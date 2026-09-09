Im Auto zur Oma, beim Frühstück oder samstagvormittags auf dem Sofa: Wer sein Handy sowieso ständig in der Hand hat, kann diese Minuten genauso gut nutzen, um gemeinsam mit den Kindern eine neue Sprache zu lernen. 2026 gibt es dafür so viele gute Apps wie nie zuvor – aber längst nicht jede eignet sich wirklich für den Familienalltag.

Manche Anbieter sind klar auf Erwachsene zugeschnitten und wirken auf Achtjährige zu textlastig, andere sind so verspielt, dass Teenager schnell abwinken. Und bei einigen Apps zahlst du für jedes Familienmitglied ein eigenes Abo – das summiert sich schnell. Wir haben acht Sprachlern-Apps für Familien genau unter die Lupe genommen und zeigen dir, welche wirklich zu unterschiedlichen Altersgruppen unter einem Dach passt.

Familien-Sprachlern-Apps 2026: Die 8 Anbieter im Überblick

Bevor du dich festlegst, lohnen sich drei Fragen: Wie viele Familienmitglieder sollen mitlernen, welches Alter haben eure Kinder, und wie viel Bildschirmzeit ist euch pro Tag recht? Die folgende Übersicht zeigt dir die wichtigsten Eckdaten, im Anschluss gehen wir für jede App ins Detail.

Ob Familienabo für sechs Personen, eigene Kinder-App mit Elternkontrolle oder Zweisprachigkeit zum Vorlesen – für jeden Bedarf ist etwas dabei. Schau genau hin: Die Unterschiede bei Preis, Altersfreigabe und Funktionsumfang sind größer, als das Marketing der Anbieter vermuten lässt.

Sprachlern-App Sprachen Für Familien besonders interessant Duolingo 42 Sprachen Familienabo für bis zu 6 Personen ab 10,25 €/Monat, kostenlose Basisversion Mondly 40+ Sprachen Eigene Kids-App mit Eltern-Tracking, AR- und VR-Modus Babbel 14 Sprachen Gruppenabo für mehrere Nutzer, Spracherkennung mit Feedback Busuu 14 Sprachen Korrekturen von Muttersprachlern, funktioniert komplett offline LingoDeer 15 Sprachen Vollständige Schriftkurse für Japanisch, Koreanisch, Chinesisch Memrise 35 Sprachen Video-Clips mit echten Muttersprachlern, KI-Sprechpartner Rosetta Stone 23 Sprachen Immersionsmethode ganz ohne Übersetzung, 30 Tage Geld-zurück Beelinguapp 23 Sprachen Zweisprachige Geschichten zum Mitlesen und Mithören

1. Duolingo – Das günstigste Komplettpaket für die ganze Familie

Kaum eine App hat Sprachenlernen so populär gemacht wie Duolingo. Die grüne Eule verwandelt Vokabeltraining in ein Spiel: Punkte sammeln, Ligen gewinnen, die eigene Serie nicht abreißen lassen. Genau dieser Mechanismus sorgt dafür, dass auch Grundschulkinder freiwillig täglich dranbleiben. Insgesamt stehen 42 Sprachen zur Wahl – von Englisch und Spanisch über Türkisch bis hin zu Exoten wie Hawaiianisch.

Für Familien zählt vor allem ein Detail: das Super-Duolingo-Familienabo. Für 10,25 Euro im Monat (bei jährlicher Zahlung) lernen bis zu sechs Personen gleichzeitig mit vollem Funktionsumfang – kein anderer Anbieter in diesem Vergleich bietet ein Mehrpersonen-Paket zu diesem Preis. Wer erstmal nur reinschnuppern will, kommt mit der kostenlosen Version zurecht, muss dort aber Werbung und ein begrenztes Herzen-System akzeptieren.

Didaktisch setzt Duolingo auf kurze Fünf-bis-zehn-Minuten-Einheiten und viel Wiederholung statt auf tiefe Grammatikerklärungen. Für den Einstieg und als tägliche Routine ist das ideal, für echte Sprachtiefe solltest du die App eher als Ergänzung sehen. Wer mehr will, bucht Duolingo Max (ab 14,99 Euro im Monat im Jahresabo) und bekommt KI-gestützte Konversationsübungen samt ausführlichen Erklärungen dazu.

Die App läuft im Browser genauso wie als App für iOS und Android, sodass in jedem Haushalt irgendein passendes Gerät vorhanden ist. Die Bedienung ist so simpel gehalten, dass Kinder ab etwa sechs Jahren allein zurechtkommen – bei jüngeren Kindern lohnt sich anfangs Begleitung, weil manche Erklärungen noch abstrakt wirken.

Was fehlt: eigene Kinderprofile oder eine klassische Kindersicherung gibt es bei Duolingo nicht. Verschmerzbar ist das, weil sämtliche Inhalte ohnehin familienfreundlich sind – anstößige Themen kommen schlicht nicht vor. Der freundliche Wettkampf in der Familien-Liga sorgt zusätzlich dafür, dass niemand die Lust verliert.

Duolingo eignet sich am besten für: Familien, die günstig und mit möglichst vielen Personen gleichzeitig einsteigen wollen – und für Kinder ab sechs Jahren, die tägliches Üben lieber spielerisch als frontal erleben.

2. Mondly – AR, VR und eine eigene Kinder-App mit Elternkontrolle

Mondly setzt konsequent auf Technik: Über 40 Sprachen, ein Augmented-Reality-Modus und KI-gestützte Gesprächspartner heben die App deutlich von klassischen Vokabeltrainern ab. Im AR-Modus tauchen virtuelle Tiere mitten im Wohnzimmer auf und werden gleich in der Zielsprache benannt – für Kinder ein kleiner Wow-Moment, der hängen bleibt.

Preislich ist Mondly eine der günstigsten Optionen in diesem Vergleich: Das Jahresabo liegt bei 62,32 Euro (rund 5,19 Euro im Monat), das Monatsabo bei 12,99 Euro. Wer langfristig plant, greift zum Lifetime-Zugang, der je nach Aktion bei rund 100 Euro liegt – einmalig gezahlt, dauerhaft nutzbar.

Die Lektionen sind in Alltagssituationen gegliedert – Frühstück, Einkaufen, Urlaub – und damit auch für Kinder sofort greifbar. Die Spracherkennung reagiert überraschend präzise auf Aussprachefehler und gibt sofort Rückmeldung, fast wie ein geduldiger Sprachpartner.

Besonders für Familien relevant: Mit Mondly Kids gibt es eine eigenständige App für Kinder bis etwa zwölf Jahre, mit bunteren Grafiken, einfacheren Aufgaben und viel Lob für jeden Fortschritt. Eltern sehen dabei den Lernfortschritt ihrer Kinder ein – eine der wenigen Apps in diesem Vergleich mit echter Elternkontrolle.

Für Jugendliche und Erwachsene bietet Mondly zusätzlich VR-Unterstützung für Meta-Quest-Headsets: Gesprächssituationen wie ein Restaurantbesuch oder der Check-in im Hotel lassen sich damit realitätsnah simulieren.

Aktuell reduziert Mondly ausgewählte Abos um bis zu 70 Prozent – ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das in diesem Vergleich seinesgleichen sucht.

Mondly eignet sich am besten für: Technikaffine Familien, die AR- und KI-Funktionen ausprobieren wollen, sowie Eltern, die für jüngere Kinder eine eigene App mit Fortschrittskontrolle suchen.

3. Babbel – Strukturierter Sprachunterricht fürs ganze Haus

Babbel ist der seriöse Gegenentwurf zu reinen Gamification-Apps. Statt Punkte und Ligen bekommst du 14 Sprachen mit didaktisch durchdachten Kursen, entwickelt von echten Sprachlehrern. Jede Lektion dauert 10 bis 15 Minuten und baut systematisch auf der vorherigen auf – Vokabeln, Grammatik und Aussprache werden dabei geschickt miteinander verknüpft.

Für Familien bietet Babbel ein Gruppenabo: Im 12-Monats-Abo zahlst du 15,48 Euro im Monat und bekommst Zugriff für mehrere Nutzer auf sämtliche 14 Sprachen – praktisch, wenn Eltern und Kinder unterschiedliche Ziele verfolgen. Der eine büffelt Englisch für die Schule, die andere frischt Französisch für den nächsten Urlaub auf.

Besonders hervorzuheben ist die Spracherkennung: Sie gibt detailliertes Feedback zur Aussprache – wichtig, um bei Kindern schlechte Angewohnheiten früh zu korrigieren, statt sie sich erst einschleifen zu lassen.

Die Lernpfade sind klar strukturiert, vom Einstieg bis zum fortgeschrittenen Niveau, ergänzt um Alltagsthemen wie Reisen, Beruf oder Kultur. Das macht Babbel vor allem für Eltern und ältere Kinder ab etwa zwölf Jahren attraktiv. Jüngere Kinder finden die eher nüchterne Aufmachung im Vergleich zu Duolingo mitunter weniger spannend.

Wer noch tiefer einsteigen will, bucht separat Podcast-Inhalte oder Live-Kurse – ein echter Pluspunkt für Eltern, die eine Sprache ernsthaft lernen oder auffrischen möchten, statt sich nur spielerisch zu beschäftigen.

Aktuell gibt es 50 Prozent Rabatt auf das 12-Monats-Abo, der Preis sinkt dadurch auf 8,99 Euro pro Person und Monat – zusammen mit dem Gruppenabo eine der günstigsten strukturierten Lösungen überhaupt.

Babbel eignet sich am besten für: Familien mit Kindern ab zwölf Jahren und Erwachsene, die strukturiert und ernsthaft eine Sprache lernen oder auffrischen wollen, ohne komplett auf Motivation durch kleine Erfolgserlebnisse zu verzichten.

4. Busuu – Lernen mit Korrekturen echter Muttersprachler

Busuu macht Sprachenlernen zum Gemeinschaftsprojekt: Die App verbindet dich mit einer weltweiten Community aus Muttersprachlern, die deine Texte und Sprachaufnahmen korrigieren – im Gegenzug korrigierst du deren Übungen in deiner Muttersprache. Dieses Peer-Learning-Prinzip ist auf dem Markt einzigartig und macht das Lernen überraschend motivierend.

Busuu bietet 14 Sprachen mit Kursen entlang des Europäischen Referenzrahmens von A1 bis B2 – gerade für Schulkinder praktisch, weil sich die Niveaustufen direkt mit dem Unterricht decken. Das Jahresabo kostet 57,99 Euro, umgerechnet 4,83 Euro im Monat, eines der günstigsten Angebote dieser Qualitätsstufe.

Ein echter Familienvorteil: Busuu funktioniert vollständig offline. Lektionen lassen sich herunterladen und ohne Internetverbindung erledigen – ideal für Autofahrten in den Urlaub oder den Schulweg ohne stabiles WLAN.

Die Kursstruktur wechselt zwischen Vokabeln, Grammatikerklärungen, Übungen und Community-Feedback – kein Element bleibt zu lange, was auch bei kürzeren Aufmerksamkeitsspannen funktioniert. Für Kinder ab etwa zehn bis zwölf Jahren ist die App gut geeignet.

Premium Plus (ab 5,83 Euro im Monat im Jahresabo) ergänzt einen persönlichen Studienplan sowie Grammatikübungen – sinnvoll für alle, die gezielt auf ein Ziel wie die nächste Klassenarbeit hinarbeiten. Aktuell winkt zudem ein Rabatt von bis zu 51 Prozent.

Was fehlt: ein echtes Familienabo mit mehreren Profilen unter einem Account gibt es bei Busuu nicht. Jedes Familienmitglied benötigt ein eigenes Abo – hier hat Duolingo klar die Nase vorn.

Busuu eignet sich am besten für: Schulkinder und Erwachsene, die gezielt auf ein Sprachniveau hinarbeiten und dabei von echten Muttersprachler-Korrekturen sowie Offline-Lernen profitieren wollen.

5. LingoDeer – Die beste Wahl für Japanisch, Koreanisch und Chinesisch

Will deine Familie Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch lernen, führt kaum ein Weg an LingoDeer vorbei. Während andere Apps bei asiatischen Sprachen oft halbherzig bleiben, bietet LingoDeer vollständige Schriftkurse: Hiragana, Katakana, Kanji, Hangul und Pinyin werden Schritt für Schritt erklärt, so wie es ein guter Lehrer tun würde.

Insgesamt stehen 15 Sprachen zur Verfügung, darunter auch europäische Klassiker wie Französisch, Spanisch oder Deutsch. Das Lifetime-Abo kostet einmalig 79,99 Euro – für Familien, die langfristig mit der App arbeiten wollen, kaum zu schlagen. Das Jahresabo liegt bei 49,99 Euro, rund 4,17 Euro im Monat.

LingoDeer punktet mit didaktischer Tiefe: Grammatikregeln werden klar erklärt statt versteckt, die Übungen steigen graduell im Schwierigkeitsgrad. Das macht die App besonders für Kinder und Jugendliche interessant, die eine Sprache wirklich verstehen und nicht nur nachplappern wollen.

LingoDeer Plus ergänzt Mini-Spiele und Vokabelkarten, die das Lernen auflockern. Kinder lieben besonders das Schreibtraining, bei dem sie Schriftzeichen direkt auf dem Bildschirm nachzeichnen – das macht Spaß und trainiert gleichzeitig das Gedächtnis.

Eine dedizierte Kindersicherung gibt es nicht, die Inhalte sind aber durchweg sauber und harmlos. Für Kinder ab etwa acht Jahren ist LingoDeer problemlos nutzbar, die übersichtliche Oberfläche erleichtert auch Einsteigern den Start.

LingoDeer eignet sich am besten für: Familien, die asiatische Sprachen ernsthaft lernen wollen, sowie alle, die Wert auf strukturierte Grammatikerklärungen und vollständige Schriftkurse legen.

6. Memrise – Vokabeln von echten Muttersprachlern lernen

Memrise verfolgt einen anderen Ansatz als die Konkurrenz: Statt Animationen und Punktesystemen setzt die App auf Video-Clips mit echten Muttersprachlern. Du lernst Vokabeln und Redewendungen so, wie sie im echten Leben gesprochen werden – mit Akzenten, Nuancen und Umgangssprache, die Lehrbücher gerne auslassen.

Die App bietet 35 Sprachen, darunter neun mit Deutsch als Ausgangssprache. Das Jahresabo kostet 69,99 Euro, umgerechnet 5,84 Euro im Monat – alle Sprachen inklusive. Wer langfristig plant, findet zusätzlich eine Lifetime-Option.

Besonders spannend: Memrise nutzt die wissenschaftlich belegte Spaced-Repetition-Methode, bei der Vokabeln genau dann wiederholt werden, wenn du sie zu vergessen drohst. Das spart Zeit und verankert Wörter nachhaltig im Langzeitgedächtnis.

Der neue KI-Sprechmodus ermöglicht freie Gespräche mit einem virtuellen Muttersprachler samt anschließendem, detailliertem Feedback – besonders interessant für ältere Kinder und Erwachsene, die über Vokabeln hinaus echte Konversationsfähigkeit aufbauen wollen.

Ein Wermutstropfen: Ein dediziertes Familienabo oder eine eigene Kinder-App gibt es bei Memrise nicht. Die Inhalte passen am besten zu Teenagern und Erwachsenen, jüngere Kinder greifen besser zu Duolingo oder Mondly Kids.

Kostenlos nutzbar ist Memrise nur mit stark eingeschränktem Funktionsumfang – wer das volle Potenzial ausschöpfen will, kommt am Jahresabo kaum vorbei.

Memrise eignet sich am besten für: Familien mit Teenagern und Erwachsene, die auf authentisches Lernen mit echten Muttersprachler-Videos und wissenschaftlicher Methodik setzen wollen.

7. Rosetta Stone – Der Klassiker mit Immersionsmethode

Rosetta Stone ist die älteste und bekannteste Marke in diesem Vergleich und wird seit über 30 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Die App setzt konsequent auf Immersion: keine Übersetzungen, kein Umweg über die Muttersprache. Du lernst die neue Sprache über Bilder, Töne und Wiederholung – ähnlich wie ein Kind seine erste Sprache lernt.

Rosetta Stone bietet 23 Sprachen, darunter Seltenheiten wie Irisch, Hebräisch, Tagalog oder Latein, die sonst kaum eine App in diesem Vergleich abdeckt. Das Lifetime-Abo kostet 149 Euro statt regulär 399 Euro und gibt Zugang zu allen 23 Sprachen. Das Jahresabo liegt bei 9,95 Euro im Monat.

Trumpfkarte der App ist der TruAccent-Aussprachetrainer: Das patentierte System vergleicht deine Aussprache in Echtzeit mit echten Muttersprachlern und gibt sofortiges Feedback. Für Kinder ist das Gold wert – früh richtig ausgesprochen ist halb gelernt.

Für Familien gibt es eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie ohne Wenn und Aber. Das nimmt den Druck raus: Passt die Methode nicht, bekommst du dein Geld zurück – eine Risikofreiheit, die in der Branche keine Selbstverständlichkeit ist.

Ein ehrlicher Punkt: Die Immersionsmethode passt nicht zu jedem. Wer explizite Grammatikerklärungen bevorzugt oder ungeduldig wird, wenn Regeln nicht sofort erklärt werden, könnte sich anfangs überfordert fühlen. Kinder ohne Vorerfahrung mit Fremdsprachen profitieren dagegen oft besonders stark.

Zusätzlich bietet Rosetta Stone Live-Tutoring mit zertifizierten Lehrern (separat buchbar) – damit ist die App die vollständigste Lernlösung in diesem Vergleich, wenn auch nicht die günstigste.

Rosetta Stone eignet sich am besten für: Familien, die auf natürliche Immersion setzen und bei der Aussprache keine Kompromisse eingehen wollen – besonders stark für jüngere Kinder, die intuitiv und ohne Grammatikdruck lernen sollen.

8. Beelinguapp – Sprachen entdecken durch zweisprachiges Lesen

Beelinguapp denkt Sprachenlernen anders: Die App zeigt Texte – Märchen, Kurzgeschichten, Nachrichten – gleichzeitig in der Muttersprache und der Zielsprache, nebeneinander auf dem Bildschirm, während eine Vorlesefunktion mitläuft. Diese Paralleltext-Methode ist simpel, aber wirksam: Du liest und hörst zugleich, dein Gehirn verknüpft Bedeutungen praktisch von selbst.

Beelinguapp bietet 23 Sprachen an, von Englisch über Arabisch bis Vietnamesisch. Das Jahresabo liegt bei 50,90 Euro (rund 4,24 Euro im Monat), das Monatsabo bei 8,99 Euro. Ein eigenes Familienabo fehlt zwar, doch die niedrigen Einzelpreise machen mehrere Abos innerhalb einer Familie trotzdem erschwinglich.

Die Bibliothek reicht von klassischen Märchen bis zu aktuellen Nachrichtenartikeln – ideal für unterschiedliche Altersgruppen unter einem Dach: Das Grundschulkind liest ein Märchen auf Englisch, der Teenager eine Kurzgeschichte auf Spanisch, und die Eltern hören nebenbei Nachrichten auf Französisch.

Für Leseanfänger und Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche kann die Paralleltext-Methode besonders hilfreich sein: Das Mitlesen mit Audio-Begleitung trainiert Lesekompetenz und Sprachverständnis gleichzeitig – ein doppelter Nutzen, den reine Vokabeltrainer nicht bieten.

Der Fokus liegt nicht auf Vokabelpauken oder Grammatikdrill, sondern auf echtem Sprachkontakt. Das fühlt sich weniger nach Schule an – attraktiv gerade für Kinder und Jugendliche, die klassische Übungsformate langweilig finden.

Für absolute Anfänger eignet sich die App weniger als alleinige Methode, ein gewisses Grundvokabular sollte schon vorhanden sein. Als Ergänzung zu einer Haupt-App wie Duolingo oder Babbel ist Beelinguapp dafür kaum zu toppen.

Beelinguapp eignet sich am besten für: Familien mit Lesefans jeden Alters, die Sprachen über echte Texte und Hörbücher entdecken wollen – ideal als Ergänzung zu einer anderen Lern-App.

Warum Sprachlern-Apps im Familienalltag so gut funktionieren

Der stärkste Hebel ist Gamification: Punkte, Abzeichen, Streaks und Ligen aktivieren das Belohnungssystem im Gehirn und sorgen für intrinsische Motivation. Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist dieser Effekt enorm – wer seinen Streak nicht brechen will, übt auch an Tagen, an denen eigentlich keine Lust besteht. Und genau diese Konsistenz entscheidet am Ende über echten Lernerfolg.

Dazu kommt die Flexibilität: kein fester Unterrichtstermin, kein Schulbus, der pünktlich sein muss. Zehn Minuten beim Frühstück, fünf im Wartezimmer, eine halbe Stunde auf der Couch – Sprachenlernen mit Kindern lässt sich so mühelos in den Alltag integrieren, dass es sich kaum noch nach Lernen anfühlt.

Technisch steckt dahinter meist adaptives Lernen: Algorithmen passen den Schwierigkeitsgrad automatisch an den Fortschritt an. Macht dein Kind einen Fehler, taucht das betreffende Wort häufiger auf, bis es sitzt. Kombiniert mit Spaced Repetition – dem wissenschaftlich belegten Intervall-Wiederholungssystem – landen Vokabeln so tatsächlich im Langzeitgedächtnis, statt nach zwei Tagen wieder zu verschwinden.

Was Sprachlern-Apps nicht leisten können

So gut die Apps auch sind: Fließend spricht man eine Sprache nicht allein per Smartphone. Apps trainieren Vokabeln, Grammatik und Aussprache in kontrollierten Umgebungen. Was fehlt, ist die Unberechenbarkeit echter Gespräche – ein Muttersprachler redet schneller, verschluckt Silben, nutzt Slang und wartet nicht, bis die richtige Antwort angeklickt wurde.

Auch kulturelles Verständnis lässt sich kaum über eine App vermitteln. Warum isst man in Japan nicht im Gehen, warum sagt man in Frankreich vor dem Essen „bon appétit“? Diese Feinheiten, die eine Sprache erst lebendig machen, kommen in Apps meist zu kurz. Wer wirklich in eine Sprache eintauchen will, ergänzt Apps durch Bücher, Serien im Original und – am wichtigsten – echten Kontakt mit Muttersprachlern, etwa über Plattformen wie Preply, italki oder Lingoda.

Schließlich ist Motivation keine Einbahnstraße: Apps können anspornen, aber auch demotivieren, wenn das tägliche Üben zur reinen Pflicht wird. Die besten Ergebnisse erzielen Familien, die Apps klug kombinieren – etwa Duolingo für die tägliche Routine, Babbel für mehr Struktur, und ein echtes Gespräch für den eigentlichen Durchbruch.

Praxistipps für den Familienalltag mit Sprachlern-Apps

Kurz, aber täglich üben: 10 Minuten jeden Tag bringen mehr als eine Stunde einmal pro Woche. Legt eine feste App-Zeit fest, zum Beispiel beim Frühstück oder kurz vor dem Schlafengehen.

10 Minuten jeden Tag bringen mehr als eine Stunde einmal pro Woche. Legt eine feste App-Zeit fest, zum Beispiel beim Frühstück oder kurz vor dem Schlafengehen. Konkrete Ziele statt vager Vorsätze: „200 spanische Vokabeln bis zum Sommerurlaub“ motiviert deutlich mehr als „irgendwann mal Spanisch können“. Setzt gemeinsam messbare Etappen und feiert erreichte Meilensteine.

„200 spanische Vokabeln bis zum Sommerurlaub“ motiviert deutlich mehr als „irgendwann mal Spanisch können“. Setzt gemeinsam messbare Etappen und feiert erreichte Meilensteine. Verschiedene Lerntempos akzeptieren: Geschwister lernen selten gleich schnell. Statt zu vergleichen, hilft es, jedem Kind ein eigenes Lerntempo und bei Bedarf eine eigene App zuzugestehen – Frust bleibt so die Ausnahme.

Geschwister lernen selten gleich schnell. Statt zu vergleichen, hilft es, jedem Kind ein eigenes Lerntempo und bei Bedarf eine eigene App zuzugestehen – Frust bleibt so die Ausnahme. Apps kombinieren: Eine Gamification-App wie Duolingo für die tägliche Routine, eine strukturierte App wie Babbel oder Rosetta Stone für tieferes Verständnis, Beelinguapp als Lese-Ergänzung – die Mischung bringt am meisten.

Eine Gamification-App wie Duolingo für die tägliche Routine, eine strukturierte App wie Babbel oder Rosetta Stone für tieferes Verständnis, Beelinguapp als Lese-Ergänzung – die Mischung bringt am meisten. Sprache in den Alltag holen: Gegenstände im Haushalt in der Zielsprache beschriften, Zeichentrickserien im Original schauen, fremdsprachige Musik hören. Die App liefert das Vokabular, der Alltag festigt es.

Die richtige App für eure Familie finden

Drei Fragen verengen die Auswahl meist schon auf ein, zwei Kandidaten: Wie viele sollen mitlernen? (Bei mehr als zwei Personen lohnt sich fast immer ein Familien- oder Gruppenabo.) Wie alt sind die Kinder? (Unter zehn Jahren punkten Duolingo oder Mondly Kids, ab zwölf werden auch Babbel, Busuu oder Memrise interessant.) Welches Ziel steht dahinter? (Schulenglisch verbessern, für den Urlaub vorbereiten oder eine seltene Sprache wie Japanisch angehen – jedes Ziel braucht eine andere Strategie.)

Nutzt anschließend konsequent die kostenlosen Testphasen, bevor ihr euch auf ein Jahresabo festlegt. Duolingo ist dauerhaft gratis nutzbar, Babbel bietet eine Testlektion, Mondly und Rosetta Stone haben eigene Testphasen. So lässt sich ohne Risiko prüfen, ob die Lernmethode wirklich zur Familie passt. Und wer mehrere Personen unter einen Hut bringen will, kommt am Duolingo-Familienabo (bis zu 6 Nutzer, 10,25 €/Monat) aktuell preislich kaum vorbei.

Häufig gestellte Fragen zu Sprachlern-Apps für Familien

Welche App bietet das beste Angebot für mehrere Familienmitglieder? Duolingo hat mit dem Super-Duolingo-Familienabo das stärkste Mehrpersonen-Angebot: bis zu 6 Nutzer für 10,25 €/Monat im Jahresabo. Babbel bietet als Alternative ein Gruppenabo ab 15,48 €/Monat. Wer möglichst viele Personen zu einem festen Preis unterbringen will, fährt mit Duolingo am günstigsten. Ab welchem Alter sind Sprachlern-Apps für Kinder sinnvoll? Die meisten Apps eignen sich ab etwa 6 bis 8 Jahren. Duolingo und Mondly Kids sind speziell für jüngere Kinder gemacht, Babbel, Busuu und Memrise passen eher ab 12 Jahren. Für Kinder unter 6 Jahren sind Apps noch kein geeignetes Lernmedium – hier helfen persönliche Ansprache und Hörspiele mehr. Wird man mit einer Sprachlern-App allein fließend? Allein über eine App wird man nur selten wirklich fließend. Apps sind stark bei Grundlagen, Vokabeln und Grammatik, echte Sprachkompetenz entsteht aber durch echte Gespräche. Am effektivsten ist die Kombination aus App und einem Online-Sprachkurs, etwa bei Preply oder italki, ergänzt um regelmäßigen Kontakt mit Muttersprachlern. Welche App eignet sich am besten für Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch? LingoDeer ist hier die klare Empfehlung, weil die App vollständige Schriftkurse für Hiragana, Katakana, Kanji und Hangul bietet und Grammatik strukturiert von Grund auf erklärt. Duolingo und Memrise führen diese Sprachen zwar ebenfalls, gehen bei der Schriftdidaktik aber weniger in die Tiefe. Gibt es kostenlose Sprachlern-Apps, die wirklich etwas taugen? Ja: Die kostenlose Version von Duolingo ist bereits umfangreich und für viele Lernziele ausreichend. Auch Busuu und Memrise bieten kostenlose Basisversionen. Wer Werbung vermeiden und den vollen Funktionsumfang nutzen möchte, kommt allerdings kaum um ein Premiumabo herum. Wie viele Minuten am Tag sollte eine Familie mit einer App üben? Sprachforscher empfehlen mindestens 10 bis 15 Minuten täglich für spürbare Fortschritte. Wichtiger als die Dauer ist die Regelmäßigkeit: Tägliche kurze Einheiten schlagen seltene, lange Lernmarathons nachweislich. Die täglichen Erinnerungen und Streak-Systeme der meisten Apps unterstützen genau diese Konsistenz.