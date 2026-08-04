Der Marley Spoon Gutschein bringt Neukunden 105 € Rabatt auf ihre ersten Kochboxen. Einen Gutscheincode musst du dafür nicht eintippen, der Nachlass wird beim Anlegen des Kontos automatisch angewendet und steht im Warenkorb, bevor du bestätigst. Spannend wird der Gutschein deshalb erst bei der zweiten Frage: Der Rabatt ist ein fester Eurobetrag, kein Prozentsatz, und was er dir tatsächlich schenkt, entscheidet sich an deiner Boxgröße. Bei vier Portionen pro Woche fühlt sich derselbe Betrag völlig anders an als bei 24. Und zwei Kosten überlebt er in jedem Fall.

105 € Rabatt auf die ersten Boxen Der Rabatt greift ab der ersten Lieferung und läuft über mehrere Boxen weiter. Pausieren und Kündigen bleiben jede Woche möglich, eine Mindestlaufzeit gibt es nicht. Rabatt aktivieren →

Die Rabattstaffel: warum der Rabatt über mehrere Boxen läuft

Die 105 € landen nicht auf einer einzigen Rechnung. Marley Spoon staffelt den Nachlass über mehrere aufeinanderfolgende Lieferungen. Wie viel davon auf welche Woche fällt, steht im Checkout, bevor du bestätigst, und genau dort solltest du einmal hinsehen, statt es zu überblättern.

Praktisch heißt das: Der Gutschein belohnt Dabeibleiben. Wer nach der ersten Box aussteigt, nimmt nur die erste Stufe mit und lässt den Rest liegen. Wer bis zum Ende der Staffel bestellt, holt den vollen Betrag ab, zahlt aber auch für jede dieser Wochen Versand und Lebensmittel. Beide Wege sind legitim, sie sind nur unterschiedlich viel wert.

Brauchst du überhaupt einen Gutscheincode?

Die Suche nach einer Zeichenfolge läuft bei Marley Spoon ins Leere. Der Neukundenrabatt hängt am Angebot, über das du dein Konto anlegst, und wird dort automatisch gesetzt. Ein Eingabefeld für einen Rabattcode brauchst du nur, wenn du tatsächlich einen persönlichen Code bekommen hast, etwa über eine Empfehlung. Gutscheinportale listen zu Marley Spoon trotzdem seitenlang Codes mit Monatsangaben im Titel. Dahinter steckt häufig derselbe Neukundenrabatt in anderer Verpackung oder eine Kampagne, die längst gelaufen ist.

Pausieren, überspringen, kündigen

Änderungen brauchen bei Marley Spoon mindestens eine Woche Vorlauf. Wer am Wochenende merkt, dass die kommende Lieferung schlecht passt, ist meist zu spät und bekommt sie. Kündigen kannst du jederzeit, eine Mindestlaufzeit gibt es nicht. Eine übersprungene Woche kostet nichts, und der Rabatt bleibt an die Boxen gebunden, die du tatsächlich bekommst. Wie sich das Abo im Alltag verhält, steht in unserer Einschätzung zu Marley Spoon.

Was der Rabatt pro Portion bedeutet

Der Portionspreis bei Marley Spoon reicht von 4,99 € bis 9,69 €, je nach Haushaltsgröße und Mahlzeitenzahl. Auf diesen Preis umgerechnet deckt der Gutschein zwischen knapp 11 und gut 21 Teller ab. Derselbe Betrag, am oberen Ende fast doppelt so viele Mahlzeiten.

Boxgröße Preis pro Portion Portionen pro Woche Was 105 € abdecken 2 Personen, 2 Mahlzeiten 9,69 € 4 knapp 11 Portionen 3 Personen, 4 Mahlzeiten 6,35 € 12 gut 16 Portionen 4 Personen, 6 Mahlzeiten 4,99 € 24 gut 21 Portionen

Rechnet man in ganzen Boxen statt in Tellern, liegt der kleine Haushalt vorn. Die kleinste Box kostet 38,76 €, der Rabatt entspricht dort gut zweieinhalb kompletten Wochenlieferungen. Die größte Box kostet 119,76 €, und da reichen 105 € nicht einmal für eine ganze Woche. Zwei Personen spüren den Gutschein deshalb über mehr Wochen, vier Personen bekommen in kürzerer Zeit mehr Essen dafür.

Marley Spoon: der Rabatt wirkt in der größeren Box stärker

Wer zwischen zwei Konfigurationen schwankt, holt mit der größeren mehr aus dem Nachlass, weil jede zusätzliche Mahlzeit pro Woche den Portionspreis senkt und der Rabatt dann auf mehr Teller trifft. Marley Spoon bietet 15 Kombinationen an, und zwischen der kleinsten und der größten liegen 4,70 € pro Portion.

Mehr Portionen pro Rabatt-Euro Der Portionspreis sinkt von 9,69 € auf 4,99 €, je mehr Mahlzeiten pro Woche du einplanst. Derselbe Rabatt deckt dann fast doppelt so viele Teller ab. Boxgrößen vergleichen →

Was der Rabatt nicht abdeckt: Versand und Premium-Aufpreis

Zwei Posten stehen unabhängig vom Gutschein auf der Rechnung, und beide werden auf Gutscheinseiten selten erwähnt.

Versand: 6,99 € pauschal pro Lieferung, in jeder Boxgröße gleich. Es gibt keine Freigrenze, und keine Rabattstufe zieht diesen Betrag ab.

6,99 € pauschal pro Lieferung, in jeder Boxgröße gleich. Es gibt keine Freigrenze, und keine Rabattstufe zieht diesen Betrag ab. Premium-Rezepte: Gerichte mit hochwertigen Zutaten wie Porterhouse Steak oder Pork Belly kosten einen Aufpreis pro Portion. Marley Spoon zeigt ihn am Rezept an, veröffentlicht aber keinen pauschalen Satz.

Der Versand trifft kleine Boxen deutlich härter. Bei vier Portionen pro Woche kommen 1,75 € pro Teller obendrauf, bei 24 Portionen sind es 29 Cent. Die kleinste Bestellung liegt damit bei 45,75 € inklusive Lieferung, und dieser Aufschlag bleibt jede Woche stehen, auch während die Staffel läuft.

Beim Premium-Aufpreis hast du dagegen die Hand am Hebel. Er steht im Wochenmenü am jeweiligen Gericht, bevor du die Lieferung bestätigst, und ein Tausch gegen ein Rezept ohne Premium-Kennzeichnung kostet nichts. Wer die Premium-Rezepte Woche für Woche mitnimmt, gibt einen Teil des Rabatts allerdings über die Rezeptauswahl wieder ab, ohne es auf der Rabattzeile zu sehen.

Der Unterschied zwischen Geschenkgutschein und Rabattcode

Hinter dem Wort Gutschein stecken zwei völlig verschiedene Dinge, und die Suche vermischt sie ständig. Ein Rabattcode ist ein Nachlass auf deine eigene erste Bestellung. Ein Geschenkgutschein ist bezahltes Guthaben, das jemand anderes einlöst. Der Neukundenrabatt taugt für den zweiten Zweck nicht: Er lässt sich weder übertragen noch auf ein bestehendes Konto buchen.

Marley Spoon beantwortet die Geschenkfrage im eigenen Hilfecenter unter der Überschrift Bietet ihr auch Geschenkgutscheine an?, und dort steht auch der jeweils aktuelle Stand. Wenn du jemandem eine Kochbox schenken willst, ist der Blick auf die Wege in unserem Überblick zur Kochbox als Geschenk der schnellere Weg als die Codesuche.

Bestandskunden und was nach der Rabattstaffel übrig bleibt

Der Neukundenrabatt ist an ein neues Konto gebunden, Bestandskunden bekommen ihn nicht. Wer schon einmal bestellt hat, hat zwei realistische Hebel: den Portionspreis über eine größere Konfiguration drücken oder genau die Wochen pausieren, in denen die Box ohnehin nur im Kühlschrank stehen würde.

Nach der Staffel zahlst du den regulären Preis, und der liegt je nach Konfiguration zwischen 4,99 € und 9,69 € pro Portion plus Versand. Für einen Zwei-Personen-Haushalt mit drei Gerichten pro Woche sind das 46,14 € Ware und 6,99 € Lieferung, also gut 53 € Woche für Woche. Was den Preis in beide Richtungen bewegt, rechnen wir bei den Kosten von Marley Spoon im Detail durch. Wer dauerhaft günstiger kochen will, landet schnell bei Dinnerly aus demselben Haus, das mit einfacheren Rezepten und weniger Zutaten kalkuliert.

Marley Spoon: unser Fazit zum Neukundenrabatt

Der Gutschein rechnet sich für Haushalte, die sowieso ein paar Wochen kochen wollen und dabei mindestens drei Mahlzeiten pro Woche einplanen. Dann greift die Staffel über mehrere Lieferungen, der Portionspreis liegt in jeder Haushaltsgröße unter 8 €, und die 6,99 € Versand verteilen sich auf genug Teller, um nicht ins Gewicht zu fallen. Wer nur eine einzige kleine Box testen möchte, bekommt dagegen die erste Stufe des Rabatts und zahlt anteilig den höchsten Versand. Als Test ist das völlig in Ordnung, es bleibt aber der kleinste Teil des Gutscheins.

Wie sich das Angebot gegen den größten Wettbewerber schlägt, rechnen wir in Marley Spoon oder HelloFresh durch. Die Konditionen der Konkurrenz stehen im Detail beim Rabatt von HelloFresh.

Sinnvoll ab drei Mahlzeiten pro Woche Ab drei Gerichten pro Woche verteilen sich Versand und Rabatt auf genug Teller, um zu wirken. Boxgröße und Rezepte lassen sich vor jeder Bestätigung frei ändern. Erste Box zusammenstellen →

Häufige Fragen zum Marley Spoon Gutschein

Wie hoch ist der Marley Spoon Neukundenrabatt?

Der Marley Spoon Gutschein bringt Neukunden 105 € Rabatt auf ihre ersten Kochboxen. Der Betrag verteilt sich über mehrere aufeinanderfolgende Lieferungen statt auf eine einzige Rechnung. Die genaue Aufteilung siehst du im Checkout, bevor du die erste Box bestätigst, ein Gutscheincode ist dafür nicht nötig.

Wo gebe ich bei Marley Spoon einen Gutscheincode ein?

In den meisten Fällen brauchst du kein Codefeld: Der Neukundenrabatt von Marley Spoon wird beim Anlegen des Kontos automatisch angewendet und ist im Warenkorb sichtbar. Ein Rabattcode ist nur dann nötig, wenn du einen persönlichen Code erhalten hast, etwa über eine Empfehlung. Steht im Warenkorb kein Nachlass, starte die Bestellung neu.

Gibt es bei Marley Spoon einen Geschenkgutschein?

Geschenkgutschein und Rabattcode sind bei Marley Spoon zwei verschiedene Produkte. Der Neukundenrabatt gilt nur für dein eigenes neues Konto und ist nicht übertragbar. Ob und in welcher Form es aktuell ein verschenkbares Guthaben gibt, beantwortet Marley Spoon im eigenen Hilfecenter im Artikel „Bietet ihr auch Geschenkgutscheine an?“.

Gilt der Rabatt auch für Bestandskunden?

Nein, der Rabatt ist ein Neukundenangebot und an ein neues Konto gebunden. Bestandskunden senken ihren Preis stattdessen über die Konfiguration: Der Portionspreis bei Marley Spoon fällt von 9,69 € in der kleinsten Box auf 4,99 € in der größten, und pausierte Wochen kosten nichts.

Kann ich nach der ersten Box kündigen?

Ja. Marley Spoon hat keine Mindestlaufzeit, du kannst nach der ersten Lieferung kündigen, pausieren oder einzelne Wochen überspringen. Entscheidend ist der Vorlauf: Änderungen müssen mindestens eine Woche vor der Lieferung im Konto stehen, sonst kommt die Box noch. Wer nicht weiterbestellt, ruft den Teil des Rabatts, der auf die folgenden Boxen entfällt, nicht mehr ab.

Gibt es Marley Spoon Cashback?

Cashback zu Marley Spoon gibt es über Cashback-Portale, die die Kochbox in ihrem Verzeichnis führen. Marley Spoon selbst zahlt keine Erstattung aus. Ob sich eine Gutschrift des Portals mit dem Neukundenrabatt kombinieren lässt, regeln die Teilnahmebedingungen des Portals, und die solltest du dort lesen, bevor du damit rechnest.