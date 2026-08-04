Eine Zahn-OP bei der Katze kostet zwischen 1.479 und 2.500 Euro brutto. Wie viel es am Ende wird, bestimmt vor allem die Zahl der Zähne, die in einer Narkose herausmüssen. Dahinter steht meist FORL, eine Resorption der Zahnsubstanz, die mehrere Zähne gleichzeitig befällt und deren erste Anzeichen leicht als Appetitlaune durchgehen: Die Katze meidet Trockenfutter, speichelt oder hält beim Kauen den Kopf schief.

Kosten einer Zahn-OP bei der Katze

Zwei betroffene Zähne mit dem nötigen Röntgen und einer Stunde Narkose kosten 1.479 Euro brutto. Eine typische FORL-Sanierung mit mehreren chirurgischen Extraktionen liegt zwischen 1.800 und 2.500 Euro brutto. Das klingt nach viel für ein Tier von viereinhalb Kilogramm, wird aber nachvollziehbar, sobald man die Rechnung Position für Position durchgeht.

Wichtig für jeden Preisvergleich: Die Gebührenordnung für Tierärzte führt ihre Beträge ohne Umsatzsteuer (§ 1 Abs. 3). Wer eine GOT-Zahl mit einer Praxisrechnung vergleicht, vergleicht netto mit brutto und liegt um 19 Prozent daneben. Alle Ziffernbeträge hier sind Nettowerte, alle Endsummen enthalten die Steuer.

Die GOT-Ziffern rund um die Extraktion

Der zweifache Satz ist der in der Praxis übliche Ansatz, der einfache Satz die gesetzliche Untergrenze (Gebührenverzeichnis zur GOT 2022):

Ziffer Leistung 1-fach netto 2-fach netto 951 Zahnextraktion 10,26 € 20,52 € 955 Zahnextraktion, kompliziert (chirurgisch) 41,04 € 82,08 € 959 Wurzelresektion, einwurzeliger Zahn 76,96 € 153,92 € 166 Erste und zweite Röntgenaufnahme, jeweils 26,53 € 53,06 € 167 Dritte und jede folgende Röntgenaufnahme, jeweils 18,03 € 36,06 € 932 Zahnstein und Beläge mit Scaling und Politur 61,97 € 123,94 € 345 Intubationsnarkose 73,52 € 147,04 €

Bei FORL greift fast immer die Ziffer 955 statt der 951. Der Zahn ist an der Resorptionsstelle bereits geschwächt, bricht beim Ziehen und muss über einen Zahnfleischlappen und in Teilen aus dem Kiefer gelöst werden. Aus 20,52 Euro werden so 82,08 Euro, und zwar pro Zahn. Genau hier trennt sich die Katzenrechnung von der Hunderechnung, auf der meist ein einziger Problemzahn steht. Wie die Kalkulation beim Hund aussieht, steht unter Zahn-OP beim Hund.

Musterrechnung: FORL-Sanierung an sechs Zähnen

Europäisch Kurzhaar, 4,6 Kilogramm, acht Jahre alt. Seit Wochen nur noch Nassfutter, Speicheln, Zucken beim Fressen. Befund an sechs Zähnen, vollständiges Dentalröntgen, sechs chirurgische Extraktionen, geplanter Termin, zweifacher Satz.

Position GOT netto Allgemeine Untersuchung mit Beratung 16 47,24 € Blutprobenentnahme venös 627 20,52 € Kleines Blutbild vor der Narkose 617 41,60 € Venenkatheter peripher 225 29,24 € Intubationsnarkose 345 147,04 € Monitoring mit mehr als zwei Parametern 350 118,36 € Narkoseprotokoll ausführlich, 90 Minuten 282 219,48 € Infusion per Schwerkraft 234 84,00 € Dentalröntgen, volles Gebiss, 8 Aufnahmen 166/167 322,48 € Zahnstein mit Scaling und Politur 932 123,94 € Zahnextraktion kompliziert, 6 Zähne 955 492,48 € Nahtmaterial und Schmerzmittel (Schätzwert) § 7 Abs. 2 85,00 € Summe netto 1.731,38 € Gesamt brutto 2.060,34 €

Die sechs Extraktionen machen 492,48 Euro aus, gut ein Viertel der Nettosumme. Der größere Teil entfällt auf Narkose, Überwachung und Bildgebung, und diese Posten wachsen mit jedem weiteren Zahn, weil die Narkose länger dauert. Die Zahnsteinbehandlung steht mit auf der Rechnung, weil das Gebiss vor der Chirurgie sauber sein muss. Was eine reine Reinigung ohne chirurgischen Anteil kostet, rechnen wir auf der Seite zur Zahnreinigung beim Hund vor.

Gegenprobe an einer Praxispreisliste

Die Tierarztpraxis Kleinmachnow veröffentlicht ihre Zahnpakete für Katzen mit Preisen: das reine Diagnostikpaket mit sieben bis acht Zahnröntgenaufnahmen unter leichter Sedierung für 150 bis 250 Euro, das Basispaket mit Röntgen und Reinigung für 600 bis 850 Euro und das große Paket mit Röntgen, Reinigung und Extraktionen bei zwei bis vier Stunden Behandlungsdauer für 1.000 bis 2.500 Euro (Stand 23. Mai 2025). Unsere errechneten 2.060 Euro liegen mitten in dieser Spanne.

Der kleine Fall zum Einordnen: Sind nur zwei Zähne betroffen und reichen sechs Röntgenaufnahmen bei einer Stunde Narkose, landen Sie bei rund 1.243 Euro netto oder 1.479 Euro brutto. Angaben von 500 bis 1.200 Euro, wie sie auf Vergleichsseiten stehen, beschreiben diesen kleinen Fall ohne vollständiges Dentalröntgen. Weitere Eingriffe und ihre Kostenrahmen stehen in unserer Tabelle der Tierarztkosten für Katzen.

Katzenversicherungen für Zahnbehandlung und FORL

Bei dieser Rechnung entscheidet die Police über einen vierstelligen Betrag, und welcher Tarif der richtige ist, bestimmt eine einzige Frage: Wie alt ist Ihre Katze, und liegt schon ein Zahnbefund vor? Für eine Katze, bei der die Zähne bereits Thema waren, zählt die Wartezeit auf Zahnerkrankungen. Für ein junges, zahngesundes Tier zählt der erstattungsfähige GOT-Satz, weil die Wartezeit ohnehin abläuft, lange bevor der erste Defekt entsteht.

Eine Offenlegung vorweg, weil sie die Auswahl betrifft: Barmenia und PETPROTECT haben denselben Risikoträger, die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG, und ihre Bedingungswerke tragen fortlaufende Dokumentnummern (A 3688 und A 3880) mit über weite Strecken wortgleichen Klauseln. Das ist faktisch ein Angebot zu zwei Konditionen und nicht die unabhängige Einschätzung zweier Versicherer. Deshalb stehen sie hier nicht gemeinsam oben. Die realen Unterschiede liegen bei der Höhe des Zahnbudgets, der Kastrationswartezeit und der Kryptorchismus-Deckung.

Barmenia: Extraktion und Wurzelbehandlung ohne Jahresdeckel

Für die Katze, bei der es bereits um die Zähne geht oder die einige Jahre auf dem Buckel hat, ist Barmenia der stärkste der drei. Zwei Gründe: FORL steht nicht auf der Liste der Sonderwartezeiten, die Sanierung fällt also unter die normale Frist von 30 Tagen statt unter eine Jahresfrist. Und Extraktion wie Wurzelbehandlung laufen über die OP-Kosten, die keinen eigenen Jahresdeckel haben. Die oft zitierten Zahn-Caps von 150 und 500 Euro betreffen nur Milchcanini, Füllungen, Zahnanomalien und Zahnersatz, also nichts von dem, was auf unserer Musterrechnung steht. Bei einer Rechnung über 2.060 Euro ist das der Unterschied zwischen voller Erstattung und einem Zuschuss. Zwei Einschränkungen gehören dazu: Der Tarif Basis beginnt für Katzen bei 22,74 Euro im Monat und begrenzt die Heilbehandlungskosten auf 800 Euro im Jahr, und Barmenia erstattet regulär bis zum dreifachen GOT-Satz, den vierfachen nur im Notdienst.

Barmenia: Extraktion und Wurzelbehandlung ohne Jahresdeckel Extraktion und Wurzelbehandlung laufen über die OP-Kosten und damit ohne Jahresdeckel. FORL steht nicht auf der Sonderwartezeitliste, es gilt die normale Frist von 30 Tagen. Jetzt Beitrag berechnen →

Dalma: vierfacher GOT-Satz einschließlich Notdienst

Für eine junge, zahngesunde Katze rechnet sich die Sache anders: Dann verschiebt sich der Engpass von der Wartezeit auf den Erstattungsdeckel. Dalma erstattet bis zum vierfachen GOT-Satz einschließlich Notdienst und hat damit die höchste Grenze im Trio. Auf einer Rechnung, in der die Ziffer 955 sechsmal steht, acht Röntgenaufnahmen dazukommen und 90 Minuten Narkoseprotokoll berechnet werden, bewegt der Sprung von drei auf vier mehrere hundert Euro. Der OP-Schutz für Katzen beginnt bei 7,99 Euro im Monat.

Dem steht eine Bedingung gegenüber, die auf dieser Seite keine Fußnote sein darf: Für FORL, Gingivitis und Parodontitis gilt bei Dalma eine Wartezeit von zwölf Monaten. Wer eine junge Katze versichert, hat diese zwölf Monate abgesessen, lange bevor die ersten Läsionen entstehen, und bekommt dafür im Vergleich den höchsten Erstattungsdeckel. Wer nach dem Zahnbefund abschließt, ist für diesen Bereich ein Jahr außen vor, und für die bereits diagnostizierte Erkrankung ohnehin dauerhaft. Deshalb steht Dalma hier auf Platz zwei und nicht auf Platz eins.

PETPROTECT: derselbe OP-Kosten-Weg, kleineres Zahnbudget

Eine Unstimmigkeit beim erstattungsfähigen Satz gehört hier nach vorn: Auf der Website wirbt PETPROTECT mit dem vierfachen GOT-Satz, im Bedingungswerk von 04/2023 steht der dreifache, der vierfache nur für den Notdienst. Maßgeblich ist im Leistungsfall die Bedingung, nicht die Werbeaussage. Rechnen Sie also mit dem dreifachen Satz.

Für den Tarif spricht trotzdem dasselbe Argument, das Barmenia nach oben bringt: Extraktion und Wurzelbehandlung laufen über die OP-Kosten, und FORL steht auch hier nicht auf der Liste der Sonderwartezeiten. Die Sanierung fällt damit unter die normale Wartezeit statt unter eine Jahresfrist, und sie zehrt nicht am Zahnbudget, das mit 300 Euro im Jahr Milchcanini, Füllungen, Anomalien und Zahnersatz abdeckt. Für eine Katze mit Zahnhistorie ist PETPROTECT damit die zweite Adresse neben Barmenia, mit derselben tragenden Klausel und einem eigenen Beitragsniveau. Wegen des gemeinsamen Risikoträgers lesen sich die übrigen Bedingungen über weite Strecken wie die von Barmenia, die Unterschiede liegen bei Wartezeiten und Budgetgrenzen. Einen Einstiegsbeitrag veröffentlicht PETPROTECT nicht, er wird im Tarifrechner nach Rasse, Alter und Postleitzahl ermittelt.

PETPROTECT: derselbe OP-Kosten-Weg, kleineres Zahnbudget Extraktion und Wurzelbehandlung über die OP-Kosten, FORL ohne Sonderwartezeit, Zahnbudget 300 Euro im Jahr. Erstattung laut Bedingungswerk 04/2023 bis zum dreifachen GOT-Satz, im Notdienst bis zum vierfachen. Jetzt Beitrag berechnen →

FORL bei der Katze

FORL steht für feline odontoklastische resorptive Läsionen. Körpereigene Zellen, die Odontoklasten, lösen die Zahnsubstanz von der Wurzel her auf, bis der Zahn von innen zerfällt. Umgangssprachlich heißt das Katzenkaries, was in die Irre führt: Es sind keine Bakterien, die den Zahn zerstören, sondern der Körper selbst. Die Ursache ist nach wie vor unbekannt.

Häufig ist die Erkrankung in einem Ausmaß, das die meisten Halter überrascht. Nach Angaben der Tierklinikgruppe AniCura leidet fast jede dritte Katze unter FORL, ab einem Alter von fünf Jahren sogar jede zweite. Perser und Siamkatzen sind besonders betroffen. Weil das Dentin aufgelöst wird, die Nerven des Zahns aber intakt bleiben, haben betroffene Katzen große Schmerzen. Typische Anzeichen sind die Verweigerung von Trockenfutter, Schmerzschreie beim Fressen, vermehrtes Speicheln, Zähneknirschen sowie Kopfschütteln oder Kopfschiefhaltung. Eine Übersicht der weiteren häufigen Diagnosen finden Sie unter Katzenkrankheiten.

Behandelbar ist FORL nur chirurgisch. Der Zerfall der Zahnsubstanz lässt sich weder verhindern noch rückgängig machen, deshalb müssen alle betroffenen Zähne restlos entfernt werden. Es gibt keine Tablette, keine Füllung und keine Prophylaxe dagegen.

Typ 1 und Typ 2 der Resorption

Fachlich werden mehrere Formen der Resorption unterschieden, für die Rechnung zählen vor allem zwei davon. Beim Typ 1 entsteht die Läsion zusammen mit Zahnbelag, Zahnstein und einer Entzündung des Zahnhalteapparats. Beim Typ 2 beginnt die Resorption ohne Entzündung, der Raum der aufgelösten Wurzel füllt sich mit einem knochenähnlichen Ersatzgewebe, und die Wurzel verwächst mit dem Kieferknochen. Das macht die Extraktion chirurgisch aufwendig: Der Zahn muss unter Aufklappen des Zahnfleischs und Abtragen von Knochen gelöst werden, was die Narkose verlängert und die Ziffer 955 rechtfertigt. Auf den gängigen Kostenseiten im Netz fehlt diese Unterscheidung, obwohl sie einer der Gründe für die große Preisspanne ist.

Dentalröntgen ist bei FORL nicht verhandelbar

Der auffälligste Posten der Musterrechnung sind die 322,48 Euro für acht Röntgenaufnahmen, und er ist der am wenigsten verzichtbare. AniCura formuliert es eindeutig: Für die Diagnose von FORL ist die Anfertigung von Röntgenaufnahmen absolut zwingend, weil nur dort erkennbar ist, ob sich unter dem Zahnfleisch bereits Dentin aufgelöst hat. Ein klinisch unauffälliger Zahn kann unter der Schleimhaut längst betroffen sein.

Bemerkenswert ist, wie dieser Posten entsteht. Die GOT kennt keine eigene Position für Dentalröntgen. Es gibt keine Zahnfilm-Ziffer und keine Gebisspauschale, abgerechnet wird über die allgemeinen Röntgenziffern 166 und 167, also pro Aufnahme mit Degression: die ersten beiden je 26,53 Euro netto, ab der dritten je 18,03 Euro. Ein Katzengebiss braucht sechs bis acht Aufnahmen. Daraus wird ein dreistelliger Betrag, mit dem im Kostenvoranschlag kaum jemand rechnet.

Kronenamputation als Alternative

Bei Typ-2-Läsionen, bei denen die Wurzel bereits weitgehend durch Ersatzgewebe ersetzt ist, gibt es zur vollständigen Extraktion eine Alternative: die Kronenamputation. Die Krone wird abgetragen, die Wurzelreste bleiben bewusst im Kiefer und werden jährlich kontrolliert. Der Eingriff ist kürzer und schonender für den Kieferknochen. Er setzt aber einen radiologisch eindeutigen Typ-2-Befund voraus und ist keine allgemeine Sparoption. Ob er infrage kommt, entscheidet Ihre Tierärztin am Röntgenbild.

Stomatitis und die Vollsanierung

Teurer als eine FORL-Sanierung an sechs Zähnen wird nur ein Befund: die chronische Gingivostomatitis, eine Entzündung der gesamten Maulschleimhaut. Führt sie zur Vollsanierung, also zur Entfernung aller Zähne, summiert sich allein die Extraktionsziffer 955 am zweifachen Satz bei 30 Zähnen auf 2.462,40 Euro netto. Dazu kommen Narkose über mehrere Stunden, das vollständige Röntgen und das Material.

Eine Pauschalzahl wäre hier unseriös, weil die Zahl der noch vorhandenen Zähne und die Behandlungsdauer den Betrag bestimmen. Sicher ist nur, dass er als eine einzige Rechnung kommt und nicht verteilt über Jahre. Für solche Summen gibt es Versicherungsschutz.

Narkose und Voruntersuchung bei der Katze

Zahnchirurgie geht nur in Vollnarkose, und zwar intubiert. Im Maul wird mit Wasser und Ultraschall gearbeitet, der Tubus hält Spülflüssigkeit und Zahnfragmente aus der Luftröhre. Narkose, Monitoring und Narkoseprotokoll sind drei getrennte Gebührenpositionen, dazu kommen Venenkatheter und Infusion. In unserer Musterrechnung ergeben sie 598,12 Euro netto, mehr als die sechs Extraktionen zusammen.

Vor der Narkose steht das Blutbild, und bei der älteren Katze ist es besonders wichtig. Die chronische Niereninsuffizienz ist bei Katzen ab etwa zwölf Jahren weit verbreitet und für die Narkoseplanung entscheidend. Bleiben nach dem Blutbild Fragen offen, kommt eine Ultraschalluntersuchung dazu, deren Kosten wir unter Ultraschall bei der Katze aufschlüsseln.

Die Sorge, dass die Katze die Narkose nicht übersteht, gehört zu den häufigsten vor diesem Termin, und sie wächst mit jedem Lebensjahr. Ein hohes Alter allein spricht aber nicht gegen den Eingriff: Ihre Tierärztin schätzt das Risiko an Organwerten, Herzbefund und Allgemeinzustand ein. Eine Katze mit schmerzhaften Zähnen frisst schlechter, verliert Gewicht und wird dadurch für jede spätere Narkose zum schwierigeren Patienten.

Die Zeit nach der Zahn-OP

Schmerzmittel bekommt die Katze über mehrere Tage, meist als Suspension zum Eingeben. Wie lange genau, richtet sich nach der Zahl der Extraktionen und dem Wundbild bei der Kontrolle, die nach etwa einer Woche stattfindet. Setzen Sie ein Schmerzmittel nie eigenmächtig ab, auch wenn die Katze munter wirkt: Katzen verbergen Schmerz zuverlässig, und die verordnete Dauer orientiert sich an der Wundheilung im Maul.

Gefüttert wird weich. Nassfutter oder eingeweichtes Trockenfutter für sieben bis zehn Tage, in kleinen Portionen und angewärmt, weil das den Geruch verstärkt. Frisst Ihre Katze länger als 24 Stunden gar nichts, melden Sie sich in der Praxis. Anhaltendes Nichtfressen ist bei Katzen ein eigenes medizinisches Problem und kein Fall zum Abwarten. Freigang gibt es erst, wenn die Narkosenachwirkungen vollständig abgeklungen und die Wunden geschlossen sind, in der Regel also nach der Kontrolle. Das Nahtmaterial im Maul löst sich von selbst auf.

Vier Hebel, die die Erstattung bei der Katze bestimmen

Der erstattungsfähige Satz ist der erste Hebel. Rechnet eine Fachpraxis eine so aufwendige Sanierung am vierfachen Satz ab, kommen allein die Gebührenpositionen unserer Musterrechnung auf 3.292,76 Euro netto. Ein Tarif mit Grenze beim dreifachen Satz erstattet davon höchstens 2.469,57 Euro netto, die restlichen 823,19 Euro netto bleiben offen. Erstattet der Tarif bis zum vierfachen Satz, entfällt diese Lücke.

Der zweite Hebel ist das Kapitel, in dem die Zähne stehen: bei den OP-Kosten wie in den drei Tarifen oben oder in einem eigenen Zahnbudget, das mit ein paar hundert Euro schnell erschöpft ist.

Der dritte Hebel ist die Wartezeit. Sonderwartezeiten auf Zahnerkrankungen reichen im Markt von zwölf bis achtzehn Monaten, und ob FORL, Gingivitis und Parodontitis darauf stehen, entscheidet bei einer Katze im mittleren Alter über den gesamten Leistungsfall.

Und dann ist da der Vorbefund. Ein dokumentierter Zahnbefund vor Vertragsschluss schließt die spätere Sanierung dauerhaft aus, einschließlich ihrer Folgen. Bei einer Katze ab fünf Jahren, von denen jede zweite FORL hat, entscheidet damit der Zeitpunkt des Abschlusses über die gesamte Deckung. Das Vorsorgebudget schließt diese Lücke nicht: Es liegt bei den gängigen Tarifen zwischen 35 und 150 Euro im Jahr und ist für Impfungen und Wurmkuren gedacht. Wer noch schwankt, findet die Leistungsunterschiede im Detail in unserem Vergleich der Katzenkrankenversicherung, und für Tiere jenseits der üblichen Altersgrenzen in der Übersicht zur Katzenversicherung für ältere Katzen.

Häufige Fragen zu Zahn-OPs bei der Katze

Was kostet es, einer Katze einen einzelnen Zahn zu ziehen?

Der Zahn selbst kostet wenig: 20,52 Euro netto am zweifachen Satz bei einer einfachen Extraktion, 82,08 Euro bei einer chirurgischen. Teuer sind Narkose, Überwachung und Röntgen, die auch für einen einzigen Zahn in voller Höhe anfallen. Rechnen Sie deshalb mit einem Betrag, der eher an der 1.000-Euro-Marke liegt als an der Extraktionsziffer: Der kleine Fall mit zwei Zähnen oben kostet 1.479 Euro brutto.

Kann eine Katze ohne Zähne normal fressen?

Ja. Nach einer Vollsanierung kommen Katzen sehr gut zurecht, viele fressen nach der Heilung sogar wieder Trockenfutter. Der eigentliche Gewinn ist die Schmerzfreiheit, denn ein FORL-Gebiss schmerzt bei jedem Bissen. Wie die Umstellung im Einzelfall gelingt, besprechen Sie am besten bei der Nachkontrolle.

Meine Katze frisst nach der Zahn-OP nicht. Was tun?

Bieten Sie am ersten Tag kleine Portionen angewärmtes Nassfutter an, in Ruhe und ohne Bedrängen. Ein zurückhaltender Appetit direkt nach der Narkose ist normal. Frisst Ihre Katze länger als 24 Stunden gar nichts, rufen Sie in der Praxis an. Das kann an zu wenig Schmerzmittel liegen und lässt sich meist schnell beheben.

Ist die Narkose bei einer alten Katze gefährlich?

Das Alter allein ist kein Ausschlussgrund. Entscheidend sind Nieren- und Leberwerte, Herzbefund und Allgemeinzustand, die vor dem Eingriff geprüft werden. Bei älteren Katzen wird die Narkose entsprechend angepasst und enger überwacht. Unbehandelte, schmerzende Zähne sind für einen Senior die größere Belastung.

Zahlt die Katzenversicherung eine FORL-Sanierung?

Häufig ja, aber es hängt an zwei Zeilen im Vertrag. Erstens muss die Zahnerkrankung überhaupt gedeckt sein und nicht nur als Unfallfolge. Zweitens darf FORL nicht auf einer Sonderwartezeitliste stehen oder die Frist muss abgelaufen sein. War der Befund vor Vertragsschluss dokumentiert, zahlt keine Versicherung.