Wer einen Hund hat, kennt das mulmige Gefühl beim Blick auf die Tierarztrechnung. Eine Impfung oder eine Untersuchung ist schnell bezahlt, eine Operation selten. Die HanseMerkur gehört zu den Versicherern, bei denen Sie genau dafür vorsorgen können, entweder mit dem vollen Krankenschutz oder mit der günstigeren OP-Variante. Der Hamburger Anbieter ist seit 2019 im Tiergeschäft und arbeitet mit drei klar abgegrenzten Tarifstufen. Auf dieser Seite lesen Sie, was die Tarife leisten, wo ihre Grenzen liegen und für welchen Hund sich der Abschluss wirklich rechnet.

HanseMerkur Hundekrankenversicherung im Überblick

Anbieter: HanseMerkur Versicherungsgruppe, Hamburg, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Tiersparte seit 2019

HanseMerkur Versicherungsgruppe, Hamburg, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Tiersparte seit 2019 Versicherungsarten: Hundekrankenversicherung (Vollschutz) und Hunde-OP-Versicherung, jeweils in den Stufen Komfort, Premium und Premium plus

Hundekrankenversicherung (Vollschutz) und Hunde-OP-Versicherung, jeweils in den Stufen Komfort, Premium und Premium plus Erstattung: 100 Prozent der gedeckten Kosten in allen Tarifen

100 Prozent der gedeckten Kosten in allen Tarifen GOT-Satz: 3-facher Satz im Komfort, 4-facher Satz inklusive Notdienstgebühren in Premium und Premium plus

3-facher Satz im Komfort, 4-facher Satz inklusive Notdienstgebühren in Premium und Premium plus Jahreshöchstentschädigung: 2.500 Euro, 5.000 Euro oder unbegrenzt

2.500 Euro, 5.000 Euro oder unbegrenzt Preise: OP-Schutz ab 7,38 Euro, Vollschutz ab 28,19 Euro im Monat (Jack Russell Terrier im ersten Lebensjahr, 500 Euro Selbstbeteiligung)

OP-Schutz ab 7,38 Euro, Vollschutz ab 28,19 Euro im Monat (Jack Russell Terrier im ersten Lebensjahr, 500 Euro Selbstbeteiligung) Selbstbeteiligung: 0, 250 oder 500 Euro, die Variante ohne Selbstbeteiligung nur bis Eintrittsalter 5

0, 250 oder 500 Euro, die Variante ohne Selbstbeteiligung nur bis Eintrittsalter 5 Wartezeiten: 1 Monat allgemein, keine bei Unfall, 12 Monate (Premium) beziehungsweise 6 Monate (Premium plus) bei besonderen Erkrankungen, im Komfort nicht versichert

1 Monat allgemein, keine bei Unfall, 12 Monate (Premium) beziehungsweise 6 Monate (Premium plus) bei besonderen Erkrankungen, im Komfort nicht versichert Zusatzbausteine: Zahn nur zu Premium und Premium plus mit 1 Monat Wartezeit, Vorsorge Plus nur zu Premium plus, Tier Assistance ohne Wartezeit

Zahn nur zu Premium und Premium plus mit 1 Monat Wartezeit, Vorsorge Plus nur zu Premium plus, Tier Assistance ohne Wartezeit Alter bei Abschluss: bis 8 Jahre, danach lebenslanger Schutz mit Beitragsanpassung nach dem 3., 5., 7. und 9. Lebensjahr

bis 8 Jahre, danach lebenslanger Schutz mit Beitragsanpassung nach dem 3., 5., 7. und 9. Lebensjahr Besonderheiten: Kündigungsverzicht im Schadenfall (nicht absolut), Direktabrechnung mit der Praxis möglich, Einreichfrist 3 Monate über App oder Portal

Kündigungsverzicht im Schadenfall (nicht absolut), Direktabrechnung mit der Praxis möglich, Einreichfrist 3 Monate über App oder Portal Auszeichnungen: Focus Money 13/2026 „Fairster Tierversicherer“ mit der Note Sehr gut, AssCompact Trends 2/2025 Platz 1

Beitrag für Ihren Hund berechnen Drei Tarife von 2.500 Euro Jahresgrenze bis unbegrenzt, 100 Prozent Erstattung, Aufnahme bis 8 Jahre. Rasse, Alter und Selbstbeteiligung eingeben und den Monatsbeitrag sehen. Jetzt Beitrag berechnen →

Wer ist die HanseMerkur?

Die HanseMerkur sitzt in Hamburg, geht auf die 1875 gegründete Hanseatische Krankenversicherung zurück und ist bis heute ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, gehört also keinen Aktionären. In der heutigen Form besteht sie seit 1969. Die Gruppe nahm 2025 3,33 Milliarden Euro an Beiträgen ein und beschäftigte 1.847 Mitarbeitende.

Für Hundehalter ist eine andere Jahreszahl aufschlussreicher: Das Tiergeschäft startete erst 2019, und zwar mit der OP-Versicherung für Hunde. Das Geschäftsfeld Schaden, Unfall und Tier kam 2025 auf 278,9 Millionen Euro Beitragseinnahme, davon 177,9 Millionen aus Tierversicherungen. In dieser Sparte ist die HanseMerkur also ein Neueinsteiger mit dem Rückhalt eines großen Krankenversicherers, der sein Kerngeschäft auf Tiere überträgt. Entsprechend streng dreistufig ist die Tarifwelt aufgebaut, und sie ist für Hund und Katze identisch geschnitten. Für Katzenhalter gelten dieselben drei Stufen mit anderen Beiträgen, die Details stehen in unserem Beitrag zur HanseMerkur Katzenkrankenversicherung.

Auszeichnungen und Testergebnisse

Focus Money kürte die HanseMerkur in Ausgabe 13/2026 zum zweiten Mal in Folge zum „Fairsten Tierversicherer“ mit der Note „Sehr gut“. Grundlage ist eine Studie von ServiceValue, die 41 Tierversicherer nach Tarifleistungen, Preis-Leistung, Kundenberatung und Kundenservice bewertet hat. In Ausgabe 03/2026 kam der Titel „Fairster Leistungsregulierer Tierkrankenversicherer“ dazu, bei den AssCompact Trends 2/2025 reichte es für Platz 1 in der Tierkrankenversicherung.

Bei der Stiftung Warentest war die HanseMerkur ebenfalls im Feld: Der Finanztest 05/2025 zu Hunde-OP-Versicherungen prüfte fünf ihrer Tarife, Best und Easy jeweils mit 0 und mit 250 Euro Selbstbeteiligung sowie Smart. Die Qualitätsurteile liegen hinter der Bezahlschranke von test.de und wurden von uns nicht freigeschaltet, eine Note nennen wir deshalb nicht. Die Bestnote des Tests holte ein anderer Anbieter. Die folgende Einordnung stützt sich auf die Tarifblätter, die Versicherungsbedingungen und die FAQ des Versicherers sowie auf unabhängige Quellen.

Die Tarife im Vergleich: Komfort, Premium und Premium plus

Der Vollschutz deckt Operationen und ambulante Behandlungen ab, also auch den Magen-Darm-Infekt, die Allergie und Medikamente ohne Eingriff.

Komfort Premium Premium plus GOT-Satz 3-facher Satz 4-facher Satz inkl. Notdienstgebühren 4-facher Satz inkl. Notdienstgebühren Erstattungssatz 100 % 100 % 100 % Jahreshöchstentschädigung 2.500 € 5.000 € unbegrenzt Vorsorgebudget keins 75 € pro Jahr 100 € pro Jahr Selbstbeteiligung 0 / 250 / 500 € 0 / 250 / 500 € 0 / 250 / 500 € Wartezeit besondere Erkrankungen nicht versichert 12 Monate 6 Monate

Neben der Jahresgrenze entscheidet der GOT-Satz. Die Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte gilt in ihrer Fassung vom 22. November 2022 und erlaubt regulär den einfachen bis dreifachen Satz, im tierärztlichen Notdienst bis zum vierfachen. Premium und Premium plus decken diesen vierfachen Satz samt Notdienstgebühren, der Komfort endet beim dreifachen. Bei einer Nachtbehandlung erstattet er also exakt bis zur dreifachen Gebühr, der Aufschlag darüber ist eine private Ausgabe.

Das Vorsorgebudget deckt laut Tarifblatt unter anderem Schutzimpfungen, Wurmkuren sowie Floh- und Zeckenvorsorge. Mit 75 oder 100 Euro im Jahr holt es einen Teil des Beitragsunterschieds zurück.

Der Komfort ist die schwächste Stufe im Angebot, und das aus zwei Gründen gleichzeitig: 2.500 Euro Jahresgrenze reichen für eine einzige größere Operation nicht, und besondere Erkrankungen sind hier gar nicht mitversichert. Ernsthaft absichern lässt sich ein Hund bei der HanseMerkur nur mit Premium oder Premium plus.

HanseMerkur OP-Versicherung für den Hund

Die HanseMerkur OP-Versicherung für den Hund ist die abgespeckte Linie mit derselben Dreiteilung. Sie zahlt nur rund um chirurgische Eingriffe, dafür deutlich günstiger: für einen Jack Russell Terrier oder einen Australian Shepherd im ersten Lebensjahr ab 7,38 Euro im Monat mit 500 Euro Selbstbeteiligung.

Komfort Premium Premium plus GOT-Satz 3-facher Satz 4-facher Satz inkl. Notdienstgebühren 4-facher Satz inkl. Notdienstgebühren Jahreshöchstentschädigung 2.500 € 5.000 € unbegrenzt Unterbringung und Physiotherapie nach der OP bis 15 Tage bis 30 Tage bis 60 Tage Besondere Erkrankungen nicht versichert 12 Monate Wartezeit 6 Monate Wartezeit

Versichert sind der Eingriff selbst, die Diagnostik am letzten Tag vor der Operation und am OP-Tag, die stationäre Unterbringung und die Physiotherapie danach. Deren Dauer ist der praktische Unterschied zwischen den Stufen: 15, 30 oder 60 Tage. Nach einer Kreuzband-OP zieht sich die Physiotherapie über Wochen und gehört fest zur Heilung.

Alles ohne Skalpell bleibt außen vor: chronischer Durchfall, Ohrenentzündung, die jährliche Allergiebehandlung, das Blutbild beim älter werdenden Hund. Sinnvoll ist die OP-Linie deshalb bei Rassen mit hohem Operationsrisiko und bei Haltern, die kleine Rechnungen selbst tragen und nur den vierstelligen Ausreißer abfangen wollen; einen Überblick über weitere Anbieter bietet unsere Hunde-OP-Versicherung im Vergleich.

Kosten nach Rasse und Eintrittsalter

Ob sich der Schutz rechnet, entscheidet der eigene Hund und nicht der beworbene Einstiegsbeitrag. Alle Werte gelten mit 500 Euro Selbstbeteiligung bei monatlicher Zahlweise per Lastschrift.

Hund und Eintrittsalter Produkt Komfort Premium Premium plus Jack Russell Terrier oder Australian Shepherd, 1. Lebensjahr Vollschutz 28,19 € 37,58 € 40,17 € Jack Russell Terrier oder Australian Shepherd, 1. Lebensjahr OP-Schutz 7,38 € 10,31 € 11,21 € Labrador Retriever, Welpe OP-Schutz 10,34 € 14,46 € 15,72 € Französische Bulldogge, Eintritt mit 4 Jahren OP-Schutz 22,24 € 31,09 € 33,81 €

Die Spreizung in der letzten Spalte ist der eigentliche Punkt: Die vierjährige Französische Bulldogge kostet im Premium plus mit 33,81 Euro mehr als das Doppelte des Labrador-Welpen mit 15,72 Euro, und das für denselben reinen OP-Schutz. Rasse und Eintrittsalter wirken auf den Beitrag also stärker als die Tarifstufe. Bei kurznasigen Rassen schlägt jedes Jahr, das bis zum Abschluss vergeht, dauerhaft auf den Beitrag durch.

Für den Vollschutz älterer Hunde veröffentlicht die HanseMerkur keine Beispiele. Der Vergleichsdienst hundeversicherungsprofi.de nennt als Größenordnung gerundete Werte ab etwa 28 Euro für einen fünfjährigen Dackel im Komfort, ab etwa 45 Euro im Premium und rund 92 Euro für einen vierjährigen Deutschen Schäferhund im Premium Plus. Das sind Fremdangaben ohne ausgewiesene Selbstbeteiligung, brauchbar zur Orientierung, nicht als Angebot.

Beispielrechnungen: Was die HanseMerkur im Schadensfall zahlt

Ein Tarifblatt zeigt Prozente, die Rechnung zeigt Euro. Die folgenden Fälle sind typische Hundediagnosen, gerechnet mit realistischen Rechnungsbeträgen und den Regeln der jeweiligen Tarifstufe.

Fall Rechnung Tarif und Selbstbeteiligung Erstattung Eigenanteil Kreuzbandriss, TPLO mit Nachsorge 3.000 € Premium plus, 500 € SB 2.500 € 500 € Kreuzbandriss, TPLO mit Nachsorge 3.000 € Komfort, 500 € SB max. 2.000 € mind. 1.000 € Magendrehung, Not-OP 4.000 € Premium, 250 € SB 3.750 € 250 € Fremdkörper-OP (Gastrotomie) 1.500 € Premium plus, 500 € SB 1.000 € 500 € Zahnsanierung mit Extraktionen 900 € jeder Tarif ohne Zahnbaustein 0 € 900 € Zahnsanierung mit Extraktionen 900 € Premium plus mit Zahnbaustein, 500 € SB 400 € 500 €

Kreuzbandriss: Eine TPLO oder TTA kostet je nach Klinik 1.500 bis 4.500 Euro. In der Kalkulation mit 3.000 Euro stecken Voruntersuchung und Röntgen, die Operation mit Narkose und Material, Medikamente, Kontrollröntgen und mehrere Wochen Physiotherapie, die im Premium plus bis 60 Tage mitversichert ist. Im Premium fällt die Erstattung genauso aus wie im Premium plus, danach ist das Jahresbudget von 5.000 Euro allerdings zur Hälfte verbraucht.

Magendrehung: Die Not-OP kostet 2.500 bis 5.000 Euro, bei Komplikationen mehr. Weil sie fast immer nachts oder am Wochenende passiert, darf die Klinik den vierfachen GOT-Satz plus Notdienstgebühr abrechnen. Im Premium sind nach den erstatteten 3.750 Euro noch 1.250 Euro Jahresbudget übrig. Genau hier trennen sich die Tarife: Im Komfort werden nur drei Sätze erstattet, und der 2.500-Euro-Deckel begrenzt zusätzlich.

Fremdkörper-OP: Für eine Gastrotomie oder Enterotomie sind 800 bis 2.500 Euro üblich. Im Vollschutz mit der Variante ohne Selbstbeteiligung, die nur bei Eintritt bis fünf Jahre offensteht, werden die 1.500 Euro vollständig ersetzt.

Zahnsanierung: Eine Zahnreinigung in Narkose liegt bei 200 bis 600 Euro, jede Extraktion bei 20 bis 100 Euro, eine Sanierung mit mehreren gezogenen Zähnen bei 600 bis 1.200 Euro. Ohne den Zusatzbaustein Zahn erstattet die HanseMerkur davon nichts, in keinem der sechs Tarife. Und mit Baustein zahlt sie erst nach einem Jahr: Auf Zahnleistungen liegt in Premium und Premium plus eine Wartezeit von 1 Monat.

Rechnung einreichen und Direktabrechnung

Rechnungen laufen über die ServiceApp oder das Online-Portal, wo sie als Behandlungsrechnung hochgeladen werden. Die Frist ist knapp: drei Monate nach Rechnungsstellung. Wer Belege sammelt und einmal im Jahr einreicht, verliert Geld.

Direktabrechnung ist möglich, wird aber häufig zu einfach dargestellt. Die HanseMerkur benötigt je eingereichter Rechnung eine Willenserklärung, dass sie direkt mit der Praxis abrechnen darf, und die Praxis muss mitspielen: Die Entscheidung liegt beim behandelnden Tierarzt. Eine verbindliche Bearbeitungsdauer nennt der Versicherer nirgends.

Beim Kündigungsrecht formuliert die HanseMerkur klar, sie verzichte auf ein Kündigungsrecht aufgrund einer erbrachten Leistung, und die Tarifblätter führen den Kündigungsschutz im Schadenfall ab Versicherungsbeginn. Absolut ist dieser Verzicht trotzdem nicht. Der Versicherer schränkt selbst ein, dass in bestimmten Fällen für jeden Tarif eine Kündigung ausgesprochen werden kann, alternativ ein Angebot mit erhöhter Selbstbeteiligung. Nach mehreren teuren Jahren ist der Vertrag also sicherer als bei Anbietern ohne diese Zusage, aber nicht unkündbar.

Die Bewertungssammlung auf toptierversicherungen.de zeigt zwei wiederkehrende Muster: Gelobt werden die schnelle Regulierung gedeckter Positionen und die Erstattung ohne Rückfragen, kritisiert werden Streitfälle darüber, ob eine einzelne Position überhaupt gedeckt ist, falsch berechnete Beiträge und die telefonische Erreichbarkeit.

Wartezeiten und Aufnahmealter

Die allgemeine Wartezeit beträgt einen Monat, bei einem Unfall entfällt sie vollständig. Das gilt für alle sechs Tarife, Vollschutz wie OP-Schutz.

Allgemeine Wartezeit: 1 Monat, bei Unfall keine

Besondere Erkrankungen, Diagnosen und Fehlentwicklungen: 12 Monate im Premium, 6 Monate im Premium plus, im Komfort gar nicht versichert

Prothesen, Implantate, Orthesen und Hilfsmittel: 12 Monate, in Premium und Premium plus gleichermaßen

Zahnleistungen über den Zusatzbaustein Zahn: 1 Monat in Premium und Premium plus

Tier Assistance: von der Wartezeit ausgenommen

Ein Monat ist kurz. Die Verbraucherzentrale nennt für Tierkrankenversicherungen eine Wartezeit von meist drei Monaten ab Vertragsbeginn, in denen Krankheiten noch nicht geleistet werden. Die HanseMerkur liegt damit deutlich unter dem, was branchenüblich ist. Der Abstand zwischen 12 und 6 Monaten bei besonderen Erkrankungen ist dagegen ein handfestes Argument für das Premium plus, gerade bei Rassen mit bekannten Dispositionen wie Hüftdysplasie oder Patellaluxation.

Aufnahmealter und Selbstbeteiligung

Diese beiden Grenzen gehören zusammen gelesen, weil sie denselben Halter doppelt treffen. Beim Neuabschluss liegt das Höchstaufnahmealter grundsätzlich bei acht Jahren, bei Hunderassen der Risikoklasse E laut Tarifblatt dagegen bei drei Jahren. Die Selbstbeteiligung von 0 Euro lässt sich zudem nur bis zu einem Eintrittsalter von fünf Jahren wählen. Zwischen dem fünften und dem achten Geburtstag kommt Ihr Hund also noch in den Vertrag, aber nur mit 250 oder 500 Euro Selbstbeteiligung. Die fällt in der Krankenversicherung je Versicherungsjahr an, in der reinen OP-Versicherung dagegen je Schadenfall. In der Lebensphase, in der die ersten teuren Diagnosen kommen, wird der Schutz damit lückenhafter statt dichter.

Ist der Vertrag geschlossen, gilt er lebenslang, ein Auslaufen wegen Alters gibt es nicht. Der Beitrag bleibt aber nicht konstant: Die HanseMerkur passt ihn an, nachdem das versicherte Tier das 3., 5., 7. oder 9. Lebensjahr vollendet hat. Beim Einstieg mit einem Welpen gehören diese vier Stufen von Anfang an in die Kalkulation. Die Altersgrenze selbst ist branchentypisch, denn nach Einschätzung der Verbraucherzentrale ist das Angebot für Hunde über sieben Jahre überschaubar.

Zusatzbausteine: Zahn, Vorsorge Plus und Tier Assistance

Zahnbehandlungen sind die größte Lücke im Grundschutz. Zahnleistungen gibt es ausschließlich über den Zusatzbaustein Zahn, und den wiederum nur zu Premium und Premium plus. Im Komfort lässt er sich nicht einmal dazubuchen. Bei einer Sanierung über 900 Euro entscheidet dieser Baustein zwischen 400 Euro Erstattung und keinem Cent. Sofort wirkt er allerdings nicht: Auf Zahnleistungen liegt in Premium und Premium plus eine Wartezeit von 1 Monat, der Baustein gehört also in den Erstvertrag und nicht in die Nachbesserung.

Zahn: nur zu Premium und Premium plus buchbar, deckt Zahnbehandlungen und Sanierungen, Wartezeit 1 Monat

Vorsorge Plus: nur zu Premium plus, hebt die jährliche Vorsorgepauschale von 100 auf 250 Euro

Tier Assistance: Serviceleistungen rund um den Hund, ohne Wartezeit ab Vertragsbeginn nutzbar

Nicht erstattet werden Behandlungen, die bei Antragstellung bereits bekannt, begonnen, angeraten oder erforderlich waren, ebenso Maßnahmen ohne medizinische Notwendigkeit. Darunter fällt auch die rein prophylaktische Kastration. Ist der Eingriff medizinisch begründet, etwa bei einer Gebärmuttervereiterung, zahlt die Versicherung. Rassespezifische Erkrankungen sind in Premium und Premium plus mitversichert, allerdings erst nach 12 beziehungsweise 6 Monaten Wartezeit.

Die Hundehaftpflicht führt die HanseMerkur getrennt davon, sie beginnt bei 3,36 Euro im Monat. In mehreren Bundesländern ist sie Pflicht, mit der Krankenversicherung hat sie nichts zu tun.

Tarifänderungen seit Februar 2026

Zum 3. Februar 2026 hat die HanseMerkur ihre Tierversicherung umgestellt. Für den einzelnen Vertrag greifen die neuen Bedingungen zur nächsten Hauptfälligkeit, ein Teil der Altverträge läuft also noch auf dem alten Stand. Die Bilanz fällt gemischt aus, und die Verschlechterungen werden auf den Produktseiten der HanseMerkur nicht genannt.

Besser geworden ist ein Punkt, und der wiegt schwer: Fehlentwicklungen und rassespezifische Erkrankungen waren im Premium plus mit 5.000 Euro über die gesamte Vertragslaufzeit gedeckelt, seither sind sie dort unbegrenzt versichert. Für Rassen mit bekannten erblichen Problemen ist das nach unserer Einschätzung die gewichtigste Änderung des ganzen Pakets. Zusätzlich ist die Wartezeit für besondere Erkrankungen im Premium plus von 12 auf 6 Monate gesunken.

Schlechter geworden ist die OP-Versicherung, gleich zweifach. Die allgemeine Wartezeit stieg dort von 7 Tagen auf 1 Monat, die Wartezeit für besondere Erkrankungen von 7 Tagen auf 6 Monate. Wer früher mit einer Woche Vorlauf rechnen konnte, wartet jetzt deutlich länger auf den vollen Schutz. Dazu kam eine Beitragserhöhung, die für Hunde zwischen 0 und 25 Prozent liegt. Diese Angaben stammen aus der Aufstellung des Fachportals dogvers.de zu den Tarifanpassungen 2026.

Für wen sich die HanseMerkur Hundekrankenversicherung lohnt

Am besten passt die HanseMerkur zu einem jungen, gesunden Hund, dessen Halter das Premium plus wählt. Dann bekommen Sie eine unbegrenzte Jahresleistung, 100 Prozent Erstattung bis zum vierfachen GOT-Satz, die kürzere Wartezeit von sechs Monaten und die Option auf 0 Euro Selbstbeteiligung, solange der Hund keine fünf Jahre alt ist. In dieser Kombination gehört das Angebot zu den stärksten am Markt, und der Titel „Fairster Leistungsregulierer“ aus Focus Money 03/2026 stützt den Eindruck, dass korrekt eingereichte Rechnungen auch bezahlt werden.

Die falsche Wahl ist sie in drei Fällen: wenn Ihr Hund älter als acht Jahre ist und deshalb gar nicht mehr aufgenommen wird, wenn nur der Komfort ins Budget passt und Sie mit 2.500 Euro Jahresgrenze ohne Absicherung besonderer Erkrankungen dastehen, und wenn Sie eine ausgewiesene Bestnote als Kaufgrund brauchen, denn die hält im Warentest-Feld der Hunde-OP-Versicherungen ein anderer Anbieter.

Alternativen zur HanseMerkur Hundekrankenversicherung

Drei Anbieter decken die Punkte ab, an denen die HanseMerkur an ihre Grenzen kommt; einen kompletten Marktüberblick liefert unser Tierversicherungsvergleich.

Barmenia: Testsieger im Hunde-OP-Test

Die Barmenia hält die beste Note des Feldes. Im Stiftung-Warentest-Vergleich 05/2025 mit 121 geprüften Hunde-OP-Tarifen wurde Barmenia Premium OP mit 0 Euro Selbstbeteiligung Testsieger und erhielt die Note „Sehr gut (1,3)“. Wer die Kaufentscheidung an einer öffentlich ausgewiesenen Testnote festmacht, hat hier die belastbarste Grundlage im Hunde-OP-Feld.

Barkibu: Aufnahme bis 10 Jahre

An der Achtjahresgrenze scheitern viele Halter älterer Hunde. Barkibu nimmt Hunde bis zum Alter von 10 Jahren auf und sagt für Rechnungen aus der eigenen App eine Erstattung in weniger als 72 Stunden zu. Für einen neunjährigen Hund, der bei der HanseMerkur keinen Vertrag mehr bekommt, bleibt das eine der wenigen Optionen mit Vollschutzcharakter.

Dalma: schnelle Erstattung

Dalma nennt eine konkrete Erstattungszeit, wo die HanseMerkur die Frage offenlässt: Ausgezahlt wird binnen 48 Stunden, gerechnet ab der Genehmigung aller Belege und nicht ab dem Einreichen. Ein Ausweg aus der Achtjahresgrenze ist Dalma dagegen nicht, denn die Aufnahme endet dort unter 9 Jahren und damit praktisch an derselben Stelle. Der zweite Unterschied liegt im Bestand: Ab dem 10. Lebensjahr sinkt der Erstattungssatz bei Erkrankungen um 5 Prozentpunkte pro Jahr, bei Unfällen bleibt er unverändert. Bei einem Hund im mittleren Alter lohnt es sich, diese Staffelung durchzurechnen.

Fazit zur HanseMerkur Hundekrankenversicherung

Die HanseMerkur Hundekrankenversicherung ist im Premium plus ein sehr starkes Angebot und im Komfort eines, von dem wir abraten. Zwischen beiden liegen beim jungen Jack Russell zwölf Euro im Monat, im Schadenfall aber schnell tausend Euro und mehr. Wer sich für diesen Versicherer entscheidet, tut es besser früh: Vor dem fünften Geburtstag steht die Variante ohne Selbstbeteiligung offen, nach dem achten ist der Zugang zu. Die Umstellung vom Februar 2026 hat mit der unbegrenzten Deckung für Fehlentwicklungen im Premium plus einen echten Gewinn gebracht und mit den längeren OP-Wartezeiten zwei Rückschritte. Beides gehört in die Rechnung, bevor Sie unterschreiben. Wer weitere Tarife sehen will, findet sie in unserem Hundekrankenversicherung-Vergleich.

Häufige Fragen zur HanseMerkur Hundekrankenversicherung

Wie gut ist die HanseMerkur Hundekrankenversicherung?

Im Premium plus gehört sie zu den stärksten Tarifen am Markt: unbegrenzte Jahresleistung, 100 Prozent Erstattung bis zum vierfachen GOT-Satz, sechs Monate Wartezeit für besondere Erkrankungen. Der Komfort fällt mit 2.500 Euro Jahresgrenze deutlich ab. Focus Money zeichnete den Versicherer 2026 als „Fairsten Tierversicherer“ aus. Im Warentest-Feld der Hunde-OP-Versicherungen 05/2025 war sie mit fünf Tarifen dabei, die Noten stehen dort hinter der Bezahlschranke.

Bis zu welchem Alter nimmt die HanseMerkur Hunde auf?

Das Höchstaufnahmealter liegt beim Neuabschluss grundsätzlich bei acht Jahren, die Variante ohne Selbstbeteiligung sogar nur bis zu einem Eintrittsalter von fünf Jahren. Besteht der Vertrag einmal, läuft er lebenslang weiter. Der Beitrag wird jedoch angepasst, nachdem der Hund das 3., 5., 7. oder 9. Lebensjahr vollendet hat.

Was zahlt die HanseMerkur Hundekrankenversicherung nicht?

Nicht erstattet werden Behandlungen, die bei Antragstellung bereits bekannt, begonnen, angeraten oder erforderlich waren, sowie Maßnahmen ohne medizinische Notwendigkeit, etwa die rein prophylaktische Kastration. Zahnbehandlungen sind nur über den Zusatzbaustein Zahn gedeckt, den es ausschließlich zu Premium und Premium plus gibt. Im Komfort fehlen besondere Erkrankungen komplett.

Welche Hundekrankenversicherung empfiehlt die Stiftung Warentest?

Im Test der Hunde-OP-Versicherungen 05/2025 mit 121 Tarifen ging der Sieg an Barmenia Premium OP mit 0 Euro Selbstbeteiligung, Note „Sehr gut (1,3)“. Die HanseMerkur war im selben Test mit fünf Tarifen vertreten, ihre Qualitätsurteile liegen aber hinter der Bezahlschranke von test.de und werden hier nicht wiedergegeben. Ihre öffentlich einsehbaren Auszeichnungen stammen von Focus Money und AssCompact und messen Fairness und Service, nicht den Leistungsumfang.

Reicht die OP-Versicherung oder braucht mein Hund den Vollschutz?

Die OP-Versicherung zahlt nur rund um chirurgische Eingriffe, inklusive Diagnostik am Vortag und am OP-Tag, Unterbringung und Physiotherapie. Ambulante Behandlungen wie Infekte, Allergien oder Medikamente ohne Operation bleiben offen. Sie ist die richtige Wahl, wenn Sie kleinere Rechnungen selbst tragen und nur vierstellige Notfälle absichern wollen.

Wie lange dauert die Erstattung bei der HanseMerkur?

Eine verbindliche Bearbeitungszeit veröffentlicht die HanseMerkur nicht. Fest steht die Frist in die andere Richtung: Rechnungen müssen innerhalb von drei Monaten nach Rechnungsstellung über die ServiceApp oder das Portal eingereicht werden. Eine Direktabrechnung mit der Praxis ist möglich, verlangt aber je Rechnung eine Willenserklärung und die Zustimmung des Tierarztes.