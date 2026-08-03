Ein CT beim Hund kostet zwischen 1.300 und 1.700 Euro brutto, solange eine einzige Körperregion untersucht wird und der Termin in der normalen Sprechzeit liegt. Diese zwei Bedingungen entscheiden stärker über die Rechnung als alles, was mit der Bildqualität zu tun hat, und im Notfall trifft keine von beiden zu. Das CT ist damit nur unter Vorbehalt die günstigere Schnittbilduntersuchung, für die es gegenüber dem MRT gilt.

CT-Kosten beim Hund: die Ziffern 175 und 176

Die Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte staffelt das CT nicht nach Gerät, Schichtdicke oder Rekonstruktionsaufwand. Sie zählt Körperregionen. Ziffer 175 des Gebührenverzeichnisses steht für die Untersuchung eines Körperteils und liegt bei 350,00 Euro netto, Ziffer 176 für mehr als einen Körperteil oder den ganzen Körper und liegt bei 500,00 Euro netto. Alles darüber ergibt sich aus dem Satz: Die Praxis darf zwischen dem einfachen und dem dreifachen wählen, im Notdienst bis zum vierfachen. Die Beträge im Gebührenverzeichnis sind netto, auf die Endsumme kommen 19 Prozent Umsatzsteuer. Wie dieser Rahmen zustande kommt, erklären wir ausführlich in der Übersicht zu den GOT-Tierarztkosten.

GOT-Ziffer Leistung 1-fach netto 2-fach netto 3-fach netto 175 CT-Untersuchung eines Körperteils 350,00 € 700,00 € 1.050,00 € 176 CT von mehr als einem Körperteil, auch Ganzkörper 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 345 Intubationsnarkose endotracheal 73,52 € 147,04 € 220,56 € 349 Monitoring mit bis zu zwei Parametern 52,96 € 105,92 € 158,88 € 281 Narkoseprotokoll einfach, je 15 Min. 12,19 € 24,38 € 36,57 € 225 Venenkatheter peripher einlegen 14,62 € 29,24 € 43,86 €

Diese Zweiteilung ist der wichtigste Preishebel der ganzen Untersuchung. HanseMerkur etwa nennt für das CT beim Hund zwei Spannen, 350 bis 1.050 Euro für die eine und 500 bis 1.500 Euro für die andere. Dahinter stecken schlicht die Ziffern 175 und 176, jeweils vom einfachen bis zum dreifachen Satz.

Musterrechnung: CT des Kopfes beim Boxer

Ein Boxer, 30 Kilogramm, mit einer unklaren Umfangsvermehrung im Kieferbereich. Vor der Operation soll ein CT des Kopfes mit Kontrastmittel zeigen, wie weit die Veränderung reicht. Regulärer Klinik-Termin, zweifacher Satz.

Position GOT-Ziffer netto Allgemeine Untersuchung mit Beratung 16 47,24 € Venenkatheter peripher 225 29,24 € Intubationsnarkose 345 147,04 € Monitoring bis zwei Parameter 349 105,92 € Narkoseprotokoll einfach, 30 Min. 281 48,76 € CT eines Körperteils 175 700,00 € Kontrastmittel und Verbrauchsmaterial (Schätzwert) § 7 Abs. 2 40,00 € Summe netto 1.118,20 € Gesamt brutto mit 19 % USt. 1.330,66 €

Wird daraus ein Ganzkörper-CT, etwa weil die Klinik nach Metastasen sucht, tritt Ziffer 176 an die Stelle von 175. Das sind 300,00 Euro netto mehr, die Rechnung endet dann bei 1.418,20 Euro netto und 1.687,66 Euro brutto. Ein Häkchen im Untersuchungsauftrag, 357 Euro Unterschied.

Der zweifache Satz allein für die Aufnahme kostet damit 833,00 Euro brutto, das ist die Untergrenze, unter die ein CT beim Hund praktisch nie fällt. Ein kompletter Termin bleibt meist zwischen 1.300 und 1.700 Euro brutto, und die Spanne wandert nach oben, sobald mehrere Regionen gescannt werden oder die Narkose länger braucht als geplant.

Notdienstsätze für das CT nachts und am Wochenende

Nachts von 18 bis 8 Uhr, am Wochenende ab Freitag 18 Uhr und an gesetzlichen Feiertagen gilt der Notdienstrahmen. Nach § 4 GOT beginnen die Sätze dann beim Zweifachen und dürfen bis zum Vierfachen gehen, dazu kommt eine Notdienstgebühr von 50,00 Euro netto, die in derselben Angelegenheit nur einmal berechnet werden darf. Für das Ganzkörper-CT nach einem nächtlichen Verkehrsunfall heißt das: Ziffer 176 steht im vierfachen Satz bei 2.000,00 Euro netto, also 2.380,00 Euro brutto für den Scan allein. Narkose, Monitoring und Katheter steigen im gleichen Verhältnis mit. Das ist die Rechnung, die niemand im Kopf hat, wenn er abends in die Klinik fährt, und sie ist der Grund, warum sich unsere Empfehlungen auf den Notdienstsatz konzentrieren. Was sonst noch im Notdienst anders abgerechnet wird, steht in unserem Beitrag zu den Tierarztkosten im Notfall.

Versicherungen, die ein CT im Notdienst tragen

Der erstattungsfähige Gebührensatz muss zu dem passen, was die Klinik in der Nacht abrechnen darf. Ein Tarif, der regulär beim dreifachen Satz endet, ist für die Untersuchung, die typischerweise um 23 Uhr gebraucht wird, der falsche Zuschnitt. Die drei folgenden Tarife erstatten bis zum vierfachen Satz und unterscheiden sich vor allem darin, wie schnell der Schutz nach einem Unfall greift.

Dalma: vierfacher GOT-Satz einschließlich Notdienst, zwei Tage Wartezeit nach einem Unfall

Dalma erstattet bis zum vierfachen Satz, und zwar ausdrücklich einschließlich des Notdienstes. Beim Trauma-CT sind das die beiden Klauseln, auf die es ankommt, denn die zweite ist die Wartezeit: Nach einem Unfall greift der Schutz bereits nach zwei Tagen, für Operationen nach 14 Tagen, für die übrige Heilbehandlung nach 30 Tagen. Kürzer ist im Feld kaum jemand. Ein Punkt gehört offen dazu: Dalmas namentliche Diagnostikliste nennt Röntgen, EKG und Bluttest, das CT steht dort nicht ausdrücklich. Gedeckt ist Diagnostik im Rahmen der Heilbehandlung, aber vor einer geplanten Schnittbilduntersuchung sollten Sie sich die Kostenübernahme schriftlich bestätigen lassen. Die Krankenversicherung startet bei 15,99 Euro im Monat, der reine OP-Schutz bei 7,99 Euro, wobei die Jahreshöchstleistung im Krankentarif bei 1.500 Euro beginnt.

HanseMerkur: führt das CT wörtlich in der Leistungsliste

Wer sich die Diskussion über die Kostenübernahme sparen will, findet hier die klarste Formulierung. HanseMerkur nennt Röntgen, MRT, CT, Sonographie, Labor und Biopsie namentlich als erstattungsfähige Diagnostik. Erstattet wird bis zum vierfachen Satz, die Notdienstgebühr nach § 4 GOT ist eingeschlossen, und nach einem Unfall gibt es keine Wartezeit. Die allgemeine Wartezeit liegt bei einem Monat. Sechs Monate gelten für eine feste Diagnoseliste, unter anderem Patellaluxation, ED, HD, OCD und DCM, und zwar auch dann, wenn ein Unfall im Spiel war. Ausgeschlossen sind ausdrücklich anlasslose Untersuchungen ohne Symptome, ein CT als reine Vorsorge zahlt hier also niemand. Für einen Jack Russell im ersten Lebensjahr mit 500 Euro Selbstbeteiligung nennt der Versicherer 28,19 Euro im Monat für die Einstiegsstufe und bis zu 40,17 Euro für die höchste der drei Stufen.

AGILA: keine Wartezeit nach einem Verkehrsunfall

AGILA ist der einzige Anbieter im Trio mit einer ausdrücklichen Null-Wartezeit für den Verkehrsunfall, also der Klauseltyp, der beim angefahrenen Hund zieht. Laut Produktseite stehen Röntgen, Labor, Ultraschall, EKG, CT und MRT namentlich im Leistungsumfang, erstattet wird bis zum vierfachen Satz. Die allgemeine Wartezeit beträgt einen Monat, sechs Monate gelten für Allergien, HD, Wirbelsäulenerkrankungen und Krebs. Beachten Sie diese Frist, wenn das CT der Abklärung eines Tumorverdachts dienen soll, denn dann greift sie. Das Vorsorgebudget liegt je nach Baustein bei 50, 100 oder 150 Euro im Jahr. Die Tarife beginnen bei 19,44 Euro im Monat für Basis, Komfort kostet 36,78 und Exklusiv 56,33 Euro. Diese Werte stehen so auf der aktuellen Produktseite; das öffentlich einsehbare Bedingungswerk datiert dagegen auf 03/2021 und bildet damit bereits abgelöste Tarife ab.

Geschwindigkeit als eigentliches Argument für das CT

In der Notaufnahme fällt die Wahl aus einem einzigen Grund auf das CT: Es geht schneller. Die reine Scanzeit liegt im Minutenbereich, während ein MRT nach Angaben der Klinikgruppe AniCura 30 bis 60 Minuten Untersuchungszeit braucht. Bei einem kreislaufinstabilen Patienten ist das der ganze Unterschied: Je kürzer die Narkose, desto geringer das Risiko.

Für den Ablauf heißt das konkret 60 bis 90 Minuten vom Empfang bis zur Aufwachphase. Das schlägt sich auch in der Rechnung nieder, denn das Narkoseprotokoll wird je angefangene 15 Minuten berechnet. In unserer Musterrechnung stehen deshalb zwei Einheiten der einfachen Protokollziffer 281, beim MRT wären es typischerweise vier Einheiten der ausführlichen Ziffer 282.

Nach der Fragestellung teilen sich die beiden Schnittbildverfahren die Arbeit. Das CT arbeitet mit ionisierender Strahlung und ist die Wahl für Knochen, Lunge, Nasenhöhle, Kiefer und Zähne, für Trauma und für die Suche nach Metastasen. Das MRT beim Hund arbeitet mit einem Magnetfeld und bildet Weichteile, Gehirn und Rückenmark deutlich feiner ab. Für die einfache Frage nach Fraktur, Fremdkörper oder Thoraxbefund reicht in vielen Fällen ohnehin das Röntgen, das ein Bruchteil kostet.

Narkose und Risiko beim CT

Auch ein CT läuft am narkotisierten Hund, weil selbst kleine Bewegungen die Schichtbilder unbrauchbar machen. Die Narkose fällt aber kürzer aus als beim MRT, und darin liegt die Antwort auf die Frage nach dem Risiko. Die Strahlenbelastung einer einmaligen Untersuchung ist bei einem Hund, der ohnehin krank oder verletzt ist, medizinisch nachrangig. Das relevante Risiko ist das Narkoserisiko: Es richtet sich nach Alter, Herz-Kreislauf-Situation, Vorerkrankungen und danach, wie stabil der Patient in diesem Moment ist.

Fragen Sie vor einem planbaren Termin nach dem Präanästhetik-Check und danach, welche Vorbefunde Ihre Tierärztin dafür braucht; im Notfall entscheidet das Team nach Vorbericht und Status. Eine bekannte Herzerkrankung oder eine chronische Bronchitis gehört in dieses Gespräch. Einen Überblick über die relevanten Diagnosen bietet unsere Übersicht zu den häufigsten Hundekrankheiten.

CT bei Zahn- und Kieferproblemen

Kiefer, Zahnwurzeln und Nasenhöhle sind CT-Domäne. Wurzelreste, entzündliche Prozesse im Kieferknochen, Umfangsvermehrungen und die Ausdehnung eines Tumors vor der Operation lassen sich in der Schnittbildgebung beurteilen, wo ein Übersichtsröntgen an Überlagerungen scheitert. Genau deshalb steht in unserer Musterrechnung ein Boxer mit einer Schwellung am Kiefer und nicht der klassische Bandscheibenpatient.

Wichtig für die Kostenplanung: Das CT ist in diesen Fällen der Vorbereitungsschritt, nicht die Behandlung. Auf den Befund folgt in aller Regel ein Eingriff, und dessen Kosten liegen noch einmal in einer eigenen Größenordnung. Was eine Zahn-OP beim Hund kostet, rechnen wir dort Position für Position durch.

Erstattung von CT-Kosten: Satz, Notdienst und Wartezeit

Drei Punkte entscheiden darüber, wie viel von einer vierstelligen CT-Rechnung zurückkommt. Der erste ist der erstattungsfähige Gebührensatz. Tarife, die regulär beim dreifachen Satz enden, sind bei einer Untersuchung, die typischerweise nachts anfällt, im Nachteil. Der zweite ist die Frage, ob der Notdienstzuschlag samt Notdienstgebühr mitversichert ist, denn beides steht als eigene Position auf der Rechnung. Der dritte ist die Wartezeit, und hier lohnt der Blick auf die Unterscheidung zwischen Unfall und Krankheit: Bei einem Verkehrsunfall greifen die kurzen Fristen oder gar keine, bei einem Tumorverdacht dagegen die sechs oder zwölf Monate der jeweiligen Diagnoseliste.

Dazu kommt die Vorerkrankung, und sie ist die härteste Grenze. Ist eine Erkrankung vor Vertragsbeginn diagnostiziert oder war sie symptomatisch, bleiben sie und ihre Folgen dauerhaft ausgeschlossen. Das CT zur Abklärung eines seit Monaten bekannten Problems ist damit in aller Regel kein Erstattungsfall mehr. Ein Vertrag, der erst nach dem Befund unterschrieben wird, deckt alles ab außer dem Problem, das ihn ausgelöst hat.

Ein reiner OP-Schutz hilft bei der Bildgebung nur bedingt weiter, weil er Diagnostik häufig nur im Zusammenhang mit dem Eingriff übernimmt. Wenn Sie zwischen den Modellen schwanken, hilft der Vergleich der Leistungsbausteine einer Tier-OP-Versicherung mit einem Krankenvollschutz. Und wenn Sie wissen wollen, welche Beträge nach einem auffälligen CT-Befund tatsächlich folgen, finden Sie die Größenordnungen in unserer Übersicht der OP-Kosten beim Hund.

Häufige Fragen zum CT beim Hund

Was kostet ein CT beim Hund?

Für eine Körperregion liegt die GOT-Ziffer 175 bei 350,00 Euro netto im einfachen Satz. Mit Untersuchung, Narkose, Monitoring, Katheter, Kontrastmittel und 19 Prozent Umsatzsteuer landet ein regulärer Termin im zweifachen Satz bei 1.330,66 Euro brutto. Realistisch sind 1.300 bis 1.700 Euro für den kompletten Ablauf.

Was kostet ein Ganzkörper-CT beim Hund?

Für mehr als eine Körperregion gilt Ziffer 176 mit 500,00 Euro netto im einfachen Satz, also 150,00 Euro mehr als für eine einzelne Region. Unsere Musterrechnung rechnet im zweifachen Satz, dort sind es 300,00 Euro netto mehr, und die Endsumme steigt mit Umsatzsteuer um 357,00 Euro von 1.330,66 auf 1.687,66 Euro brutto. Ein Staging-CT bei Tumorverdacht fällt fast immer in diese Kategorie.

Wie lange dauert ein CT beim Hund?

Der Scan selbst dauert nur Minuten. Für den gesamten Ablauf mit Voruntersuchung, Narkoseeinleitung, Lagerung, Untersuchung und Aufwachphase sollten Sie 60 bis 90 Minuten einplanen. Damit ist das CT deutlich schneller als ein MRT, dessen reine Untersuchungszeit bei 30 bis 60 Minuten liegt.

Ist ein CT beim Hund gefährlich?

Das CT arbeitet mit ionisierender Strahlung, die Belastung einer einmaligen Untersuchung ist bei einem kranken oder verletzten Hund aber medizinisch nachrangig. Das eigentliche Risiko liegt in der Vollnarkose und hängt an Alter, Vorerkrankungen und Kreislaufsituation. Diese Abwägung trifft Ihre Tierärztin anhand von Vorbericht und Präanästhetik-Check. Aus Sorge vor der Strahlung auf das Bild zu verzichten, führt meist nur zu einer unklaren Diagnose.

Was kostet ein CT im Notdienst?

Im Notdienst steigen die Sätze auf das Zwei- bis Vierfache. Ziffer 176 liegt im vierfachen Satz bei 2.000,00 Euro netto, also 2.380,00 Euro brutto für den Scan allein. Dazu kommt die Notdienstgebühr von 50,00 Euro netto, die pro Angelegenheit nur einmal berechnet werden darf, sowie Narkose und Monitoring im selben Satz.

Zahlt die Tierversicherung ein CT beim Hund?

Ja, wenn die Untersuchung zur Behandlung einer versicherten Krankheit oder Verletzung gehört und die Wartezeit abgelaufen ist. Achten Sie auf zwei Klauseln: den maximal erstatteten Gebührensatz und die Frage, ob der Notdienstzuschlag eingeschlossen ist. Anlasslose Untersuchungen ohne Symptome sind bei den meisten Anbietern ausdrücklich ausgeschlossen.