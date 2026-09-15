Zwei Wochen nach dem letzten Vokabeltest ist oft schon die Hälfte des Gelernten wieder verschwunden – nicht, weil das Gedächtnis versagt, sondern weil zum falschen Zeitpunkt wiederholt wurde. Genau dieses Timing-Problem hat die Gedächtnisforschung vor mehr als 100 Jahren durchleuchtet und mit Spaced Repetition eine Antwort gefunden, die heute in Tools wie Anki, Quizlet und Clozemaster steckt.

Das Prinzip lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Wiederhole ein Wort genau dann, kurz bevor du es vergisst – dann bleibt es beim nächsten Mal länger hängen. Wie diese Berechnung im Detail funktioniert, welcher Algorithmus dahintersteckt und warum Fachleute Spaced Repetition zu den am besten belegten Lerntechniken überhaupt zählen, liest du im Folgenden.

Die Vergessenskurve nach Ebbinghaus: der wissenschaftliche Ursprung

Der Ursprung der Methode reicht zurück ins Jahr 1885: Der Psychologe Hermann Ebbinghaus experimentierte an sich selbst und ließ sich sinnfreie Silbenfolgen einprägen, um exakt zu messen, wie viel davon nach unterschiedlichen Zeitspannen noch abrufbar war. Sein Befund gilt bis heute als Grundpfeiler der Gedächtnisforschung: Ohne erneuten Kontakt verschwindet Gelerntes nicht gleichmäßig, sondern in einem steilen Bogen – der sogenannten Vergessenskurve.

Zeit nach dem Lernen Noch erinnerlich ohne Wiederholung 20 Minuten ca. 58 % 1 Stunde ca. 44 % 1 Tag ca. 33 % 1 Woche ca. 20 % 1 Monat ca. 15 %

Ebbinghaus entdeckte dabei noch einen zweiten, für Spaced Repetition entscheidenden Effekt: Jede Wiederholung flacht die Kurve spürbar ab. Nach dem ersten erneuten Kontakt bleibt mehr hängen als beim ersten Lernen, nach dem zweiten noch mehr – bis ein Wort irgendwann so tief verankert ist, dass es kaum noch aus dem Gedächtnis rutscht. Genau diesen Mechanismus greift jedes moderne Wiederholungssystem auf, nur berechnet heute ein Algorithmus, was Ebbinghaus einst mühsam von Hand protokollierte.

Das Leitner-Kartei-System: Spaced Repetition ganz ohne App

Fast ein Jahrhundert nach Ebbinghaus übersetzte der Wissenschaftsjournalist Sebastian Leitner dessen Erkenntnisse in den 1970er-Jahren in ein Verfahren, das komplett ohne Software auskam: einen Karteikasten mit mehreren Fächern. Das Prinzip ist bestechend simpel und erklärt bis heute, wie digitale SRS-Algorithmen im Kern ticken.

Fach 1: täglich wiederholen (neue oder falsch beantwortete Karten)

täglich wiederholen (neue oder falsch beantwortete Karten) Fach 2: alle 2 Tage wiederholen

alle 2 Tage wiederholen Fach 3: alle 4 Tage wiederholen

alle 4 Tage wiederholen Fach 4: alle 2 Wochen wiederholen

alle 2 Wochen wiederholen Fach 5: monatlich wiederholen (gut sitzende Karten)

Eine richtig beantwortete Karte wandert ein Fach weiter nach hinten, eine falsch beantwortete zurück auf Los in Fach 1. Wer eine Karte oft genug in Folge richtig beantwortet, bekommt sie irgendwann nur noch alle paar Monate vorgelegt – wer strauchelt, sieht sie automatisch häufiger. Dieses einfache Feedback-Prinzip bildet die Blaupause für praktisch jeden digitalen SRS-Algorithmus, der heute im Einsatz ist.

Der SM-2-Algorithmus: So berechnet Anki deine Wiederholungsintervalle

Digitale Systeme gehen einen entscheidenden Schritt weiter als Leitners Fächer: Sie passen das Intervall nicht nur grob, sondern für jede einzelne Karte individuell an. Grundlage dafür ist meist der SM-2-Algorithmus, den der polnische Forscher Piotr Woźniak 1987 im Rahmen seiner eigenen Lernsoftware entwickelte und der bis heute das Herzstück von Anki bildet.

Nach jeder Karte bewertest du dich selbst, typischerweise auf einer Skala von „Nochmal“ über „Schwer“ und „Gut“ bis „Leicht“. Der Algorithmus verrechnet diese Einschätzung mit einem sogenannten Easiness-Faktor, der pro Karte separat mitläuft: Eine Karte, die du wiederholt mühelos beantwortest, bekommt einen wachsenden Faktor und damit immer größere Abstände zwischen den Wiederholungen – teils mehrere Monate. Eine Karte, an der du regelmäßig scheiterst, bleibt dagegen in kurzen Abständen hängen, bis sie sitzt. Über Zeit entsteht so für jede einzelne Vokabel ein maßgeschneiderter Wiederholungsplan, der sich automatisch an dein persönliches Lerntempo anpasst.

Was die Forschung zur Wirksamkeit von Spaced Repetition sagt

Spaced Repetition zählt zu den am gründlichsten untersuchten Lerntechniken der Kognitionspsychologie – weit über Ebbinghaus’ Ursprungsexperiment hinaus. Eine vielzitierte Metaanalyse des Psychologen Nicholas Cepeda und seines Teams wertete 2006 mehr als 300 Einzelstudien mit über 14.000 Teilnehmenden aus und bestätigte durchgängig: Verteiltes Lernen schlägt massiertes Pauken in kurzer Zeit – unabhängig von Alter, Lernmaterial oder Testverfahren.

Ein zweiter Meilenstein stammt vom Psychologen Harry Bahrick, der über mehrere Jahrzehnte verfolgte, wie zuverlässig Testpersonen spanische Vokabeln behielten, je nachdem, in welchen Abständen sie ursprünglich wiederholt hatten. Sein Ergebnis: Wer in wachsenden statt in gleichbleibenden Abständen wiederholt, kann sich Vokabeln teils noch nach Jahrzehnten zuverlässig ins Gedächtnis rufen – einen Effekt, den Bahrick selbst als „Permastore“ bezeichnete, weil das Wissen dabei praktisch dauerhaft abrufbar bleibt.

Für Sprachenlernende besonders relevant: Spaced Repetition wirkt noch stärker, wenn es mit aktivem Abrufen statt bloßem Wiedererkennen kombiniert wird – dem sogenannten Testing Effect, den die Psychologen Henry Roediger und Jeffrey Karpicke 2006 in einer vielzitierten Studie im Fachjournal „Science“ belegten. Genau diese Kombination aus zeitlichem Abstand und aktivem Abruf macht Karteikarten-Tools wie Anki, Quizlet oder Clozemaster in der Praxis so wirksam: Sie zwingen dich, dich zu erinnern, statt nur eine Lösung zu überfliegen – und tun das exakt in dem Moment, in dem die Erinnerung sonst zu verblassen beginnt.

Spaced Repetition im App-Vergleich: So setzen Anbieter das Prinzip um

Nicht jede App macht Spaced Repetition gleich sichtbar. Manche legen die komplette Steuerung in deine Hand, andere verstecken den Algorithmus vollständig im Hintergrund. Die folgende Übersicht zeigt, wie unterschiedlich verbreitete Anbieter das Prinzip technisch umsetzen:

Anbieter SRS-Umsetzung Aufwand für dich Kontrolle über Intervalle Anki offener SM-2-Algorithmus, vollständig konfigurierbar hoch (Setup nötig) maximal Babbel automatisches SRS, fest im Kursverlauf integriert gering niedrig MosaLingua eigener SRS-Algorithmus mit Fokus auf Hochfrequenzwortschatz gering bis mittel mittel LingQ SRS kombiniert mit Status-System (New bis Known) mittel mittel Busuu SRS kombiniert mit Korrekturen von Muttersprachlern gering niedrig

Dein eigenes Spaced-Repetition-System aufbauen: Praxis-Setup

Wer sich für eine offene Lösung wie Anki statt für eine Komplettlösung entscheidet, sollte das System einmal richtig einrichten, damit es seine Stärke wirklich ausspielt. Diese fünf Punkte ersparen dir die häufigsten Anfängerfehler:

Fertige Decks statt Neuanlage nutzen: Für fast jede Zielsprache gibt es bereits fertige Frequenzlisten-Decks mit den 1.000 bis 2.000 häufigsten Wörtern – lade diese, statt Karten mühsam selbst zu erstellen.

Für fast jede Zielsprache gibt es bereits fertige Frequenzlisten-Decks mit den 1.000 bis 2.000 häufigsten Wörtern – lade diese, statt Karten mühsam selbst zu erstellen. Vokabeln im Satzkontext lernen: Erstelle oder wähle Karten mit einem Beispielsatz statt isolierten Einzelwörtern – das Gehirn verankert Wortschatz im Zusammenhang deutlich zuverlässiger.

Erstelle oder wähle Karten mit einem Beispielsatz statt isolierten Einzelwörtern – das Gehirn verankert Wortschatz im Zusammenhang deutlich zuverlässiger. Audio integrieren: Karten mit hinterlegter Aussprache trainieren gleichzeitig Hörverstehen und Betonung, nicht nur die Schriftform.

Karten mit hinterlegter Aussprache trainieren gleichzeitig Hörverstehen und Betonung, nicht nur die Schriftform. 10 bis 15 neue Karten pro Tag: Mehr neue Karten führen schnell zu einem wachsenden Wiederholungsberg, der demotiviert.

Mehr neue Karten führen schnell zu einem wachsenden Wiederholungsberg, der demotiviert. Wiederholungen nie überspringen: Auch scheinbar leichte, fällige Karten gehören dazu – überspringen zerstört die Intervall-Berechnung des Algorithmus.

6 Tipps, mit denen Spaced Repetition noch besser wirkt

Ehrlich bewerten: Das System funktioniert nur, wenn du dich bei einer halbgaren Antwort nicht selbst mit „Gut“ täuschst – sonst verzerrt sich die Intervall-Berechnung.

Das System funktioniert nur, wenn du dich bei einer halbgaren Antwort nicht selbst mit „Gut“ täuschst – sonst verzerrt sich die Intervall-Berechnung. Kontext immer mitlernen: Eine Karte mit Beispielsatz bleibt besser im Gedächtnis als eine mit nur dem isolierten Wort.

Eine Karte mit Beispielsatz bleibt besser im Gedächtnis als eine mit nur dem isolierten Wort. Aktiv abrufen statt nachschauen: Denk vor dem Umdrehen der Karte kurz aktiv nach – dieses Abrufen verstärkt den Lerneffekt zusätzlich.

Denk vor dem Umdrehen der Karte kurz aktiv nach – dieses Abrufen verstärkt den Lerneffekt zusätzlich. Täglich, auch wenn kurz: Zehn Minuten täglich schlagen 70 Minuten einmal pro Woche, weil das Gehirn Gelerntes vor allem im Schlaf konsolidiert.

Zehn Minuten täglich schlagen 70 Minuten einmal pro Woche, weil das Gehirn Gelerntes vor allem im Schlaf konsolidiert. Karten selbst erstellen, statt nur zu importieren: Der sogenannte Generation Effect zeigt, dass selbst formulierte Inhalte tiefer verarbeitet und besser behalten werden als rein übernommene.

Der sogenannte Generation Effect zeigt, dass selbst formulierte Inhalte tiefer verarbeitet und besser behalten werden als rein übernommene. Grenzen kennen: Spaced Repetition ist ideal für Vokabeln und feste Wendungen, aber kein Ersatz für strukturierten Grammatikunterricht oder echtes Sprechtraining.

Wer nicht bei null anfangen will, muss das Rad nicht neu erfinden: Mehrere spezialisierte Tools haben Spaced Repetition zum Kern ihres gesamten Lernkonzepts gemacht. Die folgenden drei Anbieter zeigen, wie unterschiedlich sich das Prinzip in der Praxis anfühlen kann – von maximaler Kontrolle bis spielerischer Automatisierung.

Clozemaster: Spaced Repetition im Lückensatz-Format Statt einzelner Vokabeln lernst du ganze Lückensätze aus echten Texten – die Wiederholungsintervalle passen sich automatisch an deine Trefferquote an und verankern Wortschatz direkt im grammatikalischen Kontext. Jetzt Clozemaster testen Bewertung lesen

Häufig gestellte Fragen zu Spaced Repetition

Was unterscheidet Spaced Repetition von normalem Wiederholen? Normales Wiederholen läuft meist in festen, gleichbleibenden Abständen oder ganz ohne Plan ab. Spaced Repetition berechnet dagegen für jede einzelne Karte individuell, wann sie kurz vor dem Vergessen steht, und wiederholt genau dann – mit wachsenden Abständen bei gut sitzenden und kürzeren Abständen bei schwachen Karten. Diese Individualisierung ist der entscheidende Unterschied und der Grund, warum SRS deutlich effizienter ist als starres Blockwiederholen. Wie viele neue Vokabeln sollte ich täglich in ein SRS-System aufnehmen? 10 bis 15 neue Karten pro Tag gelten als nachhaltige Menge. Wer deutlich mehr einspeist, sieht die Zahl fälliger Wiederholungen innerhalb weniger Wochen auf 100 oder mehr pro Tag anwachsen – ein Berg, an dem die meisten Nutzer scheitern und aufgeben. Lieber wenige neue Karten täglich einplanen und dafür konsequent alle fälligen Wiederholungen erledigen. Funktioniert Spaced Repetition auch für Grammatik, nicht nur für Vokabeln? Am wirksamsten ist SRS für isolierbare, klar abgrenzbare Inhalte wie Einzelwörter, feste Wendungen oder unregelmäßige Verbformen. Komplexe Grammatikstrukturen mit vielen Ausnahmen lassen sich damit schlechter abbilden, weil sie Verständnis statt reines Erinnern erfordern. Sinnvoll ist die Kombination: Spaced Repetition für Wortschatz und feste Formen, strukturierter Kursaufbau für zusammenhängende Grammatikregeln. Was passiert, wenn ich eine fällige Wiederholung verpasse? Ein einzelner verpasster Tag ist unkritisch – die meisten Systeme verschieben fällige Karten automatisch nach hinten. Bleibt eine Karte allerdings über Wochen liegen, kehrt sie beim nächsten Aufruf oft in ein früheres Intervall zurück, weil die Wahrscheinlichkeit des Vergessens gestiegen ist. Regelmäßigkeit zählt daher deutlich mehr als die exakte Tageszeit der Wiederholung. Ist eine kostenlose Lösung wie Anki genauso wirksam wie eine kommerzielle App? Der zugrunde liegende Algorithmus unterscheidet sich kaum – Anki, Quizlet und die meisten kommerziellen Apps setzen letztlich auf dasselbe Prinzip wachsender Wiederholungsintervalle. Der Unterschied liegt vor allem im Komfort: Kommerzielle Apps liefern oft fertige Inhalte und eine geführte Struktur, während offene Tools wie Anki mehr Einrichtungsaufwand verlangen, dafür aber maximale Kontrolle über Karten und Intervalle bieten.