Eine Zahn-OP beim Hund kostet zwischen 722 und 2.000 Euro brutto. Die Spanne entsteht nicht an der Zahl der Zähne, sondern daran, ob sie sich herausheben lassen oder aufgeklappt, geteilt und aus dem Knochen gelöst werden müssen. Was davon nötig ist, sieht Ihre Tierärztin erst auf dem Dentalröntgen, und das entsteht bereits in Vollnarkose. Ein verbindlicher Kostenvoranschlag ist vorher deshalb kaum zu bekommen.

Zahn-OP beim Hund: die Kosten im Einzelnen

Ein einzelner Zahn, der in Narkose gezogen wird, kostet 722 Euro brutto. Eine Zahnsanierung mit mehreren chirurgischen Extraktionen, Dentalröntgen und einer Narkose von gut einer Stunde liegt realistisch zwischen 1.400 und 2.000 Euro brutto. Hinter dieser Spanne steht eine Kette von Einzelpositionen, die jede für sich in der Gebührenordnung für Tierärzte aufgeführt ist.

Ein Hinweis zur Systematik, weil er jede Preisrecherche verzerrt: Die GOT nennt ausschließlich Nettobeträge (§ 1 Abs. 3). Auf jeder Tierarztrechnung kommen 19 Prozent Umsatzsteuer obendrauf. Alle Ziffernwerte in diesem Text sind netto, alle Endsummen brutto.

Die GOT-Ziffern für Zahnchirurgie

Diese Positionen bilden den chirurgischen Teil einer Zahnbehandlung ab. Der einfache Satz ist die gesetzliche Mindestgebühr, in der Praxis wird üblicherweise um den zweifachen Satz abgerechnet (Gebührenverzeichnis zur GOT 2022):

Ziffer Leistung 1-fach netto 2-fach netto 951 Zahnextraktion 10,26 € 20,52 € 955 Zahnextraktion, kompliziert (chirurgisch) 41,04 € 82,08 € 957 Freilegung eines retinierten Zahnes 33,75 € 67,50 € 958 Freilegung eines retinierten Zahnes, kompliziert 67,50 € 135,00 € 959 Wurzelresektion, einwurzeliger Zahn 76,96 € 153,92 € 972 / 973 Unterkiefersymphysiolyse / kompliziert 53,10 € / 99,11 € 106,20 € / 198,22 € 974 / 975 Verriegelung der Mundspalte / kompliziert 73,14 € / 146,28 € 146,28 € / 292,56 € 976 / 977 Entfernung von Unterkiefer- oder Oberkieferteilen / kompliziert 243,80 € / 365,70 € 487,60 € / 731,40 €

Innerhalb des Rahmens vom einfachen bis dreifachen Satz entscheidet die Praxis nach Schwierigkeit, Zeitaufwand und örtlichen Verhältnissen, und zwar stufenlos und ohne schriftliche Begründung. Deshalb kostet dieselbe Sanierung in zwei Praxen im selben Landkreis unterschiedlich viel. Wie dieser Rahmen im Detail funktioniert, steht auf unserer Übersicht zur GOT und den Tierarztkosten.

Musterrechnung: Zahnsanierung beim Cocker Spaniel

Cocker Spaniel, 13 Kilogramm, neun Jahre alt. Abgebrochener Fangzahn mit freiliegender Pulpa, dazu zwei gelockerte Prämolaren und ein Wurzelrest. Geplanter Termin, keine Notdienstzeit, Abrechnung am zweifachen Satz.

Position GOT netto Allgemeine Untersuchung mit Beratung 16 47,24 € Blutprobenentnahme venös 627 20,52 € Kleines Blutbild vor der Narkose 617 41,60 € Venenkatheter peripher 225 29,24 € Intubationsnarkose 345 147,04 € Monitoring bis zwei Parameter 349 105,92 € Narkoseprotokoll ausführlich, 75 Minuten 282 182,90 € Infusion per Schwerkraft 234 84,00 € Dentalröntgen, 6 Aufnahmen 166/167 250,36 € Zahnstein mit Scaling und Politur 932 123,94 € Zahnextraktion kompliziert, 2 Zähne 955 164,16 € Zahnextraktion einfach, 2 Zähne 951 41,04 € Nahtmaterial, Schmerzmittel, Antibiose (Schätzwert) § 7 Abs. 2 95,00 € Summe netto 1.332,96 € Gesamt brutto 1.586,22 €

Die vier Extraktionen selbst machen 205,20 Euro aus, gut ein Siebtel der Nettosumme. Der Rest sind Narkose, Überwachung und Bildgebung. Die Zeile mit der Zahnsteinbehandlung gehört dazu, weil kein Chirurg an einem verkrusteten Gebiss arbeitet. Was eine reine Reinigung ohne chirurgischen Teil kostet, zeigt unsere Seite zur Zahnreinigung beim Hund.

Ein einzelner Zahn im Vergleich

Ein einzelner gelockerter Zahn, einfach zu ziehen, zwei Dentalaufnahmen, kurze Narkose, keine Zahnsteinbehandlung: rund 607 Euro netto oder 722 Euro brutto. Zwischen diesem Fall und der Sanierung oben liegen 864 Euro. Verantwortlich dafür sind drei Positionen, nicht die Zahnzahl an sich: die Narkosedauer, die Zahl der Röntgenaufnahmen und die Frage, ob Ziffer 951 oder Ziffer 955 auf der Rechnung landet.

Hundekrankenversicherungen mit Deckung für Zahnchirurgie

Fast jede Police versichert Zähne. Der Unterschied steckt darin, über welchen Topf sie das tut, und bei einer Rechnung von 1.586 Euro entscheidet dieser Topf über mehrere hundert Euro. Es gibt drei Wege: über die allgemeine Heilbehandlung, über die OP-Kosten oder über ein festes Zahnbudget. Nicht in dieser Auswahl stehen Tarife, die bei Zähnen ausschließlich nach einem Unfall leisten oder die Zahnbehandlung komplett in einen eigenen Zusatztarif auslagern. Bei einem Fangzahn, der beim Kauen auf einem Geweih gebrochen ist, zahlen sie aus dem Hauptvertrag in der Regel nichts. Die Monatsbeiträge unten sind Ab-Preise, Stand August 2026.

Lassie: Zahnbehandlung einschließlich Extraktion ohne eigenen Deckel

Lassie versichert die akut schmerzstillende Zahnbehandlung einschließlich Extraktion als reguläre Heilbehandlung, ohne dafür einen eigenen Jahresbetrag zu deckeln. Für den beschriebenen Cocker Spaniel ist das der passende Weg, denn ein Zahn mit freiliegender Pulpa ist genau der Fall, den diese Klausel meint. Dazu kommt die höchste Erstattungsgrenze im Feld: bis zum vierfachen GOT-Satz plus Notdienstgebühr, also über dem Satz, den eine Praxis außerhalb des Notdienstes ohne vorherige Vereinbarung ansetzen darf. Ausgenommen sind rein präventive Leistungen, Zahnfehlstellungen und Zahnersatz. Die Wartezeit beträgt 30 Tage bei Krankheit und zwei Tage bei Unfall.

Barmenia: Extraktion und Wurzelbehandlung über die OP-Kosten

Barmenia sortiert Extraktion und Wurzelbehandlung nicht unter die Zahnleistungen, sondern unter die OP-Kosten, und dieser Bereich hat keinen Jahresdeckel. Die viel zitierten Zahn-Caps von 150 und 500 Euro gelten ausschließlich für persistierende Milchcanini, Füllungen, Zahnanomalien und Zahnersatz, also für Positionen, die auf unserer Musterrechnung gar nicht vorkommen. Wer eine große Sanierung vor sich hat, bekommt hier den strukturell besten Topf. Offen dazu gehört die andere Seite: Barmenia erstattet regulär nur bis zum dreifachen Satz, den vierfachen ausschließlich im Notdienst. Kommt es bei einer aufwendigen Sanierung zu einer Abrechnung am vierfachen Satz, bleiben 25 Prozent jeder Gebührenposition ungedeckt.

AGILA: festes Zahnbudget zwischen 250 und 1.000 Euro im Jahr

AGILA führt Zahnbehandlungen laut Produktbeschreibung über ein eigenes Jahresbudget und erstattet bis zum vierfachen GOT-Satz. Das Budget ist ein buchbarer Baustein und nicht im Grundtarif enthalten; je nachdem, welchen Sie wählen, liegt es zwischen 250 und 1.000 Euro im Jahr. An unserer Musterrechnung wird der Unterschied konkret: Im kleinsten Baustein sind von 1.586 Euro 250 Euro erstattungsfähig, im größten 1.000 Euro und damit knapp zwei Drittel. Für einen jungen, zahngesunden Hund, bei dem irgendwann eine überschaubare Behandlung ansteht, reicht die kleine Variante. Für einen Cocker Spaniel mit Parodontitis ist der große Baustein die einzige sinnvolle Wahl. Die allgemeine Wartezeit liegt bei einem Monat.

Wann der Tierarzt zur Zahn-OP rät

Die Trennlinie ist einfacher, als sie klingt: Eine Reinigung entfernt Belag und Zahnstein am erhaltenen Zahn. Eine Zahn-OP entfernt Zahnsubstanz oder arbeitet am Kieferknochen. Alles ab Ziffer 951 ist Chirurgie und wird entsprechend abgerechnet.

Zur chirurgischen Behandlung raten Tierärztinnen typischerweise bei diesen Befunden:

Zahnfraktur mit freiliegender Pulpa, meist am Fangzahn, oft nach dem Kauen auf Geweih, Steinen oder Hartplastik

Wurzelreste, die nach einem früheren Zahnverlust im Kiefer geblieben sind

Parodontitis mit Lockerungsgrad 2 bis 3, bei der der Zahnhalteapparat den Zahn nicht mehr trägt

retinierte oder verlagerte Zähne, die nicht durchgebrochen sind, häufig bei kurzköpfigen Rassen

persistierende Milchzähne, bei denen der bleibende Zahn neben dem Milchzahn steht

Umfangsvermehrungen am Kiefer sowie Kieferfrakturen nach Sturz oder Verkehrsunfall

Wie häufig der Zahnhalteapparat dahintersteckt, zeigt eine Angabe der Tierärztlichen Fachpraxis für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Dr. Eickhoff: Ab dem sechsten Lebensjahr weisen vier von fünf Hunden hochgradige parodontale Veränderungen auf. Für eine Parodontalbehandlung muss dabei jeder einzelne Zahn klinisch untersucht und häufig geröntgt werden. Zahnchirurgie gehört beim mittelalten Hund damit zum Praxisalltag.

Dentalröntgen: der Posten ohne eigene GOT-Ziffer

Hier liegt die größte Überraschung auf der Rechnung. Die GOT kennt keine Position für Zahnröntgen. Kein Zahnfilm, keine Pauschale für ein Gebiss. Abgerechnet wird über die allgemeinen Röntgenziffern 166 und 167, also pro Aufnahme mit Degression: die ersten beiden Aufnahmen kosten je 26,53 Euro netto, ab der dritten je 18,03 Euro.

Ein vollständig geröntgtes Hundegebiss braucht acht bis zehn Aufnahmen. Am zweifachen Satz sind das 322 bis 395 Euro netto, bevor überhaupt ein Zahn berührt wurde. Unsere Musterrechnung oben bildet mit sechs Aufnahmen nur den betroffenen Kieferabschnitt ab und liegt deshalb darunter.

Der Aufwand hat einen harten Grund: Der Teil des Zahns unterhalb des Zahnfleischrands lässt sich ohne Bild nicht beurteilen. Erst das Röntgenbild zeigt, ob eine Wurzel entzündet, resorbiert oder mit dem Knochen verwachsen ist. Daran entscheidet sich auch, welche Extraktionsziffer später auf der Rechnung steht.

Diese Einschätzung fällt in Narkose und damit nach dem Kostenvoranschlag. Ein Kostenvoranschlag vor einer Zahnsanierung ist deshalb eine Untergrenze und keine Zusage. Lassen Sie sich vorher sagen, ab welchem Betrag die Praxis Sie während des Eingriffs anruft. Bei der Katze ist dieselbe Bildgebung noch zwingender, weil dort meist FORL dahintersteckt: Die Zahlen dazu stehen unter Zahn-OP bei der Katze.

Von der einfachen Extraktion bis zur Kieferchirurgie

Einfache und chirurgische Extraktion

Ein stark gelockerter Zahn löst sich mit dem Hebel und geht in wenigen Minuten heraus: Ziffer 951 mit 10,26 Euro netto. Ein fest verankerter Fangzahn oder ein mehrwurzeliger Backenzahn braucht einen Zahnfleischlappen, das Abtragen von Knochen, das Teilen des Zahns in seine Wurzeln und anschließend eine Naht. Das ist Ziffer 955 mit 41,04 Euro, also das Vierfache pro Zahn, und der Zeitaufwand verlängert zugleich die Narkose, was über das Narkoseprotokoll erneut ins Geld geht.

Wurzelbehandlung statt Extraktion

Bei einem frakturierten Fangzahn eines jungen Hundes kann eine Wurzelbehandlung den Zahn erhalten. Die GOT führt sie in drei Abstufungen: Ziffer 944 mit 30,78 Euro netto, Ziffer 945 für den komplizierten einwurzeligen Zahn mit 67,50 Euro und Ziffer 946 für den komplizierten mehrwurzeligen Zahn mit 90,00 Euro. Die chirurgische Extraktion desselben Zahns liegt mit 41,04 Euro dazwischen. Zahnerhalt ist also nicht automatisch der teurere Weg; über die Gebührenzeile allein entscheidet sich die Frage nicht.

Seltener ist die Wurzelbehandlung aus einem anderen Grund: Sie braucht eine tierzahnärztliche Fachpraxis mit entsprechender Ausstattung und wird nicht überall angeboten. Der Aufwand lohnt vor allem beim Fangzahn, weil er die Lippe trägt und den Unterkiefer stabilisiert. Nicht zu verwechseln ist das mit Ziffer 959 aus der Tabelle oben: Die Wurzelresektion ist ein chirurgischer Eingriff an der Wurzel und keine Behandlung im Wurzelkanal.

Retinierte Zähne und persistierende Milchzähne

Bleibt ein Zahn im Kiefer stecken, kann sich um ihn eine Zyste bilden. Die Freilegung steht als Ziffer 957 mit 33,75 Euro netto, im komplizierten Fall als 958 mit 67,50 Euro. Persistierende Milchcanini werden meist im selben Termin wie die Kastration entfernt, weil dann ohnehin eine Narkose läuft.

Kieferchirurgie

Die teuersten Ziffern dieser Seite betreffen den Knochen. Eine Unterkiefersymphysiolyse, also der Bruch der vorderen Kiefernaht nach Sturz oder Autounfall, wird über 972 und 973 abgerechnet. Die Verriegelung der Mundspalte läuft über 974 und 975. Muss bei einem Tumor ein Kieferteil entfernt werden, greifen 976 und 977 mit 243,80 beziehungsweise 365,70 Euro netto am einfachen Satz. Am zweifachen Satz allein für den Eingriff sind das bis zu 731,40 Euro netto, ohne Narkose, ohne Bildgebung, ohne Histologie.

Narkose, Voruntersuchung und Risiko

Eine Zahnbehandlung beim Hund funktioniert nur in Vollnarkose, und zwar als Intubationsnarkose. Im Maul wird mit Wasser und Ultraschall gearbeitet, der Tubus schützt die Atemwege vor Spülflüssigkeit und Zahnfragmenten. Narkose, Überwachung und Narkoseprotokoll sind dabei drei getrennt berechenbare Positionen, dazu kommen Verweilkanüle und Infusion. In der Musterrechnung oben summieren sie sich auf 549,10 Euro netto.

Vor der Narkose steht beim älteren Hund ein Blutbild. Auch das ist eine eigene Leistung mit eigenen Ziffern und kein Aufschlag, was Sie an den Positionen 627 und 617 in der Tabelle sehen. Was ein solches Labor allein kostet, steht in unserer Aufstellung zum Blutbild beim Hund.

Das Narkoserisiko ist die Sorge, mit der die meisten Halter in diesen Termin gehen. Es steckt in der Allgemeinanästhesie und nicht im Eingriff am Zahn. Genau deshalb stehen Voruntersuchung, Blutbild, Venenzugang, Infusion und lückenloses Monitoring auf der Rechnung: Es sind die Positionen, die das Risiko klein halten.

Ein hohes Alter ist für sich genommen kein Ausschlussgrund: Entscheidend sind Organwerte und Herzbefund, nicht das Geburtsjahr. Ihre Tierärztin schätzt das Narkoserisiko an Alter, Vorbefunden und Blutwerten ein und wird Ihnen sagen, wenn eine Vorstellung beim Kardiologen sinnvoll ist. Umgekehrt gilt: Ein schmerzhafter Zahn, der bleibt, ist beim alten Hund keine schonende Alternative. Worauf Sie bei einer Police für einen Senior achten müssen, steht unter Hundeversicherung für ältere Hunde.

Die ersten Tage nach der Zahn-OP

Am Abend der Operation ist der Hund benommen, unsicher auf den Beinen und oft anhänglicher als sonst. Das gehört zur Narkosenachwirkung und legt sich meist über Nacht. Den Nachsorgeplan gibt Ihnen die Praxis mit; üblich sind Weichfutter für sieben bis zehn Tage, also eingeweichtes Trockenfutter oder Nassfutter, und eine Kontrolle nach etwa einer Woche. Kauartikel, Stöcke und Spielzeug zum Zerren bleiben in dieser Zeit weg. Schmerzmittel werden über mehrere Tage gegeben, häufig zusammen mit einem Antibiotikum. Das Nahtmaterial im Maul ist in der Regel resorbierbar und muss nicht gezogen werden.

Melden Sie sich in der Praxis, wenn Ihr Hund länger als 24 Stunden nichts frisst, stark speichelt, blutet oder deutlich apathisch bleibt. Wann er wieder normales Futter und Kauartikel bekommen darf, entscheidet die Kontrolle: Erst wenn die Extraktionswunden geschlossen sind, ist das Maul wieder voll belastbar.

Vier Klauseln, die über die Erstattung entscheiden

Vier Punkte entscheiden, wie viel von einer Zahnrechnung tatsächlich zurückkommt.

Der erstattungsfähige GOT-Satz. Außerhalb des Notdienstes darf eine Praxis den vierfachen Satz nur ansetzen, wenn sie das vor der Behandlung im begründeten Einzelfall mit Ihnen in Textform vereinbart hat; so steht es in § 5 Abs. 1 GOT. Kommt eine solche Vereinbarung zustande und Ihr Tarif erstattet nur bis zum dreifachen Satz, sind drei Viertel jeder Gebührenposition gedeckt und ein Viertel nicht. Die Gebührenpositionen unserer Musterrechnung ergäben am vierfachen Satz 2.475,92 Euro netto, 618,98 Euro davon blieben bei einem 3-fach-Tarif offen.

Der Topf. Welcher der drei Wege bei Ihrer Police greift, steht bei den Tarifen weiter oben. Ein festes Zahnbudget erstattet höchstens seine eigene Obergrenze; über die OP-Kosten oder die Heilbehandlung gilt dagegen die Jahreshöchstleistung des Tarifs.

Die Wartezeit. Bei Krankheiten sind 30 Tage beziehungsweise ein Monat üblich, bei Unfällen null bis zwei Tage. Für Zahnerkrankungen gibt es beim Hund in der Regel keine verlängerte Sonderwartezeit, anders als bei HD, ED oder Patellaluxation. Der abgebrochene Fangzahn nach dem Sturz gilt als Unfallfolge und ist damit oft schon in den ersten Tagen gedeckt.

Der Vorbefund. Ein dokumentierter Zahnbefund vor Vertragsschluss schließt die spätere Sanierung dauerhaft aus, inklusive ihrer Folgen. Steht in der Patientenakte „Zahnstein Grad 2, Kontrolle empfohlen“, ist die Sanierung dieser Zähne bei einem Neuabschluss kein Versicherungsfall mehr. Und der Eintrag muss nicht von einem Zahntermin stammen: Ein Blick ins Maul bei der Impfung genügt, wenn er in der Akte landet. Das Vorsorgebudget hilft dabei nicht, es ist für Prophylaxe gedacht.

Daraus folgt eine unbequeme, aber ehrliche Regel: Eine Tierkrankenversicherung lohnt sich beim zahngesunden Hund und verliert genau in dem Moment ihren Wert für diesen Bereich, in dem der Befund in der Akte steht. Welche Leistungen die verschiedenen Tarife sonst noch trennen, zeigt unser Vergleich der Hundekrankenversicherung. Die Kostenrahmen anderer Eingriffe stehen in der Übersicht zu den OP-Kosten beim Hund.

Häufige Fragen zu Zahn-OPs beim Hund

Was kostet eine Zahn-OP beim Hund im Notdienst?

Deutlich mehr. Im Notdienst beginnen die Gebührensätze beim Zweifachen und dürfen bis zum Vierfachen gehen, dazu kommt eine pauschale Notdienstgebühr von 50 Euro netto. Nachts gilt das ab 18 Uhr, am Wochenende ab Freitag 18 Uhr. Geplante Zahnsanierungen fallen nie in diesen Bereich, Kieferfrakturen nach einem Unfall dagegen fast immer.

Wie viele Zähne kann der Tierarzt in einer Narkose ziehen?

Es gibt keine feste Obergrenze. Entscheidend sind die Narkosedauer und der Kreislauf des Hundes. In der Praxis wird ein Gebiss möglichst in einer Sitzung saniert, weil jede zusätzliche Narkose ein eigenes Risiko und eine zweite komplette Rechnung bedeutet. Bei sehr umfangreichen Befunden teilen manche Fachpraxen den Eingriff auf zwei Termine.

Kann ein alter Hund noch am Zahn operiert werden?

Ja. Alter ist keine Krankheit und für sich genommen kein Grund, auf eine Zahnsanierung zu verzichten. Vor der Narkose werden Organwerte, Herz und Kreislauf geprüft, und daran entscheidet sich die Narkoseführung. Ob die Sanierung für Ihren Hund tragbar ist, besprechen Sie mit Ihrer Tierärztin vor dem Termin, nicht anhand des Geburtsjahrs.

Muss die Rechnung die GOT-Ziffern ausweisen?

Ja. Nach § 7 Abs. 4 GOT gehören Datum, Tierart, Diagnose, die einzelne Leistung mit ihrer laufenden Nummer aus dem Gebührenverzeichnis, der Rechnungsbetrag und die Umsatzsteuer auf die Rechnung. Sie können damit jede Position nachschlagen und prüfen, mit welchem Satz abgerechnet wurde. Für die Einreichung bei der Versicherung ist diese Aufschlüsselung ohnehin nötig.