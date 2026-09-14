HelloTalk Kosten 2026: Gratis oder VIP im Vergleich

Chatten, Sprachnotizen austauschen, mit Muttersprachlern in über 260 Sprachen in Kontakt kommen – all das kostet bei HelloTalk keinen Cent. Wer aber unbegrenzte Korrekturen, werbefreie Nutzung und die vollen Lerntools will, braucht das VIP-Abo. Genau diese Grenze zwischen Gratis und Bezahlversion ist es, die bei HelloTalk oft für Verwirrung sorgt.

Die kurze Antwort: Die Basisversion bleibt dauerhaft kostenlos, VIP kostet dich je nach Laufzeit zwischen rund 7 und 13 Euro im Monat oder einmalig ab etwa 160 Euro als Lifetime-Zugang. Ob sich das Upgrade für dich lohnt, hängt davon ab, wie oft du die App nutzt – und genau das rechnen wir dir in diesem Preisguide vor, inklusive aller Sparmöglichkeiten.

HelloTalk: Preise auf einen Blick

HelloTalk arbeitet mit einem klassischen Freemium-Modell: Eine Basisversion ist unbegrenzt gratis, ein VIP-Upgrade schaltet den vollen Funktionsumfang frei. Preislich unterscheidet sich VIP je nach Laufzeit erheblich – die folgende Tabelle zeigt dir alle Tarife im direkten Vergleich.

Tarif Preis Was du bekommst Kostenlos (Basic) 0 € – dauerhaft Chat, Sprachnotizen, Basis-Übersetzung, Partnersuche (mit Werbung & Limits) VIP Monatsabo ca. 12,99 €/Monat Voller Funktionsumfang, monatlich kündbar VIP Jahresabo ca. 83,88 € (≈ 6,99 €/Monat) Voller Funktionsumfang, günstigster laufender Tarif VIP Lifetime einmalig ca. 159,99–199,99 € Voller Funktionsumfang dauerhaft, keine weiteren Zahlungen HelloWords Plus (Zusatz-Abo) Preis variiert (in der App) Eigenständiger Vokabeltrainer, unabhängig vom VIP-Status buchbar

Für einen unverbindlichen Einstieg reicht die Gratisversion völlig aus. Wer HelloTalk aber regelmäßig zum Sprachenlernen nutzt, kommt am Jahresabo kaum vorbei – es ist mit Abstand das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter den laufenden Tarifen.

Was kostet HelloTalk im Detail?

Der Preisunterschied zwischen Gratis und VIP wirkt auf den ersten Blick klein, macht sich im Alltag aber deutlich bemerkbar. Bevor du dich entscheidest, lohnt sich ein genauer Blick darauf, was in welcher Version tatsächlich steckt.

Das ist in der Gratisversion enthalten

Unbegrenzt Textnachrichten und Sprachnotizen mit Sprachpartnern austauschen

Grundlegende Übersetzungsfunktion für Nachrichten

Sprachpartner suchen und kontaktieren (mit eingeschränkten Filtern)

Zugriff auf die Community-Funktion „Momente” – allerdings mit Werbeeinblendungen

Begrenzte Anzahl an Korrekturen durch deine Sprachpartner pro Tag

Zum Ausprobieren und für gelegentliche Gespräche reicht das völlig. Schreibst du dagegen täglich mit mehreren Partnern und möchtest jede Nachricht korrigiert bekommen, merkst du die Limits schnell.

Diese Features sind VIP-exklusiv

Unbegrenzte Korrekturen durch Sprachpartner – ohne tägliches Limit

Werbefreie Nutzung der kompletten App inklusive „Momente”

Erweiterte Suchfilter, um gezielt passende Sprachpartner zu finden

Vollständige Transkription von Sprachnachrichten

Integriertes Wörterbuch direkt im Chat, ohne App-Wechsel

Unabhängig vom VIP-Status kannst du außerdem HelloWords Plus dazubuchen – einen separaten Vokabeltrainer, dessen Preis in der App variiert. Du brauchst dafür kein VIP-Abo, und umgekehrt bringt VIP dir HelloWords Plus nicht automatisch mit.

Gibt es eine kostenlose Testphase oder Geld-zurück-Garantie bei HelloTalk?

Eine zeitlich befristete Testphase für VIP oder eine Geld-zurück-Garantie bietet HelloTalk nicht an. Wer bezahlt, bezahlt verbindlich für den gewählten Zeitraum beziehungsweise dauerhaft beim Lifetime-Zugang.

Das ist aber weniger dramatisch, als es klingt: Die kostenlose Basisversion läuft ohne Zeitlimit und ohne Kreditkarte, du kannst also so lange testen, wie du willst, bevor du überhaupt zahlst. Nutze diese Zeit, um herauszufinden, ob dir das Format – echte Gespräche statt Lehrplan – überhaupt liegt, bevor du in ein Abo investierst.

So sparst du bei HelloTalk

Auch ohne einen eigenen Gutschein-Code lässt sich beim HelloTalk-Abo bares Geld sparen – mit ein paar einfachen Kniffen beim Kauf.

Jahresabo statt Monatsabo wählen: Mit ca. 83,88 € im Jahr zahlst du rund 46 % weniger als bei zwölf Monatszahlungen à 12,99 €.

Mit ca. 83,88 € im Jahr zahlst du rund 46 % weniger als bei zwölf Monatszahlungen à 12,99 €. Direkt über die HelloTalk-Website kaufen, nicht über den App Store: Apple und Google verlangen bis zu 30 % Provision, die im Preis landet – bei einem Kauf auf hellotalk.com sparst du dir diesen Aufschlag komplett.

Apple und Google verlangen bis zu 30 % Provision, die im Preis landet – bei einem Kauf auf hellotalk.com sparst du dir diesen Aufschlag komplett. Auf saisonale Aktionen warten: Rund um Black Friday, den Jahreswechsel oder App-Jubiläen fällt vor allem der Lifetime-Preis regelmäßig unter die reguläre Marke von 159,99 €.

Rund um Black Friday, den Jahreswechsel oder App-Jubiläen fällt vor allem der Lifetime-Preis regelmäßig unter die reguläre Marke von 159,99 €. Lifetime nur bei echtem Rabatt kaufen: Ohne Aktion amortisiert sich die Einmalzahlung erst nach etwa zwei Jahren gegenüber dem Jahresabo – wer sich unsicher ist, fährt mit dem Jahresabo flexibler.

Ohne Aktion amortisiert sich die Einmalzahlung erst nach etwa zwei Jahren gegenüber dem Jahresabo – wer sich unsicher ist, fährt mit dem Jahresabo flexibler. Kündigungsfrist im Kalender notieren: Abos verlängern sich automatisch. Eine rechtzeitige Erinnerung verhindert, dass du ungewollt eine weitere Laufzeit bezahlst.

Alternativen zu HelloTalk

HelloTalk ist nicht die einzige App für Sprachtausch und Konversationstraining. Diese drei Alternativen lohnen sich, wenn du einen anderen Schwerpunkt suchst – vom reinen Tandem-Prinzip bis zum bezahlten 1:1-Unterricht.

Häufig gestellte Fragen zu HelloTalk Kosten

Was kostet HelloTalk im Monat? Im Monatsabo zahlst du bei HelloTalk VIP rund 12,99 €. Entscheidest du dich für das Jahresabo, sinkt der Preis auf umgerechnet ca. 6,99 € pro Monat (83,88 € im Jahr). Die Basisversion bleibt daneben dauerhaft kostenlos. Ist HelloTalk komplett kostenlos nutzbar? Ja, mit Einschränkungen. Die Gratisversion lässt dich unbegrenzt chatten, übersetzen und Sprachpartner suchen, zeigt dir aber Werbung und begrenzt Korrekturen sowie einige Suchfilter. Für gelegentliches Üben reicht das völlig aus – für intensives Lernen wird VIP schnell interessant. Bietet HelloTalk eine Geld-zurück-Garantie oder Testphase für VIP an? Nein, eine klassische Geld-zurück-Garantie oder eine zeitlich befristete Testphase für VIP gibt es bei HelloTalk nicht. Weil die Basisversion aber dauerhaft gratis bleibt, kannst du die App vor dem Upgrade so lange testen, wie du willst – ganz ohne Risiko. Wie spare ich am meisten Geld bei HelloTalk? Am meisten sparst du mit dem Jahresabo statt dem Monatsabo – das sind rund 46 % weniger. Kaufe VIP außerdem direkt über die HelloTalk-Website statt über den App Store, denn dort verlangen Apple und Google bis zu 30 % Aufschlag. Für den Lifetime-Zugang lohnt sich zusätzlich das Warten auf Aktionen wie Black Friday. Was ist bei HelloTalk VIP im Vergleich zur Gratisversion enthalten? VIP schaltet unbegrenzte Korrekturen durch Sprachpartner frei, entfernt Werbung, öffnet alle Suchfilter für die Partnersuche und gibt dir Zugriff auf erweiterte Lerntools wie das integrierte Wörterbuch und vollständige Transkriptionen. In der Gratisversion sind genau diese Punkte eingeschränkt oder gar nicht verfügbar. Verlängert sich das HelloTalk-Abo automatisch? Ja. Monats- und Jahresabo laufen automatisch weiter, wenn du nicht rechtzeitig vor Ablauf kündigst. Wichtig: Das Löschen deines Accounts kündigt das Abo nicht automatisch mit – beides musst du getrennt voneinander erledigen, sonst zahlst du trotz gelöschtem Profil weiter.

Fazit

Für den Einstieg reicht die kostenlose Version von HelloTalk locker aus – bezahlen musst du erst, wenn dir die Limits bei Korrekturen und Suchfiltern wirklich im Weg stehen. Dann ist das Jahresabo für rund 7 Euro im Monat die klar wirtschaftlichste Wahl, während sich Lifetime nur bei einer echten Rabattaktion oder bei jahrelanger Nutzung rechnet. Kaufe in jedem Fall direkt über die Website statt über den App Store, um den Provisionsaufschlag zu vermeiden.