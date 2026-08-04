Bei Marley Spoon stellst du vor der ersten Bestellung zwei Dinge ein: für wie viele Personen geliefert wird und wie viele Mahlzeiten pro Woche im Karton liegen. Damit liegen die Marley Spoon Kosten je nach Kombination zwischen 4,99 € und 9,69 € pro Portion. Welchen der beiden Schalter du bewegst, macht dabei einen größeren Unterschied, als diese Spanne vermuten lässt.

Marley Spoon Kosten: alle 15 Boxen im Raster

Die Kochbox gibt es für zwei, drei oder vier Personen, jeweils mit zwei bis sechs Mahlzeiten pro Woche. Das sind 15 wählbare Boxen, und jede hat ihren eigenen Preis pro Portion. Eine Box für eine Person führt Marley Spoon nicht, für fünf oder sechs Personen ebenfalls nicht. Wer allein kocht, bestellt die Zwei-Personen-Box und isst zweimal davon.

Diese Tabelle zeigt alle 15 Felder, wie Marley Spoon sie selbst im Konfigurator ausweist: den Preis pro Portion und in Klammern die Summe der Box, jeweils ohne die 6,99 € Versand.

Mahlzeiten pro Woche 2 Personen 3 Personen 4 Personen 2 9,69 € (38,76 €) 8,15 € (48,90 €) 7,19 € (57,52 €) 3 7,69 € (46,14 €) 7,15 € (64,35 €) 5,89 € (70,68 €) 4 7,19 € (57,52 €) 6,35 € (76,20 €) 5,49 € (87,84 €) 5 6,69 € (66,90 €) 5,95 € (89,25 €) 5,19 € (103,80 €) 6 6,19 € (74,28 €) 5,69 € (102,42 €) 4,99 € (119,76 €)

Die Boxsumme sagt dabei weniger, als sie aussieht: 119,76 € klingen nach einer großen Zahl, verteilen sich aber auf 24 Teller. Zwischen dem teuersten und dem günstigsten Feld liegen 4,70 € pro Portion, also fast das Doppelte. Wie die Rezepte geschrieben sind und was tatsächlich im Karton liegt, steht in unserem Marley Spoon Test; hier geht es um das Preisgerüst dahinter.

Marley Spoon: Boxgröße oder Mahlzeitenzahl, welcher Schalter mehr bringt

Zwei Wege führen zu einem niedrigeren Portionspreis: mehr Personen pro Mahlzeit oder mehr Mahlzeiten pro Woche. Beide funktionieren, aber sie sind unterschiedlich stark, und wie stark, hängt davon ab, wo du im Raster gerade stehst. Genau das erklärt Marley Spoon nirgends, obwohl es die eigentliche Preisfrage ist.

Der Sprung von zwei auf drei Mahlzeiten

Die Zwei-Mahlzeiten-Stufe ist in jeder Boxgröße die teuerste, und ihr Abstand zur nächsten Stufe ist der größte im ganzen Raster. Ein Zweipersonenhaushalt zahlt für zwei Mahlzeiten 38,76 € und für drei 46,14 €. Die dritte Mahlzeit kostet also 7,38 € für zwei Portionen, das sind 3,69 € pro Teller, während dieselbe Box bei zwei Mahlzeiten 9,69 € pro Teller verlangt. Bei vier Personen zeigt sich dasselbe Muster: von 57,52 € auf 70,68 €, also 13,16 € für vier zusätzliche Portionen oder 3,29 € pro Teller.

Danach flacht die Kurve ab, und zwar auffällig gleichmäßig. Die Zwei-Personen-Box verliert von der dritten bis zur sechsten Mahlzeit exakt 50 Cent pro Portion und Stufe: 7,69 €, 7,19 €, 6,69 €, 6,19 €. Bei vier Personen werden die Schritte sogar kleiner, nämlich 40, 30 und 20 Cent. Wer die Box größer bestellt, um den Portionspreis zu drücken, holt den Großteil dieses Effekts also bereits mit der dritten Mahlzeit ab. Alles darüber ist eine Frage davon, wie oft du wirklich kochst.

Zwölf Teller, drei Preise: wo das Raster kippt

Zwölf Portionen pro Woche lassen sich auf drei Wege bestellen, und sie kosten drei verschiedene Beträge. Vier Personen mit drei Mahlzeiten zahlen 70,68 €, zwei Personen mit sechs Mahlzeiten 74,28 €, drei Personen mit vier Mahlzeiten 76,20 €. Gleiche Zahl Teller, 5,52 € Spanne, allein wegen der Aufteilung.

Ein Feld weiter unten kostet die Aufteilung dagegen gar nichts: acht Portionen kosten 57,52 €, ob nun zwei Personen viermal essen oder vier Personen zweimal. Der Unterschied liegt dann nicht im Preis, sondern in vier statt zwei Kochabenden.

Die unangenehmste Stelle im Raster ist die Drei-Personen-Box mit drei Mahlzeiten. Sie kostet 7,15 € pro Portion und liegt damit nur 54 Cent unter der Zwei-Personen-Box mit derselben Zahl Mahlzeiten, während eine Person mehr den Preis auf 5,89 € drückt. In Beträgen: 64,35 € für neun Teller gegen 70,68 € für zwölf. Die drei zusätzlichen Portionen kosten zusammen 6,33 €, also 2,11 € pro Teller, und das ist der niedrigste Grenzpreis auf dieser Seite. Für einen Dreipersonenhaushalt ist die Vier-Personen-Box mit drei Mahlzeiten deshalb häufig die klügere Bestellung, solange die vierte Portion als Mittagessen am nächsten Tag durchgeht.

Fünfzehn Boxen, fünfzehn Portionspreise Im Konfigurator siehst du für jede Kombination aus Personenzahl und Mahlzeiten direkt den Preis pro Portion und die Summe der Box. Rezeptauswahl kommt erst danach. Portionspreis berechnen →

Versand, Premium-Rezepte und was neben dem Boxpreis anfällt

Der Portionspreis aus der Tabelle ist der Warenpreis. Zwei Posten kommen dazu, einer davon in jeder einzelnen Woche.

Versand: 6,99 € pauschal pro Lieferung, unabhängig von der Boxgröße. Eine Grenze, ab der Marley Spoon kostenlos liefert, gibt es nicht.

6,99 € pauschal pro Lieferung, unabhängig von der Boxgröße. Eine Grenze, ab der Marley Spoon kostenlos liefert, gibt es nicht. Premium-Rezepte: Gerichte mit besonders teuren Zutaten, etwa Porterhouse Steak oder Pork Belly, kosten pro Portion einen Aufpreis. Der Betrag steht pro Rezept in deinem Account, bevor du die Woche bestätigst. Einen festen Eurobetrag veröffentlicht Marley Spoon für Deutschland nicht.

Gerichte mit besonders teuren Zutaten, etwa Porterhouse Steak oder Pork Belly, kosten pro Portion einen Aufpreis. Der Betrag steht pro Rezept in deinem Account, bevor du die Woche bestätigst. Einen festen Eurobetrag veröffentlicht Marley Spoon für Deutschland nicht. Mindestbestellwert: keiner über die kleinste konfigurierbare Box hinaus.

Der Versand wiegt schwerer, als 6,99 € vermuten lassen, weil er nicht mit der Box mitwächst. Auf zwölf Portionen verteilt entspricht er rund 0,58 € pro Teller, bei der kleinsten Box ist der Anteil ein Mehrfaches davon. Bei wöchentlicher Lieferung summiert sich der Posten auf 27,96 € im Monat, gleichgültig ob zwei oder sechs Mahlzeiten im Karton liegen. Das ist auch das stärkste Argument dafür, seltener und dafür größer zu bestellen: jede übersprungene Woche spart die vollen 6,99 €.

Der Premium-Aufpreis ist der Posten, der Wochenrechnungen unauffällig nach oben zieht. Er hängt am einzelnen Rezept und taucht deshalb nur in den Wochen auf, in denen du ein entsprechend markiertes Gericht in die Box legst. Wer den Portionspreis aus der Tabelle halten will, wirft vor dem Bestätigen einen Blick auf die Wochensumme.

Marley Spoon Rabatt: was die Box nach der Staffel kostet

Für den Anfang gelten die Preise aus der Tabelle nicht. Marley Spoon verteilt den Neukundenrabatt über die ersten fünf Boxen, sodass die erste Lieferung deutlich unter dem Listenpreis liegt und der Nachlass von Box zu Box kleiner wird. Wie hoch er pro Lieferung ausfällt und was er auf deine Boxgröße umgerechnet wert ist, rechnen wir auf der Seite zum Marley Spoon Gutschein durch. Für die Kostenfrage zählt vor allem, was danach kommt: ab der sechsten Box zahlst du die Tabelle. Eine Drei-Personen-Box mit vier Mahlzeiten kostet dann 76,20 € plus Versand, also 83,19 € pro Woche und rund 332,76 € im Monat. Mit dieser Zahl solltest du rechnen, wenn du wissen willst, ob Marley Spoon dauerhaft in dein Budget passt.

Das Abo: eine Woche Vorlauf für jede Änderung

Marley Spoon ist ein Abo. Die Box kommt wöchentlich weiter, bis du eingreifst, und daran hängt eine Kostenposition, die in keiner Preistabelle steht. Überspringen, Pausieren und Kündigen sind jederzeit möglich und kosten nichts, brauchen aber mindestens eine Woche Vorlauf. Wer am Montag merkt, dass diese Woche nichts gekocht wird, ist für die nächste Lieferung meistens schon zu spät.

Eine übersehene Woche ist entsprechend teuer. Bei zwei Personen und vier Mahlzeiten stehen 64,51 € inklusive Versand auf der Abrechnung, für frische Zutaten, die nicht warten können. Rechnerisch heben schon zwei solche Wochen im Jahr den effektiven Portionspreis merkbar über den Tabellenwert. Der Gegenzug ist unspektakulär, aber wirksam: Änderungsstichtag der eigenen Lieferung im Kalender eintragen, sobald die erste Box bestellt ist.

Ist Marley Spoon günstiger als HelloFresh?

Meistens nicht, und das lässt sich genau beziffern. Neun Kombinationen führen beide Anbieter: zwei, drei oder vier Personen mit zwei, drei oder vier Mahlzeiten pro Woche. In acht davon ist HelloFresh pro Portion günstiger, teils um wenige Cent, bei drei Personen und zwei Mahlzeiten um 1,07 €. Marley Spoon gewinnt genau ein Feld, nämlich vier Personen mit drei Mahlzeiten: 5,89 € gegen 6,00 €.

Marley Spoons echter Preisvorteil liegt dort, wo HelloFresh gar nicht antritt. Fünf und sechs Mahlzeiten pro Woche bietet nur Marley Spoon, und dort fällt der Portionspreis auf 4,99 €, unter die 5,10 €, die HelloFresh selbst nur mit einer Box für fünf Personen und vier Rezepten erreicht. Auch mit Versand bleibt die Reihenfolge bestehen: 5,28 € pro Teller bei Marley Spoon mit 24 Portionen pro Woche gegen 5,40 € bei HelloFresh mit 20 Portionen. Dafür musst du allerdings vier Personen versorgen und sechsmal pro Woche am Herd stehen. Diese Hürde entscheidet in der Praxis öfter als der Centbetrag.

Gegen Marley Spoon spricht der Versand. 6,99 € gegen 5,99 € pro Lieferung wirkt marginal, ergibt bei wöchentlicher Lieferung aber 52,00 € Differenz im Jahr, was die Cent-Vorteile einzelner Felder wieder aufzehrt. Wie die beiden bei Rezeptauswahl, Küchenstil und Lieferqualität auseinanderliegen, steht in unserem Vergleich Marley Spoon oder HelloFresh; die vollständige Preisstruktur der Konkurrenz haben wir unter HelloFresh Kosten aufgeschlüsselt.

Marley Spoon: wann der Preis aufgeht und wann nicht

Zwei Konstellationen rechnen sich klar. Die erste ist der Vierpersonenhaushalt ab drei Mahlzeiten pro Woche, mit 5,89 € bis 4,99 € pro Portion. Das ist konkurrenzfähig zu allem, was frische, vorportionierte Zutaten samt Rezept vor die Tür stellt. Die zweite sind Haushalte, die tatsächlich fünf oder sechs Mal pro Woche kochen wollen, weil diese Stufen im Raster existieren und sich der Versand dann auf viele Teller verteilt.

Zwei Felder rechnen sich nicht. Zwei Personen mit zwei Mahlzeiten zahlen 9,69 € pro Portion plus 6,99 € Versand, und zwar für Zutaten, die anschließend noch rund 30 Minuten Küchenarbeit pro Gericht brauchen. Und die Drei-Personen-Box mit drei Mahlzeiten ist mit 7,15 € das schwächste Preis-Leistungs-Verhältnis im gesamten Angebot. In beiden Fällen ist eine Stufe mehr in einer der zwei Richtungen die bessere Bestellung, oft für erstaunlich wenig Aufpreis.

Wenn der Portionspreis das ausschlaggebende Kriterium bleibt, ist noch eine Adresse relevant: Marley Spoon betreibt mit Dinnerly eine eigene, günstigere Zweitmarke mit demselben Prinzip und schlankeren Rezepten. Und wer in Richtung der großen Box denkt, findet die konkreten Wochenrechnungen in unserer Übersicht zu Kochboxen für vier Personen.

Häufige Fragen zu den Marley Spoon Kosten

Wie viel kostet Marley Spoon?

Marley Spoon kostet je nach Kombination zwischen 4,99 € und 9,69 € pro Portion, dazu 6,99 € Versand pro Lieferung. Den niedrigsten Portionspreis erreicht die Box für vier Personen mit sechs Mahlzeiten pro Woche, die 119,76 € für 24 Portionen kostet. Den höchsten hat die Box für zwei Personen mit zwei Mahlzeiten: 9,69 € pro Portion, 38,76 € für vier Portionen.

Wie viel kostet eine Mahlzeit pro Person?

Eine Portion kostet bei Marley Spoon zwischen 4,99 € und 9,69 €, abhängig von der Personenzahl und der Zahl der Mahlzeiten pro Woche. Rechnet man die pauschalen 6,99 € Versand mit ein, zahlt ein Vierpersonenhaushalt mit drei Mahlzeiten pro Woche 6,47 € pro Teller, also 77,67 € für zwölf Portionen.

Ist Marley Spoon ein Abo?

Ja. Marley Spoon liefert wöchentlich weiter, bis du eine Lieferung überspringst, das Abo pausierst oder kündigst. Alle drei Wege sind jederzeit möglich und kostenlos, müssen aber mindestens eine Woche vor der betroffenen Lieferung im Account eingestellt werden. Eine Mindestlaufzeit gibt es nicht.

Ist Marley Spoon günstiger als HelloFresh?

In den neun Boxgrößen, die beide Anbieter führen, ist HelloFresh in acht Fällen pro Portion günstiger. Marley Spoon ist nur bei vier Personen mit drei Mahlzeiten billiger, mit 5,89 € gegen 6,00 €. Günstiger als HelloFresh wird Marley Spoon vor allem bei fünf und sechs Mahlzeiten pro Woche, die HelloFresh nicht anbietet: dort sinkt der Portionspreis auf 4,99 €. Der Versand kostet bei Marley Spoon 6,99 € statt 5,99 € pro Lieferung.

Was kostet der Versand bei Marley Spoon?

6,99 € pauschal pro Lieferung, unabhängig von der Boxgröße; eine versandkostenfreie Grenze gibt es nicht. Bei wöchentlicher Lieferung sind das 27,96 € im Monat. Auf zwölf Portionen verteilt entspricht der Versand rund 0,58 € pro Teller, bei der kleinsten Box mit vier Portionen ist der Anteil deutlich höher.

Zahle ich für Premium-Rezepte extra?

Ja. Rezepte, die bei Marley Spoon als Premium gekennzeichnet sind, etwa mit Porterhouse Steak oder Pork Belly, kosten pro Portion einen Aufpreis. Der Betrag wird pro Rezept im Account angezeigt, bevor du die Woche bestätigst; einen festen Eurobetrag veröffentlicht Marley Spoon für Deutschland nicht. Prüfe deshalb die Wochensumme, wenn du ein solches Gericht auswählst.