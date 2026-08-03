Ein MRT beim Hund kostet zwischen 1.200 und 2.400 Euro brutto. Im Gebührenverzeichnis steht die Magnetresonanztomographie mit 700 Euro netto, der höchsten Einzelgebühr, die die Bildgebung dort kennt, und dieser Betrag gilt allein für die Aufnahme. Daneben stehen die Vollnarkose, ohne die kein Hund minutenlang regungslos liegt, die Überwachung und gegebenenfalls das Kontrastmittel. Wie weit zwei Rechnungen für dieselbe Untersuchung auseinandergehen, bestimmt am Ende der Gebührensatz, den die Klinik ansetzt.

MRT-Kosten beim Hund nach der GOT

Die Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte gilt in ihrer aktuellen Fassung seit dem 22. November 2022. Sie legt für jede Leistung einen einfachen Satz fest, und die Praxis darf nach § 2 GOT zwischen dem Einfachen und dem Dreifachen frei wählen. Eine schriftliche Begründung braucht sie dafür nicht. Im Notdienst verschiebt sich der Rahmen auf das Zwei- bis Vierfache. Wichtig für jede Preisrecherche: Alle Beträge im Gebührenverzeichnis sind Nettobeträge, auf die Endsumme kommen noch 19 Prozent Umsatzsteuer. Wie dieses System funktioniert, steht ausführlich in unserer Übersicht zur GOT und den Tierarztkosten.

Für das MRT ist Ziffer 177 des Gebührenverzeichnisses zuständig. Sie steht mit 700,00 Euro netto im einfachen Satz. Daneben werden die Narkose, die Überwachung, das Narkoseprotokoll, der Venenkatheter und die Infusion als eigene Ziffern berechnet.

GOT-Ziffer Leistung 1-fach netto 2-fach netto 3-fach netto 4-fach netto 177 Magnetresonanztomographie 700,00 € 1.400,00 € 2.100,00 € 2.800,00 € 345 Intubationsnarkose endotracheal 73,52 € 147,04 € 349 Monitoring mit bis zu zwei Parametern 52,96 € 105,92 € 282 Narkoseprotokoll ausführlich, je 15 Min. 18,29 € 36,58 € 225 Venenkatheter peripher einlegen 14,62 € 29,24 € 234 Infusion per Schwerkraft 42,00 € 84,00 € 16 Allgemeine Untersuchung mit Beratung 23,62 € 47,24 €

Schon im einfachen Satz liegt die Aufnahme allein bei 833,00 Euro brutto. Rechnet die Klinik mit dem zweifachen Satz ab, wie es im Alltag üblich ist, sind es 1.666,00 Euro brutto, und noch hat niemand die Narkose eingeleitet.

Musterrechnung: MRT der Lendenwirbelsäule beim Dackel

Ein achtjähriger Dackel, 8 Kilogramm, seit zwei Tagen schmerzhafte Rückensteife und eine schwache Hinterhand. Die Hauspraxis überweist an eine Kleintierklinik, dort wird die Lendenwirbelsäule mit Kontrastmittel untersucht, regulärer Termin, zweifacher Satz.

Position GOT-Ziffer netto Allgemeine Untersuchung mit Beratung 16 47,24 € Venenkatheter peripher 225 29,24 € Intubationsnarkose 345 147,04 € Monitoring bis zwei Parameter 349 105,92 € Narkoseprotokoll ausführlich, 60 Min. 282 146,32 € Infusion per Schwerkraft 234 84,00 € MRT 177 1.400,00 € Kontrastmittel und Verbrauchsmaterial (Schätzwert) § 7 Abs. 2 45,00 € Summe netto 2.004,76 € Gesamt brutto mit 19 % USt. 2.385,66 €

Dieselbe Rechnung mit dem einfachen Satz kommt auf 1.024,88 Euro netto und 1.219,61 Euro brutto. Die Klinikgruppe AniCura gibt für ein MRT beim Tier in der Regel 1.000 bis 2.000 Euro an, und genau dazwischen landet unsere Aufstellung. Die Herleitung über die Ziffern und die veröffentlichte Klinikspanne bestätigen sich also gegenseitig.

Für das Gespräch mit der Klinik heißt das: Unter etwa 1.200 Euro brutto ist ein MRT beim Hund kaum zu bekommen, und der Korridor, der sich allein aus der Satzspanne ergibt, reicht bis 2.400 Euro brutto. Unsere Musterrechnung landet mit 2.385,66 Euro am oberen Ende dieses Korridors, ohne dass die Klinik dafür einen Cent über den gesetzlichen Rahmen hinaus abgerechnet hätte.

MRT im Notdienst: vierfacher Satz und Notdienstgebühr

Im Notdienstrahmen, also nachts zwischen 18 und 8 Uhr, am Wochenende ab Freitag 18 Uhr und an Feiertagen, steht Ziffer 177 im vierfachen Satz bei 2.800,00 Euro netto, also 3.332,00 Euro brutto für die Aufnahme allein, plus 50 Euro netto Notdienstgebühr. Ausgelöst wird das fast nur vom akuten Bandscheibenvorfall am Sonntagabend, denn sonst ist ein MRT ein geplanter Überweisungstermin.

Tierkrankenversicherung fürs MRT: unsere Empfehlungen

Bei einer Grundziffer von 700 Euro wird die Erstattungsgrenze zur teuersten Klausel im ganzen Vertrag. Zwischen einem Tarif, der bis zum dreifachen Satz zahlt, und einem, der den vierfachen trägt, liegen auf dieser einen Zeile 700 Euro netto. Die drei folgenden Tarife decken bildgebende Diagnostik, unterscheiden sich aber an diesem Punkt und daran, ob das MRT namentlich im Leistungskatalog steht.

Lassie: vierfacher GOT-Satz, MRT allerdings nur im Maxi-Tarif

Lassie erstattet bis zum vierfachen Satz und übernimmt zusätzlich die Notdienstgebühr. Damit ist der Deckel so hoch angesetzt, wie die GOT ihn der Klinik überhaupt erlaubt, und auf Ziffer 177 ist das der Unterschied, um den es hier geht. Der Haken steht im Kleingedruckten der Tarifstufen: MRT und CT sind ausdrücklich nur im Maxi-Tarif eingeschlossen, Diagnostik ohne Krankheitsanlass bleibt außen vor. Wer die teure Schnittbildgebung abgesichert haben will, muss also die oberste Stufe nehmen, für den Hund 26,67 Euro im Monat statt 13,91 Euro im Einstieg. Die Wartezeit beträgt 30 Tage bei Krankheit und zwei Tage nach einem Unfall. Für HD, ED, OCD und Patellaluxation gelten 18 Monate, und das trifft ein MRT dann, wenn es wegen genau einer dieser Diagnosen angesetzt wird.

AGILA: vierfacher Satz, sechs Monate Wartezeit auf Wirbelsäulenbefunde

Auf Ziffer 177 erstattet AGILA bis zum vierfachen Satz und deckt damit den ganzen Rahmen ab, den die GOT der Klinik einräumt. Die Einschränkung steckt in der Wartezeit: Für Erkrankungen der Wirbelsäule, für Krebs, HD und Allergien gelten sechs Monate, und ein großer Teil aller MRT-Termine betrifft die Wirbelsäule. Allgemein beträgt die Wartezeit einen Monat, bei einem Verkehrsunfall entfällt sie. Röntgen, Labor, Ultraschall, EKG, CT und MRT stehen laut Produktseite namentlich in der Liste der erstattungsfähigen Diagnostik, das Vorsorgebudget liegt je nach Baustein bei 50, 100 oder 150 Euro im Jahr. Die Tarife starten bei 19,44 Euro im Monat für Basis, Komfort liegt bei 36,78 und Exklusiv bei 56,33 Euro. Das ist der Stand der Produktseite; das öffentlich verlinkte Bedingungswerk stammt noch aus 03/2021 und beschreibt bereits abgelöste Tarife.

PETPROTECT: Bildgebung in der Heilbehandlung, Erstattung bis zum dreifachen Satz

PETPROTECT deckt bildgebende Diagnostik, solange sie zur Behandlung einer versicherten Krankheit oder Verletzung gehört. Gesundheitschecks laufen dagegen über die Vorsorgepauschale, die laut Website bei 50 Euro im Jahr liegt. Beim Erstattungsdeckel lohnt der zweite Blick: Die Bedingungen mit Stand 04/2023 nennen den dreifachen Satz, den vierfachen ausdrücklich nur im Notdienst, während die Website mit dem vierfachen Satz wirbt. Maßgeblich ist der Vertragstext. Setzt die Klinik bei einem MRT den vierfachen Satz an, bleiben rechnerisch 700 Euro netto ungedeckt. Dafür startet der Schutz nach einem Unfall sofort, bei Krankheit nach 30 Tagen, und die Sonderwartezeit von zwölf Monaten für ED, HD und Patellaluxation ist kürzer als bei manchem Mitbewerber.

Wann ein MRT beim Hund sinnvoll ist

Das MRT ist das Verfahren für Weichteile. Es zeigt Gehirn und Rückenmark so detailliert wie kein anderes Bild und ist deshalb gesetzt, wenn ein Hund krampft, plötzlich lahmt, die Hinterhand nachzieht oder neurologisch ausfällt. Typische Anlässe sind Bandscheibenvorfälle, Rückenmarksinfarkte, Entzündungen im Gehirn, Tumorverdacht im Weichgewebe und unklare Gelenkbefunde. Ob Ihr Hund tatsächlich eines braucht, entscheidet Ihre Tierärztin nach dem neurologischen Befund, nicht die Schwere der Symptome allein. Viele Verdachtsdiagnosen lassen sich vorher über häufige Hundekrankheiten und eine gründliche klinische Untersuchung eingrenzen.

Für die Kostenfrage lohnt der Blick auf die Alternativen, denn nicht jede Fragestellung braucht das teuerste Bild. Knochen, Lunge und Kiefer stellt ein CT beim Hund besser und schneller dar, für Bauchorgane reicht meist ein Ultraschall, und bei einer Frage nach Fraktur oder Fremdkörper ist das Röntgen das Mittel der Wahl. Das MRT kommt dort zum Einsatz, wo diese Verfahren an ihre Grenze stoßen.

Ablauf: Narkose, Dauer und Vorbereitung

Die Vollnarkose ist beim MRT keine Option, sondern Voraussetzung. Die Tierärztliche Hochschule Hannover begründet das schlicht damit, dass Bewegungen während der Untersuchung zu Bewegungsartefakten führen und die Aufnahme deshalb in Narkose stattfindet. Ein Hund müsste sonst 30 bis 60 Minuten vollkommen regungslos liegen, in einer engen, lauten Röhre. Anders als beim Ultraschall gibt es keine Variante am wachen Tier.

Daraus folgt die Kostenstruktur. Narkose, Überwachung und Narkoseprotokoll sind drei getrennt berechenbare Ziffern, dazu kommen Verweilkanüle und Infusion. In unserer Musterrechnung summieren sich diese Positionen auf 512,52 Euro netto, also gut ein Viertel der Nettosumme. Wer nur die Ziffer für die Aufnahme kennt, unterschätzt die Rechnung systematisch.

Planen Sie den Tag entsprechend: Mit Voruntersuchung, Einleitung, Untersuchung und Aufwachphase ist Ihr Hund einen halben Tag in der Klinik. Wie lange er vorher nüchtern bleiben muss, gibt Ihnen die Klinik vor, in der Regel wird das Futter am Abend zuvor abgesetzt, während Wasser meist erlaubt bleibt. Eine Nachsorge im engeren Sinn gibt es nicht, abgesehen von der Aufwachbetreuung. Teuer wird es erst, wenn der Befund eine Behandlung nach sich zieht, etwa eine Operation.

Kontrastmittel und weitere Posten auf der Rechnung

Die GOT kennt keinen Kontrastmittelzuschlag für das MRT. Das Kontrastmittel steht als Arzneimittel neben der Gebühr, nicht darin: Nach § 7 Abs. 2 GOT dürfen Arzneimittel und verbrauchtes Material zusätzlich berechnet werden, während allgemeine Praxis- und Gerätekosten mit der Gebühr abgegolten sind. Auf der Rechnung taucht es deshalb als eigene Position auf, nicht als Aufschlag auf Ziffer 177.

Ob es überhaupt eingesetzt wird, hängt an der Fragestellung. Bei Bandscheibenvorfällen ist meist keines nötig, bei nahezu allen anderen Untersuchungen wird Kontrastmittel intravenös verabreicht, so beschreibt es die Klinik für Kleintiere der TiHo Hannover. Für Sie heißt das: Die Abklärung eines Tumor- oder Entzündungsverdachts wird tendenziell teurer als die Bandscheibe.

Ein Recht, das kaum jemand nutzt: Nach § 7 Abs. 4 GOT muss die Rechnung jede berechnete Leistung mit der laufenden Nummer des Gebührenverzeichnisses ausweisen. Sie können also Zeile für Zeile nachvollziehen, welche Ziffer mit welchem Satz angesetzt wurde. Bei einer vierstelligen Summe lohnt sich dieser Blick.

Wo es ein MRT für Hunde gibt

Ein MRT steht nicht in der Hauspraxis um die Ecke. Die TiHo Hannover betreibt beispielsweise ein geschlossenes 3-Tesla-Gerät mit eigenem Inhalationsnarkosegerät im Untersuchungsraum. Solche Feldstärken bedeuten Abschirmung, bauliche Anforderungen und eine Anschaffung, die sich nur über hohe Auslastung trägt. Deshalb finden Sie MRT-Geräte in Kliniken, Universitätskliniken und Überweisungszentren, und der Weg dorthin führt praktisch immer über eine Überweisung Ihrer Tierärztin.

Zwei Dinge sollten Sie vor dem Termin ansprechen. Metallimplantate, etwa Platten oder Schrauben nach einer Fraktur, können Artefakte erzeugen und Bildbereiche unbrauchbar machen, in Einzelfällen gilt das auch für die Lage des Mikrochips. Und wenn Ihr Hund Vorerkrankungen hat, die das Narkoserisiko erhöhen, gehört das in die Voruntersuchung, nicht in ein Gespräch am Untersuchungstisch.

Tarifstufe, Wartezeit und Vorerkrankung

Die Tarifstufe ist beim MRT die erste Hürde, und sie steht schon im Vertrag, bevor der Hund je Symptome zeigt. Schnittbildgebung ist nicht in jedem Baustein eingeschlossen, und wo nur die oberste Stufe sie abdeckt, hilft der beste Erstattungssatz nichts. Der Satz kommt als zweite Hürde dazu und muss zu dem passen, was die Klinik tatsächlich abrechnet. Und die Wartezeit läuft unabhängig davon weiter: Ein Bandscheibenvorfall am 20. Tag nach Vertragsbeginn fällt bei einer 30-Tage-Frist noch nicht unter den Schutz, es sei denn, ein Unfall hat ihn ausgelöst und der Tarif kennt eine kurze Unfallwartezeit.

Bleibt die Vorerkrankung, und die wirkt anders als die übrigen Klauseln, weil sie nicht abläuft. Alle geprüften Anbieter schließen eine bereits diagnostizierte Erkrankung und ihre Folgen dauerhaft aus. Wurde Ihr Hund wegen Rückenschmerzen bereits untersucht, ist das spätere MRT der Wirbelsäule in der Regel nicht mehr gedeckt, auch ohne gestellte Diagnose. Eine Tierkrankenversicherung ist damit eine Wette auf das, was noch nicht passiert ist: Sie lohnt sich früh und beim gesunden Tier.

Ein Vorsorgebudget hilft an dieser Stelle nicht weiter. Die verifizierten Beträge liegen zwischen 35 und 150 Euro im Jahr und decken Impfungen und Wurmkuren, nicht eine vierstellige Untersuchung. Ein reiner OP-Tarif deckt ein diagnostisches MRT in der Regel erst dann, wenn ihm eine Operation folgt, weshalb sich der Leistungsumfang einer OP-Versicherung für den Hund und der eines Krankenvollschutzes hier deutlich unterscheiden.

Häufige Fragen zum MRT beim Hund

Was kostet ein MRT beim Hund?

Realistisch sind 1.200 bis 2.400 Euro brutto für den kompletten Termin. Die GOT-Ziffer 177 liegt bei 700 Euro netto im einfachen Satz, dazu kommen Untersuchung, Narkose, Monitoring, Narkoseprotokoll, Venenkatheter, Infusion, gegebenenfalls Kontrastmittel und 19 Prozent Umsatzsteuer. Unsere Musterrechnung für ein Wirbelsäulen-MRT endet bei 2.385,66 Euro brutto.

Was kostet ein MRT am Kopf beim Hund?

Die GOT unterscheidet nicht nach Körperregion: Für Kopf, Wirbelsäule oder Gelenk gilt dieselbe Ziffer 177. Der Preis eines Kopf-MRT liegt trotzdem oft am oberen Ende, weil bei Verdacht auf Tumor oder Entzündung im Gehirn fast immer Kontrastmittel eingesetzt wird und die Untersuchung länger dauert, was die Narkosepositionen erhöht.

Was kostet ein MRT der Wirbelsäule beim Hund?

Für ein Wirbelsäulen-MRT mit Kontrastmittel im zweifachen Satz kommen Sie auf 2.385,66 Euro brutto, im einfachen Satz auf 1.219,61 Euro. Bandscheibenvorfälle benötigen häufig gar kein Kontrastmittel, was den Termin etwas günstiger macht.

Wie lange dauert ein MRT beim Hund?

Die reine Untersuchung dauert 30 bis 60 Minuten. Rechnen Sie mit Voruntersuchung, Narkoseeinleitung und Aufwachphase aber einen halben Tag in der Klinik ein. Wie schnell Ihr Hund danach nach Hause darf, entscheidet die Klinik anhand des Aufwachverhaltens, nicht anhand einer festen Zeitvorgabe.

Muss mein Hund für ein MRT nüchtern sein?

Ja. Weil die Untersuchung in Vollnarkose läuft, muss der Magen leer sein, um Erbrechen und das Einatmen von Mageninhalt zu vermeiden. Die genaue Vorgabe bekommen Sie von der Klinik, üblicherweise wird das Futter am Vorabend abgesetzt und Wasser bis kurz vor dem Termin angeboten.

Zahlt die Hundekrankenversicherung ein MRT?

Nur wenn drei Bedingungen zusammenkommen: Die Untersuchung gehört zur Behandlung einer versicherten Erkrankung, der Tarif schließt Schnittbildgebung ein, und die Wartezeit ist abgelaufen. Achten Sie außerdem auf den erstattungsfähigen Gebührensatz. Bei einer 700-Euro-Ziffer entscheidet der Unterschied zwischen dreifachem und vierfachem Satz über 700 Euro netto.