt die untersuchende Tierärztin am Knie Ihres Hundes, nicht die Gradzahl allein.

Für die Rechnung bestimmt der Grad zweierlei: ob überhaupt operiert wird und ob Ziffer 872 oder Ziffer 873 darauf steht. Bei Grad IV nennt AniCura zusätzlich eine Osteotomie zur Achskorrektur, also eine Kombination mehrerer Techniken. Damit ist der Grad der wichtigste einzelne Preistreiber dieser Operation, noch vor Klinik, Region und Hundegröße.

Diagnose und betroffene Hunde

Graduiert wird am wachen Hund, durch Tasten und Bewegen des Kniegelenks. Dazu kommt ein Röntgen in zwei Ebenen, das die Achsstellung des Beins und den Zustand des Gelenks zeigt. Jede Aufnahme zählt als eigene Position; was zwei Ebenen zusammen ausmachen, haben wir auf der Seite zu den Röntgenkosten beim Hund aufgeschlüsselt. Ein MRT ist für die Standardindikation nicht üblich; wenn Ihnen eines angeboten wird, fragen Sie nach dem konkreten Grund.

Betroffen sind vor allem kleine Rassen: Zwergpudel, Yorkshire Terrier, Chihuahua, Pekingese, Papillon und Boston Terrier, dazu nennt die Tierklinik Hofheim Jack Russell Terrier, Mops und Französische Bulldogge. Bei großen Rassen wie Chow-Chow, Flat Coated Retriever oder Appenzeller Sennenhund kommt sie seltener vor. Und sie sieht dort anders aus: Bei großen Hunden verlagert sich die Kniescheibe nach Angaben derselben Klinik häufiger nach außen, bei kleinen Rassen dagegen nach innen. Die mediale, also nach innen gerichtete Luxation ist der typische Befund beim Kleinhund.

Das Leitsymptom ist der hüpfende Gang: Der Hund lahmt deutlich oder läuft kurz auf drei Beinen und ist danach wieder unauffällig. Andere Ursachen einer Hinterhandlahmheit zeigen ein anderes Muster; die Übersicht der häufigen Hundekrankheiten stellt sie nebeneinander.

Die Operationstechniken bei Patellaluxation

Operiert wird nicht die Kniescheibe selbst, sondern ihre Führung. Je nach Befund kombiniert die Chirurgin mehrere Schritte:

Sulcoplastik, auch Trochleaplastik: Die Gleitrinne im Oberschenkelknochen wird vertieft, damit die Patella nicht mehr über den Rand springt.

Die Gleitrinne im Oberschenkelknochen wird vertieft, damit die Patella nicht mehr über den Rand springt. Tuberositastransposition: Der Ansatz des geraden Kniescheibenbandes am Schienbein wird versetzt, um die Zugrichtung zu korrigieren.

Der Ansatz des geraden Kniescheibenbandes am Schienbein wird versetzt, um die Zugrichtung zu korrigieren. Gelenkkapselraffung oder Fasziendoppelung: Die Kapsel wird auf der Gegenseite gestrafft und hält die Patella zusätzlich in Position.

Die Kapsel wird auf der Gegenseite gestrafft und hält die Patella zusätzlich in Position. Korrekturosteotomie: Bei Grad IV wird die Knochenachse selbst begradigt. Der aufwendigste Schritt.

Als häufigste Methode nennt die Tierklinik Hofheim die Versetzung der Tuberositas tibiae, allein oder gemeinsam mit einer Vertiefung des Sulcus femoris. Genau diese Kombination steckt in der Musterrechnung weiter oben und ist der Grund, warum dort Ziffer 873 abgerechnet wird. Welche Schritte Ihr Hund braucht, steht endgültig erst nach der Beurteilung des offenen Gelenks fest, deshalb sollte der Kostenvoranschlag beide Ziffern ausweisen.

Fadenzug, Leinenzwang und der Weg zurück zur Belastbarkeit

Die Nachsorge ist bei diesem Eingriff klar getaktet. AniCura beschreibt sie so: Nach 12 Tagen werden die Fäden gezogen, für 6 Wochen gelten Schonung und Leinenzwang. Physiotherapie kann nach dem Fadenzug beginnen, und genau in dieses Fenster fällt der größte Teil der Reha-Kosten. Als Ergebnis nennt die Klinikgruppe ein schmerzfreies Laufen mit dem operierten Kniegelenk.

Praktisch heißt das für die sechs Wochen: kurze Gänge an der kurzen Leine statt Freilauf, keine Treppen, kein Sprung aus dem Auto oder vom Sofa, und rutschige Böden bekommen Teppichläufer. Die Reha läuft über Wochen, und was eine Sitzung im Unterwasserlaufband oder in der manuellen Therapie kostet, rechnen wir auf der Seite zur Physiotherapie für Hunde auf. Rechnen Sie außerdem eine Kontrolluntersuchung und gegebenenfalls ein Kontrollröntgen ein. Wie sich diese Folgekosten bei anderen Knieeingriffen entwickeln, zeigt unsere Seite zum Kreuzbandriss beim Hund.

Wenn nicht operiert wird

Bei Grad I wird in der Regel nicht operiert, bei einem Teil der Grad-II-Fälle ebenfalls nicht. Damit fällt ein großer Teil der kleinen Hunde mit einem Zufallsbefund zunächst in die konservative Gruppe. Wichtig wird dann, in welchen Abständen das Knie wieder untersucht wird, denn die Einstufung von heute gilt nicht dauerhaft.

Was die konservative Führung leisten kann: Gewichtsmanagement, gezielter Muskelaufbau, weiche Untergründe, der Verzicht auf Treppen und Sprünge, dazu Physiotherapie. Eine Bandage kann das Knie im Alltag stützen. Was sie nicht leisten kann: Eine zu flache Gleitrinne wird durch Training nicht tiefer, und eine schiefe Beinachse bleibt schief. Bleibt ein Grad III oder IV unbehandelt, arbeitet das Gelenk dauerhaft falsch und die Arthrose schreitet fort.

Deshalb ist die Graduierung keine einmalige Angelegenheit. Ob Ihr Hund weiterhin in die konservative Gruppe gehört, ertastet Ihre Tierärztin am Knie, nicht an einem Video vom Spaziergang.

Was bei der Patellaluxation über die Erstattung entscheidet

Die besondere Wartezeit läuft ab Vertragsbeginn, nicht ab der Diagnose. Wer heute abschließt und in vier Monaten den ersten hüpfenden Gang sieht, ist bei einer Sechs-Monats-Frist noch nicht im Schutz, obwohl der Hund am Tag der Unterschrift gesund war. Wie groß die Bandbreite dieser Fristen ist, zeigen die drei Tarife oben.

Ein Anbieterwechsel setzt die Uhr dabei nicht zurück, er startet eine neue. Der neue Vertrag bringt seine eigene Sonderwartezeit mit, und alles, was bis dahin in der Patientenakte steht, gilt beim neuen Versicherer als bekannt. Wer erst nach der Diagnose auf einen besseren Tarif wechselt, bekommt für dieses Knie also nichts dazu.

Und bekannt heißt weniger, als die meisten annehmen. Eine Patellaluxation muss nicht als Diagnose eingetragen sein, um als Vorerkrankung zu gelten. Es genügt der Vermerk einer Tierärztin, die beim Impftermin nebenbei am Knie getastet und eine leichte Verlagerung notiert hat. Ab diesem Eintrag sind die Luxation und ihre Folgen dauerhaft vom Schutz ausgenommen.

Die dritte Stellschraube ist der Gebührensatz, bis zu dem ein Tarif erstattet. Bei welchen Eingriffen er noch stärker durchschlägt als hier, steht in der Übersicht der OP-Kosten beim Hund. Und welche Klauseln hinter einer Werbeaussage zum vierfachen Satz stehen können, haben wir uns im PETPROTECT-Test angesehen.

Häufige Fragen zur Patellaluxation beim Hund

Beeinflusst eine Patellaluxation die Lebenserwartung meines Hundes?

Zur Lebenserwartung sagen die von uns geprüften Klinikquellen nichts. Ihre Aussagen zur Prognose betreffen die Beweglichkeit: AniCura nennt als Ergebnis einer gelungenen Operation ein schmerzfreies Laufen mit dem betroffenen Kniegelenk. Bleibt ein höherer Grad unbehandelt, geht es umgekehrt um fortschreitende Arthrose und chronische Schmerzen. Was das für Ihren Hund bedeutet, hängt an Grad, Alter und Begleitbefunden, und diese Einschätzung gehört in die Praxis.

Wie geht es nach den sechs Wochen Leinenzwang weiter?

Mit dem Ende der Schonzeit ist der Hund nicht sofort wieder im Freilauf. Die Belastung wird schrittweise gesteigert, und die Physiotherapie läuft häufig über die sechs Wochen hinaus, bis die Muskulatur der Hinterhand wieder trägt. Wann Ihr Hund wieder springen, toben und Treppen laufen darf, gibt Ihnen die operierende Klinik vor, weil sie weiß, mit welcher Technik das Knie versorgt wurde.