Kurz zusammengefasst:

🔎 8 Alternativen zu Rosetta Stone im direkten Vergleich – vom Gratis-Klassiker bis zum Business-Kurs

🥇 Unser Favorit: Babbel – klare Grammatik, alle Sprachen in einem Abo, starkes Preis-Leistungs-Verhältnis

💶 Preisspanne: 0 € (Duolingo) bis rund 21 US-Dollar/Monat (Pimsleur All Access)

🎯 Ideal, wenn dir Rosetta Stone zu teuer, zu eintönig oder zu wenig erklärt vorkommt

Bilder zuordnen, Wörter nachsprechen, wiederholen – so lernst du bei Rosetta Stone seit Jahrzehnten. Für viele Nutzer:innen fühlt sich das 2026 an wie Sprachenlernen im Zeitraffer-Rückwärtsgang: kaum Erklärungen, kein Feedback von echten Menschen, ein Preis, der für das Gebotene kaum noch zeitgemäß wirkt.

Der Markt hat sich weiterentwickelt. Ob du lieber mit einem Chatbot übst, deine Aussprache von einer Community korrigieren lässt oder komplett kostenlos einsteigen willst – wir haben acht ernstzunehmende Rosetta Stone-Alternativen geprüft und zeigen dir, welche App zu deinem Lernstil passt.

Warum eine Alternative zu Rosetta Stone sinnvoll sein kann

Rosetta Stone setzt konsequent auf die sogenannte Immersionsmethode: Du bekommst weder Übersetzungen noch Grammatikregeln zu sehen, sondern lernst ausschließlich über Bilder, Ton und Wiederholung – ganz so, wie ein Kind seine Muttersprache aufschnappt. Mit 25 Sprachen ist die Auswahl groß, und ein Lifetime-Zugang für 149 € rechnet sich auf lange Sicht durchaus.

Trotzdem wechseln jedes Jahr tausende Lernende zu einer Alternative – aus guten Gründen:

Grammatik bleibt ein Rätsel: Ohne Erklärungen erkennst du zwar Muster, verstehst aber nicht, warum ein Satz so und nicht anders gebaut ist – spätestens ab Niveau A2 ein echtes Hindernis.

Ohne Erklärungen erkennst du zwar Muster, verstehst aber nicht, warum ein Satz so und nicht anders gebaut ist – spätestens ab Niveau A2 ein echtes Hindernis. Wiederholung ohne Abwechslung: Bild antippen, Wort hören, nächstes Bild antippen – nach einigen Wochen kippt die Methode für viele ins Monotone.

Bild antippen, Wort hören, nächstes Bild antippen – nach einigen Wochen kippt die Methode für viele ins Monotone. Preis und Gegenleistung passen nicht mehr zusammen: 15,95 €/Monat im Kurzzeitabo sind ambitioniert, wenn andere Anbieter für weniger Geld Live-Feedback, KI-Coaching oder ganze Sprachpakete draufpacken.

Rosetta Stone ist damit nicht automatisch die falsche Wahl – aber für alle, die Erklärungen, Tempo und echte Konversation erwarten, lohnt sich ein Blick auf die Konkurrenz.

Die besten Rosetta Stone Alternativen im Vergleich

Egal ob du strukturierten Unterricht, waschechte Gamification oder audiobasiertes Lernen für unterwegs suchst: Diese acht Apps decken die wichtigsten Lernprofile ab. Die Kurzübersicht zeigt dir, wo jede App ihre Stärken hat, bevor wir jede einzeln genauer vorstellen.

Babbel – unser Favorit: durchdachter Lehrplan mit echten Grammatikerklärungen

– unser Favorit: durchdachter Lehrplan mit echten Grammatikerklärungen Busuu – Korrekturen von Muttersprachlern und offizielle Zertifikate inklusive

– Korrekturen von Muttersprachlern und offizielle Zertifikate inklusive Mondly – größte Sprachauswahl, alle 41+ Sprachen in jedem Abo

– größte Sprachauswahl, alle 41+ Sprachen in jedem Abo Duolingo – die beste komplett kostenlose Option

– die beste komplett kostenlose Option Pimsleur – reines Audiotraining für unterwegs, 51 Sprachen

– reines Audiotraining für unterwegs, 51 Sprachen LingQ – lernen mit echten Podcasts, Videos und Texten

– lernen mit echten Podcasts, Videos und Texten MosaLingua – Spaced Repetition auf Wissenschaftsniveau plus Business-Kurse

– Spaced Repetition auf Wissenschaftsniveau plus Business-Kurse Speakly – maximale Effizienz durch statistisch optimierten Wortschatz

Alle Alternativen auf einen Blick:

App Sprachen Ab-Preis/Monat Besonderheit Babbel 14 ab 8,99 € Grammatik, Spracherkennung, Alltagsdialoge Busuu 14 ab 4,83 € Muttersprachler-Korrekturen, Zertifikate Mondly 41+ ab 5,19 € KI-Chatbot, AR-Lektionen Duolingo 42 (8 ab DE) 0 € Gamification, Streaks, KI-Tutor (Max) Pimsleur 51 ab 13,75 $ Audio-Lektionen, Sprechtraining LingQ 50+ ab 8,99 $ Eigene Inhalte, Podcasts, E-Books MosaLingua 11 ab 5,85 € Spaced Repetition, Business-Kurse Speakly 8 ab 4,99 € Statistisch optimierter Wortschatz

1. Babbel

⭐ Unsere Nummer 1 – Struktur statt Rätselraten

Auf einen Blick:

Sprachen: 14, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Türkisch, Polnisch

14, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Türkisch, Polnisch Preis: ab 8,99 €/Monat im Jahresabo, Lifetime-Zugang 299,99 €

ab 8,99 €/Monat im Jahresabo, Lifetime-Zugang 299,99 € Gratis-Version: eingeschränkt, erste Lektion pro Sprache kostenlos

eingeschränkt, erste Lektion pro Sprache kostenlos Methode: kommunikativer Ansatz mit Grammatik, Spracherkennung und Alltagsdialogen

kommunikativer Ansatz mit Grammatik, Spracherkennung und Alltagsdialogen Geeignet für: Einsteiger:innen und Wiedereinsteiger:innen, die Struktur schätzen

Wo Rosetta Stone dich raten lässt, erklärt Babbel. Jede Lektion dauert 10 bis 15 Minuten und kombiniert Vokabeltraining, Grammatikaufgaben und kleine Dialogsimulationen – inklusive einer Begründung, warum ein Satz genau so gebaut ist. Über 200 Sprachwissenschaftler:innen haben die Lektionen entwickelt und an realen Alltagssituationen ausgerichtet, vom Restaurantbesuch bis zum Small Talk im Taxi.

Der große Unterschied zum Immersionsprinzip: Alle 14 Sprachen stecken in einem einzigen Abo. Bei Rosetta Stone zahlst du im Monatsabo dagegen nur für eine Sprache – wer zwischendurch die Zielsprache wechseln will, muss draufzahlen. Die Spracherkennung von Babbel korrigiert deine Aussprache außerdem in Echtzeit, ganz ohne dass du raten musst, ob du richtig liegst.

Der Kompromiss liegt in der Sprachauswahl: 14 Sprachen sind deutlich weniger als die 25 bei Rosetta Stone. Wer Koreanisch, Arabisch oder Vietnamesisch lernen will, findet bei Babbel schlicht kein Angebot.

Stärken gegenüber Rosetta Stone:

Grammatik wird erklärt statt nur vorausgesetzt

Alle Sprachen in einem Abo statt Einzelabrechnung pro Sprache

Günstigeres Jahresabo bei deutlich mehr didaktischer Tiefe

Schwächen gegenüber Rosetta Stone:

Nur 14 statt 25 Sprachen – seltenere Sprachen fehlen komplett

Kein reiner Immersionsansatz für alle, die bewusst ohne Erklärungen lernen wollen

Babbel liefert genau das nach, was bei Rosetta Stone fehlt: eine Erklärung, warum eine Sprache funktioniert, wie sie funktioniert. Für die meisten Lernenden macht das am Ende den Unterschied. Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachen lernen

Am besten geeignet für: alle, die einen klaren Lehrplan mit echten Erklärungen statt reinem Raten suchen.

2. Busuu

⭐ Beste Community-Funktion

Auf einen Blick:

Sprachen: 14, darunter Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch

14, darunter Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch Preis: ab 4,83 €/Monat (Jahresabo Premium), Premium Plus ab 5,83 €/Monat

ab 4,83 €/Monat (Jahresabo Premium), Premium Plus ab 5,83 €/Monat Gratis-Version: ja, eingeschränkt

ja, eingeschränkt Methode: kommunikativer Ansatz mit Korrekturen durch Muttersprachler:innen, offizielle Zertifikate

kommunikativer Ansatz mit Korrekturen durch Muttersprachler:innen, offizielle Zertifikate Geeignet für: alle, die menschliches Feedback statt reiner Software wollen

Busuu bringt etwas mit, das Rosetta Stone komplett fehlt: echte Menschen. Du schreibst einen kurzen Text in deiner Zielsprache, und eine Muttersprachlerin oder ein Muttersprachler korrigiert ihn – kostenlos, direkt in der App. Kein Algorithmus, sondern echtes Feedback von jemandem, der die Sprache tatsächlich spricht.

Die Lektionen orientieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen und führen dich strukturiert von A1 bis B2. Für den Lebenslauf interessant: Busuu vergibt offizielle Zertifikate in Kooperation mit McGraw-Hill. Premium Plus ergänzt das Ganze um einen KI-gestützten Lernplan samt Grammatik-Review.

Preislich schlägt Busuu Rosetta Stone deutlich: Ab 4,83 €/Monat bekommst du Zugriff auf alle 14 Sprachen – weniger als die Hälfte des günstigsten Rosetta-Stone-Abos. Wer allerdings vor allem per Audio lernen will, findet bei Busuu weniger passendes Material als bei spezialisierten Audio-Apps.

Stärken gegenüber Rosetta Stone:

Korrekturen echter Muttersprachler:innen statt reinem Software-Feedback

Offizielle Zertifikate von McGraw-Hill

Günstigstes Jahresabo im gesamten Vergleich

Schwächen gegenüber Rosetta Stone:

Weniger Audio-Material für reines Hörtraining

Geringere Sprachauswahl (14 statt 25 Sprachen)

Eine App, in der echte Menschen deine Sätze korrigieren – genau das vermisse ich bei Rosetta Stone am meisten. Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachen lernen

Am besten geeignet für: Lernende, denen echtes Feedback und ein anerkannter Nachweis wichtig sind.

3. Mondly

⭐ Größte Sprachauswahl

Auf einen Blick:

Sprachen: 41+, von Afrikaans bis Vietnamesisch

41+, von Afrikaans bis Vietnamesisch Preis: ab 5,19 €/Monat (Jahresabo), Lifetime ab ca. 100 €

ab 5,19 €/Monat (Jahresabo), Lifetime ab ca. 100 € Gratis-Version: ja, mit täglichen Lektionen

ja, mit täglichen Lektionen Methode: Chatbot-Dialoge, AR-Lektionen, kurze spielerische Übungen

Chatbot-Dialoge, AR-Lektionen, kurze spielerische Übungen Geeignet für: Sprachneugierige, die mehrere Sprachen parallel ausprobieren wollen

Mondly ist die richtige Wahl, wenn du dich noch nicht auf eine Sprache festlegen willst. Über 41 Sprachen stehen bereit, und ein einziges Abo schaltet sie alle gleichzeitig frei. Heute ein bisschen Schwedisch, morgen Portugiesisch – Mondly macht den Sprachwechsel kostenlos möglich, während du bei Rosetta Stone jede zusätzliche Sprache einzeln bezahlst.

Die täglichen Lektionen dauern nur wenige Minuten und wechseln zwischen Vokabeltraining und simulierten Gesprächen mit einem Chatbot. Wer mag, taucht sogar per Augmented Reality in virtuelle Alltagsszenen ein – ein Kontrast zu Rosetta Stones eher repetitivem Bild-Wort-Prinzip.

Die didaktische Tiefe erreicht dabei nicht das Niveau von Babbel oder Busuu: Grammatik wird eher am Rande behandelt, und fortgeschrittene Lernende stoßen schneller an eine Decke. Dafür ist das Lifetime-Angebot ab rund 100 € eines der günstigsten im gesamten Vergleich.

Stärken gegenüber Rosetta Stone:

Deutlich mehr Sprachen (41+ statt 25) – alle in einem Abo

Chatbot und AR-Lektionen sorgen für Abwechslung

Erheblich günstigeres Preisniveau

Schwächen gegenüber Rosetta Stone:

Weniger Tiefe bei Grammatik und komplexeren Themen

Für Fortgeschrittene schnell ausgereizt

Mondly funktioniert wie ein Sprachenbuffet: probieren, vergleichen, dranbleiben – ohne dich sofort festlegen zu müssen. Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachen lernen

Am besten geeignet für: alle, die mehrere Sprachen entdecken wollen, ohne mehrfach zu zahlen.

4. Duolingo

⭐ Beste kostenlose Option

Auf einen Blick:

Sprachen: 42 insgesamt, davon 8 ausgehend von Deutsch

42 insgesamt, davon 8 ausgehend von Deutsch Preis: Super Duolingo ab 7,49 €/Monat (Jahresabo), Max ab 14,99 €/Monat, Familien-Abo verfügbar

Super Duolingo ab 7,49 €/Monat (Jahresabo), Max ab 14,99 €/Monat, Familien-Abo verfügbar Gratis-Version: ja, vollständig nutzbar mit Werbung und begrenzten Leben

ja, vollständig nutzbar mit Werbung und begrenzten Leben Methode: Gamification mit Streaks, XP-Punkten, Ranglisten, KI-Tutor in Duolingo Max

Gamification mit Streaks, XP-Punkten, Ranglisten, KI-Tutor in Duolingo Max Geeignet für: Einsteiger:innen, Sparfüchse und alle, die Motivation durch Spielmechanik brauchen

Duolingo ist die einzige App in diesem Vergleich, die sich komplett kostenlos nutzen lässt – ganz ohne Bezahlschranke für die nächste Lektion. Du sammelst Erfahrungspunkte, hältst deinen Streak am Leben und kletterst in der Rangliste nach oben. Das grüne Eulen-Maskottchen erinnert dich regelmäßig ans Weiterlernen, manchmal fast schon hartnäckig.

Seit der Einführung von Duolingo Max ergänzen KI-gestützte Rollenspiele und ausführlichere Erklärungen das klassische Konzept. Das Zusatzpaket kostet mit 14,99 €/Monat allerdings deutlich mehr und steht nur für ausgewählte Sprachen zur Verfügung.

Gegenüber Rosetta Stone gewinnt Duolingo klar beim Preis und bei der Langzeitmotivation – Gamification hält dich am Ball, wo Immersionslektionen irgendwann langweilen. Der Haken: Die didaktische Tiefe bleibt in der Gratisversion begrenzt, und ab Deutsch als Ausgangssprache stehen mit 8 Sprachen deutlich weniger zur Wahl als bei Rosetta Stone.

Stärken gegenüber Rosetta Stone:

Vollständig kostenlos nutzbar, keine Abo-Pflicht

Gamification sorgt für spürbar mehr Durchhaltevermögen

KI-Tutor in Duolingo Max für realistischere Gesprächsübungen

Schwächen gegenüber Rosetta Stone:

Wenig Grammatikerklärung in der kostenlosen Version

Ab Deutsch nur 8 statt 25 Sprachen verfügbar

Duolingo zeigt, dass gutes Sprachenlernen nicht zwingend etwas kosten muss. Für den Einstieg gibt es kaum eine bessere Gratis-Alternative. Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachen lernen

Am besten geeignet für: alle, die kostenlos hineinschnuppern und sich von Streaks motivieren lassen wollen.

5. Pimsleur

⭐ Bester Audio-Kurs

Auf einen Blick:

Sprachen: 51, darunter seltene wie Dari, Ojibwe oder Haitianisch-Kreol

51, darunter seltene wie Dari, Ojibwe oder Haitianisch-Kreol Preis: ab 14,95 $/Monat (Audio-Only), All Access 20,95 $/Monat, Jahresabo ca. 13,75 $/Monat

ab 14,95 $/Monat (Audio-Only), All Access 20,95 $/Monat, Jahresabo ca. 13,75 $/Monat Gratis-Version: ja, 7 Tage Testphase plus dauerhaft kostenlose erste Lektion

ja, 7 Tage Testphase plus dauerhaft kostenlose erste Lektion Methode: audiobasiertes Graduated Interval Recall, eine wissenschaftliche Wiederholungsmethode

audiobasiertes Graduated Interval Recall, eine wissenschaftliche Wiederholungsmethode Geeignet für: Pendler:innen, Autofahrer:innen und alle, die auditiv lernen

Pimsleur funktioniert komplett ohne Bildschirm. Eine 30-minütige Audio-Lektion fordert dich auf, Sätze nachzusprechen, zu übersetzen und in simulierten Dialogen zu reagieren – ideal für den Stau, die Zugfahrt oder den Spaziergang mit dem Hund.

Dahinter steckt das sogenannte Graduated Interval Recall, eine Form von Spaced Repetition: Ein neues Wort wird nach wenigen Sekunden, dann nach einer Minute, dann nach mehreren Minuten wiederholt. So verankert sich Vokabular im Langzeitgedächtnis, ganz ohne Karteikarten.

Mit 51 Sprachen bietet Pimsleur doppelt so viele Optionen wie Rosetta Stone – darunter auch seltene Sprachen. Nachteil: Die Benutzeroberfläche ist nicht auf Deutsch verfügbar, visuelle oder schriftliche Übungen fehlen fast komplett, und preislich liegt Pimsleur im oberen Segment.

Stärken gegenüber Rosetta Stone:

Lernen ganz ohne Bildschirm, perfekt für unterwegs

51 Sprachen – doppelt so viele wie Rosetta Stone

Wissenschaftlich fundierte Wiederholungsmethode

Schwächen gegenüber Rosetta Stone:

Keine deutsche Benutzeroberfläche

Kaum visuelle oder schriftliche Übungen

Pimsleur ist der einzige Kurs in diesem Vergleich, den du mit geschlossenen Augen absolvieren kannst – und trotzdem messbar besser wirst. Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachen lernen

Am besten geeignet für: alle mit wenig Bildschirmzeit, die trotzdem regelmäßig üben wollen.

6. LingQ

⭐ Beste Option für Fortgeschrittene

Auf einen Blick:

Sprachen: 50+, inklusive vieler seltener Sprachen

50+, inklusive vieler seltener Sprachen Preis: ab 8,99 $/Monat (24-Monats-Abo), Premium 14,99 $/Monat

ab 8,99 $/Monat (24-Monats-Abo), Premium 14,99 $/Monat Gratis-Version: ja, mit begrenzter Wortschatzverwaltung

ja, mit begrenzter Wortschatzverwaltung Methode: input-basiertes Lernen mit echten Texten, Podcasts, Videos und eigenem Content-Import

input-basiertes Lernen mit echten Texten, Podcasts, Videos und eigenem Content-Import Geeignet für: Fortgeschrittene und autodidaktische Lerner:innen

LingQ dreht das Konzept von Rosetta Stone praktisch um: Statt vorgefertigter Lektionen tauchst du direkt in echte Inhalte ein – Zeitungsartikel, Podcasts, YouTube-Videos, ganze E-Books. Jedes unbekannte Wort markierst du per Klick, LingQ merkt es sich und baut dir so deinen persönlichen Wortschatz auf.

Gegründet wurde die Plattform von Steve Kaufmann, einem Polyglotten mit über 20 gesprochenen Sprachen. Sein Ansatz: Je mehr verständlichen Input du konsumierst, desto schneller lernst du. Du importierst Netflix-Untertitel, Nachrichtenartikel oder dein Lieblingshörbuch – und machst daraus Lernmaterial.

Für blutige Anfänger:innen fehlt allerdings die sanfte Führung – ohne Grundkenntnisse wirkt die Textflut schnell überfordernd. Auch die Oberfläche wirkt weniger poliert als bei jüngeren Apps. Ab Niveau B1 aufwärts spielt LingQ dagegen seine Stärken voll aus, mit deutlich mehr Auswahl als Rosetta Stone.

Stärken gegenüber Rosetta Stone:

Lernen mit echten Inhalten statt künstlichen Lektionen

Import eigener Texte, Videos und Podcasts möglich

50+ Sprachen – mehr als Rosetta Stone und die meisten Konkurrenten

Schwächen gegenüber Rosetta Stone:

Steile Lernkurve ohne geführte Einsteiger-Lektionen

Oberfläche wirkt weniger intuitiv

LingQ macht aus dem gesamten Internet dein Sprachlabor. Wer über A2 hinauswill, findet hier Material ohne Ende. Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachen lernen

Am besten geeignet für: Fortgeschrittene, die sich von vorgefertigten Lektionen unterfordert fühlen.

7. MosaLingua

⭐ Bester Vokabeltrainer und Business-Option

Auf einen Blick:

Sprachen: 11, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Arabisch

11, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Arabisch Preis: ab 5,85 €/Monat (Jahresabo), Monatsabo 9,75 €, Business-Kurse ab 125,94 €

ab 5,85 €/Monat (Jahresabo), Monatsabo 9,75 €, Business-Kurse ab 125,94 € Gratis-Version: ja, 7 Tage kostenlos testen

ja, 7 Tage kostenlos testen Methode: Spaced-Repetition-Karteikarten, Video-MasterClasses

Spaced-Repetition-Karteikarten, Video-MasterClasses Geeignet für: Vokabel-Fans, Berufstätige und autodidaktisch Lernende

MosaLingua hat sich dem Prinzip der Spaced Repetition verschrieben – und setzt es konsequenter um als fast jede andere App. Digitale Karteikarten tauchen genau dann wieder auf, kurz bevor du das jeweilige Wort vergessen würdest. Simpel im Prinzip, aber eine der wissenschaftlich am besten belegten Methoden fürs Langzeitgedächtnis.

Ein klarer Pluspunkt gegenüber Rosetta Stone sind die Business-Kurse: MosaBusiness bietet eigene Module für berufliche Kommunikation, vom E-Mail-Schreiben bis zur Verhandlungsführung. Dazu kommen Video-MasterClasses mit Lerntipps von Polyglotten und optionales Live-Coaching.

Wo MosaLingua schwächelt: Grammatik wird eher nebenbei behandelt, geführte Lektionspläne fehlen weitgehend. Die App wirkt eher wie ein Werkzeugkasten als wie ein klassischer Kurs – wer klare Struktur braucht, sollte lieber zu Babbel oder Busuu greifen.

Stärken gegenüber Rosetta Stone:

Spaced Repetition auf wissenschaftlich hohem Niveau

Eigene Business-Kurse und Live-Coaching

Video-MasterClasses mit konkreten Lernstrategien

Schwächen gegenüber Rosetta Stone:

Weniger geführte Lektionsstruktur, erfordert Eigenmotivation

Grammatik nur oberflächlich behandelt

MosaLingua kennt dein Gedächtnis besser als du selbst – die Spaced-Repetition-Algorithmen sind das eigentliche Herzstück der App. Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachen lernen

Am besten geeignet für: Berufstätige, die gezielt Fachvokabular aufbauen wollen.

8. Speakly

⭐ Effizienz-Geheimtipp

Auf einen Blick:

Sprachen: 8 – Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Russisch, Finnisch, Estnisch

8 – Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Russisch, Finnisch, Estnisch Preis: ab ca. 4,99 €/Monat (Jahresabo)

ab ca. 4,99 €/Monat (Jahresabo) Gratis-Version: ja, eingeschränkt

ja, eingeschränkt Methode: statistisch optimierter Wortschatzaufbau, „Live-Situationen”

statistisch optimierter Wortschatzaufbau, „Live-Situationen” Geeignet für: effizienzorientierte Lernende mit wenig Zeit

Speakly kommt aus Estland und setzt konsequent auf Daten: Die App hat analysiert, welche Wörter in echten Gesprächen am häufigsten vorkommen, und bringt dir genau diese in optimaler Reihenfolge bei – rund 4.000 statistisch relevante Wörter statt zufälliger Lehrbuchvokabeln.

Die Lektionen wechseln zwischen Vokabeltraining, Hörverständnis und sogenannten Live-Situationen – simulierten Alltagsszenen, in denen du das Gelernte direkt anwendest. Das fühlt sich praxisnäher an als Rosetta Stones Bild-Wort-Zuordnung, ergänzt um Spaced Repetition für vergessene Vokabeln.

Der Haken: Mit nur 8 Sprachen ist Speakly die kleinste App in diesem Vergleich. Wer Japanisch, Arabisch oder Chinesisch lernen will, muss woanders suchen. Für die verfügbaren europäischen Sprachen liefert Speakly dafür ein beeindruckend effizientes und günstiges Lernpaket.

Stärken gegenüber Rosetta Stone:

Wissenschaftlich optimierter Wortschatz statt Zufallsprinzip

Reale Gesprächsszenarien statt abstrakter Bildzuordnung

Deutlich günstigeres Preisniveau

Schwächen gegenüber Rosetta Stone:

Nur 8 Sprachen – stark eingeschränkte Auswahl

Kleinere Community, weniger bekannt

Speakly ist wie ein Navi für deinen Wortschatz: Es zeigt dir den kürzesten Weg, ohne Umwege über selten gebrauchte Vokabeln. Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachen lernen

Am besten geeignet für: alle, die eine europäische Sprache möglichst effizient und günstig aufbauen wollen.

Rosetta Stone im direkten Vergleich zu den Alternativen

App Sprachen Preis/Monat Gratis-Version Lernmethode Für Anfänger Für Fortgeschrittene Rosetta Stone 25 ab 9,95 € ❌ Immersion ✅ ❌ Babbel 14 ab 8,99 € eingeschränkt Kommunikativ + Grammatik ✅ ✅ Busuu 14 ab 4,83 € ✅ Kommunikativ + Community ✅ ✅ Mondly 41+ ab 5,19 € ✅ Chatbot + AR ✅ ❌ Duolingo 42 (8 ab DE) 0 € ✅ (voll nutzbar) Gamification ✅ ❌ Pimsleur 51 ab 13,75 $ ✅ (7 Tage) Audio (Spaced Repetition) ✅ ✅ LingQ 50+ ab 8,99 $ eingeschränkt Input-basiert ❌ ✅ MosaLingua 11 ab 5,85 € ✅ (7 Tage) Spaced Repetition + Business ✅ ✅ Speakly 8 ab 4,99 € ✅ Statistisch optimiert ✅ ✅

Der direkte Vergleich zeigt: Jede der acht Alternativen schlägt Rosetta Stone in mindestens einer Kategorie – sei es beim Preis, bei den Lernmethoden oder beim Feedback. Wer strukturierten Unterricht mit Grammatik sucht, landet bei Babbel oder Busuu. Wer maximale Sprachvielfalt will, schaut sich Pimsleur oder LingQ an. Und wer gar nichts ausgeben möchte, startet mit Duolingo.

Welche Alternative passt zu deinem Lerntyp?

Nicht jede App passt zu jedem Lernprofil. Diese Übersicht hilft dir bei der schnellen Orientierung:

Du willst nichts ausgeben? → Duolingo bietet den kompletten Kurs zum Nulltarif.

→ Duolingo bietet den kompletten Kurs zum Nulltarif. Du lernst für den Job? → MosaLingua mit eigenen Business-Modulen und Live-Coaching.

→ MosaLingua mit eigenen Business-Modulen und Live-Coaching. Du brauchst eine seltene Sprache? → Pimsleur deckt 51 Sprachen ab, darunter viele exotische.

→ Pimsleur deckt 51 Sprachen ab, darunter viele exotische. Du willst Feedback von echten Menschen? → Busuu lässt Muttersprachler:innen deine Texte korrigieren.

→ Busuu lässt Muttersprachler:innen deine Texte korrigieren. Du hast nur wenige Minuten am Tag? → Babbel passt in jede Kaffeepause.

→ Babbel passt in jede Kaffeepause. Du bist blutige:r Anfänger:in? → Babbel erklärt dir jeden Schritt auf Deutsch.

→ Babbel erklärt dir jeden Schritt auf Deutsch. Du bist schon fortgeschritten? → LingQ macht aus Podcasts und Artikeln dein Lernmaterial.

→ LingQ macht aus Podcasts und Artikeln dein Lernmaterial. Du willst mehrere Sprachen parallel testen? → Mondly gibt dir alle 41+ Sprachen in einem Abo.

Unsere Empfehlung: Warum Babbel vorne liegt

Nach dem Vergleich aller acht Alternativen fällt die Entscheidung klar aus: Babbel liegt für die meisten Lernenden vorn. Der Grund: Babbel setzt genau dort an, wo Rosetta Stone am meisten Schwächen zeigt. Du bekommst nachvollziehbare Grammatikerklärungen auf Deutsch, praxisnahe Alltagsdialoge und einen Lehrplan, der dich Schritt für Schritt von A1 bis B2 führt.

Dazu kommt ein faires Preismodell: Ab 8,99 €/Monat sind alle 14 Sprachen enthalten – günstiger als das Jahresabo von Rosetta Stone und mit deutlich mehr didaktischer Substanz. Die Lektionen sind kurz genug für den Alltag, aber tief genug für echten Fortschritt. Egal ob Anfänger:in, Wiedereinsteiger:in oder Urlaubsvorbereitung: Für die Mehrheit ist Babbel aktuell die rundeste Alternative.

Was moderne Sprachlern-Apps heute leisten

Noch vor zehn Jahren bedeutete Sprachenlernen: Volkshochschulkurs am Abend, Lehrbuch aufschlagen und hoffen, dass die Erklärung hängen bleibt. Heute passt ein kompletter Sprachkurs in deine Hosentasche. Moderne Apps passen sich deinem Tempo an, erinnern dich ans Üben und erkennen automatisch, wo deine Schwächen liegen.

Technologien wie Spaced Repetition sorgen dafür, dass Vokabeln genau dann wiederholt werden, wenn dein Gedächtnis sie zu vergessen droht. Spracherkennungssoftware korrigiert deine Aussprache in Echtzeit, und KI-Chatbots simulieren Gespräche, die sich erstaunlich nah an einer echten Unterhaltung anfühlen.

Der größte Vorteil bleibt die Flexibilität: Du lernst, wann es dir passt – in der Mittagspause, im Zug, spät abends auf dem Sofa. Kein fester Kursbeginn, keine Anfahrt, kein Warten. Für Berufstätige, Eltern und Vielreisende war Sprachenlernen selten so unkompliziert wie heute.

Wo Sprachlern-Apps an ihre Grenzen stoßen

So weit Apps es auch gebracht haben – eine Sache ersetzen sie nicht: echte menschliche Interaktion. Kein Algorithmus bildet die Spontaneität eines realen Gesprächs ab. Wer wirklich flüssig sprechen will, muss irgendwann mit echten Menschen reden, nicht nur mit einem Chatbot.

Dazu kommt die Frage der Tiefe: Die meisten Apps bringen dich solide bis Niveau B1, manchmal B2. Für alles darüber hinaus – differenzierte Texte schreiben, komplexe Themen diskutieren, Literatur verstehen – brauchst du zusätzliche Formate. Tandempartner, Online-Tutor:innen, Bücher im Original und Serien in der Zielsprache ergänzen das App-Lernen sinnvoll.

Auch die Eigenmotivation bleibt eine Baustelle. Streaks und XP-Punkte helfen, ersetzen aber kein echtes Ziel. Ohne konkreten Anlass – einen Umzug, eine Prüfung, einen neuen Job – geben viele irgendwann auf, egal wie gut die App ist. Die App liefert das Werkzeug, den Antrieb musst du selbst mitbringen.

Rosetta Stone: Stärken und für wen sich die App noch lohnt

So klar die Alternativen in vielen Punkten punkten – Rosetta Stone ist deshalb nicht automatisch die falsche Wahl. Wer bewusst ohne Übersetzungen und Grammatikregeln lernen will und dem Prinzip des natürlichen Spracherwerbs vertraut, findet hier weiterhin ein solides Angebot – inklusive exotischerer Sprachen wie Farsi, Tagalog oder Vietnamesisch, die viele Alternativen gar nicht führen.

Preislich ist vor allem der Lifetime-Zugang für 149 € interessant: Wer sich sicher ist, langfristig dabei zu bleiben, zahlt einmalig und hat danach dauerhaften Zugriff – ein fairer Deal im Vergleich zu laufenden Monatsabos. Auch die 25 verfügbaren Sprachen bleiben ein Argument für alle, die eine seltenere Zielsprache suchen, die Babbel, Busuu oder Speakly nicht anbieten.

Kurz gesagt: Rosetta Stone bleibt eine gute Option für geduldige Einsteiger:innen mit Interesse an reinem Immersionslernen und einer selteneren Zielsprache – für alle anderen lohnt sich mindestens ein Blick auf die acht vorgestellten Alternativen.

So lernst du mit Online-Sprachkursen wirklich effektiv

Täglich 10–15 Minuten statt einmal wöchentlich zwei Stunden: Regelmäßigkeit schlägt Intensität. Kurze, tägliche Einheiten bleiben besser im Gedächtnis als seltene Mammut-Sessions.

Regelmäßigkeit schlägt Intensität. Kurze, tägliche Einheiten bleiben besser im Gedächtnis als seltene Mammut-Sessions. Kombiniere mindestens zwei Lernquellen: Nutze eine App für Vokabeln und Grammatik und ergänze sie mit Podcasts, Serien oder Videos in der Zielsprache – so trainierst du Fähigkeiten, die eine einzelne App nicht abdeckt.

Nutze eine App für Vokabeln und Grammatik und ergänze sie mit Podcasts, Serien oder Videos in der Zielsprache – so trainierst du Fähigkeiten, die eine einzelne App nicht abdeckt. Sprich von Anfang an laut: Lesen und Hören reichen nicht. Wiederhole jede Vokabel laut, ahme die Aussprache nach und nutze die Spracherkennung deiner App.

Lesen und Hören reichen nicht. Wiederhole jede Vokabel laut, ahme die Aussprache nach und nutze die Spracherkennung deiner App. Setz dir ein konkretes Ziel mit Deadline: „Bis September B1 in Spanisch” motiviert deutlich mehr als ein vages „irgendwann mal”. Binde dein Ziel an ein Ereignis wie eine Reise oder eine Prüfung.

„Bis September B1 in Spanisch” motiviert deutlich mehr als ein vages „irgendwann mal”. Binde dein Ziel an ein Ereignis wie eine Reise oder eine Prüfung. Nutze tote Zeiten: Wartezimmer, Bahnfahrt, die zehn Minuten vor dem Einschlafen – mit einer App auf dem Smartphone wird jede Lücke im Alltag zur Mini-Lektion.

Den richtigen Online-Sprachkurs finden

Bevor du dich für eine Alternative zu Rosetta Stone entscheidest, beantworte dir drei Fragen: Wie lernst du am liebsten – visuell, auditiv oder durch Lesen? Wie viel Zeit hast du täglich? Und wie hoch darf das Budget sein? Wer vor allem hören will, ist bei Pimsleur richtig. Wer Struktur und Erklärungen braucht, greift zu Babbel. Wer keinen Cent ausgeben will, startet mit Duolingo. Es gibt keinen universell besten Kurs, nur den passenden für dich.

Nutze die kostenlosen Testphasen, die fast jede App anbietet. Probiere zwei oder drei Alternativen parallel aus und achte nicht nur auf den Spaßfaktor, sondern auf messbaren Fortschritt: Kannst du nach einer Woche einen einfachen Satz bilden? Verstehst du, warum die Grammatik so funktioniert, wie sie funktioniert? Wenn ja, hast du deine App gefunden.

Häufig gestellte Fragen: Rosetta Stone Alternativen

Welche kostenlose App ist die beste Alternative zu Rosetta Stone? Duolingo ist die beste kostenlose Alternative. Der komplette Sprachkurs lässt sich ohne Bezahlschranke nutzen, inklusive Gamification-Elementen wie Streaks und Ranglisten. Ab Deutsch als Ausgangssprache stehen 8 Sprachen zur Verfügung. Wer Zusatzfunktionen wie den KI-Tutor möchte, kann auf Super Duolingo ab 7,49 €/Monat upgraden. Welche Alternative eignet sich am besten für absolute Anfänger:innen? Babbel eignet sich besonders gut für den Einstieg. Die App erklärt Grammatikregeln verständlich auf Deutsch, baut Lektionen systematisch aufeinander auf und nutzt praxisnahe Alltagsdialoge. Jede Lektion dauert nur 10 bis 15 Minuten und enthält Spracherkennungsübungen für die richtige Aussprache – zugänglicher als Rosetta Stones reine Immersionsmethode. Lohnt sich Rosetta Stone 2026 überhaupt noch? Für bestimmte Lernprofile ja: Wer bewusst ohne Übersetzungen und Grammatikregeln lernen möchte und eine der 25 angebotenen Sprachen sucht – auch seltenere wie Farsi, Tagalog oder Vietnamesisch –, findet bei Rosetta Stone ein solides Angebot. Der Lifetime-Zugang für 149 € ist preislich attraktiv für alle, die langfristig dabeibleiben wollen. Wie teuer ist Rosetta Stone im Vergleich zu den Alternativen? Rosetta Stone kostet im 3-Monats-Abo 15,95 €/Monat, im Jahresabo 9,95 €/Monat und als Lifetime-Zugang einmalig 149 €. Die günstigsten Alternativen starten bei 4,83 €/Monat (Busuu) beziehungsweise 4,99 €/Monat (Speakly). Duolingo ist komplett kostenlos nutzbar, und Babbel liegt mit 8,99 €/Monat knapp unter dem Rosetta-Stone-Jahrespreis – bei deutlich mehr didaktischer Tiefe. Welche Alternative bietet die meisten Sprachen? Pimsleur führt mit 51 Sprachen das Feld an, dicht gefolgt von LingQ mit über 50 Sprachen und Duolingo mit 42 Sprachen (davon 8 ab Deutsch als Ausgangssprache). Mondly bietet über 41 Sprachen, alle in jedem Abo enthalten. Rosetta Stone selbst kommt auf 25 Sprachen. Wer eine seltene Sprache sucht, hat bei Pimsleur und LingQ die größte Auswahl. Kann ich mit einer Sprachlern-App wirklich fließend sprechen lernen? Apps bringen dich zuverlässig bis Niveau B1, manchmal B2 – für echte Flüssigkeit brauchst du zusätzlich Kontakt zu Muttersprachler:innen, etwa über Tandempartner, Online-Tutor:innen oder Community-Funktionen wie bei Busuu. Kein Algorithmus ersetzt die Spontaneität eines echten Gesprächs, aber eine gute App liefert dir das nötige Fundament dafür.