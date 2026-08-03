Katzen gelten als unkompliziert, bis sie es plötzlich nicht mehr sind. Ein verschluckter Faden, ein blockierter Kater, ein entzündeter Zahn: Die typischen Katzennotfälle kündigen sich kaum an und landen trotzdem im Operationssaal. Gegen genau diese Fälle versichert die HanseMerkur, wahlweise mit vollem Krankenschutz oder mit einer reinen OP-Police. Was Sie dafür zahlen, hängt vor allem am Alter Ihrer Katze und daran, ob sie nach draußen darf. Wir zeigen Ihnen, welche Tarifstufe sich für welche Katze eignet und an welcher Stelle der Schutz Lücken hat.

HanseMerkur Katzenversicherung im Überblick

Anbieter: HanseMerkur Versicherungsgruppe, Hamburg, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

HanseMerkur Versicherungsgruppe, Hamburg, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Versicherungsarten: Katzenkrankenversicherung (Vollschutz) und Katzen-OP-Versicherung, jeweils in den Stufen Komfort, Premium und Premium plus

Katzenkrankenversicherung (Vollschutz) und Katzen-OP-Versicherung, jeweils in den Stufen Komfort, Premium und Premium plus Erstattung: 100 Prozent der gedeckten Kosten in allen Tarifen

100 Prozent der gedeckten Kosten in allen Tarifen GOT-Satz: 3-facher Satz im Komfort, 4-facher Satz inklusive Notdienstgebühren in Premium und Premium plus

3-facher Satz im Komfort, 4-facher Satz inklusive Notdienstgebühren in Premium und Premium plus Jahreshöchstentschädigung: 2.500 Euro, 5.000 Euro oder unbegrenzt

2.500 Euro, 5.000 Euro oder unbegrenzt Preise: OP-Schutz ab 4,32 Euro, Vollschutz ab 14,28 Euro im Monat (Europäisch Kurzhaar in Wohnungshaltung, erstes Lebensjahr, 500 Euro Selbstbeteiligung)

OP-Schutz ab 4,32 Euro, Vollschutz ab 14,28 Euro im Monat (Europäisch Kurzhaar in Wohnungshaltung, erstes Lebensjahr, 500 Euro Selbstbeteiligung) Beitragsfaktor Haltung: Freigänger zahlen mehr als Wohnungskatzen, die Haltungsform wird im Antrag abgefragt

Freigänger zahlen mehr als Wohnungskatzen, die Haltungsform wird im Antrag abgefragt Selbstbeteiligung: 0, 250 oder 500 Euro, die Variante ohne Selbstbeteiligung nur bis Eintrittsalter 5

0, 250 oder 500 Euro, die Variante ohne Selbstbeteiligung nur bis Eintrittsalter 5 Wartezeiten: 1 Monat allgemein, keine bei Unfall, 12 Monate (Premium) beziehungsweise 6 Monate (Premium plus) bei besonderen Erkrankungen, im Komfort nicht versichert

1 Monat allgemein, keine bei Unfall, 12 Monate (Premium) beziehungsweise 6 Monate (Premium plus) bei besonderen Erkrankungen, im Komfort nicht versichert Zahn und FORL: nur über den Zusatzbaustein Zahn in Premium und Premium plus, mit 1 Monat Wartezeit, ohne Baustein 0 Euro Erstattung

nur über den Zusatzbaustein Zahn in Premium und Premium plus, mit 1 Monat Wartezeit, ohne Baustein 0 Euro Erstattung Alter bei Abschluss: bis 8 Jahre, danach lebenslanger Schutz mit Beitragsanpassung nach dem 3., 5., 7. und 9. Lebensjahr

bis 8 Jahre, danach lebenslanger Schutz mit Beitragsanpassung nach dem 3., 5., 7. und 9. Lebensjahr Besonderheiten: Kündigungsverzicht im Schadenfall (nicht absolut), Direktabrechnung mit der Praxis möglich, Einreichfrist 3 Monate über App oder Portal

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Kosten der HanseMerkur Katzenkrankenversicherung

Der Einstiegsbeitrag gehört zu einer präzise benannten Modellkatze. Die HanseMerkur rechnet mit einer Europäisch Kurzhaar in reiner Wohnungshaltung, im ersten Lebensjahr, mit 500 Euro Selbstbeteiligung und monatlicher Lastschrift. Für dieses Tier kostet der Vollschutz 14,28 Euro im Komfort, 19,04 Euro im Premium und 20,55 Euro im Premium plus.

Die reine Katzen-OP-Versicherung liegt für dasselbe Tier bei 4,32 Euro (Komfort), 5,83 Euro (Premium) und 6,34 Euro (Premium plus). Zwischen der günstigsten OP-Police und dem teuersten Vollschutz liegen also gut 16 Euro im Monat, und dazwischen liegt der komplette Unterschied zwischen „nur der Eingriff“ und „auch jeder Tierarztbesuch“.

Jede Abweichung von diesem Modelltier kostet Aufschlag: ein höheres Eintrittsalter, eine niedrigere Selbstbeteiligung, Freigang. Wer im Beitragsrechner eine sieben Jahre alte Katze mit 250 Euro Selbstbeteiligung eingibt, landet in einer anderen Größenordnung als die 14,28 Euro der Werbung.

Freigänger oder Wohnungskatze: Einfluss auf den Beitrag

Die Haltungsform ist bei der HanseMerkur eine Antragsfrage, kein Detail. Eine Katze mit Freigang holt sich Bisswunden von Revierkämpfen, Abszesse, Zeckenlasten und im schlimmsten Fall ein Trauma vom Straßenrand. Die Wohnungskatze hat dieses Unfallprofil nicht, dafür häufen sich bei ihr Fremdkörper aus dem Haushalt und Folgen von Übergewicht. Für den Tarifrechner heißt das: mehr erwartete Notfälle pro Jahr, höherer Beitrag.

Wie stark der Aufschlag ausfällt, veröffentlicht die HanseMerkur nicht in einer Tabelle. Sichtbar wird er erst, wenn man die offiziellen Beispiele der Wohnungskatze gegen erhobene Beiträge für ältere Tiere und Freigänger stellt.

Katze und Haltung Eintrittsalter Produkt und Tarif SB Beitrag pro Monat Quelle Europäisch Kurzhaar, Wohnung 1. Lebensjahr Vollschutz Komfort / Premium / Premium plus 500 € 14,28 € / 19,04 € / 20,55 € hansemerkur.de Europäisch Kurzhaar, Wohnung 1. Lebensjahr OP-Schutz Komfort / Premium / Premium plus 500 € 4,32 € / 5,83 € / 6,34 € hansemerkur.de Freigängerkatze 3 Jahre OP-Schutz Premium 250 € 12 bis 15 € dogvers.de (Spanne) Maine Coon, Wohnung 7 Jahre OP-Schutz Premium plus 0 € 22 bis 28 € dogvers.de (Spanne)

Die beiden unteren Zeilen stammen vom Vergleichsportal dogvers.de, sind Spannen und keine Tarifzusage der HanseMerkur. Bei der Maine Coon kommt eine Einschränkung dazu, die man kennen muss, bevor man mit den 22 bis 28 Euro plant. dogvers druckt diese Spanne für eine Variante ohne Selbstbeteiligung. Genau die steht einer siebenjährigen Katze aber nicht mehr offen, denn die HanseMerkur lässt 0 Euro Selbstbeteiligung nur bis zum Eintrittsalter von fünf Jahren zu. Ein Neuvertrag für dieses Tier läuft zwingend über 250 oder 500 Euro Selbstbeteiligung, und weil eine höhere Selbstbeteiligung den Beitrag senkt, liegt er unter der genannten Spanne. Als Preisschild für eine siebenjährige Maine Coon sind die 22 bis 28 Euro deshalb die Obergrenze, nicht der Erwartungswert. Aussagekräftig bleibt die Richtung: Der dreijährige Freigänger zahlt für den reinen OP-Schutz im Premium gut das Doppelte dessen, was die einjährige Wohnungskatze im selben Tarif kostet.

Zwei Hebel senken den Beitrag also unabhängig von der Haltung: früh abschließen und die Selbstbeteiligung hochsetzen. Beides wirkt stärker als die Tarifwahl selbst.

Die drei Tarifstufen im Vergleich

Die Tarifstufen heißen in beiden Produktlinien gleich. Die Unterschiede liegen beim erstattungsfähigen GOT-Satz, bei der Jahreshöchstentschädigung und bei den besonderen Erkrankungen.

Komfort: Abrechnung bis zum 3-fachen GOT-Satz, Jahreshöchstentschädigung 2.500 Euro, kein Vorsorgebudget. Besondere Erkrankungen und Fehlentwicklungen sind in dieser Stufe nicht versichert.

Abrechnung bis zum 3-fachen GOT-Satz, Jahreshöchstentschädigung 2.500 Euro, kein Vorsorgebudget. Besondere Erkrankungen und Fehlentwicklungen sind in dieser Stufe nicht versichert. Premium: bis zum 4-fachen GOT-Satz inklusive Notdienstgebühren, 5.000 Euro pro Jahr, 75 Euro Vorsorgebudget, besondere Erkrankungen nach 12 Monaten Wartezeit.

bis zum 4-fachen GOT-Satz inklusive Notdienstgebühren, 5.000 Euro pro Jahr, 75 Euro Vorsorgebudget, besondere Erkrankungen nach 12 Monaten Wartezeit. Premium plus: ebenfalls 4-facher Satz inklusive Notdienst, unbegrenzte Jahreshöchstentschädigung, 100 Euro Vorsorgebudget, besondere Erkrankungen nach 6 Monaten.

Erstattet werden im Vollschutz in allen drei Stufen 100 Prozent der abgedeckten Rechnung, abzüglich der gewählten Selbstbeteiligung von 0, 250 oder 500 Euro. Ins Vorsorgebudget fallen laut Tarifblatt etwa Schutzimpfungen, Wurmkuren und die Floh- und Zeckenvorsorge.

Der GOT-Satz ist die Stelle, an der der Komfort-Tarif teuer wird, obwohl er billig aussieht. Tierärzte dürfen ihre Leistungen innerhalb einer gesetzlich vorgegebenen Spanne abrechnen, und im Notdienst liegt der Satz regelmäßig oben. Was über dem 3-fachen Satz abgerechnet wird, taucht auf der Erstattungsabrechnung des Komfort-Tarifs schlicht nicht auf, Notdienstgebühren eingeschlossen. Bei einer Katze ist das keine theoretische Größe, denn die teuersten Eingriffe sind Notfälle.

Die Tarifwelt ist bei Hund und Katze identisch aufgebaut. Wer beide Tierarten versichert oder wissen will, wie das Unternehmen aufgestellt ist und welche Auszeichnungen es trägt, findet das in unserem Überblick zur HanseMerkur Hundekrankenversicherung.

HanseMerkur OP-Versicherung für die Katze

Die Katzen-OP-Versicherung ist die schmale Variante und kostet für die Modellkatze knapp ein Drittel des Vollschutzbeitrags. Sie zahlt den Eingriff selbst, die Diagnostik am letzten Tag vor der Operation und am OP-Tag, die stationäre Unterbringung und die Physiotherapie danach: bis 15 Tage im Komfort, bis 30 Tage im Premium, bis 60 Tage im Premium plus.

Alles, was nicht auf eine Operation zuläuft, bleibt draußen, und das ist bei Katzen eine ernste Einschränkung. Chronische Niereninsuffizienz (CNI), die klassische Alterserkrankung der Katze, wird über Medikamente, Infusionen und Diätfutter behandelt, nicht operiert. Ein reiner OP-Tarif zahlt dafür nichts, egal in welcher Stufe. Dasselbe gilt für andere chronische Diagnosen wie Hyperthyreose oder Diabetes, die medikamentös eingestellt und über Jahre kontrolliert werden.

Die Wartezeit ist in beiden Linien identisch, das Leistungsbild nicht.

Merkmal Katzenkrankenversicherung (Vollschutz) Katzen-OP-Versicherung Gedeckte Behandlungen ambulant, stationär und Operationen Operation, Diagnostik am letzten Vortag und am OP-Tag, Unterbringung, Physiotherapie GOT-Satz 3-fach (Komfort), 4-fach inkl. Notdienst (Premium, Premium plus) 3-fach (Komfort), 4-fach inkl. Notdienst (Premium, Premium plus) Jahreshöchstentschädigung 2.500 € / 5.000 € / unbegrenzt 2.500 € / 5.000 € / unbegrenzt Nachsorge nach der OP im Leistungsumfang enthalten Unterbringung und Physiotherapie bis 15 / 30 / 60 Tage Wartezeit besondere Erkrankungen nicht versichert / 12 Monate / 6 Monate nicht versichert / 12 Monate / 6 Monate Beitrag Modellkatze (EKH, Wohnung, 1. Lebensjahr, 500 € SB) 14,28 € / 19,04 € / 20,55 € 4,32 € / 5,83 € / 6,34 €

Die Rechnung ist damit einfach: Im Premium plus kostet der Sprung von der OP-Police zum Vollschutz bei der Modellkatze 14,21 Euro im Monat, und dafür kommen die Behandlungen dazu, die über die Jahre zusammen mehr Geld verschlingen als die eine große Operation. Für ein junges Tier, bei dem vor allem der Unfall abgesichert werden soll, reicht die OP-Police. Für eine Katze, die auf die zweite Lebenshälfte zugeht, ist sie die falsche Wahl.

Beispielrechnungen: Harnröhrenverschluss und FORL

Tarifmerkmale werden erst greifbar, wenn eine echte Rechnung dagegensteht.

Harnröhrenverschluss beim Kater

Ein blockierter Kater ist ein Notfall mit Stundenfenster. Die Zystotomie kostet nach der Kostenaufstellung von selbst-versichert.de je nach Klinik 800 bis 1.800 Euro, eine Notfall-Penisamputation (PU) mit stationärem Aufenthalt 1.500 bis 3.000 Euro. Wir rechnen mit 2.200 Euro, weil ein blockierter Kater regelmäßig außerhalb der Sprechzeiten in die Klinik kommt. Die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT 2022) erlaubt regulär den 1- bis 3-fachen Satz und im Notdienst bis zum 4-fachen, und genau dieser Aufschlag entscheidet hier über die Erstattung.

Im Premium plus mit 250 Euro Selbstbeteiligung kommen 1.950 Euro zurück, ohne Deckel. Im Premium ist die Erstattung identisch, vom 5.000-Euro-Jahresbudget bleiben danach 3.050 Euro. Im Komfort mit 500 Euro Selbstbeteiligung wird es unangenehm: Der Tarif rechnet nur bis zum 3-fachen Satz ab, die Notdienstgebühren fallen aus der Erstattung heraus, erstattungsfähig bleiben rund 1.650 Euro, und davon geht die Selbstbeteiligung noch ab. Ausgezahlt werden also rund 1.150 Euro, bei Ihnen bleiben rund 1.050 Euro. Von einer Notfallrechnung über 2.200 Euro trägt der Komfort-Kunde damit fast die Hälfte selbst, und der Jahresdeckel von 2.500 Euro ist dabei noch gar nicht im Spiel. Ein Teil des Abstands zum Premium plus geht auf die höhere Selbstbeteiligung, die hier mit 500 statt 250 Euro gerechnet ist, der größere Teil auf den GOT-Satz.

FORL-Zahnsanierung

Feline odontoklastische resorptive Läsionen (FORL) sind die teuerste Behandlung, die auf eine durchschnittliche Katze im Lauf ihres Lebens zukommt: Der Zahnhals löst sich schmerzhaft auf, saniert wird unter Vollnarkose und meist mit mehreren Extraktionen. Eine einfache Sanierung liegt nach den Kostenangaben von santevet.de bei 600 bis 850 Euro, komplexe Fälle mit mehreren Röntgenserien und Kieferarbeit bei 1.000 bis 2.500 Euro. Wir rechnen mit 1.400 Euro.

Ohne den Zusatzbaustein Zahn erstattet die HanseMerkur davon null Euro, in jedem Tarif und in beiden Produktlinien. Mit dem Baustein im Premium plus und 250 Euro Selbstbeteiligung sind es 1.150 Euro, aber erst nach 1 Monat Wartezeit. So lange braucht der Zahn-Baustein, bis er überhaupt leistet, im Premium wie im Premium plus.

Fremdkörper und Tumor

Die Fremdkörper-OP nach verschlucktem Nähfaden oder Spielzeugteil kalkulieren wir mit 800 bis 2.000 Euro. Bei 1.300 Euro erstattet das Premium plus mit 250 Euro Selbstbeteiligung 1.050 Euro. Eine Tumoroperation ist die Rechnung, an der die Jahresdeckel zerbrechen: Je nach Lokalisation und Aufwand rechnen wir mit rund 600 bis über 4.000 Euro. Bei 3.500 Euro zahlt das Premium plus 3.250 Euro, das Premium ebenfalls, danach bleiben dort noch 1.750 Euro für Nachsorge oder ein Rezidiv im selben Jahr.

Diagnose Kalkulierte Rechnung Tarif und SB Erstattung Eigenanteil Harnröhrenverschluss (FLUTD) 2.200 € Premium plus, 250 € 1.950 € 250 € Harnröhrenverschluss (FLUTD) 2.200 € Komfort, 500 € rund 1.150 € (1.650 € erstattungsfähig abzüglich 500 € SB) rund 1.050 € FORL-Zahnsanierung 1.400 € Premium plus mit Zahn-Baustein, 250 € 1.150 € (nach 1 Monat Wartezeit) 250 € FORL-Zahnsanierung 1.400 € jeder Tarif ohne Zahn-Baustein 0 € 1.400 € Fremdkörper-OP 1.300 € Premium plus, 250 € 1.050 € 250 € Tumor-OP 3.500 € Premium plus, 250 € 3.250 € 250 € Tumor-OP 3.500 € Komfort, 500 € höchstens 2.000 € (2.500 € Jahresdeckel abzüglich 500 € SB) mindestens 1.500 €

Die Selbstbeteiligung fällt in der Katzenkrankenversicherung je Versicherungsjahr an, nicht je Rechnung. Nur in der reinen OP-Versicherung wird sie pro Schadenfall abgezogen.

Wartezeiten, Aufnahmealter und Rassedispositionen

Die allgemeine Wartezeit beträgt einen Monat, bei Unfall entfällt sie vollständig. Das gilt für alle sechs Tarife und beide Produktlinien. Für besondere Erkrankungen und Fehlentwicklungen sind es 12 Monate im Premium und 6 Monate im Premium plus, im Komfort sind sie gar nicht versichert. Für Prothesen, Implantate, Orthesen und Hilfsmittel gilt dagegen einheitlich eine Wartezeit von 12 Monaten, im Premium und im Premium plus gleichermaßen. Die Wartezeit der Zahnleistungen des Zusatzbausteins beträgt nur 1 Monat. Ausgenommen von der Wartezeit ist nur die Tier Assistance.

Beim Alter gelten vier Regeln, die Sie vor dem Antrag kennen sollten:

Höchstaufnahmealter: 8 Jahre bei Neuabschluss, für beide Tierarten und alle Tarife. Eine neunjährige Katze nimmt die HanseMerkur nicht mehr auf.

8 Jahre bei Neuabschluss, für beide Tierarten und alle Tarife. Eine neunjährige Katze nimmt die HanseMerkur nicht mehr auf. Selbstbeteiligungsfreie Variante: nur bis zum Eintrittsalter von 5 Jahren wählbar. Danach bleiben 250 oder 500 Euro.

nur bis zum Eintrittsalter von 5 Jahren wählbar. Danach bleiben 250 oder 500 Euro. Ab dem 4. Versicherungsjahr: Der Vertrag läuft nicht altersbedingt aus. Die HanseMerkur formuliert das auf der Katzenseite als „Lebenslanger Versicherungsschutz ab dem 4. Versicherungsjahr“, knüpft die Zusage also an die Vertragsdauer und nicht an die Aufnahme.

Der Vertrag läuft nicht altersbedingt aus. Die HanseMerkur formuliert das auf der Katzenseite als „Lebenslanger Versicherungsschutz ab dem 4. Versicherungsjahr“, knüpft die Zusage also an die Vertragsdauer und nicht an die Aufnahme. Beitragsanpassung: der Beitrag wird angepasst, „nachdem das versicherte Tier das 3., 5., 7. oder 9. Lebensjahr vollendet hat“. Vier planbare Sprünge über die Vertragslaufzeit.

Rassedisposition: HCM bei Maine Coon und Ragdoll

Maine Coon und Ragdoll tragen ein erhöhtes Risiko für hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), die häufigste Herzerkrankung der Katze. Rassespezifische Erkrankungen sind laut Tarifübersicht der Katzenseite im Premium und im Premium plus mitversichert, im Komfort nicht. Wie weit sie mitversichert sind, hängt an der Stufe: Im Premium plus ist der frühere Deckel von 5.000 Euro über die gesamte Vertragslaufzeit zum 3. Februar 2026 entfallen, dort leistet die HanseMerkur jetzt unbegrenzt. Im Premium steht in derselben Zeile weiterhin 5.000 Euro, und zwar nicht pro Jahr, sondern für die ganze Vertragsdauer. Eine HCM begleitet die Katze über Jahre, und über Jahre ist dieser Betrag schneller aufgebraucht, als er beim Abschluss aussieht.

Die Einschränkung steckt in der Frist. Eine rassetypische Diagnose gilt als besondere Erkrankung, greift also erst nach 6 Monaten (Premium plus) oder 12 Monaten (Premium). Wer eine Maine Coon versichert, kauft damit im Premium plus faktisch ein halbes Jahr Vorlauf, bevor der Kardiologiebefund leistungsrelevant wird. Und wenn die Erkrankung bei Antragstellung bereits bekannt, begonnen, angeraten oder erforderlich war, ist sie als vorvertraglich ausgeschlossen. Ein Herzultraschall im Zuchtprotokoll kann also die Absicherung genau der Diagnose kosten, wegen der man sich versichert. Bei diesen beiden Rassen ist Premium plus deshalb kein Komfortluxus, sondern die einzige Stufe, die den Zeitraum halbwegs kurz hält.

Zahnbehandlungen und der Zusatzbaustein Zahn

Zahnbehandlungen sind bei der HanseMerkur nicht im Grundschutz enthalten. Sie kommen ausschließlich über den Zusatzbaustein Zahn ins Spiel, und den gibt es nur in Premium und Premium plus. Im Komfort lässt er sich nicht dazubuchen.

Bei der Katze wiegt diese Lücke schwerer als beim Hund, denn hier fällt genau die häufigste teure Diagnose unter den Baustein. Ohne ihn bleiben bei unserer kalkulierten FORL-Sanierung 1.400 Euro komplett bei Ihnen, während die Police weiterläuft und Monat für Monat abgebucht wird. Das ist die Konstellation, in der Halter am Ende das Gefühl haben, umsonst versichert gewesen zu sein.

Der Baustein kostet: Das Vergleichsportal vergleichen-und-sparen.de listet für eine 2 bis 12 Monate alte Hauskatze in Wohnungshaltung den Vollschutz Premium mit Zahn bei 32,32 Euro monatlich mit 250 Euro Selbstbeteiligung und Premium plus mit Zahn bei 51,90 Euro ohne Selbstbeteiligung, jeweils inklusive Versicherungsteuer.

Entscheidender als der Preis ist der Vorlauf. Auf Zahnleistungen liegt eine Wartezeit von 1 Monat, im Premium und im Premium plus gleichermaßen. Der Baustein ist also nicht ab Vertragsbeginn nutzbar: Wer heute abschließt, hat erst in einem Jahr Anspruch auf die 1.150 Euro aus unserer FORL-Rechnung. Eine Sanierung im vierten Vertragsmonat zahlen Sie trotz gebuchtem Zahnschutz vollständig selbst.

Der Zahn-Baustein gehört damit in den Erstvertrag. Eine FORL kündigt sich kaum ein Jahr im Voraus an, und wer erst bucht, wenn die Katze Trockenfutter liegen lässt oder den Kopf beim Fressen schief hält, zahlt zwölf Monate Beitrag ohne die Leistung, wegen der er gebucht hat.

Alternativen zur HanseMerkur Katzenkrankenversicherung

Im Testfeld für Katzen-OP-Versicherungen (Stiftung Warentest, 02/2026) ist die HanseMerkur mit neun geprüften Produkten vertreten, darunter Smart, Easy und Best jeweils mit und ohne Zahn. Die Qualitätsurteile stehen hinter der Bezahlschranke von test.de, wir geben deshalb keines wieder. Sicher ist nur, wo die Spitze liegt: In der Warentest-Tabelle zu Katzenversicherungen hat genau ein Tarif ein „Sehr gut“ bekommen, und der gehört Lassie.

Lassie: Bestnote im Katzen-OP-Test

Lassie ist im Katzenfeld 02/2026 der einzige OP-Tarif mit der Note „Sehr gut (1,5)“. Dazu kommen zwei Punkte, an denen die HanseMerkur strukturell nicht mithält: Lassie kennt kein Höchsteintrittsalter und erstattet OP-Kosten unbegrenzt zum 4-fachen GOT-Satz. Für eine Katze jenseits der acht Jahre ist das die naheliegende Alternative.

Uelzener: Katzen jeden Alters

Uelzener versichert Katzen jeden Alters. Damit fängt der Anbieter genau die Tiere auf, die bei der HanseMerkur an der Acht-Jahres-Grenze abprallen, und diese Grenze taucht in Kundenbewertungen auf Bewertungsportalen regelmäßig als Kritikpunkt auf. Der zweite Unterschied betrifft die Haltungsform: Uelzener tarifiert Wohnungskatze und Freigänger gleich, statt für den Freigang aufzuschlagen. Wer eine Katze mit Katzenklappe versichert, sollte beide Beiträge gegeneinanderstellen, bevor er unterschreibt.

Uelzener Katzenversicherung Nimmt Katzen jeden Alters auf und macht beim Beitrag keinen Unterschied zwischen Wohnungskatze und Freigänger. Jetzt Beitrag berechnen →

Getsafe: täglich kündbar nach dem ersten Jahr

In den Erfahrungsthreads zur Katzenversicherung taucht Getsafe regelmäßig direkt neben der HanseMerkur auf. Beim Leistungsgerüst nehmen sich die beiden wenig: bis zu 4-facher GOT-Satz, Höchsteintrittsalter 8 Jahre, 100 Euro Vorsorgepauschale und ein Monat allgemeine Wartezeit gelten hier wie dort. Wer aufgrund dieser Punkte wechselt, wechselt umsonst.

Zwei echte Unterschiede gibt es. Getsafe lässt den Vertrag nach Ablauf des ersten Jahres täglich kündigen, während die HanseMerkur an der Jahresfrist festhält. Und die Telemedizin ist bei Getsafe ab dem ersten Tag nutzbar, ohne Wartezeit, wo die HanseMerkur nur den Unfall und die Tier Assistance von der Monatsfrist ausnimmt. Wer Flexibilität und den Videocall bei Durchfall um 22 Uhr höher gewichtet als die Erstattungshistorie eines klassischen Versicherers, fährt damit besser.

Getsafe Katzenkrankenversicherung Nach dem ersten Jahr täglich kündbar, Telemedizin ohne Wartezeit ab dem ersten Tag. Jetzt Beitrag berechnen →

Fazit zur HanseMerkur Katzenkrankenversicherung

Die HanseMerkur Katzenkrankenversicherung ist eine der klarsten Policen im Markt, solange man sie richtig konfiguriert. Für eine junge Wohnungskatze ist der Vollschutz im Premium plus die runde Lösung: unbegrenzte Jahreshöchstentschädigung, 4-facher GOT-Satz inklusive Notdienst, sechs Monate Wartezeit bei besonderen Erkrankungen und 100 Prozent Erstattung auf die gedeckten Positionen. Bei einem Harnröhrenverschluss über 2.200 Euro bleiben Sie damit bei 250 Euro Eigenanteil.

Zwei Dinge müssen Sie aktiv entscheiden. Erstens den Zahn-Baustein, ohne den die häufigste teure Katzendiagnose vollständig bei Ihnen liegt. Zweitens den Zeitpunkt: Ab neun Jahren nimmt die HanseMerkur die Katze nicht mehr auf, ab sechs entfällt die selbstbeteiligungsfreie Variante. Wer den Komfort-Tarif nur wegen des Preises wählt, kauft eine Police, die im Notdienst und bei rassetypischen Diagnosen nicht liefert. Für eine Katze raten wir davon ab.

Katzenkrankenversicherung der HanseMerkur Prüfen Sie, was Vollschutz und OP-Schutz für Ihre Katze kosten und ob der Zahn-Baustein in Ihrem Tarif enthalten ist. Jetzt Beitrag berechnen →

Häufige Fragen zur HanseMerkur Katzenkrankenversicherung

Wie gut ist die HanseMerkur Katzenkrankenversicherung?

Sie gehört bei den Tarifmerkmalen zur Spitzengruppe: 100 Prozent Erstattung, 4-facher GOT-Satz inklusive Notdienstgebühren und im Premium plus eine unbegrenzte Jahreshöchstentschädigung. Im Katzen-OP-Feld von Stiftung Warentest 02/2026 ist sie mit neun Produkten vertreten, die Noten liegen dort allerdings hinter der Bezahlschranke von test.de. Das einzige „Sehr gut (1,5)“ des Feldes geht an Lassie.

Was zahlt die HanseMerkur bei der Katze nicht?

Ausgenommen bleibt, was beim Antrag schon bekannt war, bereits begonnen hatte oder ärztlich angeraten beziehungsweise nötig war, ebenso jeder Eingriff ohne medizinischen Grund. Eine rein vorbeugende Kastration zählt dazu, ein medizinisch notwendiger Eingriff nicht. Zahnbehandlungen zahlt die Police nur mit dem Zusatzbaustein Zahn, und im Komfort-Tarif fehlt zusätzlich der Schutz für besondere Erkrankungen.

Wie reiche ich eine Tierarztrechnung bei der HanseMerkur ein?

Über die ServiceApp oder das Online-Portal per Rechnungsupload, spätestens drei Monate nach Rechnungsstellung. Eine Direktabrechnung zwischen Tierarztpraxis und Versicherer ist möglich, dafür braucht die HanseMerkur je eingereichter Rechnung eine Willenserklärung. Ob sie zustande kommt, entscheidet am Ende die Praxis, denn zur Direktabrechnung ist kein Tierarzt verpflichtet.

Kündigt die HanseMerkur nach einem teuren Schadenfall?

In aller Regel nicht: Eine erbrachte Leistung allein ist für die HanseMerkur nach eigener Aussage kein Kündigungsgrund, und alle sechs Tarifblätter sichern diesen Schutz im Schadenfall von Vertragsbeginn an zu. Ganz ausgeschlossen ist eine Kündigung trotzdem nicht, denn der Versicherer behält sich vor, in bestimmten Fällen zu kündigen oder stattdessen eine höhere Selbstbeteiligung anzubieten. Der Vertrag selbst läuft auf Jahresbasis; ein tägliches Kündigungsrecht wie bei Getsafe gibt es hier nicht.